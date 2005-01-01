|2022-S Wong Copper-Nickel Clad
|2022-S Wong Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1932 Silver
|1932 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|16.10
|17.25
|18.40
|24.15
|26.45
|28.75
|36
|62.50
|105
|275
|810
|8,130
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1932-D Silver
|1932-D Silver
|63.25
|77.05
|95.45
|126.50
|216
|294
|330
|510
|750
|1,060
|1,160
|1,470
|1,970
|3,060
|9,280
|93,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1932-S Silver
|1932-S Silver
|60.95
|69
|85.10
|104.65
|132
|192
|216
|252
|276
|400
|425
|500
|640
|1,160
|2,750
|29,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934 Silver
|1934 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|16.32
|16.44
|16.67
|17.25
|18.40
|24.15
|26.45
|28.80
|40
|50
|82.50
|162.50
|670
|7,720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934 Doubled Die Obverse Silver
|1934 Doubled Die Obverse Silver
|45
|75
|100
|115
|200
|350
|-.-
|-.-
|500
|800
|-.-
|-.-
|1,150
|1,750
|2,500
|6,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934 Heavy Motto Silver
|1934 Heavy Motto Silver
|5.50
|5.50
|5.50
|7
|9
|12
|-.-
|-.-
|25
|27
|-.-
|-.-
|55
|125
|200
|500
|2,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934 Light Motto Silver
|1934 Light Motto Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|23
|25.30
|27.60
|33.60
|40.25
|51.75
|78
|105
|125
|225
|375
|2,340
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934-D Silver
|1934-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|18.40
|28.75
|72.45
|80.50
|94.30
|138
|184
|195.50
|231.25
|268.75
|325
|500
|1,010
|5,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1934-D Heavy Motto Silver
|1934-D Heavy Motto Silver
|5.50
|5.50
|7
|10
|40
|40
|-.-
|-.-
|120
|150
|-.-
|-.-
|250
|350
|650
|950
|11,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935 Silver
|1935 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|16.44
|17.10
|17.40
|18
|20.70
|21.85
|24
|30
|41.25
|70
|110
|364
|6,030
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935-D Silver
|1935-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|28.75
|86.25
|101.20
|126.50
|143.75
|198
|210
|237.50
|256.25
|275
|375
|575
|1,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1935-S Silver
|1935-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|32.20
|34.50
|39.10
|55.20
|78.20
|82.80
|93.75
|105
|130
|200
|275
|790
|18,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936 Silver
|1936 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|16.32
|16.44
|17.10
|17.40
|18
|21.85
|23
|26.40
|37.50
|50
|85
|110
|375
|5,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936 Silver
|1936 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|500
|650
|800
|900
|1,650
|-.-
|7,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936-D Silver
|1936-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|25.30
|63.25
|172.50
|230
|312
|390
|540
|576
|630
|650
|760
|910
|1,380
|3,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1936-S Silver
|1936-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|44.85
|49.45
|52.90
|71.30
|85.10
|96.60
|108
|125
|168.75
|243.75
|325
|1,190
|19,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937 Silver
|1937 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|16.10
|17.25
|18.40
|19.55
|29.90
|32.20
|36
|40
|46.25
|100
|137.50
|500
|7,840
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937 Silver
|1937 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|250
|300
|350
|400
|-.-
|750
|-.-
|-.-
|12,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937 Doubled Die Obverse Silver
|1937 Doubled Die Obverse Silver
|80
|125
|150
|300
|500
|800
|-.-
|-.-
|1,250
|1,900
|-.-
|-.-
|2,750
|4,500
|7,000
|22,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937-D Silver
|1937-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|31.05
|32.20
|34.50
|37.95
|58.65
|60.95
|67.20
|82.50
|105
|150
|250
|780
|20,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1937-S Silver
|1937-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|17.25
|28.75
|85.10
|87.40
|93.15
|112.70
|138
|161
|186
|206.25
|231.25
|300
|387.50
|2,020
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1938 Silver
|1938 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|29.90
|39.10
|41.40
|50.60
|79.35
|81.65
|100.80
|110
|125
|200
|281.25
|670
|16,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1938 Silver
|1938 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|125
|165
|210
|250
|-.-
|850
|-.-
|-.-
|8,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1938-S Silver
|1938-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|19.55
|44.85
|47.15
|49.45
|52.90
|86.25
|88.55
|98.40
|115
|140
|175
|231.25
|650
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1939 Silver
|1939 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|16.67
|17.25
|18.40
|20.70
|22.80
|28.75
|38.75
|55
|85
|200
|2,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1939 Silver
|1939 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|80
|125
|140
|160
|200
|-.-
|500
|-.-
|-.-
|9,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1939-D Silver
|1939-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|17.25
|18.40
|20.70
|23
|37.95
|40.25
|45.60
|51.25
|60
|90
|137.50
|500
|13,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1939-S Silver
|1939-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|23
|43.70
|49.45
|51.75
|62.10
|87.40
|90.85
|110
|125
|187.50
|231.25
|375
|670
|18,130
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1940 Silver
|1940 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|16.38
|16.67
|17.25
|18.97
|22.80
|27.50
|35
|47.50
|77.50
|206.25
|6,030
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1940 Silver
|1940 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|40
|75
|110
|130
|150
|-.-
|400
|-.-
|-.-
|5,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1940-D Silver
|1940-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|16.10
|28.75
|52.90
|57.50
|60.95
|74.75
|101.20
|108.10
|126
|150
|218.75
|262.50
|393.75
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1940-S Silver
|1940-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|16.44
|16.80
|17.25
|19.55
|21.85
|24.15
|26.40
|32.50
|40
|55
|87.50
|375
|6,030
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1941 Silver
|1941 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|16.44
|16.56
|16.68
|16.92
|17.10
|19.80
|20.40
|22.50
|25
|35
|50
|275
|7,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1941 Silver
|1941 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|70
|80
|100
|150
|-.-
|300
|-.-
|-.-
|6,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1941-D Silver
|1941-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|34.50
|36.80
|40.80
|45
|48.75
|65
|105
|533
|8,340
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1941-S Silver
|1941-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|23
|25.30
|31.20
|40
|47.50
|60
|96.25
|455
|6,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1942 Silver
|1942 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|35
|86.25
|400
|9,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1942 Silver
|1942 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|40
|60
|75
|100
|125
|-.-
|250
|-.-
|-.-
|7,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1942-D Silver
|1942-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|17.25
|18.97
|20.40
|23.75
|33.75
|45
|80
|375
|4,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1942-D Doubled Die Obverse Silver
|1942-D Doubled Die Obverse Silver
|80
|120
|140
|150
|350
|900
|-.-
|-.-
|1,500
|1,750
|-.-
|-.-
|3,000
|7,000
|10,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1942-S Silver
|1942-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|16.10
|17.25
|20.70
|26.45
|63.25
|66.70
|72
|81.25
|93.75
|112.50
|162.50
|450
|7,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1943 Silver
|1943 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|40
|60
|231.25
|5,410
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1943 Doubled Die Obverse Silver
|1943 Doubled Die Obverse Silver
|150
|200
|800
|1,500
|3,000
|4,000
|-.-
|-.-
|7,500
|10,000
|-.-
|-.-
|12,000
|14,000
|15,500
|17,500
|22,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1943-D Silver
|1943-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.10
|25.30
|26.45
|28.80
|31.25
|33.75
|47.50
|82.50
|350
|10,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1943-S Silver
|1943-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|16.10
|17.25
|19.55
|20.70
|22.80
|26.25
|37.50
|55
|95
|500
|9,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1943-S Doubled Die Obverse Silver
|1943-S Doubled Die Obverse Silver
|50
|75
|100
|125
|250
|350
|-.-
|-.-
|450
|500
|-.-
|-.-
|800
|900
|1,050
|2,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1944 Silver
|1944 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|35
|50
|237.50
|8,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1944-D Silver
|1944-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|37.50
|60
|212.50
|4,470
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1944-S Silver
|1944-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|35
|55
|225
|4,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1945 Silver
|1945 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|35
|65
|475
|4,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1945-D Silver
|1945-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|23.75
|27.50
|35
|65
|425
|9,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1945-S Silver
|1945-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|33.75
|72.50
|387.50
|3,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1946 Silver
|1946 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|35
|68.75
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1946-D Silver
|1946-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|32.50
|52.50
|225
|4,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1946-S Silver
|1946-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|31.25
|50
|237.50
|6,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1947 Silver
|1947 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|35
|57.50
|225
|7,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1947-D Silver
|1947-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|32.50
|50
|150
|10,780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1947-S Silver
|1947-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|31.25
|45
|181.25
|3,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1948 Silver
|1948 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|32.50
|42.50
|175
|6,780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1948-D Silver
|1948-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|40
|67.50
|350
|3,720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1948-S Silver
|1948-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|40
|57.50
|275
|9,810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1949 Silver
|1949 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|31.25
|40
|55
|85
|243.75
|5,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1949-D Silver
|1949-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|23.75
|30
|40
|72.50
|187.50
|3,810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1950 Silver
