|1916 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1916 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|6,600.00
|
|Heritage Auctions
|3101
|Genuine PCGS
|1916 25C -- Artificial Toning, Cleaned -- NGC Details.
|1916 25C -- Artificial Toning, Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|5,876.18
|
|Heritage Auctions
|3668
|NGC Details
|1917 25C Type One -- Altered Color -- NGC Details.
|1917 25C Type One -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|312.00
|
|Heritage Auctions
|27446
|Details NGC
|1917 25C Type One -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1917 25C Type One -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|264.00
|
|Heritage Auctions
|21142
|Genuine PCGS
|1918 25C -- Artificial Toning -- Details NGC.
|1918 25C -- Artificial Toning -- Details NGC.
|AU-50
|79.00
|
|Heritage Auctions
|23167
|Details NGC
|1918 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1918 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27304
|NGC Details
|1919 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1919 25C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|27151
|ANACS
|1919 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (25/563). PCGS
|1919 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (25/563). PCGS
|AU-55
|92.00
|
|Heritage Auctions
|20705
|ANACS
|1920 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1920 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|139.00
|
|Heritage Auctions
|25238
|Details NGC
|1920 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1920 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|49.00
|
|Heritage Auctions
|23257
|Genuine PCGS
|1921 25C -- Rim Damage -- PCGS Genuine.
|1921 25C -- Rim Damage -- PCGS Genuine.
|AU-50
|660.00
|
|Heritage Auctions
|7875
|Genuine PCGS
|1921 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|1921 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|7491
|Genuine PCGS
|1923 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1923 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|21309
|Details NGC
|1923 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1923 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|168.00
|
|Heritage Auctions
|29339
|Details NGC
|1924 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1924 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|288.00
|
|Heritage Auctions
|27183
|Genuine PCGS
|1924 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (75/570). PCGS
|1924 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (75/570). PCGS
|AU-58
|88.00
|
|Heritage Auctions
|22256
|ANACS
|1925 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1925 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|21512
|Details NGC
|1925 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1925 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|204.00
|
|Heritage Auctions
|23288
|Details NGC
|(2)1926-D 25C MS64 PCGS.
|(2)1926-D 25C MS64 PCGS.
|MS-64
|432.00
|
|Heritage Auctions
|21206
|PCGS
|1920-S 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1920-S 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|180.00
|
|Heritage Auctions
|23215
|Genuine PCGS
|1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (136/614). PCGS
|1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (136/614). PCGS
|AU-58
|89.00
|
|Heritage Auctions
|27179
|ANACS
|1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (140/628). PCGS
|1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (140/628). PCGS
|AU-58
|74.00
|
|Heritage Auctions
|23833
|ANACS
|1928 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (6/555). PCGS
|1928 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (6/555). PCGS
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|26577
|PCGS Genuine
|1928 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/536). PCGS
|1928 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/536). PCGS
|AU-55
|58.00
|
|Heritage Auctions
|22267
|ANACS
|1929 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1929 25C -- Cleaned -- ANACS.
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27455
|ANACS
|1929 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1929 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|99.00
|
|Heritage Auctions
|29359
|Details NGC
|1930 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (244/611). PCGS
|1930 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (244/611). PCGS
|AU-58
|62.00
|
|Heritage Auctions
|28356
|ANACS
|1930 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1930 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|149.00
|
|Heritage Auctions
|21251
|Details NGC