|1947 Double set
|1947 Double set
|1,400
|2,000
|1948 Double set
|1948 Double set
|950
|1,150
|1949 Double set
|1949 Double set
|1,100
|1,300
|1951 Double set
|1951 Double set
|875
|1,150
|1952 Double set
|1952 Double set
|800
|1,050
|1953 Double set
|1953 Double set
|700
|800
|1954 Double set
|1954 Double set
|375
|475
|1955 Double set
|1955 Double set
|275
|375
|1956 Double set
|1956 Double set
|300
|400
|1957 Double set
|1957 Double set
|300
|400
|1958 Double set
|1958 Double set
|225
|300
|1959 Single set
|1959 Single set
|45
|55
|1960
|1960
|40
|50
|1961
|1961
|42
|50
|1962
|1962
|38
|42
|1963
|1963
|38
|42
|1964
|1964
|36
|40
|1965 Special Mint Set
|1965 Special Mint Set
|12
|14
|1966 Special Mint Set
|1966 Special Mint Set
|12
|14
|1967 Special Mint Set
|1967 Special Mint Set
|12
|14
|1968
|1968
|6
|8
|1969
|1969
|6
|8
|1970
|1970
|16
|18
|1971
|1971
|4
|5
|1972
|1972
|4
|5
|1973
|1973
|10
|12
|1974
|1974
|8
|9
|1975
|1975
|8
|9
|1976
|1976
|7
|8
|1976-S 3-piece 40% silver
|1976-S 3-piece 40% silver
|18
|22
|1977
|1977
|9
|11
|1978
|1978
|9
|11
|1979
|1979
|5
|7
|1980
|1980
|6
|8
|1981
|1981
|8
|9
|1984
|1984
|3
|4
|1985
|1985
|3
|4
|1986
|1986
|6
|8
|1987
|1987
|4
|5
|1988
|1988
|4
|5
|1989
|1989
|3
|4
|1990
|1990
|3
|4
|1991
|1991
|4
|5
|1992
|1992
|4
|5
|1993
|1993
|4
|5
|1994
|1994
|4
|5
|1995
|1995
|4
|6
|1996
|1996
|12
|15
|1997
|1997
|6
|7
|1998
|1998
|5
|6
|1999
|1999
|8
|10
|2000
|2000
|8
|10
|2001
|2001
|8
|10
|2002
|2002
|8
|10
|2003
|2003
|8
|10
|2004
|2004
|8
|10
|2005
|2005
|8
|10
|2006
|2006
|8
|10
|2007
|2007
|18
|22
|2007 Uncirculated Presidential Dollars
|2007 Uncirculated Presidential Dollars
|20
|30
|2008
|2008
|30
|40
|2008 Uncirculated Presidential Dollars
|2008 Uncirculated Presidential Dollars
|20
|30
|2009
|2009
|30
|40
|2009 Uncirculated Presidential Dollars
|2009 Uncirculated Presidential Dollars
|15
|22
|2010
|2010
|22
|26
|2010 Uncirculated Presidential Dollars
|2010 Uncirculated Presidential Dollars
|15
|22
|2010 Uncirculated Quarters
|2010 Uncirculated Quarters
|16
|20
|2011
|2011
|22
|26
|2011 Uncirculated Presidential Dollars
|2011 Uncirculated Presidential Dollars
|15
|18
|2011 Uncirculated Quarters
|2011 Uncirculated Quarters
|12
|14
|2012
|2012
|55
|65
|2012 Uncirculated Presidential Dollars
|2012 Uncirculated Presidential Dollars
|20
|25
|2012 Uncirculated Quarters
|2012 Uncirculated Quarters
|30
|50
|2013
|2013
|26
|36
|2013 Uncirculated Presidential Dollars
|2013 Uncirculated Presidential Dollars
|15
|18
|2013 Uncirculated Quarters
|2013 Uncirculated Quarters
|12
|14
|2014
|2014
|26
|36
|2014 Uncirculated Presidential Dollars
|2014 Uncirculated Presidential Dollars
|17
|19
|2014 Uncirculated Quarters
|2014 Uncirculated Quarters
|12
|14
|2015
|2015
|28
|38
|2015 Uncirculated Presidential Dollars
|2015 Uncirculated Presidential Dollars
|17
|22
|2015 Uncirculated Quarters
|2015 Uncirculated Quarters
|13
|16
|2016
|2016
|31
|41
|2016 Uncirculated Presidential Dollars
|2016 Uncirculated Presidential Dollars
|17
|22
|2016 Uncirculated Quarters
|2016 Uncirculated Quarters
|13
|16
|2017
|2017
|30
|37
|2017 Enhanced Uncirculated
|2017 Enhanced Uncirculated
|25
|35
|2017 Uncirculated Quarters
|2017 Uncirculated Quarters
|13
|16
|2018
|2018
|30
|38
|2018 Uncirculated Quarters
|2018 Uncirculated Quarters
|13
|16
|2019
|2019
|26
|36
|2019 Uncirculated Quarters
|2019 Uncirculated Quarters
|16
|18
|2020
|2020
|38
|48
|2020 Unciculated Quarters
|2020 Unciculated Quarters
|16
|20
|2021
|2021
|28
|32
|2022
|2022
|32
|37
|2023
|2023
|32
|35