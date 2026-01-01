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Indian Head Cent

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Indian Head Cent

Longacre substitutes Indian Head designs for Flying Eagle

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

Difficulty in modifying the Flying Eagle cent design to correct the problem of short die life and poor strikeability le...READ MORE

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Indian Head Cent
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Indian Head Cent
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Indian Head Cent
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-60 B MS-61 MS-62 MS-62 RB MS-63 MS-63 RB MS-64 MS-64 RB MS-64 R MS-65 MS-65 RB MS-65 R MS-66 MS-66 R MS-67 MS-68 PF-60 PF-60 B PF-62 PF-62 RB PF-63 PF-63 RB PF-64 PF-64 R PF-64 RB PF-65 PF-65 RB PF-65 R PF-66 PF-66 RB PF-66 R
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-60 B MS-61 MS-62 MS-62 RB MS-63 MS-63 RB MS-64 MS-64 RB MS-64 R MS-65 MS-65 RB MS-65 R MS-66 MS-66 R MS-67 MS-68 PF-60 PF-60 B PF-62 PF-62 RB PF-63 PF-63 RB PF-64 PF-64 R PF-64 RB PF-65 PF-65 RB PF-65 R PF-66 PF-66 RB PF-66 R
1859 Copper Nickel1859 Copper Nickel 9 12.65 14.95 20.40 46.80 132 192 204 270 300 330 -.- 360 730 -.- 940 -.- 1,590 -.- -.- 2,810 -.- -.- 6,060 -.- 22,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Copper Nickel1859 Copper Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 -.- 1,200 -.- 1,750 -.- 2,500 -.- -.- 4,000 -.- -.- 7,000 -.- -.-
1860 Broad Bust Shield Added1860 Broad Bust Shield Added 8 12.65 13.80 20.40 32.40 69.60 94.80 100.80 132 162 174 -.- 186 325 -.- 400 -.- 640 -.- -.- 1,660 -.- -.- 3,030 -.- 16,900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Broad Bust Shield Added1860 Broad Bust Shield Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 -.- 700 -.- 1,250 -.- 2,250 -.- -.- 3,250 -.- -.- 5,000 -.- -.-
1860 Pointed Bust Shield Added1860 Pointed Bust Shield Added 13 20 25 35 65 100 165 -.- 225 300 315 -.- -.- 425 -.- 600 -.- 1,050 -.- -.- 3,000 -.- -.- 5,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Shield Added1861 Shield Added 18 25.30 28.75 40.80 58.80 98.40 150 162 180 210 228 -.- 252 450 -.- 575 -.- 750 -.- -.- 1,470 -.- -.- 3,340 -.- 18,530 49,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Shield Added1861 Shield Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 -.- 900 -.- 1,600 -.- 3,500 -.- -.- 5,500 -.- -.- 21,500 -.- -.-
1862 Shield Added1862 Shield Added 8 12.65 13.80 15.60 18 30 62.40 68.40 88.80 132 156 -.- 174 275 -.- 450 -.- 660 -.- -.- 1,140 -.- -.- 2,530 -.- 10,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Shield Added1862 Shield Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 550 -.- 650 -.- 850 -.- 1,500 -.- -.- 2,000 -.- -.- 3,250 -.- -.-
1863 Shield Added1863 Shield Added 8 12.65 13.80 15.60 16.80 30 62.40 68.40 86.40 138 156 -.- 174 325 -.- 375 -.- 600 -.- -.- 990 -.- -.- 2,780 -.- 12,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Shield Added1863 Shield Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 -.- 600 -.- 1,050 -.- 1,500 -.- -.- 2,250 -.- -.- 5,000 -.- -.-
1864 Shield Added1864 Shield Added 12 13.80 20.70 30 50.40 84 98.40 120 162 198 210 -.- 252 400 -.- 500 -.- 680 -.- -.- 1,240 -.- -.- 3,220 -.- 18,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Bronze1864 Bronze 11 8.05 12.65 21.85 38.40 64.80 79.20 81.60 87.60 98.40 105.60 110 110.40 132 175 216 275 300 400 550 375 700 1,250 550 3,250 940 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Bronze1864 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 690 -.- 1,320 -.- 2,060 -.- -.- 2,560 -.- -.- 6,140 -.- 15,310 -.- -.- 400 -.- 600 -.- 1,500 -.- 2,250 1,750 -.- 2,500 5,000 -.- 6,000 -.-
1864 L on Ribbon Bronze1864 L on Ribbon Bronze 35 50.60 78.20 126.50 186 246 300 318 360 462 480 400 540 570 600 710 750 920 1,000 2,500 1,340 1,750 5,000 1,790 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 L on Ribbon Bronze1864 L on Ribbon Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16,200 -.- 35,630 -.- 60,940 -.- -.- 95,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 -.- 17,500 -.- 35,000 -.- 120,000 60,000 -.- 100,000 -.- -.- -.- -.-
1865 Fancy 5 Bronze1865 Fancy 5 Bronze 11 14 17 25 33 45 66 -.- 70 110 -.- 125 -.- -.- 200 -.- 400 -.- 500 650 -.- 900 2,500 -.- 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Plain 5 Bronze1865 Plain 5 Bronze 11 8.05 11.50 18.40 21.60 40.80 54 60 68.40 84 90 180 132 150 200 200 325 275 600 1,000 450 1,050 2,250 585 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Plain 5 Bronze1865 Plain 5 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 288 390 -.- 650 -.- 1,060 -.- -.- 1,970 -.- -.- 3,800 -.- 4,470 -.- -.- 300 -.- 375 -.- 750 -.- 2,200 950 -.- 1,650 6,000 -.- 3,300 16,000
