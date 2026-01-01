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Indian Head (Buffalo) 5 Cents

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Indian Head (Buffalo) 5 Cents

"Buffalo nickel" most American coin

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

Renowned sculptor James Earle Fraser was fascinated by the American Indian, so much so that it was no surprise he chose an Indian motif for t...READ MORE

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Indian Head (Buffalo) 5 Cents
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Indian Head (Buffalo) 5 Cents
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Coin values search results

Indian Head (Buffalo) 5 Cents
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1913 Bison Standing on Plain1913 Bison Standing on Plain 7.25 10.35 12.65 13.80 16.10 20.40 24 25.20 27.60 30 39.60 44.40 57.60 80 175 450 940 4,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 Bison Standing on Plain1913 Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 640 720 820 1,080 1,470 2,160 3,030 5,470 18,010 -.- 650 800 900 1,250 2,000 2,750
1913-D Bison Standing on Plain1913-D Bison Standing on Plain 85 91.20 126 150 162 204 240 252 270 300 330 360 390 475 600 1,430 2,690 18,750 30,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913-S Bison Standing on Plain1913-S Bison Standing on Plain 225 192 258 360 450 510 630 660 720 870 940 990 1,120 1,340 1,880 3,560 5,690 28,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 Bison Standing on Plain1914 Bison Standing on Plain 14 16.10 18.40 20.70 25.20 30 38.40 40.80 45.60 51.60 56.40 64.80 85.20 115 231.25 475 860 4,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 Bison Standing on Plain1914 Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 720 840 1,130 1,310 2,000 2,810 4,410 16,060 -.- 600 800 900 1,250 2,000 2,500
1914/3 Bison Standing on Plain1914/3 Bison Standing on Plain 150 240 480 660 780 1,110 1,530 1,770 1,980 2,100 2,400 2,610 2,840 6,190 9,430 30,880 69,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914-D Bison Standing on Plain1914-D Bison Standing on Plain 65 82.80 108 132 168 240 312 330 360 402 450 480 528 600 720 1,590 2,970 18,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914-S Bison Standing on Plain1914-S Bison Standing on Plain 17.50 23 33.35 41.40 60.95 92.40 150 168 198 216 246 270 342 475 830 2,670 6,050 24,810 45,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 Bison Standing on Plain1915 Bison Standing on Plain 4 5.75 6.90 8.05 12.65 22.80 37.20 39.60 43.20 50.40 60 69.60 90 120 168.75 550 840 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 Bison Standing on Plain1915 Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 750 810 1,080 1,470 2,340 3,030 4,500 17,230 130,000 600 850 935 1,400 2,000 3,750
1915-D Bison Standing on Plain1915-D Bison Standing on Plain 16 17.25 26.45 37.95 74.40 120 144 156 174 216 240 264 360 431.25 730 1,590 4,530 16,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915-S Bison Standing on Plain1915-S Bison Standing on Plain 30 43.70 63.25 93.60 156 342 480 594 700 810 880 940 1,020 1,560 2,410 3,410 5,690 31,920 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916 Bison Standing on Plain1916 Bison Standing on Plain 3.50 5 5.75 6.90 10.35 15.60 20.40 22.80 26.40 44.40 51.60 56.40 75.60 108.75 168.75 425 760 4,650 19,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916 Bison Standing on Plain1916 Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 720 840 960 1,230 2,470 3,440 5,630 7,970 32,440 -.- 800 950 1,500 2,750 3,500 4,750
