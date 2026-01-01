|1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS.
|1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|408.00
|
|Heritage Auctions
|27485
|ANACS
|1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS.
|1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|188.00
|
|Heritage Auctions
|21729
|ANACS
|1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|312.00
|
|Heritage Auctions
|29639
|Details NGC
|1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|288.00
|
|Heritage Auctions
|23579
|Details NGC
|1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|780.00
|
|Heritage Auctions
|7717
|Details NGC
|1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|600.00
|
|Heritage Auctions
|23582
|Details NGC
|1876 T$1 -- , Chopmarked -- NGC Details.
|1876 T$1 -- , Chopmarked -- NGC Details.
|AU-50
|182.13
|
|Heritage Auctions
|29567
|NGC Details
|1876 T$1 -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|1876 T$1 -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|MS-60
|576.00
|
|Heritage Auctions
|21303
|Genuine PCGS
|1877 T$1 -- Artificial Toning -- Details NGC.
|1877 T$1 -- Artificial Toning -- Details NGC.
|MS-60
|312.00
|
|Heritage Auctions
|27437
|Details NGC
|1877 T$1 -- Bent -- NGC Details.
|1877 T$1 -- Bent -- NGC Details.
|EF-40
|141.00
|
|Heritage Auctions
|22157
|NGC Details
|1878 T$1 PR63 NGC.
|1878 T$1 PR63 NGC.
|MS-63
|4,080.00
|
|Heritage Auctions
|3530
|NGC
|1878 T$1 PR63 NGC.
|1878 T$1 PR63 NGC.
|MS-63
|2,585.00
|
|Heritage Auctions
|3482
|NGC