1866 Bronze1866 Bronze 39 41.40 51.75 78.20 104.40 186 228 240 252 282 300 350 330 384 400 550 575 630 1,050 2,000 1,060 1,500 3,000 1,590 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Bronze1866 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 372 -.- 630 -.- 1,000 -.- -.- 1,660 -.- -.- 2,930 -.- 5,720 -.- -.- 200 -.- 450 -.- 550 -.- 2,000 900 -.- 1,350 3,000 -.- 2,250 4,000
1867 Bronze1867 Bronze 40 40.25 57.50 87.40 111.60 180 210 228 240 252 258 275 282 390 375 450 500 600 1,050 1,500 970 1,300 4,750 1,240 20,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Bronze1867 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 312 342 -.- 570 -.- 1,040 -.- -.- 1,220 -.- -.- 3,800 -.- -.- -.- -.- 250 -.- 325 -.- 550 -.- 2,750 900 -.- 1,100 5,000 -.- 4,000 -.-
1867/7 Bronze1867/7 Bronze 64 100 150 250 300 650 800 -.- 900 1,050 -.- 1,100 -.- -.- 1,400 -.- 2,500 -.- 6,000 17,500 -.- 7,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Bronze1868 Bronze 39 33.35 43.70 62.10 110.40 180 228 240 252 264 288 325 330 360 400 475 525 550 700 1,800 860 1,200 3,250 1,330 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Bronze1868 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 420 -.- 510 -.- 940 -.- -.- 1,410 -.- -.- 2,830 -.- -.- -.- -.- 200 -.- 300 -.- 500 -.- 2,250 900 -.- 1,100 6,000 -.- 3,500 10,000
1869 Bronze1869 Bronze 60 78.20 108.10 198 300 540 570 582 630 680 720 675 760 810 750 920 1,250 1,110 1,750 2,000 1,530 3,000 3,250 2,180 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Bronze1869 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 -.- 390 600 -.- 840 -.- 1,130 -.- -.- 1,630 -.- -.- 3,020 -.- -.- -.- -.- 300 -.- 500 -.- 800 -.- 1,500 1,150 -.- 1,350 2,750 -.- 3,000 8,500
1869/9 Bronze1869/9 Bronze 115 150 250 450 500 650 775 -.- 850 860 -.- 900 -.- -.- 1,150 -.- 1,300 -.- 2,250 2,500 -.- 3,000 5,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Bronze1870 Bronze 45 55.20 110.40 180 270 378 468 498 540 552 570 650 600 660 700 730 850 910 1,250 1,750 1,310 2,250 3,750 2,280 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Bronze1870 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 408 -.- 510 -.- 1,090 -.- -.- 1,690 -.- -.- 3,800 -.- 5,060 -.- -.- 330 -.- 400 -.- 680 -.- 1,250 990 -.- 2,420 3,000 -.- 2,750 6,000
1871 Bronze1871 Bronze 55 75.90 103.50 186 240 444 510 540 594 610 630 675 650 700 700 810 850 1,110 1,500 3,500 1,690 2,500 10,000 3,220 30,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Bronze1871 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 -.- 670 -.- 970 -.- -.- 2,030 -.- -.- 3,540 -.- -.- -.- -.- 325 -.- 500 -.- 700 -.- 1,200 900 -.- 1,500 3,000 -.- 3,000 9,000
1872 Bronze1872 Bronze 70 88.55 132 216 330 456 540 600 650 710 770 800 810 870 1,100 940 1,500 1,660 2,000 4,750 2,440 2,750 15,000 3,530 50,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Bronze1872 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 456 -.- 870 -.- 1,210 -.- -.- 2,340 -.- -.- 4,490 -.- -.- -.- -.- 350 -.- 600 -.- 800 -.- 2,000 1,050 -.- 2,000 4,500 -.- 4,000 6,000
1873 Closed 3 Bronze1873 Closed 3 Bronze 15 23 34.50 60.95 80.50 192 240 288 300 378 390 400 420 450 500 600 850 720 1,275 1,750 1,070 2,000 6,500 1,630 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 Bronze1873 Closed 3 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 360 -.- 420 -.- 790 -.- -.- 1,220 -.- -.- 2,410 -.- 14,060 -.- -.- 150 -.- 300 -.- 475 -.- 750 990 -.- 1,100 2,500 -.- 3,000 9,000
1873 Doubled LIBERTY Die 1 bold Bronze1873 Doubled LIBERTY Die 1 bold Bronze 175 304.75 700 960 1,520 3,330 4,500 4,830 5,100 7,030 8,310 7,000 8,530 8,910 10,000 9,840 11,500 14,060 22,500 -.- 28,130 65,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Open 3 Bronze1873 Open 3 Bronze 20 19.55 31.05 52.90 88.55 174 198 210 234 258 270 300 294 324 340 450 500 600 1,050 1,500 1,090 1,500 4,000 1,330 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Bronze1874 Bronze 15 13.80 21.85 39.10 59.80 105.60 132 144 162 174 186 200 198 210 225 270 400 350 575 850 640 800 2,500 1,020 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Bronze1874 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 -.- 390 -.- 710 -.- -.- 1,030 -.- -.- 2,810 -.- 3,910 -.- -.- 165 -.- 225 -.- 400 -.- 990 580 -.- 1,050 2,750 -.- 2,000 6,000
1875 Bronze1875 Bronze 15 14.95 27.60 48.30 59.80 110.40 138 150 186 204 234 250 246 270 275 300 400 375 600 950 640 1,150 4,000 1,200 11,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 Bronze1875 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 240 288 -.- 420 -.- 860 -.- -.- 1,840 -.- -.- 2,720 -.- 6,340 -.- -.- 175 -.- 250 -.- 440 -.- 1,100 700 -.- 1,750 4,950 -.- 2,000 10,000
1876 Bronze1876 Bronze 25 27.60 35.65 64.40 132 180 258 270 294 300 318 310 330 348 350 406.25 475 475 750 1,250 740 1,350 3,000 1,370 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 Bronze1876 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 -.- 420 -.- 760 -.- -.- 1,280 -.- -.- 2,340 -.- 5,590 -.- -.- 220 -.- 275 -.- 450 -.- 900 600 -.- 1,300 2,000 -.- 1,750 3,000
