|1913 Bison Standing on Plain
|1913 Bison Standing on Plain
|7.25
|10.35
|12.65
|13.80
|16.10
|20.40
|24
|25.20
|27.60
|30
|39.60
|44.40
|57.60
|80
|175
|450
|940
|4,410
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1913 Bison Standing on Plain
|1913 Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|640
|720
|820
|1,080
|1,470
|2,160
|3,030
|5,470
|18,010
|-.-
|650
|800
|900
|1,250
|2,000
|2,750
|1913-D Bison Standing on Plain
|1913-D Bison Standing on Plain
|85
|91.20
|126
|150
|162
|204
|240
|252
|270
|300
|330
|360
|390
|475
|600
|1,430
|2,690
|18,750
|30,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1913-S Bison Standing on Plain
|1913-S Bison Standing on Plain
|225
|192
|258
|360
|450
|510
|630
|660
|720
|870
|940
|990
|1,120
|1,340
|1,880
|3,560
|5,690
|28,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1914 Bison Standing on Plain
|1914 Bison Standing on Plain
|14
|16.10
|18.40
|20.70
|25.20
|30
|38.40
|40.80
|45.60
|51.60
|56.40
|64.80
|85.20
|115
|231.25
|475
|860
|4,970
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1914 Bison Standing on Plain
|1914 Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|720
|840
|1,130
|1,310
|2,000
|2,810
|4,410
|16,060
|-.-
|600
|800
|900
|1,250
|2,000
|2,500
|1914/3 Bison Standing on Plain
|1914/3 Bison Standing on Plain
|150
|240
|480
|660
|780
|1,110
|1,530
|1,770
|1,980
|2,100
|2,400
|2,610
|2,840
|6,190
|9,430
|30,880
|69,550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1914-D Bison Standing on Plain
|1914-D Bison Standing on Plain
|65
|82.80
|108
|132
|168
|240
|312
|330
|360
|402
|450
|480
|528
|600
|720
|1,590
|2,970
|18,470
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1914-S Bison Standing on Plain
|1914-S Bison Standing on Plain
|17.50
|23
|33.35
|41.40
|60.95
|92.40
|150
|168
|198
|216
|246
|270
|342
|475
|830
|2,670
|6,050
|24,810
|45,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1915 Bison Standing on Plain
|1915 Bison Standing on Plain
|4
|5.75
|6.90
|8.05
|12.65
|22.80
|37.20
|39.60
|43.20
|50.40
|60
|69.60
|90
|120
|168.75
|550
|840
|2,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1915 Bison Standing on Plain
|1915 Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|750
|810
|1,080
|1,470
|2,340
|3,030
|4,500
|17,230
|130,000
|600
|850
|935
|1,400
|2,000
|3,750
|1915-D Bison Standing on Plain
|1915-D Bison Standing on Plain
|16
|17.25
|26.45
|37.95
|74.40
|120
|144
|156
|174
|216
|240
|264
|360
|431.25
|730
|1,590
|4,530
|16,190
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1915-S Bison Standing on Plain
|1915-S Bison Standing on Plain
|30
|43.70
|63.25
|93.60
|156
|342
|480
|594
|700
|810
|880
|940
|1,020
|1,560
|2,410
|3,410
|5,690
|31,920
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1916 Bison Standing on Plain
|1916 Bison Standing on Plain
|3.50
|5
|5.75
|6.90
|10.35
|15.60
|20.40
|22.80
|26.40
|44.40
|51.60
|56.40
|75.60
|108.75
|168.75
|425
|760
|4,650
|19,810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1916 Bison Standing on Plain
|1916 Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|720
|840
|960
|1,230
|2,470
|3,440
|5,630
|7,970
|32,440
|-.-
|800
|950
|1,500
|2,750
|3,500
|4,750
|1916 Doubled Die Obverse Bison Standing on Plain
|1916 Doubled Die Obverse Bison Standing on Plain
|2,500
|4,030
|7,160
|9,280
|13,280
|22,940
|27,190
|29,060
|32,190
|46,940
|53,130
|73,130
|111,880
|143,750
|237,500
|390,000
|455,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1916-D Bison Standing on Plain
|1916-D Bison Standing on Plain
|12
|12.65
