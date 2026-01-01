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Seated Liberty Half Dime

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Seated Liberty Half Dime

Half dime launches Seated Liberty design on long run

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Seated Liberty half dime is the smallest in size and lowest in denomination of the six series of coins bearing the Seate...READ MORE

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Seated Liberty Half Dime
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Seated Liberty Half Dime
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Seated Liberty Half Dime
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1837 Large Date No Stars1837 Large Date No Stars 33.35 47.15 74.75 168 264 420 450 540 680 700 790 920 1,140 1,470 2,280 4,340 14,300 35,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1837 Large Date No Stars1837 Large Date No Stars -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,500 15,000 17,500 30,000 -.-
1837 Small Date No Stars1837 Small Date No Stars 50 65 115 175 300 475 -.- 650 -.- 750 -.- 900 1,100 1,250 2,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838-O No Stars1838-O No Stars 222 300 570 1,090 1,980 3,690 -.- 5,630 -.- 6,970 -.- 7,840 10,560 15,940 34,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 No Drapery1838 No Drapery 27.60 28.75 29.90 36.80 94.30 198 222 270 300 312 390 420 630 900 1,590 2,310 7,660 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 No Drapery1838 No Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,250 -.- -.- 182,250
1838 Small Stars No Drapery1838 Small Stars No Drapery 27.60 35.65 57.50 104.65 228 300 360 390 480 690 780 880 1,110 1,720 3,940 5,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery1839 No Drapery 32.20 40.25 46 69 132 198 258 300 360 390 420 450 510 910 1,810 3,410 7,510 12,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery1839 No Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 -.-
1839-O No Drapery1839-O No Drapery 36.80 42.55 57.50 82.80 143.75 330 -.- 570 -.- 650 -.- 1,860 2,310 3,720 7,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 No Drapery1840 No Drapery 32.20 39.10 51.75 69 110.40 216 234 270 300 330 390 450 510 730 1,720 3,280 7,740 43,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840-O No Drapery1840-O No Drapery 94.30 126.50 189.75 330 390 450 700 900 1,260 1,590 1,940 3,060 5,340 11,440 18,560 27,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840-O Drapery1840-O Drapery 86.25 132.25 240 390 960 1,500 2,070 4,590 6,530 6,810 8,060 11,660 16,560 30,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery1840 Drapery 51.75 81.65 126.50 180 228 420 462 510 570 630 700 750 1,050 1,720 2,910 9,220 21,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery1840 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27,500 -.- 34,000
1841 Drapery1841 Drapery 27.60 31.05 46 69 78.20 138 156 174 192 210 240 270 360 720 1,250 1,840 4,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1841 Drapery1841 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 22,500 25,000 -.-
1841-O Drapery1841-O Drapery 46 57.50 103.50 228 300 390 -.- 570 -.- 1,110 -.- 1,620 2,220 3,590 8,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Drapery1842 Drapery 27.60 28.75 29.90 39.10 86.25 132 162 186 228 270 300 360 420 750 1,220 2,130 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Drapery1842 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 20,000 30,000
1842-O Drapery1842-O Drapery 46 86.25 143.75 318 570 870 -.- 1,500 -.- 1,940 -.- 2,160 3,160 5,910 15,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery1843 Drapery 27.60 28.75 29.90 34.50 89.70 150 174 186 198 240 300 420 540 750 1,250 2,220 3,810 9,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery1843 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,000 34,000
1844 Drapery1844 Drapery 28.75 34.50 46 51.75 82.80 150 174 210 240 270 300 330 550 730 1,340 2,060 4,660 17,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844 Drapery1844 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,500 13,000 15,000 20,000 30,000