1877 Bronze1877 Bronze 310 650 900 1,260 1,860 2,700 3,210 3,930 4,170 4,620 4,710 4,250 4,950 5,700 4,500 6,750 8,000 8,220 12,000 15,000 11,160 16,000 35,000 13,720 120,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 Bronze1877 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,440 3,720 -.- 5,160 -.- 5,810 -.- -.- 8,280 -.- -.- 13,460 -.- 20,940 -.- -.- 2,500 -.- 3,200 -.- 4,000 -.- 5,000 5,250 -.- 7,500 10,000 -.- 15,000 15,000
1878 Bronze1878 Bronze 22 27.60 32.20 63.25 126 210 240 246 258 300 324 310 342 360 350 420 450 475 700 1,350 690 950 2,000 980 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 Bronze1878 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 192 240 -.- 450 -.- 730 -.- -.- 1,030 -.- -.- 1,530 -.- 4,060 -.- -.- 150 -.- 250 -.- 375 -.- 700 525 -.- 750 1,250 -.- 1,500 2,250
1879 Bronze1879 Bronze 6 6.90 9.20 14.95 29.90 67.20 74.40 76.80 81.60 86.40 93.60 125 98.40 132 150 168 225 275 400 600 350 575 2,500 520 8,000 1,140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 Bronze1879 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150 -.- 174 216 -.- 300 -.- 500 -.- -.- 860 -.- -.- 1,190 -.- 2,090 -.- -.- 130 -.- 200 -.- 285 -.- 525 450 -.- 750 1,150 -.- 1,300 2,250
1880 Bronze1880 Bronze 3 3.75 4.60 6.90 9.20 27.60 45.60 49.20 51.60 58.80 68.40 75 72 79.20 90 162 200 193.75 375 600 325 600 1,870 400 7,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 Bronze1880 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 228 252 -.- 343.75 -.- 525 -.- -.- 750 -.- -.- 1,470 -.- 3,060 -.- -.- 135 -.- 225 -.- 285 -.- 500 425 -.- 700 1,000 -.- 1,250 2,000
1881 Bronze1881 Bronze 3 3.75 4.80 5.75 8.05 19.55 30 32.40 38.40 44.40 60 60 66 74.40 75 105.60 200 200 300 600 325 600 1,050 357.50 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 Bronze1881 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 174 228 -.- 312.50 -.- 575 -.- -.- 660 -.- -.- 1,560 -.- 4,060 -.- -.- 135 -.- 200 -.- 285 -.- 550 425 -.- 650 1,150 -.- 1,600 2,000
1882 Bronze1882 Bronze 3 3.75 4.80 5.75 8.05 18.40 28.80 31.20 34.80 38.40 44.40 60 57.60 73.20 100 132 175 225 350 525 300 500 1,050 487.50 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 Bronze1882 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 162 240 -.- 437.50 -.- 525 -.- -.- 630 -.- -.- 1,530 -.- 4,060 -.- -.- 135 -.- 200 -.- 300 -.- 660 425 -.- 600 1,150 -.- 1,100 1,750
1883 Bronze1883 Bronze 3 2.50 3.60 5.75 8.05 17.25 28.80 31.20 36 42 49.20 60 58.80 70.80 100 120 200 175 325 470 356.25 550 1,050 520 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 Bronze1883 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 155.25 -.- 180 204 -.- 312.50 -.- 525 -.- -.- 730 -.- -.- 2,000 -.- 3,480 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 300 -.- 600 450 -.- 610 1,400 -.- 1,150 2,750
1884 Bronze1884 Bronze 3.50 3.75 4.80 5.75 9.60 28.75 40.80 45.60 52.80 61.20 69.60 75 76.80 100.80 125 144 200 200 300 660 325 600 1,550 1,010 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 Bronze1884 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 216 240 -.- 330 -.- 475 -.- -.- 670 -.- -.- 1,380 -.- 2,410 8,590 -.- 135 -.- 200 -.- 300 -.- 540 425 -.- 650 1,250 -.- 1,250 2,000
1885 Bronze1885 Bronze 7 8.05 9.20 13.20 21.85 60.95 78 79.20 82.80 103.20 108 115 114 138 150 186 275 268.75 375 900 500 950 1,250 750 5,500 1,980 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 Bronze1885 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 174 204 -.- 330 -.- 475 -.- -.- 710 -.- -.- 1,530 -.- 4,090 6,440 -.- 135 -.- 200 -.- 300 -.- 600 500 -.- 650 1,150 -.- 1,250 2,000
1886 Feather between C and A Bronze1886 Feather between C and A Bronze 7 10 20 40 85 165 225 -.- 235 250 -.- 350 -.- -.- 400 -.- 800 -.- 1,500 4,500 -.- 1,750 12,000 -.- 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,000
1886 Feather between C and A Bronze1886 Feather between C and A Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 250 -.- 300 -.- 500 -.- 2,250 1,000 -.- 2,000 -.- -.- 7,000 -.-
1886 Feather between I and C Bronze1886 Feather between I and C Bronze 8 11 13 22 60 145 165 -.- 175 225 -.- 230 -.- -.- 270 -.- 360 -.- 750 1,500 -.- 1,450 3,750 -.- 11,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 Feather between I and C Bronze1886 Feather between I and C Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 282 318 -.- 450 -.- 630 -.- -.- 860 -.- -.- 1,590 -.- 4,320 -.- -.- 115 -.- 225 -.- 350 -.- 660 550 -.- 700 1,750 -.- 1,300 3,000
1887 Bronze1887 Bronze -.- 2.50 3.60 5.75 8.05 17.25 28.80 33.60 39.60 50.40 54 55 56.40 70.80 90 120 200 175 350 600 300 950 1,750 650 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 Bronze1887 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 168 240 -.- 300 -.- 575 -.- -.- 700 -.- -.- 2,030 -.- 4,840 -.- -.- 115 -.- 200 -.- 300 -.- 1,050 400 -.- 700 5,000 -.- 1,550 13,500
1888 Bronze1888 Bronze -.- 2.30 3.60 5.75 9.20 20.70 28.80 32.40 37.20 48 63.60 75 81.60 115.20 150 168 250 287.50 475 650 500 1,150 1,750 1,240 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 Bronze1888 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 240 -.- 330 -.- 600 -.- -.- 1,040 -.- -.- 2,160 -.- -.- -.- -.- 120 -.- 200 -.- 325 -.- 1,100 450 -.- 800 3,250 -.- 2,500 8,000