|20.70
|23
|34.50
|81.60
|105.60
|115.20
|126
|144
|162
|174
|222
|356.25
|680
|2,310
|8,470
|21,780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1916-S Bison Standing on Plain
|1916-S Bison Standing on Plain
|8
|10.35
|13.80
|20.70
|37.95
|74.40
|115.20
|126
|150
|162
|180
|198
|300
|387.50
|780
|3,150
|5,140
|24,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1917 Bison Standing on Plain
|1917 Bison Standing on Plain
|5.25
|5
|5.75
|6.90
|11.50
|18
|34.80
|38.40
|43.20
|50.40
|60
|85.20
|115.20
|181.25
|300
|600
|1,330
|5,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1917-D Bison Standing on Plain
|1917-D Bison Standing on Plain
|13
|18.40
|25.30
|46
|85.20
|138
|240
|282
|300
|396
|420
|540
|600
|990
|1,190
|2,440
|6,530
|22,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1917-S Bison Standing on Plain
|1917-S Bison Standing on Plain
|14
|20.70
|37.95
|78
|115.20
|198
|270
|300
|360
|510
|540
|600
|970
|1,810
|2,810
|4,690
|7,440
|50,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1918 Bison Standing on Plain
|1918 Bison Standing on Plain
|5
|5
|6
|10.35
|16.10
|38.40
|52.80
|64.80
|76.80
|110.40
|120
|180
|262.50
|325
|575
|1,140
|2,160
|18,010
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1918/7-D Bison Standing on Plain
|1918/7-D Bison Standing on Plain
|650
|840
|1,530
|2,280
|4,250
|8,530
|12,280
|15,440
|18,060
|27,310
|33,130
|36,560
|45,630
|51,560
|91,560
|300,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1918-D Bison Standing on Plain
|1918-D Bison Standing on Plain
|15
|18.40
|31.05
|50.60
|120
|228
|330
|384
|420
|576
|640
|690
|780
|1,160
|1,630
|4,250
|8,090
|34,450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1918-S Bison Standing on Plain
|1918-S Bison Standing on Plain
|9
|12.65
|23
|47.15
|110.40
|210
|360
|402
|510
|720
|810
|920
|1,720
|2,310
|3,220
|15,000
|50,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1919 Bison Standing on Plain
|1919 Bison Standing on Plain
|1.50
|2.30
|3.45
|5.75
|9.20
|16.80
|28.80
|31.20
|39.60
|54
|58.80
|81.60
|115.20
|187.50
|312.50
|550
|1,410
|4,660
|19,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1919-D Bison Standing on Plain
|1919-D Bison Standing on Plain
|11
|12.65
|25.30
|55.20
|115.20
|258
|360
|390
|450
|690
|750
|910
|1,110
|1,530
|2,940
|5,160
|14,280
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1919-S Bison Standing on Plain
|1919-S Bison Standing on Plain
|5
|8.05
|18.40
|48
|105.60
|210
|330
|432
|610
|720
|780
|890
|1,060
|1,630
|3,220
|12,550
|48,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1920 Bison Standing on Plain
|1920 Bison Standing on Plain
|1
|2.30
|3.60
|6
|9.20
|15.60
|28.80
|30
|39.60
|48
|60
|72
|110.40
|162.50
|350
|730
|1,440
|6,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1920-D Bison Standing on Plain
|1920-D Bison Standing on Plain
|6
|8.05
|14.95
|35.65
|105.60
|258
|348
|390
|450
|528
|570
|690
|1,030
|1,410
|2,840
|6,340
|32,060
|100,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1920-S Bison Standing on Plain
|1920-S Bison Standing on Plain
|3
|3.60
|10.35
|29.90
|93.60
|186
|288
|342
|420
|540
|600
|680
|1,060
|1,940
|3,280
|11,410
|42,580
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1921 Bison Standing on Plain
|1921 Bison Standing on Plain
|2.25
|3.60
|5.75
|9.60
|22.80
|50.40
|75.60
|85.20
|92.40
|144
|162
|180
|240
|350
|550
|980
|1,690
|4,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1921-S Bison Standing on Plain
|1921-S Bison Standing on Plain
|45
|57.50
|84
|144
|300
|800
|1,120