1844-O Large O Drapery1844-O Large O Drapery 200 275 500 875 1,750 2,500 -.- 4,000 -.- -.- -.- -.- 7,500 -.- 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844-O Small O Drapery1844-O Small O Drapery 165 250 375 850 1,450 2,500 -.- 4,000 -.- -.- -.- 8,500 -.- 16,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery1845 Drapery 27.60 28.75 29.90 33.35 77.05 156 180 198 228 270 300 350 425 600 1,280 1,530 4,490 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery1845 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 25,000 27,500 30,000
1846 Drapery1846 Drapery 1,290 1,950 2,850 3,420 5,790 6,510 7,350 8,530 11,840 16,060 23,310 30,630 46,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Drapery1846 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,000 35,000 50,000
1847 Drapery1847 Drapery 27.60 29.90 51.75 63.25 86.25 120 150 174 198 210 240 270 300 630 1,220 2,340 5,340 12,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847 Drapery1847 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 27,500 30,000 50,000
1848 Large Date Drapery1848 Large Date Drapery 40.25 57.50 81.65 126.50 210 360 -.- 480 -.- 630 -.- 940 1,860 2,530 4,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Medium Date Drapery1848 Medium Date Drapery 27.60 29.90 46 63.25 115 186 -.- 222 -.- 330 -.- 510 600 1,470 2,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Medium Date Drapery1848 Medium Date Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,500 -.- 65,000
1848-O Drapery1848-O Drapery 34.50 40.25 57.50 104.65 228 300 -.- 450 -.- 660 -.- 960 1,170 1,410 2,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Drapery1849 Drapery 27.60 28.75 29.90 43.70 115 198 222 228 240 270 300 360 540 920 1,970 2,810 5,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Drapery1849 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27,500 30,000 65,000
1849/6 Drapery1849/6 Drapery 65 29.90 34.50 72.45 180 300 -.- 390 -.- 690 -.- 1,120 1,500 1,780 2,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849/8 Drapery1849/8 Drapery 26.45 33.35 48.30 97.75 270 330 -.- 450 -.- 630 -.- 870 1,320 2,060 2,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849-O Drapery1849-O Drapery 89.70 138 224.25 360 690 1,110 -.- 1,590 -.- 2,190 -.- 3,410 4,030 7,280 11,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Drapery1850 Drapery 27.60 28.75 29.90 33.35 74.75 132 144 162 180 216 240 330 420 550 1,060 1,310 4,560 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Drapery1850 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,500 -.- -.- 25,000 -.-
1850-O Drapery1850-O Drapery 29.90 33.35 39.10 78.20 180 300 -.- 390 -.- 670 -.- 1,350 1,620 3,590 5,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 Drapery1851 Drapery 25.30 27.60 29.90 33.35 62.10 132 -.- 174 -.- 270 -.- 330 450 650 1,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851-O Drapery1851-O Drapery 29.90 36.80 46 75.90 138 240 -.- 330 -.- 450 -.- 570 860 1,220 4,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Drapery1852 Drapery 27.60 28.75 29.90 33.35 64.80 120 138 156 180 192 210 270 330 630 1,000 1,590 6,660 15,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Drapery1852 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,500 12,500 18,500 40,000
1852-O Drapery1852-O Drapery 40.25 69 115 180 300 522 -.- 750 -.- 1,080 -.- 1,530 2,840 5,310 8,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Drapery1853 Drapery 70.15 86.25 143.75 270 330 480 540 570 690 750 900 1,020 1,380 1,720 2,190 3,090 9,660 15,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Drapery1853 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 96,000 -.- -.-
1853-O Drapery1853-O Drapery 420 600 990 1,610 2,820 4,340 5,440 6,220 7,950 9,060 10,410 11,910 18,130 24,810 36,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853-O Arrows1853-O Arrows 29.90 33.35 40.25 51.75 89.70 156 192 228 330 390 480 680 1,230 1,750 5,160 6,660 21,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows1853 Arrows 27.60 28.75 29.90 33.35 66.70 144 168 192 216 234 270 300 375 600 980 1,630 7,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows1854 Arrows 27.60 28.75 29.90 33.35 71.30 144 162 180 210 228 240 270 375 600 1,030 2,130 11,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows1854 Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 9,500 10,000 22,500
