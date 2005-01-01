Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2022-S Wong Copper-Nickel Clad2022-S Wong Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1932 Silver1932 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.10 17.25 18.40 24.15 26.45 28.75 36 62.50 105 275 810 8,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1932-D Silver1932-D Silver 63.25 77.05 95.45 126.50 216 294 330 510 750 1,060 1,160 1,470 1,970 3,060 9,280 93,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1932-S Silver1932-S Silver 60.95 69 85.10 104.65 132 192 216 252 276 400 425 500 640 1,160 2,750 29,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Silver1934 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 16.32 16.44 16.67 17.25 18.40 24.15 26.45 28.80 40 50 82.50 162.50 670 7,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Doubled Die Obverse Silver1934 Doubled Die Obverse Silver 45 75 100 115 200 350 -.- -.- 500 800 -.- -.- 1,150 1,750 2,500 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Heavy Motto Silver1934 Heavy Motto Silver 5.50 5.50 5.50 7 9 12 -.- -.- 25 27 -.- -.- 55 125 200 500 2,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Light Motto Silver1934 Light Motto Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 23 25.30 27.60 33.60 40.25 51.75 78 105 125 225 375 2,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934-D Silver1934-D Silver 15.29 15.35 15.41 18.40 28.75 72.45 80.50 94.30 138 184 195.50 231.25 268.75 325 500 1,010 5,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934-D Heavy Motto Silver1934-D Heavy Motto Silver 5.50 5.50 7 10 40 40 -.- -.- 120 150 -.- -.- 250 350 650 950 11,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935 Silver1935 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.44 17.10 17.40 18 20.70 21.85 24 30 41.25 70 110 364 6,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935-D Silver1935-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 28.75 86.25 101.20 126.50 143.75 198 210 237.50 256.25 275 375 575 1,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935-S Silver1935-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 32.20 34.50 39.10 55.20 78.20 82.80 93.75 105 130 200 275 790 18,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936 Silver1936 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 16.32 16.44 17.10 17.40 18 21.85 23 26.40 37.50 50 85 110 375 5,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936 Silver1936 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 650 800 900 1,650 -.- 7,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936-D Silver1936-D Silver 15.29 15.35 15.41 25.30 63.25 172.50 230 312 390 540 576 630 650 760 910 1,380 3,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936-S Silver1936-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 44.85 49.45 52.90 71.30 85.10 96.60 108 125 168.75 243.75 325 1,190 19,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Silver1937 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.10 17.25 18.40 19.55 29.90 32.20 36 40 46.25 100 137.50 500 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Silver1937 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 250 300 350 400 -.- 750 -.- -.- 12,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Doubled Die Obverse Silver1937 Doubled Die Obverse Silver 80 125 150 300 500 800 -.- -.- 1,250 1,900 -.- -.- 2,750 4,500 7,000 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937-D Silver1937-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 31.05 32.20 34.50 37.95 58.65 60.95 67.20 82.50 105 150 250 780 20,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937-S Silver1937-S Silver 15.29 15.35 15.41 17.25 28.75 85.10 87.40 93.15 112.70 138 161 186 206.25 231.25 300 387.50 2,020 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938 Silver1938 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 29.90 39.10 41.40 50.60 79.35 81.65 100.80 110 125 200 281.25 670 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938 Silver1938 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90 125 165 210 250 -.- 850 -.- -.- 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938-S Silver1938-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 19.55 44.85 47.15 49.45 52.90 86.25 88.55 98.40 115 140 175 231.25 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Silver1939 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 16.67 17.25 18.40 20.70 22.80 28.75 38.75 55 85 200 2,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Silver1939 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80 125 140 160 200 -.- 500 -.- -.- 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-D Silver1939-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 17.25 18.40 20.70 23 37.95 40.25 45.60 51.25 60 90 137.50 500 13,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-S Silver1939-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 23 43.70 49.45 51.75 62.10 87.40 90.85 110 125 187.50 231.25 375 670 18,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940 Silver1940 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 16.38 16.67 17.25 18.97 22.80 27.50 35 47.50 77.50 206.25 6,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940 Silver1940 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40 75 110 130 150 -.- 400 -.- -.- 5,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940-D Silver1940-D Silver 15.29 15.35 15.41 16.10 28.75 52.90 57.50 60.95 74.75 101.20 108.10 126 150 218.75 262.50 393.75 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940-S Silver1940-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.44 16.80 17.25 19.55 21.85 24.15 26.40 32.50 40 55 87.50 375 6,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941 Silver1941 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.44 16.56 16.68 16.92 17.10 19.80 20.40 22.50 25 35 50 275 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941 Silver1941 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45 70 80 100 150 -.- 300 -.- -.- 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941-D Silver1941-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 34.50 36.80 40.80 45 48.75 65 105 533 8,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941-S Silver1941-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 23 25.30 31.20 40 47.50 60 96.25 455 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942 Silver1942 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 86.25 400 9,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942 Silver1942 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40 60 75 100 125 -.- 250 -.- -.- 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-D Silver1942-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 17.25 18.97 20.40 23.75 33.75 45 80 375 4,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-D Doubled Die Obverse Silver1942-D Doubled Die Obverse Silver 80 120 140 150 350 900 -.- -.- 1,500 1,750 -.- -.- 3,000 7,000 10,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-S Silver1942-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.10 17.25 20.70 26.45 63.25 66.70 72 81.25 93.75 112.50 162.50 450 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943 Silver1943 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 40 60 231.25 5,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943 Doubled Die Obverse Silver1943 Doubled Die Obverse Silver 150 200 800 1,500 3,000 4,000 -.- -.- 7,500 10,000 -.- -.- 12,000 14,000 15,500 17,500 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-D Silver1943-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.10 25.30 26.45 28.80 31.25 33.75 47.50 82.50 350 10,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-S Silver1943-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 16.10 17.25 19.55 20.70 22.80 26.25 37.50 55 95 500 9,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-S Doubled Die Obverse Silver1943-S Doubled Die Obverse Silver 50 75 100 125 250 350 -.