|1,200
|1,530
|1,980
|2,100
|2,190
|2,460
|3,530
|5,590
|8,720
|17,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1923 Bison Standing on Plain
|1923 Bison Standing on Plain
|1.25
|1.72
|3.60
|6
|9.20
|16.80
|34.80
|39.60
|43.20
|51.60
|57.60
|68.40
|98.40
|175
|243.75
|550
|920
|4,220
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1923-S Bison Standing on Plain
|1923-S Bison Standing on Plain
|4.50
|6
|10.35
|24.15
|106.95
|240
|288
|312
|390
|480
|540
|570
|660
|1,200
|1,780
|6,340
|35,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1924 Bison Standing on Plain
|1924 Bison Standing on Plain
|1
|1.15
|3.45
|4.60
|10.35
|20.40
|42
|45.60
|50.40
|60
|79.20
|86.40
|144
|275
|500
|880
|2,540
|10,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1924-D Bison Standing on Plain
|1924-D Bison Standing on Plain
|6
|7.20
|10.35
|27.60
|88.55
|192
|294
|330
|480
|540
|600
|640
|690
|1,160
|1,710
|4,710
|15,930
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1924-S Bison Standing on Plain
|1924-S Bison Standing on Plain
|11
|14.95
|34.50
|90
|270
|990
|1,650
|1,740
|1,890
|2,370
|2,520
|2,700
|3,330
|4,940
|7,660
|13,690
|40,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1925 Bison Standing on Plain
|1925 Bison Standing on Plain
|1.25
|1.15
|2
|3.60
|10.80
|17.25
|28.80
|32.40
|36
|42
|46.80
|52.80
|73.20
|150
|231.25
|425
|750
|4,280
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1925-D Bison Standing on Plain
|1925-D Bison Standing on Plain
|7
|8.05
|16.10
|31.05
|85.10
|168
|330
|360
|390
|462
|510
|552
|630
|970
|1,470
|4,220
|9,780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1925-S Bison Standing on Plain
|1925-S Bison Standing on Plain
|3
|3.60
|8.05
|19.55
|82.80
|180
|264
|300
|360
|600
|690
|810
|1,060
|1,720
|3,000
|10,910
|48,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1926 Bison Standing on Plain
|1926 Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|2.30
|3.60
|6.90
|12.65
|20.40
|21.60
|24
|30
|36
|45.60
|62.40
|85
|117.50
|225
|525
|2,000
|17,550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1926-D Bison Standing on Plain
|1926-D Bison Standing on Plain
|7
|8.05
|13.80
|26.45
|97.75
|180
|270
|300
|330
|360
|390
|420
|475
|575
|1,280
|5,470
|9,940
|29,380
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1926-S Bison Standing on Plain
|1926-S Bison Standing on Plain
|15
|17.25
|37.95
|80.50
|192
|750
|2,310
|2,560
|3,030
|4,160
|4,690
|5,280
|6,910
|9,720
|13,190
|75,000
|131,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1927 Bison Standing on Plain
|1927 Bison Standing on Plain
|1
|1.15
|1.15
|1.72
|5.75
|11.50
|19.20
|21.60
|22.80
|26.40
|33.60
|44.40
|63.60
|97.50
|150
|300
|575
|3,880
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1927-D Bison Standing on Plain
|1927-D Bison Standing on Plain
|1.50
|2.30
|6
|6.90
|25.30
|72.45
|102
|120
|132
|192
|216
|240
|330
|475
|1,130
|4,340
|19,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1927-S Bison Standing on Plain
|1927-S Bison Standing on Plain
|1.25
|1.15
|2
|5.75
|31.05
|94.30
|210
|252
|330
|600
|660
|720
|1,560
|3,060
|3,560
|11,700
|29,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1928 Bison Standing on Plain
|1928 Bison Standing on Plain
|0.75
|1.15
|1.15
|3.45
|4.60
|11.50
|21.60
|22.80
|25.20
|28.80
|33.60
|44.40
|60
|81.25
|115
|325
|640
|4,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1928-D Bison Standing on Plain
|1928-D Bison Standing on Plain
|0.75
|1.15
|2
|4.80
|13.80
|32.20
|40.80
|50.40
|54
|60
|64.80
|72
|84
|110
|225
