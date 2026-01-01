|1853 1C -- Improperly Cleaned --NGC Details.
|1853 1C -- Improperly Cleaned --NGC Details.
|AU-50
|193.88
|
|Heritage Auctions
|21484
|NGC Details
|1859 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/15). PCGS
|1859 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/15). PCGS
|MS-60
|270.25
|
|Heritage Auctions
|26013
|NGC Details
|(1886-1909) 1C Indian Cent -- Double Struck, First Strike 60% Off Center, Second Strike 25% Off Center -- MS62 Brown PCGS.
|(1886-1909) 1C Indian Cent -- Double Struck, First Strike 60% Off Center, Second Strike 25% Off Center -- MS62 Brown PCGS.
|MS-62
|528.00
|
|Heritage Auctions
|7851
|PCGS
|1860 1C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (64/1091). PCGS
|1860 1C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (64/1091). PCGS
|AU-55
|48.00
|
|Heritage Auctions
|27017
|ANACS
|1861 1C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (60/752). PCGS
|1861 1C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (60/752). PCGS
|AU-58
|105.75
|
|Heritage Auctions
|25759
|ANACS
|1861 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|1861 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|99.00
|
|Heritage Auctions
|21055
|Details NGC
|(2)1862 1C AU55 ANACS.
|(2)1862 1C AU55 ANACS.
|AU-55
|144.00
|
|Heritage Auctions
|29027
|ANACS
|1862 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (14/1493). PCGS
|1862 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (14/1493). PCGS
|MS-60
|61.00
|
|Heritage Auctions
|21013
|NGC Details
|1862 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|1862 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-63
|276.00
|
|Heritage Auctions
|23058
|NGC
|1862 1C -- Tooled -- PCGS Genuine.
|1862 1C -- Tooled -- PCGS Genuine.
|MS-60
|129.00
|
|Heritage Auctions
|29075
|Genuine PCGS
|(1864) 1C Copper-Nickel Indian Cent -- Struck 15% Off Center -- AU55 NGC.
|(1864) 1C Copper-Nickel Indian Cent -- Struck 15% Off Center -- AU55 NGC.
|AU-55
|528.00
|
|Heritage Auctions
|91014
|NGC
|1864 1C 18/18, Bronze, L On Ribbon AU50 NGC. FS-006.5. NGC Census: (41/527). PCGS
|1864 1C 18/18, Bronze, L On Ribbon AU50 NGC. FS-006.5. NGC Census: (41/527). PCGS
|AU-50
|282.00
|
|Heritage Auctions
|8249
|NGC
|1865 1C Double Die Reverse Fancy 5 Fine 12 NGC.
|1865 1C Double Die Reverse Fancy 5 Fine 12 NGC.
|F-12
|152.75
|
|Heritage Auctions
|26012
|NGC
|1865 1C Fancy 5 -- Altered Color -- NGC Details.
|1865 1C Fancy 5 -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|223.25
|
|Heritage Auctions
|23523
|NGC Details
|1866 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1866 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|456.00
|
|Heritage Auctions
|25048
|Genuine PCGS
|1866 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1866 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|AU-50
|156.00
|
|Heritage Auctions
|23045
|Details NGC
|1867 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1867 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|432.00
|
|Heritage Auctions
|25049
|Genuine PCGS
|1867 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1867 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|376.00
|
|Heritage Auctions
|25016
|NGC Details
|1868 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1868 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|432.00
|
|Heritage Auctions
|25050
|Genuine PCGS
|1868 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1868 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|384.00
|
|Heritage Auctions
|25016
|Details NGC
|1869 1C -- Altered Color -- Details NGC.
|1869 1C -- Altered Color -- Details NGC.