1916 Doubled Die Obverse Bison Standing on Plain1916 Doubled Die Obverse Bison Standing on Plain 2,500 4,030 7,160 9,280 13,280 22,940 27,190 29,060 32,190 46,940 53,130 73,130 111,880 143,750 237,500 390,000 455,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916-D Bison Standing on Plain1916-D Bison Standing on Plain 12 12.65 20.70 23 34.50 81.60 105.60 115.20 126 144 162 174 222 356.25 680 2,310 8,470 21,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916-S Bison Standing on Plain1916-S Bison Standing on Plain 8 10.35 13.80 20.70 37.95 74.40 115.20 126 150 162 180 198 300 387.50 780 3,150 5,140 24,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1917 Bison Standing on Plain1917 Bison Standing on Plain 5.25 5 5.75 6.90 11.50 18 34.80 38.40 43.20 50.40 60 85.20 115.20 181.25 300 600 1,330 5,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1917-D Bison Standing on Plain1917-D Bison Standing on Plain 13 18.40 25.30 46 85.20 138 240 282 300 396 420 540 600 990 1,190 2,440 6,530 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1917-S Bison Standing on Plain1917-S Bison Standing on Plain 14 20.70 37.95 78 115.20 198 270 300 360 510 540 600 970 1,810 2,810 4,690 7,440 50,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1918 Bison Standing on Plain1918 Bison Standing on Plain 5 5 6 10.35 16.10 38.40 52.80 64.80 76.80 110.40 120 180 262.50 325 575 1,140 2,160 18,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1918/7-D Bison Standing on Plain1918/7-D Bison Standing on Plain 650 840 1,530 2,280 4,250 8,530 12,280 15,440 18,060 27,310 33,130 36,560 45,630 51,560 91,560 300,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1918-D Bison Standing on Plain1918-D Bison Standing on Plain 15 18.40 31.05 50.60 120 228 330 384 420 576 640 690 780 1,160 1,630 4,250 8,090 34,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1918-S Bison Standing on Plain1918-S Bison Standing on Plain 9 12.65 23 47.15 110.40 210 360 402 510 720 810 920 1,720 2,310 3,220 15,000 50,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1919 Bison Standing on Plain1919 Bison Standing on Plain 1.50 2.30 3.45 5.75 9.20 16.80 28.80 31.20 39.60 54 58.80 81.60 115.20 187.50 312.50 550 1,410 4,660 19,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1919-D Bison Standing on Plain1919-D Bison Standing on Plain 11 12.65 25.30 55.20 115.20 258 360 390 450 690 750 910 1,110 1,530 2,940 5,160 14,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1919-S Bison Standing on Plain1919-S Bison Standing on Plain 5 8.05 18.40 48 105.60 210 330 432 610 720 780 890 1,060 1,630 3,220 12,550 48,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1920 Bison Standing on Plain1920 Bison Standing on Plain 1 2.30 3.60 6 9.20 15.60 28.80 30 39.60 48 60 72 110.40 162.50 350 730 1,440 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1920-D Bison Standing on Plain1920-D Bison Standing on Plain 6 8.05 14.95 35.65 105.60 258 348 390 450 528 570 690 1,030 1,410 2,840 6,340 32,060 100,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1920-S Bison Standing on Plain1920-S Bison Standing on Plain 3 3.60 10.35 29.90 93.60 186 288 342 420 540 600 680 1,060 1,940 3,280 11,410 42,580 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1921 Bison Standing on Plain1921 Bison Standing on Plain 2.25 3.60 5.75 9.60 22.80 50.40 75.60 85.20 92.40 144 162 180 240 350 550 980 1,690 4,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1921-S Bison Standing on Plain1921-S Bison Standing on Plain 45 57.50 84 144 300 800 1,120 1,200 1,530 1,980 2,100 2,190 2,460 3,530 5,590 8,720 17,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1923 Bison Standing on Plain1923 Bison Standing on Plain 1.25 1.72 3.60 6 9.20 16.80 34.80 39.60 43.20 51.60 57.60 68.40 98.40 175 243.75 550 920 4,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1923-S Bison Standing on Plain1923-S Bison Standing on Plain 4.50 6 10.35 24.15 106.95 240 288 312 390 480 540 570 660 1,200 1,780 6,340 35,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1924 