|537.50
|3,160
|16,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1928-S Bison Standing on Plain
|1928-S Bison Standing on Plain
|0.75
|1.15
|2.30
|3
|11.50
|26.45
|102
|109.20
|162
|210
|240
|288
|390
|680
|1,090
|2,590
|9,530
|23,730
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1929 Bison Standing on Plain
|1929 Bison Standing on Plain
|0.75
|0.86
|1.15
|3
|4.60
|11.50
|19.20
|20.40
|21.60
|27.60
|32.40
|39.60
|49.20
|80
|115
|275
|650
|7,970
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1929-D Bison Standing on Plain
|1929-D Bison Standing on Plain
|0.75
|0.86
|1.15
|3
|6.90
|29.90
|42
|44.40
|46.80
|50.40
|60
|79.20
|96
|156.25
|281.25
|950
|2,470
|12,470
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1929-S Bison Standing on Plain
|1929-S Bison Standing on Plain
|0.75
|0.86
|1.15
|2
|3.75
|13.80
|28.80
|31.20
|33.60
|38.40
|48
|52.80
|69.60
|120
|212.50
|375
|780
|9,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1930 Bison Standing on Plain
|1930 Bison Standing on Plain
|0.75
|1.15
|1.72
|2
|5.75
|10.35
|19.20
|20.40
|21.60
|22.80
|31.20
|38.40
|54
|68.75
|100
|193.75
|425
|2,090
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1930-S Bison Standing on Plain
|1930-S Bison Standing on Plain
|0.75
|1.15
|1.72
|3
|4
|13.80
|31.20
|33.60
|36
|39.60
|48
|52.80
|78
|137.50
|225
|425
|980
|12,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1931-S Bison Standing on Plain
|1931-S Bison Standing on Plain
|8
|13.20
|13.80
|14.95
|18.40
|27.60
|42
|45.60
|49.20
|56.40
|62.40
|66
|74.40
|110
|162.50
|400
|800
|17,880
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934 Bison Standing on Plain
|1934 Bison Standing on Plain
|3
|1.15
|1.15
|1.72
|4.60
|9.20
|18
|19.20
|20.40
|28.80
|44.40
|49.20
|54
|60
|110
|200
|600
|2,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934-D Bison Standing on Plain
|1934-D Bison Standing on Plain
|1
|1.15
|2.30
|4.60
|9.20
|19.55
|44.40
|46.80
|49.20
|57.60
|74.40
|78
|84
|125
|206.25
|450
|2,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935 Bison Standing on Plain
|1935 Bison Standing on Plain
|0.50
|0.86
|1.15
|1.15
|2
|5
|8.40
|10.80
|13.20
|15.60
|19.20
|27.60
|32.40
|43.75
|58.75
|120
|231.25
|990
|18,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935 Doubled Die Reverse Bison Standing on Plain
|1935 Doubled Die Reverse Bison Standing on Plain
|35
|45
|55
|75
|125
|500
|1,100
|-.-
|1,980
|3,080
|4,180
|-.-
|6,050
|7,700
|9,900
|33,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935-D Bison Standing on Plain
|1935-D Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.72
|2.58
|7.20
|17.25
|42
|44.40
|46.80
|51.60
|68.40
|70.80
|76.80
|95
|125
|300
|880
|4,490
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935-S Bison Standing on Plain
|1935-S Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|1.15
|2
|4.80
|16.80
|18
|19.20
|24
|43.20
|48
|51.60
|67.50
|87.50
|187.50
|387.50
|2,180
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936 Bison Standing on Plain
|1936 Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|1.15
|2
|3.60
|8.40
|9.60
|10.80
|14.40
|16.80
|19.20
|25.20
|38.75
|45
|57.50
|115
|630
|6,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936 Brilliant Proof Bison Standing on Plain
|1936 Brilliant Proof Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|820
|920
|1,000
|1,170
|1,250
|1,590
|2,000
|3,340
|9,460
|31,850
|800
|950
|1,050
|1,150
|1,500
|2,000
|1936 Satin Proof Bison Standing on Plain
|1936 Satin Proof Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|820
