|1837 H10C Large Date, Curl Top 1, No Stars AU50 ANACS. NGC Census: (26/936). PCGS
|1837 H10C Large Date, Curl Top 1, No Stars AU50 ANACS. NGC Census: (26/936). PCGS
|AU-50
|376.00
|
|Heritage Auctions
|21136
|ANACS
|1837 H10C No Stars PR63 NGC.
|1837 H10C No Stars PR63 NGC.
|MS-63
|12,000.00
|
|Heritage Auctions
|3681
|NGC
|1838 H10C Large Stars, MS64+ NGC. CAC. Ex: "Col." E.H.R. Green. NGC Census: (166/144). PCGS
|1838 H10C Large Stars, MS64+ NGC. CAC. Ex: "Col." E.H.R. Green. NGC Census: (166/144). PCGS
|MS-64
|998.75
|
|Heritage Auctions
|7391
|NGC
|1838 H10C Large Stars, No Drapery -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. NGC Census: (5/658). PCGS
|1838 H10C Large Stars, No Drapery -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. NGC Census: (5/658). PCGS
|EF-40
|110.45
|
|Heritage Auctions
|28126
|ANACS
|1839 H10C No Drapery -- Bent -- NGC Details.
|1839 H10C No Drapery -- Bent -- NGC Details.
|AU-50
|139.00
|
|Heritage Auctions
|25176
|Details NGC
|1839 H10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|1839 H10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|93.00
|
|Heritage Auctions
|23230
|Details NGC
|1840 H10C Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|1840 H10C Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|168.00
|
|Heritage Auctions
|27406
|Details NGC
|1840 H10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1840 H10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|156.00
|
|Heritage Auctions
|21188
|Genuine PCGS
|1841 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/160). PCGS
|1841 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/160). PCGS
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|24903
|ANACS
|1841 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1841 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|152.75
|
|Heritage Auctions
|21113
|PCGS Genuine
|1842 H10C -- Whizzed -- ANACS.
|1842 H10C -- Whizzed -- ANACS.
|EF-40
|312.00
|
|Heritage Auctions
|21148
|ANACS
|1842 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/153). PCGS
|1842 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/153). PCGS
|AU-50
|92.00
|
|Heritage Auctions
|20144
|PCGS Genuine
|1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/161). PCGS
|1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/161). PCGS
|MS-60
|223.25
|
|Heritage Auctions
|23283
|PCGS Genuine
|1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/199). PCGS
|1843 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/199). PCGS
|EF-40
|52.00
|
|Heritage Auctions
|20802
|PCGS Genuine
|1844 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1844 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|132.00
|
|Heritage Auctions
|19051
|Genuine PCGS
|1844 H10C AU50 ANACS. Breen-3034. NGC Census: (0/0). PCGS
|1844 H10C AU50 ANACS. Breen-3034. NGC Census: (0/0). PCGS
|AU-50
|152.75
|
|Heritage Auctions
|25888
|ANACS
|1845 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (14/191). PCGS
|1845 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (14/191). PCGS
|AU-55
|74.00
|
|Heritage Auctions
|27080
|ANACS
|1845 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1845 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|46195
|Details NGC
|1846 H10C -- Bent, Damaged -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/30). PCGS
|1846 H10C -- Bent, Damaged -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/30). PCGS
|VF-20
|470.00
|
|Heritage Auctions
|7268
|NGC Details
|1846 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1846 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|VG-8
|1,200.00
|
|Heritage Auctions
|23099
|Genuine PCGS
|1847 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1847 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|104.00
|
|Heritage Auctions
|23193
|Details NGC
|1847 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1847 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|81.00
|
|Heritage Auctions
|19054
|Genuine PCGS
|1848 H10C Large Date AU50 ANACS.
|1848 H10C Large Date AU50 ANACS.
|AU-50
|600.00
|
|Heritage Auctions
|92062
|ANACS
|1848 H10C Large Date AU55 PCGS.
|1848 H10C Large Date AU55 PCGS.