Bison Standing on Plain1924 Bison Standing on Plain 1 1.15 3.45 4.60 10.35 20.40 42 45.60 50.40 60 79.20 86.40 144 275 500 880 2,540 10,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1924-D Bison Standing on Plain1924-D Bison Standing on Plain 6 7.20 10.35 27.60 88.55 192 294 330 480 540 600 640 690 1,160 1,710 4,710 15,930 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1924-S Bison Standing on Plain1924-S Bison Standing on Plain 11 14.95 34.50 90 270 990 1,650 1,740 1,890 2,370 2,520 2,700 3,330 4,940 7,660 13,690 40,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1925 Bison Standing on Plain1925 Bison Standing on Plain 1.25 1.15 2 3.60 10.80 17.25 28.80 32.40 36 42 46.80 52.80 73.20 150 231.25 425 750 4,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1925-D Bison Standing on Plain1925-D Bison Standing on Plain 7 8.05 16.10 31.05 85.10 168 330 360 390 462 510 552 630 970 1,470 4,220 9,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1925-S Bison Standing on Plain1925-S Bison Standing on Plain 3 3.60 8.05 19.55 82.80 180 264 300 360 600 690 810 1,060 1,720 3,000 10,910 48,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1926 Bison Standing on Plain1926 Bison Standing on Plain 0.50 1.15 2.30 3.60 6.90 12.65 20.40 21.60 24 30 36 45.60 62.40 85 117.50 225 525 2,000 17,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1926-D Bison Standing on Plain1926-D Bison Standing on Plain 7 8.05 13.80 26.45 97.75 180 270 300 330 360 390 420 475 575 1,280 5,470 9,940 29,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1926-S Bison Standing on Plain1926-S Bison Standing on Plain 15 17.25 37.95 80.50 192 750 2,310 2,560 3,030 4,160 4,690 5,280 6,910 9,720 13,190 75,000 131,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1927 Bison Standing on Plain1927 Bison Standing on Plain 1 1.15 1.15 1.72 5.75 11.50 19.20 21.60 22.80 26.40 33.60 44.40 63.60 97.50 150 300 575 3,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1927-D Bison Standing on Plain1927-D Bison Standing on Plain 1.50 2.30 6 6.90 25.30 72.45 102 120 132 192 216 240 330 475 1,130 4,340 19,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1927-S Bison Standing on Plain1927-S Bison Standing on Plain 1.25 1.15 2 5.75 31.05 94.30 210 252 330 600 660 720 1,560 3,060 3,560 11,700 29,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1928 Bison Standing on Plain1928 Bison Standing on Plain 0.75 1.15 1.15 3.45 4.60 11.50 21.60 22.80 25.20 28.80 33.60 44.40 60 81.25 115 325 640 4,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1928-D Bison Standing on Plain1928-D Bison Standing on Plain 0.75 1.15 2 4.80 13.80 32.20 40.80 50.40 54 60 64.80 72 84 110 225 537.50 3,160 16,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1928-S Bison Standing on Plain1928-S Bison Standing on Plain 0.75 1.15 2.30 3 11.50 26.45 102 109.20 162 210 240 288 390 680 1,090 2,590 9,530 23,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1929 Bison Standing on Plain1929 Bison Standing on Plain 0.75 0.86 1.15 3 4.60 11.50 19.20 20.40 21.60 27.60 32.40 39.60 49.20 80 115 275 650 7,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1929-D Bison Standing on Plain1929-D Bison Standing on Plain 0.75 0.86 1.15 3 6.90 29.90 42 44.40 46.80 50.40 60 79.20 96 156.25 281.25 950 2,470 12,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1929-S Bison Standing on Plain1929-S Bison Standing on Plain 0.75 0.86 1.15 2 3.75 13.80 28.80 31.20 33.60 38.40 48 52.80 69.60 120 212.50 375 780 9,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1930 Bison Standing on Plain1930 Bison Standing on Plain 0.75 1.15 1.72 2 5.75 10.35 19.20 20.40 21.60 22.80 31.20 38.40 54 68.75 100 193.75 425 2,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1930-S Bison Standing on Plain1930-S Bison Standing on Plain 0.75 1.15 1.72 3 4 13.80 31.20 33.60 36 39.60 48 52.80 