1854-O Arrows1854-O Arrows 27.60 31.05 40.25 51.75 88.55 180 -.- 270 -.- 360 -.- 670 1,000 1,780 3,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows1855 Arrows 27.60 28.75 29.90 33.35 69 138 156 180 204 228 270 300 425 600 1,380 4,090 10,530 34,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows1855 Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,500 7,500 9,500 10,000 22,500
1855-O Arrows1855-O Arrows 27.60 33.35 46 78.20 174 240 -.- 330 -.- 690 -.- 1,170 1,530 2,090 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 No Arrows1856 No Arrows 27.60 28.75 29.90 33.35 64.40 120 132 144 168 192 210 240 360 500 810 1,340 4,530 16,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 No Arrows1856 No Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,250 6,000 7,000 11,000
1856-O No Arrows1856-O No Arrows 27.60 31.05 40.25 51.75 105.80 240 -.- 330 -.- 510 -.- 810 1,000 1,590 2,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 No Arrows1857 No Arrows 27.60 28.75 29.90 33.35 65.55 132 156 168 180 210 222 234 330 500 690 1,040 2,840 12,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 No Arrows1857 No Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,250 2,500 3,500 4,000 5,000
1857-O No Arrows1857-O No Arrows 28.75 32.20 40.25 51.75 92 174 -.- 300 -.- 420 -.- 480 540 920 1,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 No Arrows1858 No Arrows 27.60 28.75 29.90 33.35 56.35 115.20 138 162 174 192 210 270 360 575 750 1,060 3,220 10,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 No Arrows1858 No Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,100 1,250 1,850 3,000 4,000
1858/1858 No Arrows1858/1858 No Arrows 65 75 100 150 250 325 -.- 400 -.- -.- -.- 6,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858/Inverted Date No Arrows1858/Inverted Date No Arrows 35.65 48.30 69 168 330 390 450 480 510 600 750 970 1,720 3,090 5,590 7,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858-O No Arrows1858-O No Arrows 25.30 27.60 29.90 37.95 92 168 -.- 216 -.- 270 -.- 348 450 600 1,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 No Arrows1859 No Arrows 27.60 28.75 31.05 40.25 69 132 150 186 198 240 270 360 510 750 1,080 1,530 3,590 11,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 No Arrows1859 No Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 675 900 1,350 2,250 4,000
1859-O No Arrows1859-O No Arrows 31.05 36.80 58.65 94.30 198 240 -.- 270 -.- 390 -.- 480 630 960 1,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Transitional Pattern No Arrows1860 Transitional Pattern No Arrows -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 186 -.- 300 360 500 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860-O Legend Obverse1860-O Legend Obverse 25.30 28.75 31.05 34.50 63.25 105.60 -.- 138 -.- 198 -.- 300 450 630 1,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Legend Obverse1860 Legend Obverse 25.30 27.60 29.90 32.20 47.15 82.80 -.- 144 -.- 186 -.- 300 360 500 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Legend Obverse1860 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 525 650 875 1,050 1,750
1861 Legend Obverse1861 Legend Obverse 27.60 28.75 29.90 32.20 55.20 100.80 115.20 150 162 180 210 240 360 500 830 1,530 5,560 8,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Legend Obverse1861 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 600 900 1,750 2,750
1861/0 Legend Obverse1861/0 Legend Obverse 50 65 51.75 115 270 360 420 450 540 660 690 730 800 1,410 1,970 4,220 11,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Legend Obverse1862 Legend Obverse 27.60 28.75 29.90 32.20 55.20 81.60 99.60 150 174 198 228 270 330 531.25 830 1,160 2,220 9,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Legend Obverse1862 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 500 700 900 1,400 1,800
1863 Legend Obverse1863 Legend Obverse 264 300 390 450 510 540 540 600 650 700 760 870 1,030 1,310 1,910 2,530 4,940 14,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Legend Obverse1863 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 550 625 925 1,500 1,850
1863-S Legend Obverse1863-S Legend Obverse 57.50 74.75 144 198 300 420 -.- 640 -.- 700 -.- 900 1,560 2,160 4,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Legend Obverse1864 Legend Obverse 420 570 960 1,240 1,380 1,470 1,530 1,590 1,650 1,740 1,830 1,890 1,980 2,220 2,470 3,690 7,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Legend Obverse1864 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 500 575 900 1,500 1,850
