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Standing Liberty Quarter Dollar

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Standing Liberty Quarter Dollar

Standing proud: MacNeil's Standing Liberty quarter designs

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

Could any quarter dollar carry designs more beautiful than Hermon A. MacNeil's Standing Liberty obverse and Flyin...READ MORE

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Standing Liberty Quarter Dollar
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Standing Liberty Quarter Dollar
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Coin values search results

Standing Liberty Quarter Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 H MS-64 MS-64 H MS-65 MS-65 H MS-66 MS-66 H MS-67 MS-67 H MS-68 MS-69
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 H MS-64 MS-64 H MS-65 MS-65 H MS-66 MS-66 H MS-67 MS-67 H MS-68 MS-69
1916 Bare Breast1916 Bare Breast 3,700 3,600 6,570 7,380 8,220 10,980 11,550 11,790 12,300 13,980 15,000 15,690 18,190 20,560 25,000 22,810 28,500 24,190 42,000 34,690 72,000 44,690 195,000 -.- -.-
1917 Bare Breast1917 Bare Breast 50 24.15 37.95 55.20 85.10 112.70 180 192 210 240 288 318 330 400 600 475 900 750 1,400 1,230 2,800 3,480 6,500 -.- -.-
1917-D Bare Breast1917-D Bare Breast 50 25.30 41.40 70.15 103.50 166.75 222 252 288 300 330 360 390 450 750 550 1,250 940 2,700 1,410 4,150 3,710 8,650 -.- -.-
1917-S Bare Breast1917-S Bare Breast 50 28.75 44.85 78.20 149.50 189.75 228 258 300 312 330 360 408 475 1,400 640 1,800 1,220 3,100 2,030 5,000 6,180 6,500 -.- -.-
1917-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1917-S Mailed Breast, Stars Below Eagle 35 35.65 57.50 86.25 110.40 155.25 198 216 246 276 294 306 360 425 1,200 630 1,800 1,310 3,200 1,980 9,000 8,750 47,000 -.- -.-
1917-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1917-D Mailed Breast, Stars Below Eagle 40 41.40 60.95 86.25 126.50 161 192 210 240 258 276 300 348 425 1,100 630 1,800 1,360 5,000 2,310 9,000 5,560 47,000 -.- -.-
1917 Mailed Breast, Stars Below Eagle1917 Mailed Breast, Stars Below Eagle 25 20.70 24.15 27.60 47.15 88.55 120 144 162 174 198 210 240 325 600 375 950 650 1,800 940 3,200 3,030 16,000 -.- -.-
1918 Mailed Breast, Stars Below Eagle1918 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 20.70 24.15 27.60 34.50 56.35 96 117.60 126 162 180 192 210 375 600 475 950 660 2,600 1,410 6,000 4,160 19,000 9,530 -.-
1918/7-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1918/7-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 1,550 1,960 3,360 4,260 7,770 9,930 11,550 15,420 19,690 20,310 20,940 23,440 26,560 130,000 48,440 190,000 103,130 -.- 137,500 -.- 193,120 -.- -.- -.-
1918-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1918-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 28.75 36.80 63.25 94.30 138 180 198 222 276 330 360 420 475 950 810 2,700 1,970 6,000 3,090 12,000 5,840 62,000 -.- -.-
1918-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1918-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 23 27.60 34.50 47.15 75.90 111.60 162 192 240 270 318 336 475 1,900 780 2,700 1,560 13,000 2,940 20,000 3,910 -.- -.- -.-
1919 Mailed Breast, Stars Below Eagle1919 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 31.05 40.25 49.45 59.80 95.45 120 150 180 210 228 264 270 350 750 500 1,600 690 3,000 1,440 4,000 3,220 15,000 23,210 55,630
1919-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1919-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 79.35 126.50 270 528 710 900 1,050 1,380 1,650 1,710 1,890 2,010 3,060 9,500 4,220 19,500 6,090 48,000 8,220 125,000 10,690 -.- -.- -.-
1919-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1919-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 85.10 115 222 420 610 750 1,170 1,500 1,710 1,860 2,130 2,460 3,160 14,000 5,000 23,000 8,160 62,500 11,000 130,000 18,530 285,000 -.- -.-
1920 Mailed Breast, Stars Below Eagle1920 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 18.40 21.85 25.30 34.50 54.05 90 104.40 115.20 186 198 210 228 300 600 400 800 600 1,600 970 5,500 3,870 22,000 -.- -.-
1920-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1920-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 83.95 115 143.75 192 270 330 390 420 510 600 660 700 1,230 4,700 1,970 7,700 2,410 16,000 4,190 22,000 7,090 47,000 -.- -.-
1920-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1920-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 21.85 28.75 37.95 50.60 89.70 198 264 300 360 390 420 570 1,030 6,500 1,660 8,200 3,190 30,000 5,590 105,000 8,910 -.- -.- -.-