78 137.50 225 425 980 12,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1931-S Bison Standing on Plain1931-S Bison Standing on Plain 8 13.20 13.80 14.95 18.40 27.60 42 45.60 49.20 56.40 62.40 66 74.40 110 162.50 400 800 17,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Bison Standing on Plain1934 Bison Standing on Plain 3 1.15 1.15 1.72 4.60 9.20 18 19.20 20.40 28.80 44.40 49.20 54 60 110 200 600 2,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934-D Bison Standing on Plain1934-D Bison Standing on Plain 1 1.15 2.30 4.60 9.20 19.55 44.40 46.80 49.20 57.60 74.40 78 84 125 206.25 450 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935 Bison Standing on Plain1935 Bison Standing on Plain 0.50 0.86 1.15 1.15 2 5 8.40 10.80 13.20 15.60 19.20 27.60 32.40 43.75 58.75 120 231.25 990 18,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935 Doubled Die Reverse Bison Standing on Plain1935 Doubled Die Reverse Bison Standing on Plain 35 45 55 75 125 500 1,100 -.- 1,980 3,080 4,180 -.- 6,050 7,700 9,900 33,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935-D Bison Standing on Plain1935-D Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.72 2.58 7.20 17.25 42 44.40 46.80 51.60 68.40 70.80 76.80 95 125 300 880 4,490 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935-S Bison Standing on Plain1935-S Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 1.15 2 4.80 16.80 18 19.20 24 43.20 48 51.60 67.50 87.50 187.50 387.50 2,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936 Bison Standing on Plain1936 Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 1.15 2 3.60 8.40 9.60 10.80 14.40 16.80 19.20 25.20 38.75 45 57.50 115 630 6,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936 Brilliant Proof Bison Standing on Plain1936 Brilliant Proof Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 820 920 1,000 1,170 1,250 1,590 2,000 3,340 9,460 31,850 800 950 1,050 1,150 1,500 2,000
1936 Satin Proof Bison Standing on Plain1936 Satin Proof Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 820 900 1,060 1,230 1,380 1,720 2,720 5,490 55,250 700 900 1,050 1,100 1,400 1,750
1936-D Bison Standing on Plain1936-D Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 2 3 3.60 13.20 14.40 15.60 19.20 31.20 32.40 34.80 41.25 50 85 187.50 1,160 29,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936-D 3 and One Half Legs Bison Standing on Plain1936-D 3 and One Half Legs Bison Standing on Plain 350 500 750 1,100 1,250 3,000 4,000 -.- 6,000 10,000 -.- -.- 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936-S Bison Standing on Plain1936-S Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 1.15 2 3.60 10.80 12 13.20 15.60 33.60 36 39.60 43.75 56.25 93.75 206.25 1,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Bison Standing on Plain1937 Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 1.15 2 3.60 7.20 9.60 10.80 13.20 15.60 18 20.40 28.75 37.50 47.50 78.75 325 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Bison Standing on Plain1937 Bison Standing on Plain -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 720 760 900 1,010 1,090 1,280 1,420 2,090 4,880 23,400 650 800 950 1,050 1,250 1,450
1937-D Bison Standing on Plain1937-D Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 1.15 2 3.60 8.40 9.60 10.80 14.40 24 26.40 27.60 31.25 36.25 48.75 80 600 9,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937-D 3 Legs Bison Standing on Plain1937-D 3 Legs Bison Standing on Plain 350 475 525 550 960 1,190 1,410 1,560 2,280 2,560 2,910 3,440 4,440 6,410 8,220 25,690 40,000 124,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937-S Bison Standing on Plain1937-S Bison Standing on Plain 0.50 1.15 1.15 1.15 2 3.60 8.40 9.60 10.80 13.20 22.80 25.20 27.60 32.50 38.75 51.25 100 970 10,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938-D Bison Standing on Plain1938-D Bison Standing on Plain 2 3.45 3.45 3.45 3.60 3.75 8.40 9.60 10.80 13.20 19.20 21.60 24 27.50 31.25 47.50 73.75 225 3,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938-D/D Bison Standing on Plain1938-D/D Bison Standing on Plain 3 4.50 6 6.50 9 12 15 -.