1864-S Legend Obverse1864-S Legend Obverse 105.80 149.50 210 300 420 570 -.- 740 -.- 820 -.- 1,060 1,440 2,310 4,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Legend Obverse1865 Legend Obverse 342 420 720 940 1,110 1,290 1,380 1,440 1,500 1,560 1,620 1,740 2,030 2,160 2,470 3,690 7,340 11,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Legend Obverse1865 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 500 600 900 1,500 1,850
1865-S Legend Obverse1865-S Legend Obverse 64.40 87.40 143.75 210 300 540 -.- 720 -.- 980 -.- 1,530 3,910 4,690 7,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Legend Obverse1866 Legend Obverse 330 450 720 900 930 990 1,110 1,180 1,260 1,350 1,410 1,500 1,590 1,910 3,030 3,660 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Legend Obverse1866 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 575 1,000 1,100 1,500 1,850
1866-S Legend Obverse1866-S Legend Obverse 46 63.25 86.25 150 240 330 -.- 450 -.- 600 -.- 700 970 1,440 4,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Legend Obverse1867 Legend Obverse 600 690 900 1,020 1,040 1,080 1,140 1,180 1,240 1,320 1,380 1,470 1,660 1,970 2,560 3,160 6,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Legend Obverse1867 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 650 800 1,100 1,400 1,650
1867-S Legend Obverse1867-S Legend Obverse 57.50 87.40 138 180 228 300 -.- 420 -.- 570 -.- 840 1,170 1,970 3,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Legend Obverse1868 Legend Obverse 69 97.75 168 240 360 450 480 528 570 610 630 680 900 1,130 1,560 2,810 6,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Legend Obverse1868 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 525 575 800 1,050 1,350
1868-S Legend Obverse1868-S Legend Obverse 40.25 46 51.75 63.25 73.60 150 -.- 240 -.- 342 -.- 420 570 830 1,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Legend Obverse1869 Legend Obverse 27.60 34.50 46 57.50 86.25 126 144 174 204 222 240 330 420 730 1,030 1,660 3,540 12,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Legend Obverse1869 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 500 650 800 1,200 1,500
1869-S Legend Obverse1869-S Legend Obverse 34.50 46 51.75 63.25 71.30 162 -.- 270 -.- 300 -.- 540 780 1,660 3,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Legend Obverse1870 Legend Obverse 27.60 28.75 29.90 32.20 37.95 86.40 96 111.60 144 168 180 270 348 525 910 1,780 4,260 14,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Legend Obverse1870 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 450 600 750 1,150 1,350
1870-S Unique Legend Obverse1870-S Unique Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,120,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Legend Obverse1871 Legend Obverse 27.60 28.75 29.90 32.20 41.40 91.20 99.60 109.20 138 150 198 270 300 500 710 1,280 4,710 9,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Legend Obverse1871 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 450 600 775 1,150 1,350
1871-S Legend Obverse1871-S Legend Obverse 34.50 40.25 46 51.75 74.75 162 -.- 192 -.- 270 -.- 330 390 790 1,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Legend Obverse1872 Legend Obverse 27.60 28.75 29.90 32.20 41.40 84 109.20 126 156 174 186 240 300 475 660 1,410 3,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Legend Obverse1872 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 450 600 750 1,100 1,500
1872-S S Above Bow Legend Obverse1872-S S Above Bow Legend Obverse 34.50 40.25 46 51.75 54.05 103.20 126 150 168 198 210 264 360 550 810 1,130 3,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872-S S Below Bow Legend Obverse1872-S S Below Bow Legend Obverse 34.50 40.25 46 51.75 54.05 86.40 104.40 150 168 180 192 222 330 425 750 1,060 2,700 7,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Legend Obverse1873 Legend Obverse 27.60 28.75 29.90 32.20 44.85 84 93.60 110.40 150 180 186 228 300 500 1,110 1,840 4,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Legend Obverse1873 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 550 725 800 1,050 1,450
1873-S Legend Obverse1873-S Legend Obverse 34.50 40.25 46 51.75 54.05 99.60 -.- 156 -.- 180 -.- 240 288 468.75 760 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1837 H10C Large Date, Curl Top 1, No Stars AU50 ANACS. NGC Census: (26/936). PCGS 1837 H10C Large Date, Curl Top 1, No Stars AU50 ANACS. NGC Census: (26/936). PCGS AU-50 376.00 Heritage Auctions 21136 ANACS