- -.- 450 500 -.- -.- 800 900 1,050 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944 Silver1944 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 50 237.50 8,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-D Silver1944-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 37.50 60 212.50 4,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-S Silver1944-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 55 225 4,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945 Silver1945 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 65 475 4,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-D Silver1945-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 23.75 27.50 35 65 425 9,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-S Silver1945-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 33.75 72.50 387.50 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946 Silver1946 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 68.75 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-D Silver1946-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 52.50 225 4,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-S Silver1946-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 31.25 50 237.50 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947 Silver1947 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 57.50 225 7,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947-D Silver1947-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 50 150 10,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947-S Silver1947-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 31.25 45 181.25 3,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948 Silver1948 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 42.50 175 6,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948-D Silver1948-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 40 67.50 350 3,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948-S Silver1948-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 40 57.50 275 9,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949 Silver1949 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 31.25 40 55 85 243.75 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949-D Silver1949-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 23.75 30 40 72.50 187.50 3,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950 Silver1950 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 27.50 50 325 4,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950 Silver1950 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 40 50 55 85 -.- 125 1,250 -.- 900 5,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1950-D Silver1950-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 65 325 4,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950-D/S Silver1950-D/S Silver 28.75 34.50 49.45 71.30 138 186 198 216 240 270 336 438 575 1,250 3,410 5,660 25,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950-S Silver1950-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 42.50 57.50 225 4,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950-S/D Silver1950-S/D Silver 31.05 36.80 51.75 83.95 204 240 264 300 318 390 408 420 475 550 1,340 1,910 5,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951 Silver1951 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 27.50 53.75 181.25 3,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951 Silver1951 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 40 45 50 60 -.- 100 550 -.- 350 2,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1951-D Silver1951-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 33.75 62.50 325 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951-S Silver1951-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 22.80 26.40 46.25 77.50 175 3,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952 Silver1952 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 27.50 60 131.25 2,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952 Silver1952 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 33 35 45 70 1,250 100 350 9,000 200 2,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1952-D Silver1952-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 31.25 77.50 1,190 9,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952-S Silver1952-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 30 50 162.50 4,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953 Silver1953 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 62.50 237.50 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953 Silver1953 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 20 25 35 40 500 50 125 800 125 275 4,000 -.- -.- -.- -.-
1953-D Silver1953-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 32.50 71.25 575 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953-S Silver1953-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 33.75 52.50 181.25 3,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954 Silver1954 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 42.50 168.75 4,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954 Silver1954 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9 10 15 20 25 300 45 90 400 50 250 1,750 -.- -.- -.- -.-
1954-D Silver1954-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 55 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954-S Silver1954-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 42.50 175 4,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955 Silver1955 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 32.50 47.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955 Silver1955 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9 12 14 19 25 100 35 75 380 60 175 925 175 -.- -.- -.-
1955-D Silver1955-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 32.50 87.50 1,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1956 Silver1956 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 43.75 120 3,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1956 Silver1956 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 15 25 100 30 60 125 50 90 200 150 1,050 -.- -.-
1956-D Silver1956-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 28.75 57.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1957 Silver1957 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 40 97.50 2,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1957 Silver1957 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 15 20 225 25 60 275 40 100 1,050 75 5,000 -.- -.-
1957-D Silver1957-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 28.75 45 162.50 3,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1958 Silver1958 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 23.75 40 110 2,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1958 Silver1958 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 125 25 50 250 40 175 1,050 100 6,500 -.- -.-
1958-D Silver1958-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 37.50 156.25 4,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1959 Silver1959 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 50 790 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1959 Silver1959 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 150 25 50 200 40 150 600 100 10,000 -.- -.-
1959-D Silver1959-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 50 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1960 Silver1960 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 52.50 780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1960 Silver1960 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 40 20 30 60 40 45 175 300 950 -.- -.-