|1950 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|27.50
|50
|325
|4,780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1950 Silver
|1950 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|30
|40
|50
|55
|85
|-.-
|125
|1,250
|-.-
|900
|5,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1950-D Silver
|1950-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|32.50
|65
|325
|4,380
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1950-D/S Silver
|1950-D/S Silver
|28.75
|34.50
|49.45
|71.30
|138
|186
|198
|216
|240
|270
|336
|438
|575
|1,250
|3,410
|5,660
|25,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1950-S Silver
|1950-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|22.50
|25
|42.50
|57.50
|225
|4,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1950-S/D Silver
|1950-S/D Silver
|31.05
|36.80
|51.75
|83.95
|204
|240
|264
|300
|318
|390
|408
|420
|475
|550
|1,340
|1,910
|5,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1951 Silver
|1951 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|19.55
|21.60
|24
|27.50
|53.75
|181.25
|3,130
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1951 Silver
|1951 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|40
|45
|50
|60
|-.-
|100
|550
|-.-
|350
|2,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1951-D Silver
|1951-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|19.55
|21.60
|24
|33.75
|62.50
|325
|5,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1951-S Silver
|1951-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|19.55
|22.80
|26.40
|46.25
|77.50
|175
|3,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1952 Silver
|1952 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|19.55
|21.60
|24
|27.50
|60
|131.25
|2,880
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1952 Silver
|1952 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|33
|35
|45
|70
|1,250
|100
|350
|9,000
|200
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1952-D Silver
|1952-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|19.55
|21.60
|24
|31.25
|77.50
|1,190
|9,380
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1952-S Silver
|1952-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|19.55
|21.60
|24
|30
|50
|162.50
|4,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1953 Silver
|1953 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|24
|27.50
|62.50
|237.50
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1953 Silver
|1953 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|20
|25
|35
|40
|500
|50
|125
|800
|125
|275
|4,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1953-D Silver
|1953-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|24
|32.50
|71.25
|575
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1953-S Silver
|1953-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|24
|33.75
|52.50
|181.25
|3,030
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1954 Silver
|1954 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|24
|27.50
|42.50
|168.75
|4,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1954 Silver
|1954 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|9
|10
|15
|20
|25
|300
|45
|90
|400
|50
|250
|1,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1954-D Silver
|1954-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|24
|27.50
|55
|810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1954-S Silver
|1954-S Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|24
|27.50
|42.50
|175
|4,030
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1955 Silver
|1955 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|32.50
|47.50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1955 Silver
|1955 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|9
|12
|14
|19
|25
|100
|35
|75
|380
|60
|175
|925
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|1955-D Silver
|1955-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|32.50
|87.50
|1,590
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1956 Silver
|1956 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|43.75
|120
|3,340
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1956 Silver
|1956 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|15
|25
|100
|30
|60
|125
|50
|90
|200
|150
|1,050
|-.-
|-.-
|1956-D Silver
|1956-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|28.75
|57.50
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1957 Silver
|1957 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|40
|97.50
|2,160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1957 Silver
|1957 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|15
|20
|225
|25
|60
|275
|40
|100
|1,050
|75
|5,000
|-.-
|-.-
|1957-D Silver
|1957-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|28.75
|45
|162.50
|3,810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1958 Silver
|1958 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|23.75
|40
|110
|2,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1958 Silver
|1958 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|125
|25
|50
|250
|40
|175
|1,050
|100
|6,500
|-.-
|-.-
|1958-D Silver
|1958-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|37.50
|156.25
|4,190
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1959 Silver
|1959 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|50
|790
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1959 Silver
|1959 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|150
|25
|50
|200
|40
|150
|600
|100
|10,000
|-.-
|-.-
|1959-D Silver
|1959-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|50
|1,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1960 Silver
|1960 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|52.50
|780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1960 Silver
|1960 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|40
|20
|30
|60
|40
|45
|175
|300
|950
|-.-
|-.-
|1960-D Silver
|1960-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|52.50
|1,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1961 Silver
|1961 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|47.50
|1,720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1961 Silver
|1961 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|30
|20
|30
|45
|25
|35
|90
|50
|700
|-.-
|-.-
|1961-D Silver
|1961-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|85
|2,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1962 Silver
|1962 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|55
|1,250
|3,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1962 Silver
|1962 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|30
|20
|30
|40
|25
|35
|100
|45
|400
|-.-
|-.-
|1962-D Silver
|1962-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|30
|100
|1,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1963 Silver
|1963 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|50
|575
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1963 Silver
|1963 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|30
|20
|30
|40
|25
|35
|75
|40
|400
|-.-
|-.-
|1963-D Silver
|1963-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|82.50
|910
|24,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1964 Silver
|1964 Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|47.50
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1964 Silver
|1964 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|20
|30
|20
|30
|40
|25
|35
|75
|35
|500
|1,050
|-.-
|1964 Special Mint Set Silver
|1964 Special Mint Set Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,800
|3,400
|6,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1964-D Silver
|1964-D Silver
|15.29
|15.35
|15.41
|15.52
|15.64
|15.75
|15.87
|15.98
|16.21
|16.38
|18.97
|20.40
|21.60
|22.80
|25
|47.50
|300
|4,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1965 Copper-Nickel Clad
|1965 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.32
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.80
|0.92
|1.15
|1.72
|7.20
|12.50
|47.50
|350
|1,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1965 Special Mint Set Copper-Nickel Clad
|1965 Special Mint Set Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|-.-
|-.-
|6
|8
|10
|15
|25
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1966 Copper-Nickel Clad
|1966 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.29
|0.32
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.63
|1.15
|2.30
|7.20
|16.25
|22.50
|231.25
|4,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1966 Special Mint Set Copper-Nickel Clad
|1966 Special Mint Set Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|-.-
|-.-
|6
|8
|10
|15
|25
|55
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1967 Copper-Nickel Clad
|1967 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.29
|0.32
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|2.30
|3.45
|7.20
|11.25
|16.25
|110
|4,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1967 Special Mint Set Copper-Nickel Clad
|1967 Special Mint Set Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|-.-
|-.-
|6
|8
|10
|15
|25
|55
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1968 Copper-Nickel Clad
|1968 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|10.80
|22.50
|52.50
|90
|2,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1968-D Copper-Nickel Clad
|1968-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|11.25
|21.25
|93.75
|1,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1968-S Copper-Nickel Clad
|1968-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.18
|2.30
|4.60
|6
|8.40
|10.80
|11.50
|13.80
|17.50
|35
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|200
|125
|20
|1,125
|-.-
|-.-
|1969 Copper-Nickel Clad
|1969 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|14.40
|25
|110
|2,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1969-D Copper-Nickel Clad
|1969-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|10
|25
|80
|1,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1969-S Copper-Nickel Clad
|1969-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.18
|2.30
|4.60
|7.20
|9.60
|12
|12.65
|14.95
|18.75
|27.50
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|175
|50
|20
|500
|-.-
|-.-
|1970 Copper-Nickel Clad
|1970 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|8.40
|13.75
|32.50
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1970-D Copper-Nickel Clad
|1970-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|10
|15
|68.75
|2,090
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1970-S Copper-Nickel Clad
|1970-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.18
|2.30
|4.60
|7.20
|8.40
|9.60
|10.35
|12.65
|15
|31.25
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|-.-
|85
|20
|400
|-.-
|-.-
|1971 Copper-Nickel Clad
|1971 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|8.40
|13.75
|150
|1,190
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-D Copper-Nickel Clad
|1971-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|10
|20
|137.50
|1,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-S Copper-Nickel Clad
|1971-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.18
|2.30
|4.60
|6.60
|7.80
|9.60
|10.35
|12.65
|18.75
|27.50
|100
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|-.-
|200
|20
|2,500
|-.-
|-.-
|1972 Copper-Nickel Clad
|1972 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|12.50
|27.50
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-D Copper-Nickel Clad
|1972-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|10
|17.50
|72.50
|960