|AU-50
|360.00
|
|Heritage Auctions
|27971
|Details NGC
|1869 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1869 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|540.50
|
|Heritage Auctions
|25769
|NGC Details
|1870 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1870 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|576.00
|
|Heritage Auctions
|29040
|Details NGC
|1870 1C -- Altered Color -- NGC Details. AU. NGC Census: (17/261). PCGS
|1870 1C -- Altered Color -- NGC Details. AU. NGC Census: (17/261). PCGS
|AU-50
|270.25
|
|Heritage Auctions
|28979
|NGC Details
|1871 1C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (31/359). PCGS
|1871 1C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (31/359). PCGS
|EF-40
|217.38
|
|Heritage Auctions
|20917
|ANACS
|1871 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1871 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|646.25
|
|Heritage Auctions
|7057
|NGC Details
|1872 10-Piece Proof Set, PR58-PR65 PCGS.
|1872 10-Piece Proof Set, PR58-PR65 PCGS.
|MS-64
|6,600.00
|
|Heritage Auctions
|5458
|PCGS
|1872 1C -- Burnished -- NGC Details. VG. NGC Census: (46/809). PCGS
|1872 1C -- Burnished -- NGC Details. VG. NGC Census: (46/809). PCGS
|VG-8
|117.50
|
|Heritage Auctions
|23071
|NGC Details
|1873 1C -- Scratches -- NGC Details.
|1873 1C -- Scratches -- NGC Details.
|AU-50
|138.00
|
|Heritage Auctions
|25066
|Details NGC
|1873 1C Closed 3 -- Altered Color -- Details NGC.
|1873 1C Closed 3 -- Altered Color -- Details NGC.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|29038
|Details NGC
|1874 1C AU55 PCGS.
|1874 1C AU55 PCGS.
|AU-55
|162.00
|
|Heritage Auctions
|25104
|PCGS
|1874 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1874 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|216.00
|
|Heritage Auctions
|29093
|Genuine PCGS
|1875 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1875 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|360.00
|
|Heritage Auctions
|25031
|Details NGC
|1875 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/178). PCGS
|1875 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/178). PCGS
|MS-60
|158.63
|
|Heritage Auctions
|22691
|NGC
|1876 1C -- Scratch -- PCGS Genuine.
|1876 1C -- Scratch -- PCGS Genuine.
|MS-60
|348.00
|
|Heritage Auctions
|21110
|Genuine PCGS
|1876 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1876 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|216.00
|
|Heritage Auctions
|21067
|Details NGC
|1877 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1877 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|2,115.00
|
|Heritage Auctions
|3560
|NGC Details
|1877 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1877 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|3,055.00
|
|Heritage Auctions
|3038
|NGC Details
|1878 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1878 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|288.00
|
|Heritage Auctions
|25033
|Details NGC
|1878 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/162). PCGS
|1878 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/162). PCGS
|MS-60
|199.75
|
|Heritage Auctions
|22375
|NGC Details
|1879 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1879 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|188.00
|
|Heritage Auctions
|98060
|NGC Details
|1879 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|1879 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|408.00
|
|Heritage Auctions
|21021
|Details NGC
|1880 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|1880 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|336.00
|
|Heritage Auctions
|25034
|Details NGC
|1880 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/290). PCGS
|1880 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/290). PCGS
|AU-50
|28.00
|
|Heritage Auctions
|29350
|Genuine PCGS
|1881 10C PR64 PCGS. PCGS
|1881 10C PR64 PCGS. PCGS
|MS-64
|367.78
|
|Heritage Auctions
|27028
|PCGS
|1881 1C Brown-- Questionable Color --Genuine PCGS.
|1881 1C Brown-- Questionable Color --Genuine PCGS.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|29287
|Genuine PCGS
|1882 1C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1882 1C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|79.00
|
|Heritage Auctions
|27165
|Genuine PCGS
|1882 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1882 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|408.00
|
|Heritage Auctions
|21047
|Genuine PCGS
|1883 10-Piece Proof Set PCGS.
|1883 10-Piece Proof Set PCGS.
|MS-64
|11,997.93
|
|Heritage Auctions
|5193
|PCGS
|1883 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|1883 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|MS-60
|63.00
|
|Heritage Auctions
|29288
|Genuine PCGS
|1884 1C Indian Cent -- 10% Curved Clip @ 12:00 --MS63 Red and Brown NGC.
|1884 1C Indian Cent -- 10% Curved Clip @ 12:00 --MS63 Red and Brown NGC.