|AU-55
|384.00
|
|Heritage Auctions
|25359
|PCGS
|1849 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1849 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|204.00
|
|Heritage Auctions
|29090
|Details NGC
|1849 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1849 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|21195
|Genuine PCGS
|1850 H10C -- Cleaning -- Genuine PCGS. AU Details. NGC Census: (2/201). PCGS
|1850 H10C -- Cleaning -- Genuine PCGS. AU Details. NGC Census: (2/201). PCGS
|AU-50
|86.00
|
|Heritage Auctions
|24085
|Genuine PCGS
|1850 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1850 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21128
|Genuine PCGS
|1851 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/127). PCGS
|1851 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/127). PCGS
|AU-55
|88.00
|
|Heritage Auctions
|22819
|ANACS
|1851 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1851 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|216.00
|
|Heritage Auctions
|27124
|Genuine PCGS
|1852 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Gold Shield.
|1852 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Gold Shield.
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27145
|Genuine PCGS
|1852 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1852 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|646.25
|
|Heritage Auctions
|99143
|NGC Details
|(1853-1873) H10C Seated Liberty Half Dime, Type Two Silver -- Blank Planchet -- AU55 PCGS.
|(1853-1873) H10C Seated Liberty Half Dime, Type Two Silver -- Blank Planchet -- AU55 PCGS.
|AU-55
|6,000.00
|
|Heritage Auctions
|92138
|PCGS
|1853 H10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC.
|1853 H10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC.
|AU-50
|51.00
|
|Heritage Auctions
|23284
|Details NGC
|1854 H10C Arrows -- Bent -- NGC Details. Unc. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (2/442). PCGS
|1854 H10C Arrows -- Bent -- NGC Details. Unc. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (2/442). PCGS
|MS-60
|89.00
|
|Heritage Auctions
|27674
|NGC Details
|1854 H10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/522). PCGS
|1854 H10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/522). PCGS
|AU-50
|88.00
|
|Heritage Auctions
|20515
|ANACS
|1855 H10C Arrows -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/219). PCGS
|1855 H10C Arrows -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/219). PCGS
|EF-40
|32.00
|
|Heritage Auctions
|22707
|Details NGC
|1855 H10C Arrows -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (3/230). PCGS
|1855 H10C Arrows -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. Ex: Hilt Collection. NGC Census: (3/230). PCGS
|AU-50
|64.00
|
|Heritage Auctions
|27675
|NGC Details
|1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (6/399). PCGS
|1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (6/399). PCGS
|AU-50
|66.00
|
|Heritage Auctions
|24180
|ANACS
|1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (17/386). PCGS
|1856 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (17/386). PCGS
|AU-55
|89.00
|
|Heritage Auctions
|24424
|ANACS
|1857 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1857 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|114.00
|
|Heritage Auctions
|21154
|Genuine PCGS
|1857 H10C -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (6/735). PCGS
|1857 H10C -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (6/735). PCGS
|EF-40
|40.00
|
|Heritage Auctions
|22708
|Details NGC
|1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/658). PCGS
|1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/658). PCGS
|AU-50
|59.00
|
|Heritage Auctions
|23218
|ANACS
|1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/631). PCGS
|1858 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (16/631). PCGS
|AU-55
|91.00
|
|Heritage Auctions
|27790
|ANACS
|1859 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1859 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|AU-50
|79.00
|
|Heritage Auctions
|23323
|Genuine PCGS
|1859 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/0). PCGS
|1859 H10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/0). PCGS
|EF-40
|53.00
|
|Heritage Auctions
|20816
|PCGS Genuine
|1860 H10C -- Cleaned -- ANACS.
|1860 H10C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|55.00
|
|Heritage Auctions
|23137
|ANACS
|1860 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1860 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|104.00
|
|Heritage Auctions
|21211
|Details NGC
|1861 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. Breen-3102. NGC Census: (6/604). PCGS
|1861 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. Breen-3102. NGC Census: (6/604). PCGS
|EF-40
|129.25
|
|Heritage Auctions
|29134
|ANACS
|1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|45.00
|
|Heritage Auctions
|23121
|Details NGC
|1862 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1862 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|53.00
|
|Heritage Auctions
|23085
|NGC Details
|1862 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1862 H10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|186.00
|
|Heritage Auctions
|21147
|Details NGC
|1863 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1863 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|720.00
|
|Heritage Auctions
|23194
|Genuine PCGS
|1863 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1863 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|G-4
|162.00
|
|Heritage Auctions
|21173
|Genuine PCGS
|1864 H10C -- Cleaned, Rev Damage -- NGC Details.