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-S Copper-Nickel Clad
|1972-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.18
|2.30
|3.45
|6
|7.20
|9
|10.06
|12.65
|15
|20
|65
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|-.-
|40
|20
|90
|-.-
|-.-
|1973 Copper-Nickel Clad
|1973 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|12
|21.25
|45
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-D Copper-Nickel Clad
|1973-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|11.25
|22.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-S Copper-Nickel Clad
|1973-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.18
|2.30
|3.45
|6
|8.40
|10.80
|11.50
|12.65
|15
|16.25
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|-.-
|20
|15
|25
|-.-
|4,000
|1974 Copper-Nickel Clad
|1974 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|7.20
|12.50
|23.75
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-D Copper-Nickel Clad
|1974-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|7.80
|13.75
|42.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-S Copper-Nickel Clad
|1974-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|4.80
|7.20
|8.40
|9.20
|10.35
|12.50
|13.75
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|9
|11
|11
|13
|14
|15
|-.-
|15
|15
|20
|-.-
|500
|1977 Copper-Nickel Clad
|1977 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|13.75
|27.50
|137.50
|1,780
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1977-D Copper-Nickel Clad
|1977-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|7.80
|22.50
|55
|225
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1977-S Copper-Nickel Clad
|1977-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|4.80
|6
|7.20
|8.05
|9.20
|11.25
|12.50
|43.75
|-.-
|2
|3
|6
|7
|9
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|20
|-.-
|75
|1978 Copper-Nickel Clad
|1978 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|3.60
|12.50
|32.50
|218.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1978-D Copper-Nickel Clad
|1978-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|13.75
|35
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1978-S Copper-Nickel Clad
|1978-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|4.80
|7.20
|8.40
|10.35
|11.50
|13.75
|20
|95
|-.-
|2
|3
|6
|7
|9
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|25
|-.-
|40
|1979 Copper-Nickel Clad
|1979 Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|13.75
|30
|200
|1,880
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1979-D Copper-Nickel Clad
|1979-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|12.50
|22.50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1979-S Clear S Copper-Nickel Clad
|1979-S Clear S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|5
|8
|9
|11
|12
|13
|14
|15
|-.-
|18
|20
|25
|-.-
|75
|1979-S Filled S Copper-Nickel Clad
|1979-S Filled S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|7
|9
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|20
|-.-
|35
|1980-D Copper-Nickel Clad
|1980-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|12.50
|20
|206.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1980-P Copper-Nickel Clad
|1980-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|11.25
|18.75
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1980-S Copper-Nickel Clad
|1980-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|4.80
|10.20
|11.50
|13.80
|16.25
|18.75
|80
|-.-
|2
|3
|6
|7
|9
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|23
|-.-
|35
|1981-D Copper-Nickel Clad
|1981-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|7.20
|11.25
|27.50
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1981-P Copper-Nickel Clad
|1981-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|7.20
|13.75
|37.50
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1981-S Copper-Nickel Clad
|1981-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|6
|7
|9
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|20
|-.-
|40
|1982-D Copper-Nickel Clad
|1982-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|7.20
|15
|42.50
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1982-P Copper-Nickel Clad
|1982-P Copper-Nickel Clad
|0.46
|0.51
|0.57
|0.63
|0.69
|1.15
|1.43
|1.72
|2.30
|2.58
|3.45
|3.45
|4.60
|7.80
|25
|72.50
|475
|3,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1982-S Copper-Nickel Clad
|1982-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|4.80
|10.80
|11.50
|12.65
|15
|18.75
|82.50
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|40
|1983-D Copper-Nickel Clad
|1983-D Copper-Nickel Clad
|1.15
|1.15
|1.15
|1.15
|1.15
|2.30
|3.45
|4.60
|5.75
|7.18
|8.05
|8.62
|9.77
|16.80
|30
|105
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1983-P Copper-Nickel Clad
|1983-P Copper-Nickel Clad
|2.30
|2.30
|2.30
|2.30
|2.30
|3.45
|4.60
|5.75
|6.90
|9.20
|10.35
|12.65
|15.60
|24
|35
|115
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1983-S Copper-Nickel Clad
|1983-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|6
|10.80
|11.50
|13.80
|16.25
|18.75
|85
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|35
|1984-D Copper-Nickel Clad
|1984-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|4.80
|35
|58.75
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1984-P Copper-Nickel Clad
|1984-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|4.02
|8.40
|15
|75
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1984-S Copper-Nickel Clad
|1984-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|3.45
|4.80
|6
|8.40
|9.20
|10.35
|15
|18.75
|72.50
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|35
|1985-S Copper-Nickel Clad
|1985-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|18.75
|90
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|40
|1985-D Copper-Nickel Clad
|1985-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.58
|8.40
|15
|65
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1985-P Copper-Nickel Clad
|1985-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.87
|7.20
|12.50
|62.50
|425
|1,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1985-S Copper-Nickel Clad
|1985-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|4.80
|10.20
|11.50
|12.65
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-D Copper-Nickel Clad
|1986-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.97
|2.58
|2.87
|3.45
|8.40
|16.25
|56.25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-P Copper-Nickel Clad
|1986-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.86
|1.72
|2.01
|2.87
|4.02
|8.40
|15
|77.50
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-S Copper-Nickel Clad
|1986-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|3.45
|4.80
|6
|9.60
|10.35
|11.50
|13.75
|17.50
|51.25
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1987-D Copper-Nickel Clad
|1987-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|4.80
|12.50
|42.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-P Copper-Nickel Clad
|1987-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.87
|7.80
|13.75
|62.50
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-S Copper-Nickel Clad
|1987-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|4.80
|8.40
|9.20
|10.35
|12.50
|18.75
|70
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|20
|-.-
|40
|1988-D Copper-Nickel Clad
|1988-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|8.40
|12.50
|27.50
|1,220
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-P Copper-Nickel Clad
|1988-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|8.40
|15
|110
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-S Copper-Nickel Clad
|1988-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|6
|10.20
|11.50
|12.65
|15
|18.75
|96.25
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1989-D Copper-Nickel Clad
|1989-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|7.80
|16.25
|50
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-P Copper-Nickel Clad
|1989-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|9.60
|15
|100
|880
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-S Copper-Nickel Clad
|1989-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|2.41
|3.60
|4.80
|10.20
|12.65
|13.80
|16.25
|18.75
|65
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|40
|1990-D Copper-Nickel Clad
|1990-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|3.45
|7.20
|12.50
|25
|181.25
|720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-P Copper-Nickel Clad
|1990-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|3.45
|8.40
|15
|28.75
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-S Copper-Nickel Clad
|1990-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.89
|2.58
|5.40
|8.40
|10.80
|11.50
|12.65
|15
|18.75
|47.50
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|25
|1991-D Copper-Nickel Clad
|1991-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|3.45
|5.40
|20
|60
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-P Copper-Nickel Clad
|1991-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|4.80
|20
|52.50
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-S Copper-Nickel Clad
|1991-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.15
|2.30
|3.45
|4.80
|6
|10.80
|11.50
|12.65
|15
|18.75
|45
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|35
|1992-D Copper-Nickel Clad
|1992-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|3.45
|10.80
|21.60
|60
|960
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-P Copper-Nickel Clad
|1992-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|12
|24
|125
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-S Clad Copper-Nickel Clad
|1992-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1993-D Copper-Nickel Clad
|1993-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|2.87
|8.40
|13.20
|47.50
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Copper-Nickel Clad
|1993-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|2.87
|7.20
|10.80
|25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-S Clad Copper-Nickel Clad
|1993-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|40
|1994-D Copper-Nickel Clad
|1994-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|6
|15.60
|125
|1,080
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-P Copper-Nickel Clad
|1994-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|6
|13.20
|81.25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-S Clad Copper-Nickel Clad
|1994-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|35
|1995-D Copper-Nickel Clad
|1995-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|3.45
|6
|13.20
|50
|110
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-P Copper-Nickel Clad
|1995-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.86
|1.15
|2.30
|3.45
|7.20
|12
|43.75
|80
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-S Clad Copper-Nickel Clad
|1995-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1996-D Copper-Nickel Clad
|1996-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|7.20
|12
|20
|37.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-P Copper-Nickel Clad
|1996-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.86
|1.15
|2.30
|4.50
|12
|20
|31.25
|225
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-S Clad Copper-Nickel Clad
|1996-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1997-D Copper-Nickel Clad
|1997-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|14.40
|36.25
|75
|720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-P Copper-Nickel Clad