1888/7 Bronze1888/7 Bronze -.- 1,740 2,430 4,980 6,390 10,290 13,980 16,500 17,100 28,130 30,940 30,000 32,810 34,380 40,000 40,630 60,000 44,380 80,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 Bronze1889 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 -.- 1,150 3,500
1889 Bronze1889 Bronze -.- 1.15 2 2.50 6.90 10.35 24 26.40 27.60 39.60 45.60 45 49.20 57.60 100 98.40 175 187.50 325 650 225 500 1,500 546 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 Bronze1889 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 138 -.- 155.25 210 -.- 282 -.- 525 -.- -.- 840 -.- -.- 1,410 -.- -.- -.- -.- 110 -.- 175 -.- 225 -.- 800 400 -.- 750 -.- -.- -.- -.-
1890 Bronze1890 Bronze -.- 1.15 2 2.50 6.90 11.50 21.60 26.40 31.20 38.40 42 45 48 62.40 90 105.60 175 175 250 500 300 800 1,250 1,110 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1890 Bronze1890 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 149.50 180 -.- 270 -.- 450 -.- -.- 690 -.- -.- 1,750 -.- -.- -.- -.- 100 -.- 150 -.- 300 -.- 700 425 -.- 700 1,250 -.- 1,750 -.-
1891 Bronze1891 Bronze -.- 1.15 2 2.50 5.75 11.50 21.60 25.20 27.60 32.40 40.80 45 45.60 60 75 93.60 175 175 300 500 237.50 850 1,250 455 4,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891 Bronze1891 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 228 -.- 375 -.- 550 -.- -.- 700 -.- -.- 2,310 -.- 8,910 -.- -.- 130 -.- 180 -.- 275 -.- 650 425 -.- 650 1,750 -.- 2,000 3,000
1892 Bronze1892 Bronze -.- 1.15 2 2.50 5 16.80 24 26.40 28.80 32.40 39.60 45 64.80 79.20 90 105.60 165 187.50 300 600 275 650 1,250 370.50 3,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892 Bronze1892 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 228 -.- 276 -.- 450 -.- -.- 680 -.- -.- 1,410 -.- 3,310 -.- -.- 100 -.- 200 -.- 250 -.- 550 400 -.- 600 1,250 -.- 1,300 3,000
1893 Bronze1893 Bronze -.- 1.15 2 3.75 5 12.65 21.60 22.80 25.20 30 37.20 40 42 51.60 75 96 150 175 275 500 300 550 1,050 416 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893 Bronze1893 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 228 -.- 300 -.- 575 -.- -.- 680 -.- -.- 1,470 -.- -.- -.- -.- 130 -.- 200 -.- 275 -.- 550 425 -.- 605 1,300 -.- 1,250 3,000
1894 Bronze1894 Bronze 4 2.50 4.60 9.20 16.10 44.85 58.80 61.20 64.80 72 75.60 75 80.40 100.80 100 144 185 175 425 550 312.50 850 1,350 720 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894 Bronze1894 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 155.25 180 -.- 300 -.- 525 -.- -.- 780 -.- -.- 1,780 -.- 3,410 -.- -.- 130 -.- 225 -.- 300 -.- 600 500 -.- 650 1,500 -.- 1,450 2,500
1894/1894 Bronze1894/1894 Bronze -.- 66 83 125 200 385 850 -.- 1,020 1,185 -.- 1,320 -.- -.- 1,500 -.- 2,250 -.- 3,190 6,000 -.- 4,750 8,000 -.- 30,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895 Bronze1895 Bronze -.- 1.15 2 2.50 5.75 10.80 25.20 26.40 28.80 32.40 36 45 40.80 46.80 50 90 175 125 250 500 250 500 950 375 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895 Bronze1895 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 210 -.- 300 -.- 525 -.- -.- 810 -.- -.- 1,590 -.- 2,810 -.- -.- 130 -.- 200 -.- 300 -.- 550 500 -.- 625 1,250 -.- 1,500 2,000
1896 Bronze1896 Bronze -.- 1.15 2 2.50 4.60 13.80 24 26.40 28.80 32.40 37.20 45 40.80 52.80 75 80.40 125 110 275 450 175 375 1,500 325 3,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896 Bronze1896 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 172.50 204 -.- 300 -.- 550 -.- -.- 720 -.- -.- 1,380 -.- -.- -.- -.- 120 -.- 200 -.- 285 -.- 660 400 -.- 700 1,750 -.- 1,500 6,000
1897 Bronze1897 Bronze -.- 1.15 2 2.50 3.60 8.05 19.20 21.60 24 27.60 33.60 40 42 51.60 75 105.60 125 125 225 450 175 400 1,150 312 3,500 960 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897 Bronze1897 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 180 -.- 300 -.- 525 -.- -.- 780 -.- -.- 1,340 -.- 3,560 10,400 -.- 135 -.- 200 -.- 285 -.- 600 425 -.- 750 1,650 -.- 1,150 2,500
1898 Bronze1898 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 8.05 21.60 22.80 25.20 30 37.20 55 44.40 57.60 65 78 125 115 200 300 168.75 350 800 390 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898 Bronze1898 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 210 -.- 276 -.- 550 -.- -.- 790 -.- -.- 1,060 -.- 2,660 -.- -.- 100 -.- 175 -.- 275 -.- 600 420 -.- 600 1,250 -.- 1,050 2,500
1899 Bronze1899 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 10.35 21.60 22.80 25.20 28.80 33.60 45 38.40 40.80 75 70.80 150 105 175 350 137.50 325 700 390 1,250 1,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899 Bronze1899 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 210 -.- 288 -.- 500 -.- -.- 750 -.- -.- 1,590 -.- 4,160 -.- -.- 130 -.- 175 -.- 285 -.- 525 425 -.- 650 1,100 -.- 1,250 2,000
1900 Bronze1900 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 11.50 24 26.40 27.60 30 33.60 45 38.40 42 75 66 100 103.75 200 315 168.75 300 675 416 1,500 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900 Bronze1900 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 162 -.- 240 -.- 525 -.- -.- 630 -.- -.- 1,440 -.- 1,970 -.- -.- 130 -.- 175 -.- 285 -.- 525 450 -.- 700 1,200 -.- 1,350 1,600