1921 Mailed Breast, Stars Below Eagle1921 Mailed Breast, Stars Below Eagle 175 156 204 342 582 790 1,040 1,110 1,180 1,260 1,530 1,710 1,860 2,310 3,800 2,470 5,000 3,000 8,000 4,410 18,000 8,910 85,000 -.- -.-
1923 Mailed Breast, Stars Below Eagle1923 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 18.40 24.15 29.90 34.50 55.20 93.60 103.20 115.20 150 162 180 216 325 700 425 2,200 575 3,700 780 4,700 1,880 18,000 -.- -.-
1923-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1923-S Mailed Breast, Stars Below Eagle 300 318 432 558 800 1,530 2,220 2,340 2,520 2,730 2,850 2,940 3,330 3,970 6,200 4,660 7,500 5,530 10,000 5,910 25,000 7,800 42,000 -.- -.-
1924 Mailed Breast, Stars Below Eagle1924 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 18.40 20.70 25.30 33.35 51.75 90 120 138 150 168 186 210 325 600 425 1,200 525 2,200 970 3,800 3,450 35,000 8,450 -.-
1924-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1924-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 49.45 60.95 93.15 138 186 216 234 252 282 294 318 342 425 1,100 525 1,950 660 3,000 840 11,000 1,850 45,000 7,800 -.-
1924-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1924-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 27.60 34.50 46 67.85 174 234 252 270 390 510 570 650 1,110 3,800 1,720 5,000 2,440 8,500 3,310 38,000 9,100 -.- 35,750 -.-
1925 Recessed Date1925 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 40.25 78 99.60 108 138 156 180 198 250 600 400 625 525 1,100 840 2,400 4,130 9,000 -.- -.-
1926 Recessed Date1926 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 39.10 76.80 87.60 103.20 150 162 174 192 275 600 350 750 550 2,100 860 4,800 3,930 53,000 11,120 -.-
1926-D Recessed Date1926-D Recessed Date -.- 18.40 19.55 24.15 34.50 56.35 98.40 132 156 186 198 210 240 300 8,500 450 11,000 562.50 26,000 1,150 67,000 4,030 -.- -.- -.-
1926-S Recessed Date1926-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 24.15 34.50 126.50 210 228 420 570 630 680 760 1,280 10,000 2,310 16,000 3,090 40,000 4,910 62,000 9,950 -.- -.- -.-
1927 Recessed Date1927 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 36.80 75.60 82.80 115.20 150 162 180 210 275 600 400 800 600 1,300 840 2,600 2,830 17,000 -.- -.-
1927-D Recessed Date1927-D Recessed Date -.- 18.40 21.85 27.60 75.90 168 222 240 252 288 330 354 378 425 1,050 500 2,300 710 3,200 1,000 8,000 10,950 -.- -.- -.-
1927-S Recessed Date1927-S Recessed Date 45 36.80 70.15 138 270 810 2,530 2,840 3,410 5,910 6,590 6,910 7,690 11,530 57,000 14,810 110,000 19,690 240,000 22,310 340,000 29,710 -.- -.- -.-
1928 Recessed Date1928 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 33.35 76.80 82.80 105.60 126 144 162 180 300 550 425 800 500 2,100 760 6,000 2,150 20,000 -.- -.-
1928-D Recessed Date1928-D Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 44.85 97.20 108 122.40 132 150 174 192 300 2,300 400 4,000 600 8,500 720 30,000 1,950 77,000 -.- -.-
1928-S Recessed Date1928-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 34.50 78 92.40 120 144 156 168 222 300 550 400 1,000 575 1,500 910 3,000 1,660 9,000 9,430 -.-
1928-S/S Recessed Date1928-S/S Recessed Date -.- -.- -.- -.- -.- 200 250 -.- 300 350 400 -.- -.- 600 1,200 1,000 2,000 1,800 3,000 2,500 6,000 4,500 -.- -.- -.-
1929 Recessed Date1929 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 33.35 75.60 81.60 105.60 138 156 168 180 250 550 387.50 650 475 1,000 750 2,800 2,150 13,000 -.- -.-
1929-D Recessed Date1929-D Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 36.80 88.80 99.60 115.20 144 156 168 222 300 1,200 400 2,500 525 7,000 860 11,000 6,530 -.- -.- -.-
1929-S Recessed Date1929-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 34.50 75.60 87.60 115.20 144 156 174 222 275 550 425 650 500 1,000 810 2,400 1,560 5,750 16,250 -.-
1930 Recessed Date1930 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 33.35 75.60 86.40 115.20 144 150 162 198 275 450 350 500 531.25 950 740 1,800 1,950 4,200 -.- -.-
1930-S Recessed Date1930-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 35.65 75.60 84 110.40 144 156 162 210 300 475 450 600 525 1,250 720 2,400 1,660 6,700 6,270 -.-
2016-W Standing Liberty quarter dollar Gold2016-W Standing Liberty quarter dollar Gold -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 -.- -.- 1,050 -.- 1,075 -.- 1,100 -.- 1,100 -.- 1,100 -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1916 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1916 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 6,600.00 Heritage Auctions 3101 Genuine PCGS