|1997-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.50
|16.80
|43.75
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-S Clad Copper-Nickel Clad
|1997-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1998-D Copper-Nickel Clad
|1998-D Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|6
|14.40
|37.50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-P Copper-Nickel Clad
|1998-P Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.50
|9
|18.75
|56.25
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-S Clad Copper-Nickel Clad
|1998-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|8
|8
|10
|9
|-.-
|12
|10
|15
|-.-
|30
|1999-D CT Copper-Nickel Clad
|1999-D CT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.46
|0.51
|0.74
|2.20
|7.20
|13.20
|18.75
|31.25
|350
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D DE Copper-Nickel Clad
|1999-D DE Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.51
|0.74
|2.75
|8.40
|12
|22.50
|50
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D GA Copper-Nickel Clad
|1999-D GA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.46
|0.51
|0.74
|2.20
|8.40
|12
|22.50
|87.50
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D NJ Copper-Nickel Clad
|1999-D NJ Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|7.80
|13.20
|21.25
|62.50
|720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D PA Copper-Nickel Clad
|1999-D PA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.51
|0.57
|0.74
|2.20
|7.80
|13.20
|31.25
|93.75
|450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P CT Copper-Nickel Clad
|1999-P CT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.74
|2.20
|8.40
|12
|17.50
|75
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P DE Copper-Nickel Clad
|1999-P DE Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.46
|0.57
|0.80
|2.75
|8.40
|12
|20
|53.75
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P GA Copper-Nickel Clad
|1999-P GA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.74
|2.47
|8.40
|12
|30
|68.75
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P NJ Copper-Nickel Clad
|1999-P NJ Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|8.40
|13.20
|21.25
|65
|375
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P PA Copper-Nickel Clad
|1999-P PA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.51
|0.57
|0.74
|2.20
|9
|12
|21.25
|37.50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|10
|9
|15
|-.-
|50
|1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|12
|9
|20
|-.-
|100
|1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|10
|9
|15
|-.-
|50
|1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|6
|6
|10
|9
|15
|-.-
|60
|1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|10
|9
|15
|-.-
|80
|2000-D MA Copper-Nickel Clad
|2000-D MA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|10.80
|16.25
|37.50
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D MD Copper-Nickel Clad
|2000-D MD Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|3
|7.80
|12
|16.25
|35
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D NH Copper-Nickel Clad
|2000-D NH Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|13.20
|20
|37.50
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D SC Copper-Nickel Clad
|2000-D SC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.51
|0.74
|2.70
|8.40
|10.80
|15
|25
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D VA Copper-Nickel Clad
|2000-D VA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.70
|7.80
|12
|20
|40
|810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P MA Copper-Nickel Clad
|2000-P MA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6
|13.20
|17.50
|27.50
|56.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P MD Copper-Nickel Clad
|2000-P MD Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|20
|40
|81.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P NH Copper-Nickel Clad
|2000-P NH Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|13.20
|20
|28.75
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P SC Copper-Nickel Clad
|2000-P SC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.74
|2.40
|7.80
|12
|16.25
|23.75
|62.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P VA Copper-Nickel Clad
|2000-P VA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|13.20
|17.50
|25
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|45
|2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|40
|2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|40
|2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|40
|2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|45
|2001-D KY Copper-Nickel Clad
|2001-D KY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|8.40
|12
|22.50
|60
|92.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D NC Copper-Nickel Clad
|2001-D NC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|8.40
|12
|18.75
|37.50
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D NY Copper-Nickel Clad
|2001-D NY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|17.50
|62.50
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D RI Copper-Nickel Clad
|2001-D RI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|10.80
|16.25
|45
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D VT Copper-Nickel Clad
|2001-D VT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|12
|20
|32.50
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P KY Copper-Nickel Clad
|2001-P KY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.51
|0.69
|2.20
|7.20
|10.80
|18.75
|22.50
|62.50
|1,720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P NC Copper-Nickel Clad
|2001-P NC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|10.80
|17.50
|22.50
|50
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P NY Copper-Nickel Clad
|2001-P NY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|12
|18.75
|28.75
|40
|660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P RI Copper-Nickel Clad
|2001-P RI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|20
|75
|156.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P VT Copper-Nickel Clad
|2001-P VT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|21.25
|27.50
|50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|45
|2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|45
|2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|3
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|40
|2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|50
|2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|50
|2002-D IN Copper-Nickel Clad
|2002-D IN Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|8.40
|11
|22
|31.25
|37.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-D LA Copper-Nickel Clad
|2002-D LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|11
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-D MS Copper-Nickel Clad
|2002-D MS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|15
|90
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-D OH Copper-Nickel Clad
|2002-D OH Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|10.80
|13.75
|35
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-D TN Copper-Nickel Clad
|2002-D TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|14
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-P IN Copper-Nickel Clad
|2002-P IN Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|15
|20
|45
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-P LA Copper-Nickel Clad
|2002-P LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|8
|20
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-P MS Copper-Nickel Clad
|2002-P MS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|10
|25
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-P OH Copper-Nickel Clad
|2002-P OH Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|13.20
|18.75
|26.25
|40
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-P TN Copper-Nickel Clad
|2002-P TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|8
|20
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-S Clad IN Copper-Nickel Clad
|2002-S Clad IN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2002-S Clad LA Copper-Nickel Clad
|2002-S Clad LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|8
|7
|15
|-.-
|40
|2002-S Clad MS Copper-Nickel Clad
|2002-S Clad MS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2002-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|2002-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2002-S Clad TN Copper-Nickel Clad
|2002-S Clad TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2003-D AL Copper-Nickel Clad
|2003-D AL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|12.50
|17.50
|22.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D AR Copper-Nickel Clad
|2003-D AR Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.75
|6.60
|10
|12.50
|45
|60
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D IL Copper-Nickel Clad
|2003-D IL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.57
|0.63
|0.74
|2.75
|7.80
|11.25
|13.75
|62.50
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D ME Copper-Nickel Clad
|2003-D ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|35
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D MO Copper-Nickel Clad
|2003-D MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|15
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P AL Copper-Nickel Clad
|2003-P AL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|13.75
|18.75
|32.50
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P AR Copper-Nickel Clad
|2003-P AR Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|10
|17.50
|55
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P IL Copper-Nickel Clad
|2003-P IL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.43
|0.48
|0.69
|2.20
|7.20
|11.25
|12.50
|100
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P ME Copper-Nickel Clad
|2003-P ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|8
|20
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P MO Copper-Nickel Clad
|2003-P MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|30
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|18
|-.-
|40
|2004-D FL Copper-Nickel Clad
|2004-D FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|8
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D IA Copper-Nickel Clad
|2004-D IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|10
|25
|1,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D MI Copper-Nickel Clad
|2004-D MI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.75
|7.70
|12.50
|18.75
|25
|32.50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D TX Copper-Nickel Clad
|2004-D TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|9
|50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D WI Copper-Nickel Clad
|2004-D WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.60
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|15
|30
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad
|2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|75
|-.-
|-.-
|120
|125
|-.-
|-.-
|140
|150
|200
|400
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad
|2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|80
|90
|-.-
|-.-
|100
|125
|150
|250
|4,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P FL Copper-Nickel Clad
|2004-P FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|25
|140
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P IA Copper-Nickel Clad