|MS-63
|216.00
|
|Heritage Auctions
|23729
|NGC
|1884 1C Misplaced Date, FS-401, S-1, MS65 Red and Brown ANACS. NGC Census: (0/0). PCGS
|1884 1C Misplaced Date, FS-401, S-1, MS65 Red and Brown ANACS. NGC Census: (0/0). PCGS
|MS-65
|411.25
|
|Heritage Auctions
|21046
|ANACS
|1885 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1885 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|129.25
|
|Heritage Auctions
|25775
|NGC Details
|1885 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/267). PCGS
|1885 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/267). PCGS
|MS-60
|152.75
|
|Heritage Auctions
|20006
|Details NGC
|1886 1C Type One PR63 Red and Brown ANACS. NGC Census: (14/143). PCGS
|1886 1C Type One PR63 Red and Brown ANACS. NGC Census: (14/143). PCGS
|MS-63
|199.75
|
|Heritage Auctions
|25024
|ANACS
|1886 1C Type One PR63 Red and Brown PCGS.
|1886 1C Type One PR63 Red and Brown PCGS.
|MS-63
|240.00
|
|Heritage Auctions
|23104
|PCGS
|1887 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/185). PCGS
|1887 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/185). PCGS
|MS-60
|66.00
|
|Heritage Auctions
|22542
|Details NGC
|1887 1C AU55 PCGS. PCGS
|1887 1C AU55 PCGS. PCGS
|AU-55
|30.00
|
|Heritage Auctions
|20026
|PCGS
|1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|115.00
|
|Heritage Auctions
|91004
|Genuine PCGS
|1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1888 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|216.00
|
|Heritage Auctions
|21095
|Genuine PCGS
|1889 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1889 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|180.00
|
|Heritage Auctions
|21066
|Details NGC
|1889 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1889 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|41.00
|
|Heritage Auctions
|23026
|NGC Details
|1890 1C -- Environmental Damage -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/196). PCGS
|1890 1C -- Environmental Damage -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/196). PCGS
|MS-60
|41.00
|
|Heritage Auctions
|24026
|Details NGC
|1890 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1890 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|69.00
|
|Heritage Auctions
|23527
|Genuine PCGS
|1891 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/219). PCGS
|1891 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/219). PCGS
|MS-60
|28.00
|
|Heritage Auctions
|20819
|Details NGC
|1891 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1891 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|204.00
|
|Heritage Auctions
|27084
|Genuine PCGS
|1892 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1892 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|288.00
|
|Heritage Auctions
|25073
|Details NGC
|1892 1C AU58 PCGS, and a 1906 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1892 1C AU58 PCGS, and a 1906 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-58
|45.00
|
|Heritage Auctions
|27024
|PCGS
|1893 1C -- Obverse Lamination -- PR63 Red and Brown ANACS.
|1893 1C -- Obverse Lamination -- PR63 Red and Brown ANACS.
|MS-63
|211.50
|
|Heritage Auctions
|25614
|ANACS
|1893 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1893 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|39.00
|
|Heritage Auctions
|27170
|Genuine PCGS
|1894 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/242). PCGS
|1894 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/242). PCGS
|MS-60
|55.00
|
|Heritage Auctions
|21538
|Details NGC
|1894 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1894 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|37.00
|
|Heritage Auctions
|21050
|Genuine PCGS
|1895 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|1895 1C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|89.00
|
|Heritage Auctions
|21147
|Details NGC
|1895 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1895 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21043
|Genuine PCGS
|1896 1C AU58 PCGS. PCGS
|1896 1C AU58 PCGS. PCGS
|AU-58
|46.00
|
|Heritage Auctions
|21026
|PCGS
|1896 1C Indian Cent -- Broadstruck -- Good 4 ANACS.
|1896 1C Indian Cent -- Broadstruck -- Good 4 ANACS.
|G-4
|61.00
|
|Heritage Auctions
|92006
|ANACS
|1897 1C -- Cleaned, Double Struck -- NGC Details.