1901 Bronze1901 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 8.05 18 19.20 20.40 22.80 28.80 35 31.20 33.60 65 57.60 100 110 150 280 143.75 250 600 350 1,150 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901 Bronze1901 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 161 -.- 234 -.- 450 -.- -.- 730 -.- -.- 1,280 -.- 3,280 -.- -.- 130 -.- 175 -.- 285 -.- 575 410 -.- 650 1,100 -.- 1,200 3,000
1902 Bronze1902 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 9.20 20.40 21.60 22.80 25.20 27.60 36 30 39.60 65 55.20 100 90 155 315 125 275 700 286 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902 Bronze1902 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.75 161 -.- 300 -.- 500 -.- -.- 630 -.- -.- 1,380 -.- 2,340 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 550 425 -.- 675 1,100 -.- 1,050 1,500
1903 Bronze1903 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 9.20 20.40 21.60 22.80 24 26.40 36 28.80 32.40 60 57.60 90 83.75 155 300 120 275 700 273 1,500 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903 Bronze1903 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 149.50 -.- 270 -.- 500 -.- -.- 660 -.- -.- 1,220 -.- 4,470 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 525 425 -.- 650 1,050 -.- 1,250 2,000
1904 Bronze1904 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 9.20 18 19.20 20.40 22.80 27.60 35 30 34.80 55 48 90 93.75 150 300 137.50 250 700 325 2,000 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1904 Bronze1904 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 126.50 155.25 -.- 240 -.- 500 -.- -.- 670 -.- -.- 1,310 -.- 4,810 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 525 425 -.- 650 1,300 -.- 1,050 3,000
1905 Bronze1905 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 6.90 18 19.20 20.40 22.80 25.20 36 26.40 34.80 55 62.40 90 105 155 300 156.25 250 600 275 1,500 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905 Bronze1905 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 126.50 155.25 -.- 270 -.- 437.50 -.- -.- 690 -.- -.- 1,470 -.- 2,780 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 500 425 -.- 650 1,100 -.- 1,550 2,000
1906 Bronze1906 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 6.90 18 19.20 20.40 22.80 25.20 36 27.60 33.60 45 48 90 78 155 300 137.50 250 650 299 2,000 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906 Bronze1906 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 126.50 161 -.- 240 -.- 525 -.- -.- 750 -.- -.- 1,440 -.- 3,780 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 500 400 -.- 600 1,250 -.- 1,250 2,250
1907 Bronze1907 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 6.90 18 19.20 20.40 24 27.60 36 28.80 37.20 45 57.60 90 94.80 150 300 175 250 600 312.50 1,750 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907 Bronze1907 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 109.25 -.- 132.25 155.25 -.- 288 -.- 475 -.- -.- 575 -.- -.- 1,970 -.- 3,590 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 550 400 -.- 600 2,250 -.- 2,000 2,850
1908 Bronze1908 Bronze -.- 1.15 2 2 3.12 6.90 18 19.20 20.40 22.80 25.20 40 26.40 36 60 54 90 86.40 175 300 137.50 275 700 357.50 2,000 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 Bronze1908 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 126.50 143.75 -.- 228 -.- 475 -.- -.- 720 -.- -.- 1,560 -.- 3,340 -.- -.- 135 -.- 175 -.- 290 -.- 500 400 -.- 605 1,250 -.- 900 2,250
1908-S Bronze1908-S Bronze 70 70.15 80.50 108.10 126.50 186 210 228 240 288 312 275 360 390 400 450 700 540 900 1,500 970 1,750 2,500 1,120 4,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 Bronze1909 Bronze -.- 4.60 6.50 8.40 15 17.25 27.60 28.80 31.20 34.80 37.20 40 40.80 45.60 50 57.60 125 84 175 300 162.50 325 700 300 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 Bronze1909 Bronze -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 161 172.50 -.- 270 -.- 525 -.- -.- 790 -.- -.- 1,410 -.- 2,930 -.- -.- 135 -.- 200 -.- 300 -.- 600 450 -.- 800 1,400 -.- 1,250 2,500
1909-S Bronze1909-S Bronze 200 306 342 462 562.50 710 830 910 980 1,110 1,160 1,100 1,190 1,470 1,250 1,690 1,750 1,940 2,250 3,000 2,060 3,500 6,000 2,670 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1853 1C -- Improperly Cleaned --NGC Details. 1853 1C -- Improperly Cleaned --NGC Details. AU-50 193.88 Heritage Auctions 21484 NGC Details
1859 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/15). PCGS 1859 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/15). PCGS MS-60 270.25 Heritage Auctions 26013 NGC Details
(1886-1909) 1C Indian Cent -- Double Struck, First Strike 60% Off Center, Second Strike 25% Off Center -- MS62 Brown PCGS. (1886-1909) 1C Indian Cent -- Double Struck, First Strike 60% Off Center, Second Strike 25% Off Center -- MS62 Brown PCGS. MS-62 528.00 Heritage Auctions 7851 PCGS
1860 1C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (64/1091). PCGS 1860 1C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (64/1091). PCGS AU-55 48.00 Heritage Auctions 27017 ANACS