|2004-P IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|850
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P MI Copper-Nickel Clad
|2004-P MI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|11.25
|21.25
|43.75
|168.75
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P TX Copper-Nickel Clad
|2004-P TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|20
|110
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P WI Copper-Nickel Clad
|2004-P WI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|10
|18.75
|45
|187.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|9
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2005-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|2005-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|25
|2005-D CA Copper-Nickel Clad
|2005-D CA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|25
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D KS Copper-Nickel Clad
|2005-D KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|15
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D KS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-D KS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D MN Copper-Nickel Clad
|2005-D MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|25
|160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D MN Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-D MN Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D OR Copper-Nickel Clad
|2005-D OR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D WV Copper-Nickel Clad
|2005-D WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|8
|50
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D WV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-D WV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|40
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P CA Copper-Nickel Clad
|2005-P CA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|8
|30
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P KS Copper-Nickel Clad
|2005-P KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P KS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-P KS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P MN Copper-Nickel Clad
|2005-P MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|30
|700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P MN Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-P MN Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|25
|900
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P OR Copper-Nickel Clad
|2005-P OR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|8
|50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|25
|700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P WV Copper-Nickel Clad
|2005-P WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P WV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-P WV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-S Clad CA Copper-Nickel Clad
|2005-S Clad CA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2005-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|2005-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2005-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|2005-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2005-S Clad OR Copper-Nickel Clad
|2005-S Clad OR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|40
|2006-D CO Copper-Nickel Clad
|2006-D CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|35
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D CO Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-D CO Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D ND Copper-Nickel Clad
|2006-D ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|80
|3,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D ND Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-D ND Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D NE Copper-Nickel Clad
|2006-D NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|25
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D NE Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-D NE Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|15
|20
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D NV Copper-Nickel Clad
|2006-D NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D NV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-D NV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D SD Copper-Nickel Clad
|2006-D SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|30
|160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D SD Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-D SD Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|35
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P CO Copper-Nickel Clad
|2006-P CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|20
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P CO Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-P CO Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P ND Copper-Nickel Clad
|2006-P ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P ND Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-P ND Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|7
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P NE Copper-Nickel Clad
|2006-P NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|50
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P NE Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-P NE Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P NV Copper-Nickel Clad
|2006-P NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|8
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P NV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-P NV Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P SD Copper-Nickel Clad
|2006-P SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|100
|900
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P SD Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-P SD Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|22
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-S Clad CO Copper-Nickel Clad
|2006-S Clad CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|25
|2006-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|2006-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2006-S Clad NE Copper-Nickel Clad
|2006-S Clad NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2006-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|2006-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|25
|2006-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|2006-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2007-D ID Copper-Nickel Clad
|2007-D ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|7
|15
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D ID Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-D ID Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|3
|4
|7
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D MT Copper-Nickel Clad
|2007-D MT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|35
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D MT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-D MT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|20
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D UT Copper-Nickel Clad
|2007-D UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|30
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D UT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-D UT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|12
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D WA Copper-Nickel Clad
|2007-D WA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|7
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D WA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-D WA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|13
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D WY Copper-Nickel Clad
|2007-D WY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|75
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P ID Copper-Nickel Clad
|2007-P ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P ID Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-P ID Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|3
|4
|7
|10
|15
|45
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P MT Copper-Nickel Clad
|2007-P MT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P MT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-P MT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P UT Copper-Nickel Clad
|2007-P UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P UT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-P UT Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|12
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P WA Copper-Nickel Clad
|2007-P WA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P WA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-P WA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|13
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P WY Copper-Nickel Clad
|2007-P WY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|100
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-S Clad ID Copper-Nickel Clad
|2007-S Clad ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|25
|2007-S Clad MT Copper-Nickel Clad
|2007-S Clad MT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2007-S Clad UT Copper-Nickel Clad
|2007-S Clad UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2007-S Clad WA Copper-Nickel Clad
|2007-S Clad WA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2007-S Clad WY Copper-Nickel Clad
|2007-S Clad WY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|20
|-.-
|175
|2008-D AK Copper-Nickel Clad
|2008-D AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|30
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D AK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-D AK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|30
|1,400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D AZ Copper-Nickel Clad
|2008-D AZ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|30
|900
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|25
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D HI Copper-Nickel Clad
|2008-D HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D HI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-D HI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|30
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D NM Copper-Nickel Clad
|2008-D NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|1,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D NM Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-D NM Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|30
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D OK Copper-Nickel Clad
|2008-D OK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D OK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-D OK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|15
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P AK Copper-Nickel Clad
|2008-P AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P AK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-P AK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|30
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P AZ Copper-Nickel Clad
|2008-P AZ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|1,150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|35
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P HI Copper-Nickel Clad
|2008-P HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P HI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-P HI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|30