- 18 24 31 -.- 35 40 50 100 150 550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938-D/S Bison Standing on Plain1938-D/S Bison Standing on Plain 3.50 5.75 6.90 8.05 12.65 23 30 32.40 34.80 37.20 55.20 61.20 63.60 77.50 110 143.75 237.50 710 9,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913-S Bison Standing on Mound1913-S Bison Standing on Mound 32.50 39.10 43.70 50.60 66 78 91.20 103.20 115.20 156 180 192 210 300 387.50 940 1,750 5,920 25,680 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913-D Bison Standing on Mound1913-D Bison Standing on Mound 11 13.80 17.25 20.70 23 39.60 54 57.60 62.40 68.40 73.20 78 88.80 137.50 218.75 400 770 2,570 37,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 Bison Standing on Mound1913 Bison Standing on Mound 6 9.20 12.65 13.80 14.95 19.20 21.60 24 26.40 34.80 37.20 42 49.20 67.50 108.75 193.75 350 1,030 6,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 Bison Standing on Mound1913 Bison Standing on Mound -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 690 780 930 1,220 2,220 4,220 5,310 6,660 43,190 -.- 800 900 1,250 2,000 4,000 4,250
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(1913) Type One Buffalo Nickel -- Double Struck, Rotated in Collar -- AU50 NGC. (1913) Type One Buffalo Nickel -- Double Struck, Rotated in Collar -- AU50 NGC. AU-50 4,320.00 Heritage Auctions 4411 NGC
(2)1913 5C Type One MS64 PCGS. (2)1913 5C Type One MS64 PCGS. MS-64 103.00 Heritage Auctions 27086 PCGS
1913-S 5C -- Smoothed -- PCGS Genuine. 1913-S 5C -- Smoothed -- PCGS Genuine. VF-20 329.00 Heritage Auctions 23399 PCGS
1913-S 5C Type One -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1913-S 5C Type One -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 235.00 Heritage Auctions 23063 Genuine PCGS
(2)1915 5C Mated Pair of Buffalo Nickels -- Coin #1 Obverse Split Planchet After Strike, Coin #2 Reverse Split Planchet After Strike -- AU58 PCGS. (2)1915 5C Mated Pair of Buffalo Nickels -- Coin #1 Obverse Split Planchet After Strike, Coin #2 Reverse Split Planchet After Strike -- AU58 PCGS. AU-58 705.00 Heritage Auctions 12081 PCGS
1915 5C AU55 NGC. NGC Census: (17/1294). PCGS 1915 5C AU55 NGC. NGC Census: (17/1294). PCGS AU-55 33.00 Heritage Auctions 20056 NGC
1913 5C Type Two MS63 PCGS. 1913 5C Type Two MS63 PCGS. MS-63 144.00 Heritage Auctions 27101 PCGS
1916 5C -- Cleaning -- PCGS Genuine Secure. 1916 5C -- Cleaning -- PCGS Genuine Secure. MS-60 74.00 Heritage Auctions 23296 Genuine PCGS
1917 5C Buffalo Nickel -- Struck 25% Off Center -- AU55 PCGS. 1917 5C Buffalo Nickel -- Struck 25% Off Center -- AU55 PCGS. AU-55 564.00 Heritage Auctions 8089 PCGS
1917 5C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/806). PCGS 1917 5C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/806). PCGS MS-60 51.00 Heritage Auctions 20593 Genuine PCGS
1913 5C Type One MS63 NGC. 1913 5C Type One MS63 NGC. MS-62 204.00 Heritage Auctions 25135 NGC
1917 5C AU58 PCGS. 1917 5C AU58 PCGS. AU-55 154.00 Heritage Auctions 21086 PCGS
1918-D 5C -- Surfaces Smoothed -- PCGS Genuine. 1918-D 5C -- Surfaces Smoothed -- PCGS Genuine. AU-50 312.00 Heritage Auctions 21128 Genuine PCGS
1919 5C AU55 PCGS. PCGS 1919 5C AU55 PCGS. PCGS AU-55 45.00 Heritage Auctions 20640 PCGS
(1920) 5C Buffalo Nickel -- Struck 20% Off Center -- AU50 NGC. (1920) 5C Buffalo Nickel -- Struck 20% Off Center -- AU50 NGC. AU-50 480.00 Heritage Auctions 92319 NGC
1920 5C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/750). PCGS 1920 5C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/750). PCGS MS-60 56.00 Heritage Auctions 26077 NGC Details