1861 1C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (60/752). PCGS 1861 1C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (60/752). PCGS AU-58 105.75 Heritage Auctions 25759 ANACS
1861 1C -- Cleaned -- NGC Details. 1861 1C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 99.00 Heritage Auctions 21055 Details NGC
(2)1862 1C AU55 ANACS. (2)1862 1C AU55 ANACS. AU-55 144.00 Heritage Auctions 29027 ANACS
1862 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (14/1493). PCGS 1862 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (14/1493). PCGS MS-60 61.00 Heritage Auctions 21013 NGC Details
1862 1C -- Cleaned -- NGC Details. 1862 1C -- Cleaned -- NGC Details. MS-63 276.00 Heritage Auctions 23058 NGC
1862 1C -- Tooled -- PCGS Genuine. 1862 1C -- Tooled -- PCGS Genuine. MS-60 129.00 Heritage Auctions 29075 Genuine PCGS
(1864) 1C Copper-Nickel Indian Cent -- Struck 15% Off Center -- AU55 NGC. (1864) 1C Copper-Nickel Indian Cent -- Struck 15% Off Center -- AU55 NGC. AU-55 528.00 Heritage Auctions 91014 NGC
1864 1C 18/18, Bronze, L On Ribbon AU50 NGC. FS-006.5. NGC Census: (41/527). PCGS 1864 1C 18/18, Bronze, L On Ribbon AU50 NGC. FS-006.5. NGC Census: (41/527). PCGS AU-50 282.00 Heritage Auctions 8249 NGC
1865 1C Double Die Reverse Fancy 5 Fine 12 NGC. 1865 1C Double Die Reverse Fancy 5 Fine 12 NGC. F-12 152.75 Heritage Auctions 26012 NGC
1865 1C Fancy 5 -- Altered Color -- NGC Details. 1865 1C Fancy 5 -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 223.25 Heritage Auctions 23523 NGC Details
1866 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1866 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 456.00 Heritage Auctions 25048 Genuine PCGS
1866 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1866 1C -- Altered Color -- NGC Details. AU-50 156.00 Heritage Auctions 23045 Details NGC
1867 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1867 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 432.00 Heritage Auctions 25049 Genuine PCGS
1867 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1867 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 376.00 Heritage Auctions 25016 NGC Details
1868 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1868 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 432.00 Heritage Auctions 25050 Genuine PCGS
1868 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1868 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 384.00 Heritage Auctions 25016 Details NGC
1869 1C -- Altered Color -- Details NGC. 1869 1C -- Altered Color -- Details NGC. AU-50 360.00 Heritage Auctions 27971 Details NGC
1869 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1869 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 540.50 Heritage Auctions 25769 NGC Details
1870 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1870 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 576.00 Heritage Auctions 29040 Details NGC
1870 1C -- Altered Color -- NGC Details. AU. NGC Census: (17/261). PCGS 1870 1C -- Altered Color -- NGC Details. AU. NGC Census: (17/261). PCGS AU-50 270.25 Heritage Auctions 28979 NGC Details
1871 1C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (31/359). PCGS 1871 1C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (31/359). PCGS EF-40 217.38 Heritage Auctions 20917 ANACS
1871 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1871 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 646.25 Heritage Auctions 7057 NGC Details
1872 10-Piece Proof Set, PR58-PR65 PCGS. 1872 10-Piece Proof Set, PR58-PR65 PCGS. MS-64 6,600.00 Heritage Auctions 5458 PCGS
1872 1C -- Burnished -- NGC Details. VG. NGC Census: (46/809). PCGS 1872 1C -- Burnished -- NGC Details. VG. NGC Census: (46/809). PCGS VG-8 117.50 Heritage Auctions 23071 NGC Details
1873 1C -- Scratches -- NGC Details. 1873 1C -- Scratches -- NGC Details. AU-50 138.00 Heritage Auctions 25066 Details NGC
1873 1C Closed 3 -- Altered Color -- Details NGC. 1873 1C Closed 3 -- Altered Color -- Details NGC. MS-60 192.00 Heritage Auctions 29038 Details NGC
1874 1C AU55 PCGS. 1874 1C AU55 PCGS. AU-55 162.00 Heritage Auctions 25104 PCGS
1874 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1874 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 216.00 Heritage Auctions 29093 Genuine PCGS
1875 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1875 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 360.00 Heritage Auctions 25031 Details NGC
1875 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/178). PCGS 1875 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/178). PCGS MS-60 158.63 Heritage Auctions 22691 NGC
1876 1C -- Scratch -- PCGS Genuine. 1876 1C -- Scratch -- PCGS Genuine. MS-60 348.00 Heritage Auctions 21110 Genuine PCGS
1876 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1876 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 216.00 Heritage Auctions 21067 Details NGC