1837 H10C No Stars PR63 NGC. 1837 H10C No Stars PR63 NGC. MS-63 12,000.00 Heritage Auctions 3681 NGC
1838 H10C Large Stars, MS64+ NGC. CAC. Ex: "Col." E.H.R. Green. NGC Census: (166/144). PCGS 1838 H10C Large Stars, MS64+ NGC. CAC. Ex: "Col." E.H.R. Green. NGC Census: (166/144). PCGS MS-64 998.75 Heritage Auctions 7391 NGC
1838 H10C Large Stars, No Drapery -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. NGC Census: (5/658). PCGS 1838 H10C Large Stars, No Drapery -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. NGC Census: (5/658). PCGS EF-40 110.45 Heritage Auctions 28126 ANACS
1839 H10C No Drapery -- Bent -- NGC Details. 1839 H10C No Drapery -- Bent -- NGC Details. AU-50 139.00 Heritage Auctions 25176 Details NGC
1839 H10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details. 1839 H10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 93.00 Heritage Auctions 23230 Details NGC
1840 H10C Drapery -- Cleaned -- NGC Details. 1840 H10C Drapery -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 168.00 Heritage Auctions 27406 Details NGC
1840 H10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1840 H10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 156.00 Heritage Auctions 21188 Genuine PCGS
1841 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/160). PCGS 1841 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/160). PCGS AU-50 84.00 Heritage Auctions 24903 ANACS
1841 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1841 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 152.75 Heritage Auctions 21113 PCGS Genuine
1842 H10C -- Whizzed -- ANACS. 1842 H10C -- Whizzed -- ANACS. EF-40 312.00 Heritage Auctions 21148 ANACS
1842 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/153). PCGS 1842 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/153). PCGS AU-50 92.00 Heritage Auctions 20144 PCGS Genuine
1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/161). PCGS 1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/161). PCGS MS-60 223.25 Heritage Auctions 23283 PCGS Genuine
1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/199). PCGS 1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/199). PCGS EF-40 52.00 Heritage Auctions 20802 PCGS Genuine
1844 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1844 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 132.00 Heritage Auctions 19051 Genuine PCGS
1844 H10C AU50 ANACS. Breen-3034. NGC Census: (0/0). PCGS 1844 H10C AU50 ANACS. Breen-3034. NGC Census: (0/0). PCGS AU-50 152.75 Heritage Auctions 25888 ANACS
1845 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (14/191). PCGS 1845 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (14/191). PCGS AU-55 74.00 Heritage Auctions 27080 ANACS
1845 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1845 H10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 192.00 Heritage Auctions 46195 Details NGC
1846 H10C -- Bent, Damaged -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/30). PCGS 1846 H10C -- Bent, Damaged -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/30). PCGS VF-20 470.00 Heritage Auctions 7268 NGC Details
1846 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1846 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. VG-8 1,200.00 Heritage Auctions 23099 Genuine PCGS
1847 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1847 H10C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 104.00 Heritage Auctions 23193 Details NGC
1847 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1847 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 81.00 Heritage Auctions 19054 Genuine PCGS
1848 H10C Large Date AU50 ANACS. 1848 H10C Large Date AU50 ANACS. AU-50 600.00 Heritage Auctions 92062 ANACS
1848 H10C Large Date AU55 PCGS. 1848 H10C Large Date AU55 PCGS. AU-55 384.00 Heritage Auctions 25359 PCGS
1849 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1849 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 204.00 Heritage Auctions 29090 Details NGC
1849 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1849 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 84.00 Heritage Auctions 21195 Genuine PCGS