1914 5C AU55 PCGS. 1914 5C AU55 PCGS. G-4 76.00 Heritage Auctions 25112 PCGS
1921 5C -- Cleaned -- NGC Details. 1921 5C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 168.00 Heritage Auctions 21247 Details NGC
1923 5C AU58 PCGS. 1923 5C AU58 PCGS. AU-58 66.00 Heritage Auctions 23265 PCGS
1923 5C MS62 ANACS. NGC Census: (92/736). PCGS 1923 5C MS62 ANACS. NGC Census: (92/736). PCGS MS-62 79.00 Heritage Auctions 23230 ANACS
(4) 1924-S 5C VG8 NGC. (4) 1924-S 5C VG8 NGC. VG-8 65.00 Heritage Auctions 23072 NGC
1924 5C AU58 PCGS. 1924 5C AU58 PCGS. AU-58 93.00 Heritage Auctions 23170 PCGS
1925 5C -- Damage -- PCGS Genuine. 1925 5C -- Damage -- PCGS Genuine. MS-60 149.00 Heritage Auctions 23157 Genuine PCGS
1925 5C -- Reverse Damage -- NGC Details. 1925 5C -- Reverse Damage -- NGC Details. MS-60 53.00 Heritage Auctions 21172 Details NGC
(2)1926-S 5C Fine 12 PCGS. (2)1926-S 5C Fine 12 PCGS. F-12 104.00 Heritage Auctions 27131 PCGS
1926 5C Buffalo Nickel -- Struck 40% Off Center -- MS63 PCGS. 1926 5C Buffalo Nickel -- Struck 40% Off Center -- MS63 PCGS. MS-63 1,500.00 Heritage Auctions 91390 PCGS
1927 5C Buffalo Nickel -- 6% Clipped Planchet -- MS64 PCGS. 1927 5C Buffalo Nickel -- 6% Clipped Planchet -- MS64 PCGS. MS-64 223.25 Heritage Auctions 8727 PCGS
1927 5C MS62 NGC. NGC Census: (53/881). PCGS 1927 5C MS62 NGC. NGC Census: (53/881). PCGS MS-62 43.00 Heritage Auctions 24744 NGC
1928 5C -- Obverse Wheel Mark -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/757). PCGS 1928 5C -- Obverse Wheel Mark -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/757). PCGS MS-60 34.00 Heritage Auctions 24651 NGC Details
1928 5C -- Reverse Wheel Mark -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/784). PCGS 1928 5C -- Reverse Wheel Mark -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/784). PCGS MS-60 90.00 Heritage Auctions 24504 Details NGC
1929 5C Buffalo Nickel -- 5% Curved Clip @4:00 -- MS62 NGC. 1929 5C Buffalo Nickel -- 5% Curved Clip @4:00 -- MS62 NGC. MS-62 168.00 Heritage Auctions 91391 NGC
1929 5C Buffalo Nickel -- 6% Double Clip Planchet -- MS64 PCGS. 1929 5C Buffalo Nickel -- 6% Double Clip Planchet -- MS64 PCGS. MS-64 258.50 Heritage Auctions 8728 PCGS
1927 5C MS63 PCGS. 1927 5C MS63 PCGS. MS-64 162.00 Heritage Auctions 23258 PCGS
1930 5C Buffalo Nickel -- Rotated Double Strike in Collar -- VF20 PCGS. 1930 5C Buffalo Nickel -- Rotated Double Strike in Collar -- VF20 PCGS. VF-20 646.25 Heritage Auctions 4826 PCGS
1931-S 5C AU50 ANACS. 1931-S 5C AU50 ANACS. AU-50 31.00 Heritage Auctions 27365 ANACS
1931-S 5C AU55 PCGS. 1931-S 5C AU55 PCGS. AU-58 84.00 Heritage Auctions 25138 PCGS
1934 5C Buffalo Nickel -- Struck 10% Off Center -- MS64 PCGS. 1934 5C Buffalo Nickel -- Struck 10% Off Center -- MS64 PCGS. MS-64 588.68 Heritage Auctions 8096 PCGS
1934 5C AU58 PCGS. 1934 5C AU58 PCGS. AU-58 89.00 Heritage Auctions 25100 PCGS
1935 5C Buffalo Nickel -- 10% Curved Clip -- MS63 NGC. 1935 5C Buffalo Nickel -- 10% Curved Clip -- MS63 NGC. MS-63 79.00 Heritage Auctions 91101 NGC
1935 5C Buffalo Nickel -- 10% Curved Clip -- MS63 NGC. 1935 5C Buffalo Nickel -- 10% Curved Clip -- MS63 NGC. MS-63 69.00 Heritage Auctions 91102 NGC
(10)1936 5C MS65 PCGS. All coins Ex: Teich Family Collection. PCGS (10)1936 5C MS65 PCGS. All coins Ex: Teich Family Collection. PCGS MS-65 528.75 Heritage Auctions 7381 PCGS
(10)1936-D 5C MS65 PCGS. NGC Census: (1020/705). PCGS (10)1936-D 5C MS65 PCGS. NGC Census: (1020/705). PCGS MS-65 763.75 Heritage Auctions 7631 PCGS
(10)1937 5C MS66 NGC. (10)1937 5C MS66 NGC. MS-66 432.00 Heritage Auctions 27179 NGC
(19)1937 5C MS66 PCGS. (19)1937 5C MS66 PCGS. MS-66 870.00 Heritage Auctions 23149 PCGS
(10)1938-D 5C MS65 NGC. (10)1938-D 5C MS65 NGC. MS-65 192.00 Heritage Auctions 29151 NGC
(10)1938-D 5C MS66 NGC. (10)1938-D 5C MS66 NGC. MS-66 276.00 Heritage Auctions 29152 NGC