1877 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1877 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 2,115.00 Heritage Auctions 3560 NGC Details
1877 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1877 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 3,055.00 Heritage Auctions 3038 NGC Details
1878 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1878 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 288.00 Heritage Auctions 25033 Details NGC
1878 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/162). PCGS 1878 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/162). PCGS MS-60 199.75 Heritage Auctions 22375 NGC Details
1879 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1879 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 188.00 Heritage Auctions 98060 NGC Details
1879 1C -- Cleaned -- NGC Details. 1879 1C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 408.00 Heritage Auctions 21021 Details NGC
1880 1C -- Cleaned -- NGC Details. 1880 1C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 336.00 Heritage Auctions 25034 Details NGC
1880 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/290). PCGS 1880 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/290). PCGS AU-50 28.00 Heritage Auctions 29350 Genuine PCGS
1881 10C PR64 PCGS. PCGS 1881 10C PR64 PCGS. PCGS MS-64 367.78 Heritage Auctions 27028 PCGS
1881 1C Brown-- Questionable Color --Genuine PCGS. 1881 1C Brown-- Questionable Color --Genuine PCGS. MS-60 192.00 Heritage Auctions 29287 Genuine PCGS
1882 1C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1882 1C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 79.00 Heritage Auctions 27165 Genuine PCGS
1882 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1882 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 408.00 Heritage Auctions 21047 Genuine PCGS
1883 10-Piece Proof Set PCGS. 1883 10-Piece Proof Set PCGS. MS-64 11,997.93 Heritage Auctions 5193 PCGS
1883 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. 1883 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. MS-60 63.00 Heritage Auctions 29288 Genuine PCGS
1884 1C Indian Cent -- 10% Curved Clip @ 12:00 --MS63 Red and Brown NGC. 1884 1C Indian Cent -- 10% Curved Clip @ 12:00 --MS63 Red and Brown NGC. MS-63 216.00 Heritage Auctions 23729 NGC
1884 1C Misplaced Date, FS-401, S-1, MS65 Red and Brown ANACS. NGC Census: (0/0). PCGS 1884 1C Misplaced Date, FS-401, S-1, MS65 Red and Brown ANACS. NGC Census: (0/0). PCGS MS-65 411.25 Heritage Auctions 21046 ANACS
1885 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1885 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 129.25 Heritage Auctions 25775 NGC Details
1885 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/267). PCGS 1885 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/267). PCGS MS-60 152.75 Heritage Auctions 20006 Details NGC
1886 1C Type One PR63 Red and Brown ANACS. NGC Census: (14/143). PCGS 1886 1C Type One PR63 Red and Brown ANACS. NGC Census: (14/143). PCGS MS-63 199.75 Heritage Auctions 25024 ANACS
1886 1C Type One PR63 Red and Brown PCGS. 1886 1C Type One PR63 Red and Brown PCGS. MS-63 240.00 Heritage Auctions 23104 PCGS
1887 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/185). PCGS 1887 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/185). PCGS MS-60 66.00 Heritage Auctions 22542 Details NGC
1887 1C AU55 PCGS. PCGS 1887 1C AU55 PCGS. PCGS AU-55 30.00 Heritage Auctions 20026 PCGS
1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 115.00 Heritage Auctions 91004 Genuine PCGS
1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 216.00 Heritage Auctions 21095 Genuine PCGS
1889 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1889 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 180.00 Heritage Auctions 21066 Details NGC
1889 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1889 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 41.00 Heritage Auctions 23026 NGC Details
1890 1C -- Environmental Damage -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/196). PCGS 1890 1C -- Environmental Damage -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/196). PCGS MS-60 41.00 Heritage Auctions 24026 Details NGC
1890 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1890 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 69.00 Heritage Auctions 23527 Genuine PCGS
1891 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/219). PCGS 1891 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/219). PCGS MS-60 28.00 Heritage Auctions 20819 Details NGC
1891 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1891 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 204.00 Heritage Auctions 27084 Genuine PCGS
1892 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1892 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 288.00 Heritage Auctions 25073 Details NGC
1892 1C AU58 PCGS, and a 1906 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1892 1C AU58 PCGS, and a 1906 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-58 45.00 Heritage Auctions 27024 PCGS