1850 H10C -- Cleaning -- Genuine PCGS. AU Details. NGC Census: (2/201). PCGS 1850 H10C -- Cleaning -- Genuine PCGS. AU Details. NGC Census: (2/201). PCGS AU-50 86.00 Heritage Auctions 24085 Genuine PCGS
1850 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1850 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 204.00 Heritage Auctions 21128 Genuine PCGS
1851 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/127). PCGS 1851 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/127). PCGS AU-55 88.00 Heritage Auctions 22819 ANACS
1851 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1851 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 216.00 Heritage Auctions 27124 Genuine PCGS
1852 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Gold Shield. 1852 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Gold Shield. MS-60 94.00 Heritage Auctions 27145 Genuine PCGS
1852 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1852 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 646.25 Heritage Auctions 99143 NGC Details
(1853-1873) H10C Seated Liberty Half Dime, Type Two Silver -- Blank Planchet -- AU55 PCGS. (1853-1873) H10C Seated Liberty Half Dime, Type Two Silver -- Blank Planchet -- AU55 PCGS. AU-55 6,000.00 Heritage Auctions 92138 PCGS
1853 H10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC. 1853 H10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC. AU-50 51.00 Heritage Auctions 23284 Details NGC
1854 H10C Arrows -- Bent -- NGC Details. Unc. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (2/442). PCGS 1854 H10C Arrows -- Bent -- NGC Details. Unc. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (2/442). PCGS MS-60 89.00 Heritage Auctions 27674 NGC Details
1854 H10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/522). PCGS 1854 H10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/522). PCGS AU-50 88.00 Heritage Auctions 20515 ANACS
1855 H10C Arrows -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/219). PCGS 1855 H10C Arrows -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/219). PCGS EF-40 32.00 Heritage Auctions 22707 Details NGC
1855 H10C Arrows -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (3/230). PCGS 1855 H10C Arrows -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (3/230). PCGS AU-50 64.00 Heritage Auctions 27675 NGC Details
1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (6/399). PCGS 1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (6/399). PCGS AU-50 66.00 Heritage Auctions 24180 ANACS
1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (17/386). PCGS 1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (17/386). PCGS AU-55 89.00 Heritage Auctions 24424 ANACS
1857 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1857 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 114.00 Heritage Auctions 21154 Genuine PCGS
1857 H10C -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (6/735). PCGS 1857 H10C -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (6/735). PCGS EF-40 40.00 Heritage Auctions 22708 Details NGC
1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/658). PCGS 1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/658). PCGS AU-50 59.00 Heritage Auctions 23218 ANACS
1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/631). PCGS 1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/631). PCGS AU-55 91.00 Heritage Auctions 27790 ANACS
1859 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. 1859 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. AU-50 79.00 Heritage Auctions 23323 Genuine PCGS
1859 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/0). PCGS 1859 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/0). PCGS EF-40 53.00 Heritage Auctions 20816 PCGS Genuine
1860 H10C -- Cleaned -- ANACS. 1860 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 55.00 Heritage Auctions 23137 ANACS
1860 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1860 H10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 104.00 Heritage Auctions 21211 Details NGC
1861 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. Breen-3102. NGC Census: (6/604). PCGS 1861 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. Breen-3102. NGC Census: (6/604). PCGS EF-40 129.25 Heritage Auctions 29134 ANACS
1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 45.00 Heritage Auctions 23121 Details NGC
