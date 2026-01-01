Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Trade Dollar

Enlarge
Enlarge
Trade Dollar

Trade dollar, once demonetized, now legal tender again

The "Commercial dollar" of 1873 to 1885, as the Trade dollar was initially known, is the only case in U.S. numismatic history where a coin of the realm has been demone...READ MORE

- Buy & Sell -
Trade Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Trade Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Trade Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1873 1873 150 168 210 240 450 630 760 920 1,260 1,350 1,560 1,970 3,340 4,780 11,190 27,190 68,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 1873 -.- -.- -.- -.- -.- 1,440 1,500 1,560 1,650 2,250 2,370 2,780 3,940 5,810 11,410 30,310 -.- -.- 2,000 2,250 3,500 5,500 10,000 35,000
1873-CC 1873-CC 270 312 480 990 2,820 3,540 4,020 5,670 7,020 8,940 9,530 14,060 23,130 54,060 131,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-S 1873-S 150 162 210 270 420 540 640 1,160 1,350 1,470 1,710 2,090 3,940 5,690 20,630 34,380 62,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 1874 138 150 210 240 390 480 570 750 990 1,230 1,470 1,780 2,970 4,340 12,500 36,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 1874 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,110 1,260 2,100 2,310 2,780 3,440 5,190 9,030 15,000 28,750 -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 6,500 11,000
1874-CC 1874-CC 234 330 390 540 930 1,470 1,590 2,010 2,610 2,760 3,030 4,660 6,840 15,310 39,060 85,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874-S 1874-S 138 150 210 240 390 480 540 630 800 1,180 1,320 1,720 2,190 4,090 19,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 1875 288 330 420 600 1,140 1,290 1,440 1,530 2,100 2,430 2,580 3,190 4,630 7,810 15,560 36,560 68,750 156,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 1875 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,080 1,650 2,130 2,340 2,560 3,440 4,190 9,340 12,340 28,750 -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 7,500 11,500
1875-CC 1875-CC 240 420 480 630 940 1,350 1,470 1,530 2,280 2,790 3,210 3,780 5,470 9,690 35,940 65,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S 1875-S 132 150 210 240 420 480 510 600 750 1,140 1,170 1,630 1,940 3,220 7,030 22,060 62,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S/CC 1875-S/CC 240 330 390 660 1,020 1,650 1,920 2,430 3,210 3,900 4,650 7,970 13,690 18,440 53,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 1876 138 150 210 240 420 510 540 600 760 1,080 1,140 1,470 2,060 2,910 10,220 23,750 60,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 1876 -.- -.- -.- -.- -.- 960 1,000 1,080 1,230 2,070 2,730 3,130 3,780 4,470 7,310 15,000 -.- -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 6,500 15,000
1876-CC 1876-CC 240 300 420 720 1,040 1,470 1,740 2,250 3,780 4,620 5,610 11,160 18,560 40,940 70,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876-CC Doubled Die Reverse 1876-CC Doubled Die Reverse -.- -.- -.- 1,000 1,600 2,250 -.- 3,500 6,500 12,500 -.- 15,000 26,000 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876-S 1876-S 132 150 210 240 390 480 570 650 940 1,110 1,230 1,440 2,030 3,410 10,810 26,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 1877 132 150 192 300 420 510 600 630 820 1,110 1,260 1,470 1,780 4,000 11,090 25,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 1877 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,080 1,200 2,040 2,220 2,780 3,690 5,000 9,060 14,380 27,440 -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 6,500 16,500
1877-CC 1877-CC 270 330 510 720 1,290 1,950 2,220 2,460 3,090 4,620 5,670 7,690 11,060 23,190 60,940 90,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S 1877-S 144 156 210 300 450 540 570 630 920 1,080 1,230 1,500 2,190 2,840 7,160 14,060 50,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 Proof Only 1878 Proof Only -.- -.- -.- -.- 1,080 1,140 1,200 1,290 1,380 1,950 2,130 2,590 3,090 4,060 7,060 10,160 25,310 43,130 2,000 2,250 3,500 4,250 6,500 10,000
1878-CC 1878-CC 570 660 1,170 2,580 5,490 6,540 7,110 8,400 16,140 18,300 19,860 24,690 31,940 81,880 190,630 243,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878-S 1878-S 132 162 210 270 450 540 630 740 810 1,080 1,320 1,500 2,160 2,840 7,440 19,440 54,380 237,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 Proof Only 1879 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 -.- 1,500 1,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750 2,500 4,000 5,500 12,000 15,000
1879 Proof Only 1879 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 6,500 10,000
1880 Proof Only 1880 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 -.- 1,500 1,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750 2,500 4,000 5,500 12,000 15,000
1880 Proof Only 1880 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,500 3,250 4,250 7,000 12,500
1881 Proof Only 1881 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 -.- 1,500 1,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750 2,500 4,000 5,500 12,000 15,000
1881 Proof Only 1881 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 7,000 10,000
1882 Proof Only 1882 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 -.- 1,500 1,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750 2,500 4,000 5,500 12,000 15,000
1882 Proof Only 1882 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,250 3,500 4,250 6,500 12,500
1883 Proof Only 1883 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 -.- 1,500 1,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750 2,500 4,000 5,500 12,000 15,000
1883 Proof Only 1883 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,500 3,500 4,250 7,000 10,000
1884 Proof Only 1884 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 215,000 450,000 1,000,000 -.-
1884 Proof Only 1884 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500,000 750,000 1,150,000 1,250,000
1885 Proof Only 1885 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,250,000 -.- 2,500,000 -.-
1885 Proof Only 1885 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000,000 2,500,000 4,000,000
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS. 1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS. AU-55 408.00 Heritage Auctions 27485 ANACS
1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS. 1873 T$1 -- Cleaned -- ANACS. EF-40 188.00 Heritage Auctions 21729 ANACS
1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. 1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 312.00 Heritage Auctions 29639 Details NGC
1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. 1874 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 288.00 Heritage Auctions 23579 Details NGC
1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. 1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 780.00 Heritage Auctions 7717 Details NGC
1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. 1875 T$1 -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 600.00 Heritage Auctions 23582 Details NGC
1876 T$1 -- , Chopmarked -- NGC Details. 1876 T$1 -- , Chopmarked -- NGC Details. AU-50 182.13 Heritage Auctions 29567 NGC Details
1876 T$1 -- Altered Surface -- PCGS Genuine. 1876 T$1 -- Altered Surface -- PCGS Genuine. MS-60 576.00 Heritage Auctions 21303 Genuine PCGS
1877 T$1 -- Artificial Toning -- Details NGC. 1877 T$1 -- Artificial Toning -- Details NGC. MS-60 312.00 Heritage Auctions 27437 Details NGC
1877 T$1 -- Bent -- NGC Details. 1877 T$1 -- Bent -- NGC Details. EF-40 141.00 Heritage Auctions 22157 NGC Details
1878 T$1 PR63 NGC. 1878 T$1 PR63 NGC. MS-63 4,080.00 Heritage Auctions 3530 NGC
1878 T$1 PR63 NGC. 1878 T$1 PR63 NGC. MS-63 2,585.00 Heritage Auctions 3482 NGC