1893 1C -- Obverse Lamination -- PR63 Red and Brown ANACS. 1893 1C -- Obverse Lamination -- PR63 Red and Brown ANACS. MS-63 211.50 Heritage Auctions 25614 ANACS
1893 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1893 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 39.00 Heritage Auctions 27170 Genuine PCGS
1894 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/242). PCGS 1894 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/242). PCGS MS-60 55.00 Heritage Auctions 21538 Details NGC
1894 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1894 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 37.00 Heritage Auctions 21050 Genuine PCGS
1895 1C -- Altered Color -- NGC Details. 1895 1C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 89.00 Heritage Auctions 21147 Details NGC
1895 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1895 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 204.00 Heritage Auctions 21043 Genuine PCGS
1896 1C AU58 PCGS. PCGS 1896 1C AU58 PCGS. PCGS AU-58 46.00 Heritage Auctions 21026 PCGS
1896 1C Indian Cent -- Broadstruck -- Good 4 ANACS. 1896 1C Indian Cent -- Broadstruck -- Good 4 ANACS. G-4 61.00 Heritage Auctions 92006 ANACS
1897 1C -- Cleaned, Double Struck -- NGC Details. 1897 1C -- Cleaned, Double Struck -- NGC Details. VF-20 336.00 Heritage Auctions 7088 Details NGC
1897 1C 1 in Neck AU55 PCGS. 1897 1C 1 in Neck AU55 PCGS. AU-55 305.50 Heritage Auctions 7246 PCGS
1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 94.00 Heritage Auctions 27060 Genuine PCGS
1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/188). PCGS 1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/188). PCGS MS-60 32.00 Heritage Auctions 24444 Genuine PCGS
(3)1899 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS (3)1899 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS MS-63 199.75 Heritage Auctions 27030 PCGS
1899 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1899 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 63.00 Heritage Auctions 27035 Genuine PCGS
1900 $1 Six-Piece Proof Set, PR64 to PR66 PCGS. 1900 $1 Six-Piece Proof Set, PR64 to PR66 PCGS. MS-64 6,600.00 Heritage Auctions 4115 PCGS
1900 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/209). PCGS 1900 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/209). PCGS MS-60 43.00 Heritage Auctions 21023 Details NGC
1901 1C -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/418). PCGS 1901 1C -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/418). PCGS MS-60 20.00 Heritage Auctions 25626 Genuine PCGS
1901 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1901 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 61.00 Heritage Auctions 23460 NGC Details
1902 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1902 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 55.00 Heritage Auctions 21716 Details NGC
1902 1C Brown -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1902 1C Brown -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 33.00 Heritage Auctions 23649 Genuine PCGS
1890 1C AU58 PCGS. 1890 1C AU58 PCGS. MS-62 186.83 Heritage Auctions 23016 PCGS
1903 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/379). PCGS 1903 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/379). PCGS MS-60 119.00 Heritage Auctions 23025 Details NGC
1904 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/269). PCGS 1904 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/269). PCGS MS-60 38.00 Heritage Auctions 23374 NGC Details
1904 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/220). PCGS 1904 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/220). PCGS MS-60 43.00 Heritage Auctions 24019 Genuine PCGS
1880 1C AU58 PCGS. 1880 1C AU58 PCGS. MS-62 180.00 Heritage Auctions 29102 PCGS
1905 1C Indian Cent -- Broadstruck -- AU58 Brown NGC. 1905 1C Indian Cent -- Broadstruck -- AU58 Brown NGC. AU-58 258.50 Heritage Auctions 21898 NGC
(10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS (10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS MS-64 763.75 Heritage Auctions 7202 PCGS
(10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS (10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS MS-64 822.50 Heritage Auctions 7201 PCGS
(4)1907 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS (4)1907 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS MS-63 176.25 Heritage Auctions 21030 PCGS
1863 1C Indian Cent -- Unevenly Struck -- VG10 ANACS. 1863 1C Indian Cent -- Unevenly Struck -- VG10 ANACS. F-12 89.00 Heritage Auctions 91062 ANACS
(2)1908 1C MS63 Red and Brown NGC. (2)1908 1C MS63 Red and Brown NGC. MS-63 86.00 Heritage Auctions 24026 NGC
1870 1C Good 4 ANACS. 1870 1C Good 4 ANACS. VF-20 126.00 Heritage Auctions 23027 ANACS
1909 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/407). PCGS 1909 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/407). PCGS MS-60 58.00 Heritage Auctions 25031 NGC Details
1909 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. 1909 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. MS-60 65.00 Heritage Auctions 21022 Genuine PCGS