|900
|1,060
|1,230
|1,380
|1,720
|2,720
|5,490
|55,250
|700
|900
|1,050
|1,100
|1,400
|1,750
|1936-D Bison Standing on Plain
|1936-D Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|2
|3
|3.60
|13.20
|14.40
|15.60
|19.20
|31.20
|32.40
|34.80
|41.25
|50
|85
|187.50
|1,160
|29,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936-D 3 and One Half Legs Bison Standing on Plain
|1936-D 3 and One Half Legs Bison Standing on Plain
|350
|500
|750
|1,100
|1,250
|3,000
|4,000
|-.-
|6,000
|10,000
|-.-
|-.-
|15,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936-S Bison Standing on Plain
|1936-S Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|1.15
|2
|3.60
|10.80
|12
|13.20
|15.60
|33.60
|36
|39.60
|43.75
|56.25
|93.75
|206.25
|1,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937 Bison Standing on Plain
|1937 Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|1.15
|2
|3.60
|7.20
|9.60
|10.80
|13.20
|15.60
|18
|20.40
|28.75
|37.50
|47.50
|78.75
|325
|6,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937 Bison Standing on Plain
|1937 Bison Standing on Plain
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|720
|760
|900
|1,010
|1,090
|1,280
|1,420
|2,090
|4,880
|23,400
|650
|800
|950
|1,050
|1,250
|1,450
|1937-D Bison Standing on Plain
|1937-D Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|1.15
|2
|3.60
|8.40
|9.60
|10.80
|14.40
|24
|26.40
|27.60
|31.25
|36.25
|48.75
|80
|600
|9,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937-D 3 Legs Bison Standing on Plain
|1937-D 3 Legs Bison Standing on Plain
|350
|475
|525
|550
|960
|1,190
|1,410
|1,560
|2,280
|2,560
|2,910
|3,440
|4,440
|6,410
|8,220
|25,690
|40,000
|124,150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937-S Bison Standing on Plain
|1937-S Bison Standing on Plain
|0.50
|1.15
|1.15
|1.15
|2
|3.60
|8.40
|9.60
|10.80
|13.20
|22.80
|25.20
|27.60
|32.50
|38.75
|51.25
|100
|970
|10,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1938-D Bison Standing on Plain
|1938-D Bison Standing on Plain
|2
|3.45
|3.45
|3.45
|3.60
|3.75
|8.40
|9.60
|10.80
|13.20
|19.20
|21.60
|24
|27.50
|31.25
|47.50
|73.75
|225
|3,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1938-D/D Bison Standing on Plain
|1938-D/D Bison Standing on Plain
|3
|4.50
|6
|6.50
|9
|12
|15
|-.-
|18
|24
|31
|-.-
|35
|40
|50
|100
|150
|550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1938-D/S Bison Standing on Plain
|1938-D/S Bison Standing on Plain
|3.50
|5.75
|6.90
|8.05
|12.65
|23
|30
|32.40
|34.80
|37.20
|55.20
|61.20
|63.60
|77.50
|110
|143.75
|237.50
|710
|9,090
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1913-S Bison Standing on Mound
|1913-S Bison Standing on Mound
|32.50
|39.10
|43.70
|50.60
|66
|78
|91.20
|103.20
|115.20
|156
|180
|192
|210
|300
|387.50
|940
|1,750
|5,920
|25,680
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1913-D Bison Standing on Mound
|1913-D Bison Standing on Mound
|11
|13.80
|17.25
|20.70
|23
|39.60
|54
|57.60
|62.40
|68.40
|73.20
|78
|88.80
|137.50
|218.75
|400
|770
|2,570
|37,380
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1913 Bison Standing on Mound
|1913 Bison Standing on Mound
|6
|9.20
|12.65
|13.80
|14.95
|19.20
|21.60
|24
|26.40
|34.80
|37.20
|42
|49.20
|67.50
|108.75
|193.75
|350
|1,030
|6,840
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1913 Bison Standing on Mound
|1913 Bison Standing on Mound
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|690
|780
|930
|1,220
|2,220
|4,220
|5,310
|6,660
|43,190
|-.-
|800
|900
|1,250
|2,000
|4,000
|4,250