1916 25C -- Artificial Toning, Cleaned -- NGC Details. 1916 25C -- Artificial Toning, Cleaned -- NGC Details. AU-50 5,876.18 Heritage Auctions 3668 NGC Details
1917 25C Type One -- Altered Color -- NGC Details. 1917 25C Type One -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 312.00 Heritage Auctions 27446 Details NGC
1917 25C Type One -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1917 25C Type One -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 264.00 Heritage Auctions 21142 Genuine PCGS
1918 25C -- Artificial Toning -- Details NGC. 1918 25C -- Artificial Toning -- Details NGC. AU-50 79.00 Heritage Auctions 23167 Details NGC
1918 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1918 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. AU-50 94.00 Heritage Auctions 27304 NGC Details
1919 25C -- Cleaned -- ANACS. 1919 25C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 84.00 Heritage Auctions 27151 ANACS
1919 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (25/563). PCGS 1919 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (25/563). PCGS AU-55 92.00 Heritage Auctions 20705 ANACS
1920 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1920 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 139.00 Heritage Auctions 25238 Details NGC
1920 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1920 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 49.00 Heritage Auctions 23257 Genuine PCGS
1921 25C -- Rim Damage -- PCGS Genuine. 1921 25C -- Rim Damage -- PCGS Genuine. AU-50 660.00 Heritage Auctions 7875 Genuine PCGS
1921 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. 1921 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. MS-60 1,320.00 Heritage Auctions 7491 Genuine PCGS
1923 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1923 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 144.00 Heritage Auctions 21309 Details NGC
1923 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1923 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 168.00 Heritage Auctions 29339 Details NGC
1924 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1924 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 288.00 Heritage Auctions 27183 Genuine PCGS
1924 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (75/570). PCGS 1924 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (75/570). PCGS AU-58 88.00 Heritage Auctions 22256 ANACS
1925 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1925 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 144.00 Heritage Auctions 21512 Details NGC
1925 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1925 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 204.00 Heritage Auctions 23288 Details NGC
(2)1926-D 25C MS64 PCGS. (2)1926-D 25C MS64 PCGS. MS-64 432.00 Heritage Auctions 21206 PCGS
1920-S 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1920-S 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 180.00 Heritage Auctions 23215 Genuine PCGS
1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (136/614). PCGS 1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (136/614). PCGS AU-58 89.00 Heritage Auctions 27179 ANACS
1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (140/628). PCGS 1927 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (140/628). PCGS AU-58 74.00 Heritage Auctions 23833 ANACS
1928 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (6/555). PCGS 1928 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (6/555). PCGS AU-50 94.00 Heritage Auctions 26577 PCGS Genuine
1928 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/536). PCGS 1928 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/536). PCGS AU-55 58.00 Heritage Auctions 22267 ANACS
1929 25C -- Cleaned -- ANACS. 1929 25C -- Cleaned -- ANACS. MS-60 94.00 Heritage Auctions 27455 ANACS
1929 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1929 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 99.00 Heritage Auctions 29359 Details NGC
1930 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (244/611). PCGS 1930 25C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (244/611). PCGS AU-58 62.00 Heritage Auctions 28356 ANACS
1930 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1930 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 149.00 Heritage Auctions 21251 Details NGC