|1897 1C -- Cleaned, Double Struck -- NGC Details.
|VF-20
|336.00
|
|Heritage Auctions
|7088
|Details NGC
|1897 1C 1 in Neck AU55 PCGS.
|1897 1C 1 in Neck AU55 PCGS.
|AU-55
|305.50
|
|Heritage Auctions
|7246
|PCGS
|1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27060
|Genuine PCGS
|1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/188). PCGS
|1898 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/188). PCGS
|MS-60
|32.00
|
|Heritage Auctions
|24444
|Genuine PCGS
|(3)1899 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS
|(3)1899 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS
|MS-63
|199.75
|
|Heritage Auctions
|27030
|PCGS
|1899 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1899 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|63.00
|
|Heritage Auctions
|27035
|Genuine PCGS
|1900 $1 Six-Piece Proof Set, PR64 to PR66 PCGS.
|1900 $1 Six-Piece Proof Set, PR64 to PR66 PCGS.
|MS-64
|6,600.00
|
|Heritage Auctions
|4115
|PCGS
|1900 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/209). PCGS
|1900 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/209). PCGS
|MS-60
|43.00
|
|Heritage Auctions
|21023
|Details NGC
|1901 1C -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/418). PCGS
|1901 1C -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/418). PCGS
|MS-60
|20.00
|
|Heritage Auctions
|25626
|Genuine PCGS
|1901 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1901 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|61.00
|
|Heritage Auctions
|23460
|NGC Details
|1902 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1902 1C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|55.00
|
|Heritage Auctions
|21716
|Details NGC
|1902 1C Brown -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1902 1C Brown -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|33.00
|
|Heritage Auctions
|23649
|Genuine PCGS
|1890 1C AU58 PCGS.
|1890 1C AU58 PCGS.
|MS-62
|186.83
|
|Heritage Auctions
|23016
|PCGS
|1903 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/379). PCGS
|1903 1C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/379). PCGS
|MS-60
|119.00
|
|Heritage Auctions
|23025
|Details NGC
|1904 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/269). PCGS
|1904 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/269). PCGS
|MS-60
|38.00
|
|Heritage Auctions
|23374
|NGC Details
|1904 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/220). PCGS
|1904 1C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/220). PCGS
|MS-60
|43.00
|
|Heritage Auctions
|24019
|Genuine PCGS
|1880 1C AU58 PCGS.
|1880 1C AU58 PCGS.
|MS-62
|180.00
|
|Heritage Auctions
|29102
|PCGS
|1905 1C Indian Cent -- Broadstruck -- AU58 Brown NGC.
|1905 1C Indian Cent -- Broadstruck -- AU58 Brown NGC.
|AU-58
|258.50
|
|Heritage Auctions
|21898
|NGC
|(10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS
|(10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS
|MS-64
|763.75
|
|Heritage Auctions
|7202
|PCGS
|(10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS
|(10)1906 1C MS64 Red and Brown PCGS. PCGS
|MS-64
|822.50
|
|Heritage Auctions
|7201
|PCGS
|(4)1907 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS
|(4)1907 1C MS63 Red and Brown PCGS. PCGS
|MS-63
|176.25
|
|Heritage Auctions
|21030
|PCGS
|1863 1C Indian Cent -- Unevenly Struck -- VG10 ANACS.
|1863 1C Indian Cent -- Unevenly Struck -- VG10 ANACS.
|F-12
|89.00
|
|Heritage Auctions
|91062
|ANACS
|(2)1908 1C MS63 Red and Brown NGC.
|(2)1908 1C MS63 Red and Brown NGC.
|MS-63
|86.00
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|Heritage Auctions
|24026
|NGC
|1870 1C Good 4 ANACS.
|1870 1C Good 4 ANACS.
|VF-20
|126.00
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|Heritage Auctions
|23027
|ANACS
|1909 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/407). PCGS
|1909 1C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/407). PCGS
|MS-60
|58.00
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|Heritage Auctions
|25031
|NGC Details
|1909 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|1909 1C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|MS-60
|65.00
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|Heritage Auctions
|21022
|Genuine PCGS