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P NM Copper-Nickel Clad
|2008-P NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P NM Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-P NM Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|40
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P OK Copper-Nickel Clad
|2008-P OK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P OK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-P OK Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|7
|10
|40
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|2008-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|8
|5
|6
|9
|6
|7
|9
|7
|20
|-.-
|50
|2008-S Clad AZ Copper-Nickel Clad
|2008-S Clad AZ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|8
|5
|6
|9
|6
|7
|9
|7
|15
|-.-
|40
|2008-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|2008-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|3
|4
|4
|8
|8
|8
|9
|9
|10
|12
|12
|25
|-.-
|75
|2008-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|2008-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|8
|5
|6
|9
|6
|7
|9
|7
|15
|-.-
|35
|2008-S Clad OK Copper-Nickel Clad
|2008-S Clad OK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|8
|5
|6
|9
|6
|7
|9
|7
|15
|-.-
|30
|2009-D AS Copper-Nickel Clad
|2009-D AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D DC Copper-Nickel Clad
|2009-D DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|45
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D GU Copper-Nickel Clad
|2009-D GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D NMI Copper-Nickel Clad
|2009-D NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|25
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D PR Copper-Nickel Clad
|2009-D PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D VI Copper-Nickel Clad
|2009-D VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P AS Copper-Nickel Clad
|2009-P AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P DC Copper-Nickel Clad
|2009-P DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P GU Copper-Nickel Clad
|2009-P GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P NMI Copper-Nickel Clad
|2009-P NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P PR Copper-Nickel Clad
|2009-P PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P VI Copper-Nickel Clad
|2009-P VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|30
|700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2010-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P WY Copper-Nickel Clad
|2010-P WY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S Clad AR Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad AR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2010-S Clad AZ Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad AZ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2010-S Clad CA Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad CA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2010-S Clad OR Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad OR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2010-S Clad WY Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad WY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2010-D AR Copper-Nickel Clad
|2010-D AR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D AR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D AR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D AZ Copper-Nickel Clad
|2010-D AZ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D CA Copper-Nickel Clad
|2010-D CA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D OR Copper-Nickel Clad
|2010-D OR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D WY Copper-Nickel Clad
|2010-D WY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P AR Copper-Nickel Clad
|2010-P AR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P AR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P AR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P AZ Copper-Nickel Clad
|2010-P AZ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P CA Copper-Nickel Clad
|2010-P CA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|25
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|5
|-.-
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P OR Copper-Nickel Clad
|2010-P OR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D MS Copper-Nickel Clad
|2011-D MS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D MT Copper-Nickel Clad
|2011-D MT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D OK Copper-Nickel Clad
|2011-D OK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|110
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D PA Copper-Nickel Clad
|2011-D PA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|20
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D WA Copper-Nickel Clad
|2011-D WA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P MS Copper-Nickel Clad
|2011-P MS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P MT Copper-Nickel Clad
|2011-P MT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P OK Copper-Nickel Clad
|2011-P OK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|68
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P PA Copper-Nickel Clad
|2011-P PA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P WA Copper-Nickel Clad
|2011-P WA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-S Clad MS Copper-Nickel Clad
|2011-S Clad MS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2011-S Clad MT Copper-Nickel Clad
|2011-S Clad MT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2011-S Clad OK Copper-Nickel Clad
|2011-S Clad OK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2011-S Clad PA Copper-Nickel Clad
|2011-S Clad PA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2011-S Clad WA Copper-Nickel Clad
|2011-S Clad WA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-D AK Copper-Nickel Clad
|2012-D AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D HI Copper-Nickel Clad
|2012-D HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D ME Copper-Nickel Clad
|2012-D ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D NM Copper-Nickel Clad
|2012-D NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D PR Copper-Nickel Clad
|2012-D PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P AK Copper-Nickel Clad
|2012-P AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P HI Copper-Nickel Clad
|2012-P HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P ME Copper-Nickel Clad
|2012-P ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P NM Copper-Nickel Clad
|2012-P NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P PR Copper-Nickel Clad
|2012-P PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|0.11
|16,166.40
|27,345.50
|110,630
|105,000
|136,151.59
|123,130
|150,000
|183,274.40
|105,968
|375,000
|228
|0.69
|23,130
|104,380
|450,000
|12.50
|12.50
|11.25
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|0.06
|0.06
|0.06
|87.40
|0.06
|210
|240
|0.06
|300
|201.25
|475
|575
|8,660
|2,220
|450
|870
|123,130
|150,000
|15
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|0.06
|0.06
|0.06
|87.40
|0.06
|210
|240
|0.06
|300
|201.25
|475
|575
|250
|2,220
|450
|870
|123,130
|150,000
|15
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|50
|0.06
|0.11
|0.06
|0.06
|0.06
|0.06
|0.06
|0.06
|1.10
|3,810
|264
|5.50
|281.25
|9.07
|6.05
|2,780
|12.50
|516
|68.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|0.06
|16,166.40
|27,345.50
|87.40
|58,816.39
|210
|240
|86,638
|300
|30,630
|475
|127,684
|250
|2,220
|335,770
|450,000
|123,130
|73.60
|62.50
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D MD Copper-Nickel Clad
|2013-D MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D NH Copper-Nickel Clad
|2013-D NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D NV Copper-Nickel Clad
|2013-D NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D OH Copper-Nickel Clad
|2013-D OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D SD Copper-Nickel Clad
|2013-D SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P MD Copper-Nickel Clad
|2013-P MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P NH Copper-Nickel Clad
|2013-P NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P NV Copper-Nickel Clad
|2013-P NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P OH Copper-Nickel Clad
|2013-P OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P SD Copper-Nickel Clad
|2013-P SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|12
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|12
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|12
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D CO Copper-Nickel Clad
|2014-D CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D FL Copper-Nickel Clad
|2014-D FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D TN Copper-Nickel Clad
|2014-D TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D UT Copper-Nickel Clad
|2014-D UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D VA Copper-Nickel Clad
|2014-D VA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P CO Copper-Nickel Clad
|2014-P CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P FL Copper-Nickel Clad
|2014-P FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P TN Copper-Nickel Clad
|2014-P TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P UT Copper-Nickel Clad
|2014-P UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P VA Copper-Nickel Clad
|2014-P VA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|5
|10
|12
|650
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-D DE Copper-Nickel Clad
|2015-D DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D LA Copper-Nickel Clad
|2015-D LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D NC Copper-Nickel Clad
|2015-D NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D NE Copper-Nickel Clad
|2015-D NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D NY Copper-Nickel Clad
|2015-D NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P DE Copper-Nickel Clad
|2015-P DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P LA Copper-Nickel Clad
|2015-P LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P NC Copper-Nickel Clad
|2015-P NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P NE Copper-Nickel Clad
|2015-P NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P NY Copper-Nickel Clad
|2015-P NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-D IL Copper-Nickel Clad
|2016-D IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|650
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D KY Copper-Nickel Clad
|2016-D KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D ND Copper-Nickel Clad
|2016-D ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D SC Copper-Nickel Clad
|2016-D SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D WV Copper-Nickel Clad
|2016-D WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P IL Copper-Nickel Clad
|2016-P IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P KY Copper-Nickel Clad
|2016-P KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P ND Copper-Nickel Clad
|2016-P ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|1,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P SC Copper-Nickel Clad
|2016-P SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P WV Copper-Nickel Clad
|2016-P WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.30