|1864 H10C -- Cleaned, Rev Damage -- NGC Details.
|EF-40
|336.00
|
|Heritage Auctions
|21221
|Details NGC
|1864 H10C -- Damage -- PCGS Genuine Secure. VF Details. NGC Census: (0/45 and 0/0+). PCGS
|1864 H10C -- Damage -- PCGS Genuine Secure. VF Details. NGC Census: (0/45 and 0/0+). PCGS
|VF-20
|423.00
|
|Heritage Auctions
|7516
|PCGS Genuine
|1865 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (0/44). PCGS
|1865 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (0/44). PCGS
|AU-55
|646.25
|
|Heritage Auctions
|7433
|ANACS
|1865 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1865 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|960.00
|
|Heritage Auctions
|45114
|Details NGC
|1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/51). PCGS
|1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/51). PCGS
|AU-50
|587.50
|
|Heritage Auctions
|7232
|PCGS Genuine
|1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. PCGS
|1866 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. PCGS
|AU-50
|705.00
|
|Heritage Auctions
|7231
|Genuine PCGS
|1867 H10C -- Cleaned, Corroded -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (0/74). PCGS
|1867 H10C -- Cleaned, Corroded -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (0/74). PCGS
|EF-40
|616.88
|
|Heritage Auctions
|7418
|ANACS
|1867 H10C -- Cleaned, Corrosion -- NGC Details.
|1867 H10C -- Cleaned, Corrosion -- NGC Details.
|AU-50
|576.00
|
|Heritage Auctions
|21155
|Details NGC
|1868 H10C -- Damaged -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/67). PCGS
|1868 H10C -- Damaged -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/67). PCGS
|VF-20
|117.50
|
|Heritage Auctions
|27537
|Genuine PCGS
|1868 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/65). PCGS
|1868 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/65). PCGS
|AU-50
|217.38
|
|Heritage Auctions
|28236
|Details NGC
|1869 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/99). PCGS
|1869 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/99). PCGS
|AU-50
|111.63
|
|Heritage Auctions
|27096
|ANACS
|1869 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/84). PCGS
|1869 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/84). PCGS
|MS-60
|188.00
|
|Heritage Auctions
|25891
|NGC Details
|1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (8/240). PCGS
|1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (8/240). PCGS
|AU-55
|82.00
|
|Heritage Auctions
|28922
|NGC
|1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (9/251). PCGS
|1870 H10C AU55 NGC. NGC Census: (9/251). PCGS
|AU-55
|99.88
|
|Heritage Auctions
|25127
|NGC
|1871 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/425). PCGS
|1871 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (4/425). PCGS
|AU-50
|45.00
|
|Heritage Auctions
|24185
|ANACS
|1871 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1871 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|89.00
|
|Heritage Auctions
|21179
|Details NGC
|1872 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. Double Die Obverse FS-004. NGC Census: (2/354). PCGS
|1872 H10C -- Cleaned -- ANACS. AU Details Net XF40. Double Die Obverse FS-004. NGC Census: (2/354). PCGS
|EF-40
|66.00
|
|Heritage Auctions
|20147
|ANACS
|1872 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1872 H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|39.00
|
|Heritage Auctions
|27132
|Genuine PCGS
|1873 H10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/105). PCGS
|1873 H10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/105). PCGS
|MS-60
|99.88
|
|Heritage Auctions
|21158
|NGC Details
|1873 H10C -- Whizzed -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/127). PCGS
|1873 H10C -- Whizzed -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/127). PCGS
|AU-50
|38.00
|
|Heritage Auctions
|29429
|Details NGC