1862 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1862 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU-50 53.00 Heritage Auctions 23085 NGC Details
1862 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1862 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 186.00 Heritage Auctions 21147 Details NGC
1863 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1863 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 720.00 Heritage Auctions 23194 Genuine PCGS
1863 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. 1863 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. G-4 162.00 Heritage Auctions 21173 Genuine PCGS
1864 H10C -- Cleaned, Rev Damage -- NGC Details. 1864 H10C -- Cleaned, Rev Damage -- NGC Details. EF-40 336.00 Heritage Auctions 21221 Details NGC
1864 H10C -- Damage -- PCGS Genuine Secure. VF Details. NGC Census: (0/45 and 0/0+). PCGS 1864 H10C -- Damage -- PCGS Genuine Secure. VF Details. NGC Census: (0/45 and 0/0+). PCGS VF-20 423.00 Heritage Auctions 7516 PCGS Genuine
1865 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (0/44). PCGS 1865 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (0/44). PCGS AU-55 646.25 Heritage Auctions 7433 ANACS
1865 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1865 H10C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 960.00 Heritage Auctions 45114 Details NGC
1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/51). PCGS 1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/51). PCGS AU-50 587.50 Heritage Auctions 7232 PCGS Genuine
1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. PCGS 1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. PCGS AU-50 705.00 Heritage Auctions 7231 Genuine PCGS
1867 H10C -- Cleaned, Corroded -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (0/74). PCGS 1867 H10C -- Cleaned, Corroded -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (0/74). PCGS EF-40 616.88 Heritage Auctions 7418 ANACS
1867 H10C -- Cleaned, Corrosion -- NGC Details. 1867 H10C -- Cleaned, Corrosion -- NGC Details. AU-50 576.00 Heritage Auctions 21155 Details NGC
1868 H10C -- Damaged -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/67). PCGS 1868 H10C -- Damaged -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/67). PCGS VF-20 117.50 Heritage Auctions 27537 Genuine PCGS
1868 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/65). PCGS 1868 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/65). PCGS AU-50 217.38 Heritage Auctions 28236 Details NGC
1869 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/99). PCGS 1869 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/99). PCGS AU-50 111.63 Heritage Auctions 27096 ANACS
1869 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/84). PCGS 1869 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/84). PCGS MS-60 188.00 Heritage Auctions 25891 NGC Details
1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (8/240). PCGS 1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (8/240). PCGS AU-55 82.00 Heritage Auctions 28922 NGC
1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (9/251). PCGS 1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (9/251). PCGS AU-55 99.88 Heritage Auctions 25127 NGC
1871 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/425). PCGS 1871 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/425). PCGS AU-50 45.00 Heritage Auctions 24185 ANACS
1871 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1871 H10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 89.00 Heritage Auctions 21179 Details NGC
1872 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. Double Die Obverse FS-004. NGC Census: (2/354). PCGS 1872 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. Double Die Obverse FS-004. NGC Census: (2/354). PCGS EF-40 66.00 Heritage Auctions 20147 ANACS
1872 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1872 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 39.00 Heritage Auctions 27132 Genuine PCGS
1873 H10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/105). PCGS 1873 H10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/105). PCGS MS-60 99.88 Heritage Auctions 21158 NGC Details
1873 H10C -- Whizzed -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/127). PCGS 1873 H10C -- Whizzed -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/127). PCGS AU-50 38.00 Heritage Auctions 29429 Details NGC