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2017-D DC Copper-Nickel Clad
|2017-D DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-D IA Copper-Nickel Clad
|2017-D IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-D IN Copper-Nickel Clad
|2017-D IN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-D MO Copper-Nickel Clad
|2017-D MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-D NJ Copper-Nickel Clad
|2017-D NJ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P DC Copper-Nickel Clad
|2017-P DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P IA Copper-Nickel Clad
|2017-P IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P IN Copper-Nickel Clad
|2017-P IN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P MO Copper-Nickel Clad
|2017-P MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P NJ Copper-Nickel Clad
|2017-P NJ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad DC Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad DC Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|-.-
|5
|6
|6
|15
|25
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad IA Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad IA Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|-.-
|5
|6
|6
|15
|25
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad IN Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad IN Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|-.-
|5
|6
|6
|15
|25
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad MO Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad MO Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|-.-
|5
|6
|6
|15
|25
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad NJ Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad NJ Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|-.-
|5
|6
|6
|15
|25
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D GA Copper-Nickel Clad
|2018-D GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D MI Copper-Nickel Clad
|2018-D MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D MN Copper-Nickel Clad
|2018-D MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D RI Copper-Nickel Clad
|2018-D RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D WI Copper-Nickel Clad
|2018-D WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P GA Copper-Nickel Clad
|2018-P GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P MI Copper-Nickel Clad
|2018-P MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P MN Copper-Nickel Clad
|2018-P MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P RI Copper-Nickel Clad
|2018-P RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P WI Copper-Nickel Clad
|2018-P WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D GU Copper-Nickel Clad
|2019-D GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D ID Copper-Nickel Clad
|2019-D ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D MA Copper-Nickel Clad
|2019-D MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D NMI Copper-Nickel Clad
|2019-D NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D TX Copper-Nickel Clad
|2019-D TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P GU Copper-Nickel Clad
|2019-P GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P ID Copper-Nickel Clad
|2019-P ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|90
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P MA Copper-Nickel Clad
|2019-P MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P NMI Copper-Nickel Clad
|2019-P NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P TX Copper-Nickel Clad
|2019-P TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2019-W Clad GU Copper-Nickel Clad
|2019-W Clad GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|40
|125
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Clad ID Copper-Nickel Clad
|2019-W Clad ID Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|70
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Clad MA Copper-Nickel Clad
|2019-W Clad MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|125
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Clad NMI Copper-Nickel Clad
|2019-W Clad NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|125
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Clad TX Copper-Nickel Clad
|2019-W Clad TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|40
|75
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D AS Copper-Nickel Clad
|2020-D AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D CT Copper-Nickel Clad
|2020-D CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D KS Copper-Nickel Clad
|2020-D KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D VI Copper-Nickel Clad
|2020-D VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D VT Copper-Nickel Clad
|2020-D VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P AS Copper-Nickel Clad
|2020-P AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P CT Copper-Nickel Clad
|2020-P CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P KS Copper-Nickel Clad
|2020-P KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|9.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P VI Copper-Nickel Clad
|2020-P VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P VT Copper-Nickel Clad
|2020-P VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|75
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|30
|50
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|75
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|30
|50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|75
|125
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-D Copper-Nickel Clad
|2021-D Copper-Nickel Clad
|0.27
|0.27
|0.27
|0.28
|0.29
|0.32
|0.33
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|5.50
|6.60
|15
|23.75
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-D AL Copper-Nickel Clad
|2021-D AL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P Copper-Nickel Clad
|2021-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P AL Copper-Nickel Clad
|2021-P AL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-S Clad Copper-Nickel Clad
|2021-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|35
|2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.75
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D Angelou Copper-Nickel Clad
|2022-D Angelou Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D Mankiller Copper-Nickel Clad
|2022-D Mankiller Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|2022-D Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D Ride Copper-Nickel Clad
|2022-D Ride Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D Wong Copper-Nickel Clad
|2022-D Wong Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Angelou Copper-Nickel Clad
|2022-P Angelou Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Mankiller Copper-Nickel Clad
|2022-P Mankiller Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|2022-P Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Ride Copper-Nickel Clad
|2022-P Ride Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Wong Copper-Nickel Clad
|2022-P Wong Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Angelou Copper-Nickel Clad
|2022-S Angelou Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Clad Angelou Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Angelou Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|35
|2022-S Clad Mankiller Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Mankiller Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|35
|2022-S Clad Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|35
|2022-S Clad Ride Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Ride Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|35
|2022-S Clad Wong Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Wong Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|35
|2022-S Mankiller Copper-Nickel Clad
|2022-S Mankiller Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|2022-S Otero-Warren Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Ride Copper-Nickel Clad
|2022-S Ride Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D Coleman Copper-Nickel Clad
|2023-D Coleman Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D Idar Copper-Nickel Clad
|2023-D Idar Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D Kanaka`ole Copper-Nickel Clad
|2023-D Kanaka`ole Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D Roosevelt Copper-Nickel Clad
|2023-D Roosevelt Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D Tallchief Copper-Nickel Clad
|2023-D Tallchief Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Coleman Copper-Nickel Clad
|2023-P Coleman Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Idar Copper-Nickel Clad
|2023-P Idar Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Kanaka`ole Copper-Nickel Clad
|2023-P Kanaka`ole Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Roosevelt Copper-Nickel Clad
|2023-P Roosevelt Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|0.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Tallchief Copper-Nickel Clad
|2023-P Tallchief Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Clad Coleman Copper-Nickel Clad
|2023-S Clad Coleman Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Clad Idar Copper-Nickel Clad
|2023-S Clad Idar Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Clad Kanaka`ole Copper-Nickel Clad
|2023-S Clad Kanaka`ole Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Clad Roosevelt Copper-Nickel Clad
|2023-S Clad Roosevelt Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Clad Tallchief Copper-Nickel Clad
|2023-S Clad Tallchief Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|3
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-D Murray Copper-Nickel Clad
|2024-D Murray Copper-Nickel Clad
|0.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-P Murray Copper-Nickel Clad
|2024-P Murray Copper-Nickel Clad
|0.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|7.20
|13.75
|27.50
|77.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.34
|0.36
|0.40
|0.46
|0.51
|0.57
|0.69
|0.80
|1.03
|4.80
|15
|23.75
|77.50
|3,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.26
|2.18
|2.30
|6
|7.80
|9.60
|10.35
|11.50
|13.75
|15
|50
|-.-
|4
|5
|8
|10
|11
|12
|13
|15
|14
|-.-
|-.-
|16
|30
|-.-
|150
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1.84
|1.95
|2.07
|2.18
|2.58
|2.87
|2.99
|3.10
|3.22
|3.45
|3.56
|3.73
|5.75
|8.40
|15
|20
|37.50
|115
|6,250
|-.-
|-.-
|5
|7
|10
|12
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|-.-
|25
|125
|975
|-.-
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|3
|3
|-.-
|-.-
|4
|4
|-.-
|-.-
|5
|7
|10
|20
|45
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|7
|10
|12
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|-.-
|25
|50
|-.-
|175
|1992-S Silver Silver Proof
|1992-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4.60
|4.88
|5.17
|6
|9.60
|10.80
|14.95
|17.82
|21.25
|22.50
|61.25
|-.-
|7
|8
|9
|10
|13
|14
|15
|16
|15
|18
|18
|20
|25
|-.-
|75
|1993-S Silver Silver Proof
|1993-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4.60
|4.88
|5.17
|6
|9.60
|12
|14.95
|17.82
|21.25
|22.50
|110
|-.-
|7
|8
|9
|10
|13
|14
|15
|20
|15
|18
|18
|20
|30
|-.-
|85
|1994-S Silver Silver Proof
|1994-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4.60
|9.20
|10.35
|13.20
|14.40
|16.80
|17.25
|17.82
|22.50
|25
|105
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|15
|17
|15
|18
|20
|20
|25
|-.-
|60
|1995-S Silver Silver Proof
|1995-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4.88
|9.20
|10.35
|12
|13.20
|16.80
|18.40
|20.70
|26.25
|30
|115
|-.-
|7
|8
|9
|10
|13
|14
|15
|18
|15
|18
|20
|20
|30
|-.-
|100
|1996-S Silver Silver Proof
|1996-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3.73
|3.91
|4.31
|10.20
|12
|13.20
|14.95
|17.82
|21.25
|22.50
|81.25
|-.-
|7
|8
|9
|10
|15
|14
|15
|20
|15
|18
|18
|20
|25
|-.-
|50
|1997-S Silver Silver Proof
|1997-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7.18
|7.76
|8.62
|12
|13.20
|14.40
|14.95
|17.82
|22.50
|26.25
|62.50
|-.-
|7
|8
|9
|10
|13
|14
|15
|18
|15
|18
|20
|20
|25
|-.-
|50
|1998-S Silver Silver Proof
|1998-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4.60
|4.88
|5.17
|10.20
|10.80
|12
|14.95
|17.82
|22.50
|25
|58.75
|-.-
|7
|8
|9
|10
|15
|14
|15
|20
|15
|18
|18
|20
|25
|-.-
|50
|1999-S Silver CT Silver Proof
|1999-S Silver CT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|11
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|75
|1999-S Silver DE Silver Proof
|1999-S Silver DE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|11
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|500
|1999-S Silver GA Silver Proof
|1999-S Silver GA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|10
|12
|15
|24
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|80
|1999-S Silver NJ Silver Proof
|1999-S Silver NJ Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|10
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|100
|1999-S Silver PA Silver Proof
|1999-S Silver PA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|11
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|125
|2000-S Silver MA Silver Proof
|2000-S Silver MA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2000-S Silver MD Silver Proof
|2000-S Silver MD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2000-S Silver NH Silver Proof
|2000-S Silver NH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|100
|2000-S Silver SC Silver Proof
|2000-S Silver SC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2000-S Silver VA Silver Proof
|2000-S Silver VA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2001-S Silver KY Silver Proof
|2001-S Silver KY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|55
|2001-S Silver NC Silver Proof
|2001-S Silver NC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|55
|2001-S Silver NY Silver Proof
|2001-S Silver NY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|70
|2001-S Silver RI Silver Proof
|2001-S Silver RI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|60
|2001-S Silver VT Silver Proof
|2001-S Silver VT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|50
|2002-S Silver IN Silver Proof
|2002-S Silver IN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|13
|12
|15
|16
|13
|18
|-.-
|70
|2002-S Silver LA Silver Proof
|2002-S Silver LA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|13
|12
|15
|16
|13
|18
|-.-
|55
|2002-S Silver MS Silver Proof
|2002-S Silver MS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|13
|12
|15
|16
|13
|18
|-.-
|50
|2002-S Silver OH Silver Proof
|2002-S Silver OH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|13
|12
|15
|16
|13
|18
|-.-
|50
|2002-S Silver TN Silver Proof
|2002-S Silver TN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|13
|12
|15
|16
|13
|18
|-.-
|60
|2003-S Silver AL Silver Proof
|2003-S Silver AL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver AR Silver Proof
|2003-S Silver AR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver IL Silver Proof
|2003-S Silver IL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver ME Silver Proof
|2003-S Silver ME Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver MO Silver Proof
|2003-S Silver MO Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2004-S Silver FL Silver Proof
|2004-S Silver FL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|60
|2004-S Silver IA Silver Proof
|2004-S Silver IA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|23
|-.-
|60
|2004-S Silver MI Silver Proof
|2004-S Silver MI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|17
|-.-
|60
|2004-S Silver TX Silver Proof
|2004-S Silver TX Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|17
|-.-
|70
|2004-S Silver WI Silver Proof
|2004-S Silver WI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|55
|2005-S Silver CA Silver Proof
|2005-S Silver CA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2005-S Silver KS Silver Proof
|2005-S Silver KS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|15
|13
|18
|-.-
|40
|2005-S Silver MN Silver Proof
|2005-S Silver MN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|15
|13
|18
|-.-
|40
|2005-S Silver OR Silver Proof
|2005-S Silver OR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|15
|13
|18
|-.-
|40
|2005-S Silver WV Silver Proof
|2005-S Silver WV Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|15
|13
|18
|-.-
|35
|2006-S Silver CO Silver Proof
|2006-S Silver CO Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|15
|10
|12
|16
|13
|18
|-.-
|40
|2006-S Silver ND Silver Proof
|2006-S Silver ND Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|15
|10
|12
|16
|13
|18
|-.-
|40
|2006-S Silver NE Silver Proof
|2006-S Silver NE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|15
|10
|12
|16
|13
|18
|-.-
|40
|2006-S Silver NV Silver Proof
|2006-S Silver NV Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|15
|10
|12
|16
|13
|18
|-.-
|40
|2006-S Silver SD Silver Proof
|2006-S Silver SD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|15
|10
|12
|16
|13
|18
|-.-
|35
|2007-S Silver ID Silver Proof
|2007-S Silver ID Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|16
|13
|19
|-.-
|40
|2007-S Silver MT Silver Proof
|2007-S Silver MT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|16
|13
|19
|-.-
|40
|2007-S Silver UT Silver Proof
|2007-S Silver UT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|16
|13
|19
|-.-
|40
|2007-S Silver WA Silver Proof
|2007-S Silver WA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|16
|13
|19
|-.-
|40
|2007-S Silver WY Silver Proof
|2007-S Silver WY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|16
|13
|19
|-.-
|200
|2008-S Silver AK Silver Proof
|2008-S Silver AK Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|20
|14
|25
|-.-
|60
|2008-S Silver AZ Silver Proof
|2008-S Silver AZ Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|20
|14
|25
|-.-
|40
|2008-S Silver HI Silver Proof
|2008-S Silver HI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|20
|14
|25
|-.-
|100
|2008-S Silver NM Silver Proof
|2008-S Silver NM Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|20
|14
|25
|-.-
|40
|2008-S Silver OK Silver Proof
|2008-S Silver OK Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|20
|14
|25
|-.-
|35
|2009-S Silver AS Silver Proof
|2009-S Silver AS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver DC Silver Proof
|2009-S Silver DC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver GU Silver Proof
|2009-S Silver GU Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver NMI Silver Proof
|2009-S Silver NMI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver PR Silver Proof
|2009-S Silver PR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver VI Silver Proof
|2009-S Silver VI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2010-S Silver AR Silver Proof
|2010-S Silver AR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|18
|13
|22
|-.-
|40
|2010-S Silver AZ Silver Proof
|2010-S Silver AZ Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|18
|13
|22
|-.-
|40
|2010-S Silver CA Silver Proof
|2010-S Silver CA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|18
|13
|22
|-.-
|40
|2010-S Silver OR Silver Proof
|2010-S Silver OR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|18
|13
|22
|-.-
|40
|2010-S Silver WY Silver Proof
|2010-S Silver WY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|14
|18
|13
|22
|-.-
|40
|2011-S Silver MS Silver Proof
|2011-S Silver MS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2011-S Silver MT Silver Proof
|2011-S Silver MT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2011-S Silver OK Silver Proof
|2011-S Silver OK Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2011-S Silver PA Silver Proof
|2011-S Silver PA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2011-S Silver WA Silver Proof
|2011-S Silver WA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2012-S Silver AK Silver Proof
|2012-S Silver AK Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|50
|2012-S Silver HI Silver Proof
|2012-S Silver HI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2012-S Silver ME Silver Proof
|2012-S Silver ME Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2012-S Silver NM Silver Proof
|2012-S Silver NM Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|75
|2012-S Silver PR Silver Proof
|2012-S Silver PR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2013-S Silver MD Silver Proof
|2013-S Silver MD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2013-S Silver NH Silver Proof
|2013-S Silver NH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2013-S Silver NV Silver Proof
|2013-S Silver NV Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|40
|2013-S Silver OH Silver Proof
|2013-S Silver OH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2013-S Silver SD Silver Proof
|2013-S Silver SD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|40
|2014-S Silver CO Silver Proof
|2014-S Silver CO Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2014-S Silver FL Silver Proof
|2014-S Silver FL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2014-S Silver TN Silver Proof
|2014-S Silver TN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2014-S Silver UT Silver Proof
|2014-S Silver UT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2014-S Silver VA Silver Proof
|2014-S Silver VA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver DE Silver Proof
|2015-S Silver DE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver LA Silver Proof
|2015-S Silver LA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver NC Silver Proof
|2015-S Silver NC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver NE Silver Proof
|2015-S Silver NE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver NY Silver Proof
|2015-S Silver NY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2016-S Silver IL Silver Proof
|2016-S Silver IL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver KY Silver Proof
|2016-S Silver KY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver ND Silver Proof
|2016-S Silver ND Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver SC Silver Proof
|2016-S Silver SC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver WV Silver Proof
|2016-S Silver WV Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2017-S Silver DC Silver Proof
|2017-S Silver DC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2017-S Silver IA Silver Proof
|2017-S Silver IA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2017-S Silver IN Silver Proof
|2017-S Silver IN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2017-S Silver MO Silver Proof
|2017-S Silver MO Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2017-S Silver NJ Silver Proof
|2017-S Silver NJ Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|15
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|25
|-.-
|35
|2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|15
|-.-
|-.-
|16
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|18
|-.-
|30
|2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.