1960-D Silver1960-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 52.50 1,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1961 Silver1961 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 47.50 1,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1961 Silver1961 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 45 25 35 90 50 700 -.- -.-
1961-D Silver1961-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 85 2,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1962 Silver1962 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 55 1,250 3,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1962 Silver1962 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 40 25 35 100 45 400 -.- -.-
1962-D Silver1962-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 30 100 1,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1963 Silver1963 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 50 575 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1963 Silver1963 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 40 25 35 75 40 400 -.- -.-
1963-D Silver1963-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 82.50 910 24,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Silver1964 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 47.50 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Silver1964 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 40 25 35 75 35 500 1,050 -.-
1964 Special Mint Set Silver1964 Special Mint Set Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,800 3,400 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964-D Silver1964-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 47.50 300 4,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Copper-Nickel Clad1965 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.32 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.80 0.92 1.15 1.72 7.20 12.50 47.50 350 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Special Mint Set Copper-Nickel Clad1965 Special Mint Set Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 -.- -.- 6 8 10 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Copper-Nickel Clad1966 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.29 0.32 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.63 1.15 2.30 7.20 16.25 22.50 231.25 4,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Special Mint Set Copper-Nickel Clad1966 Special Mint Set Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 -.- -.- 6 8 10 15 25 55 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Copper-Nickel Clad1967 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.29 0.32 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 2.30 3.45 7.20 11.25 16.25 110 4,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Special Mint Set Copper-Nickel Clad1967 Special Mint Set Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 -.- -.- 6 8 10 15 25 55 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968 Copper-Nickel Clad1968 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 10.80 22.50 52.50 90 2,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-D Copper-Nickel Clad1968-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 11.25 21.25 93.75 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-S Copper-Nickel Clad1968-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 6 8.40 10.80 11.50 13.80 17.50 35 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 200 125 20 1,125 -.- -.-
1969 Copper-Nickel Clad1969 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 14.40 25 110 2,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-D Copper-Nickel Clad1969-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 10 25 80 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-S Copper-Nickel Clad1969-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 7.20 9.60 12 12.65 14.95 18.75 27.50 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 175 50 20 500 -.- -.-
1970 Copper-Nickel Clad1970 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 8.40 13.75 32.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-D Copper-Nickel Clad1970-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 10 15 68.75 2,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-S Copper-Nickel Clad1970-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 7.20 8.40 9.60 10.35 12.65 15 31.25 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 85 20 400 -.- -.-
1971 Copper-Nickel Clad1971 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 8.40 13.75 150 1,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-D Copper-Nickel Clad1971-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 10 20 137.50 1,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-S Copper-Nickel Clad1971-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 6.60 7.80 9.60 10.35 12.65 18.75 27.50 100 -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 200 20 2,500 -.- -.-
1972 Copper-Nickel Clad1972 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 12.50 27.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-D Copper-Nickel Clad1972-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 10 17.50 72.50 960 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S Copper-Nickel Clad1972-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 3.45 6 7.20 9 10.06 12.65 15 20 65 -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 40 20 90 -.- -.-
1973 Copper-Nickel Clad1973 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 12 21.25 45 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-D Copper-Nickel Clad1973-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 11.25 22.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-S Copper-Nickel Clad1973-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 3.45 6 8.40 10.80 11.50 12.65 15 16.25 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 20 15 25 -.- 4,000
1974 Copper-Nickel Clad1974 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 12.50 23.75 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-D Copper-Nickel Clad1974-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.80 13.75 42.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-S Copper-Nickel Clad1974-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 4.80 7.20 8.40 9.20 10.35 12.50 13.75 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 15 15 20 -.- 500
1977 Copper-Nickel Clad1977 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 13.75 27.50 137.50 1,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-D Copper-Nickel Clad1977-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.80 22.50 55 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-S Copper-Nickel Clad1977-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 4.80 6 7.20 8.05 9.20 11.25 12.50 43.75 -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 75
1978 Copper-Nickel Clad1978 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 3.60 12.50 32.50 218.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-D Copper-Nickel Clad1978-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 13.75 35 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-S Copper-Nickel Clad1978-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 4.80 7.20 8.40 10.35 11.50 13.75 20 95 -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 25 -.- 40
1979 Copper-Nickel Clad1979 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 13.75 30 200 1,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-D Copper-Nickel Clad1979-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 12.50 22.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-S Clear S Copper-Nickel Clad1979-S Clear S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 5 8 9 11 12 13 14 15 -.- 18 20 25 -.- 75
1979-S Filled S Copper-Nickel Clad1979-S Filled S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 35
1980-D Copper-Nickel Clad1980-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 12.50 20 206.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-P Copper-Nickel Clad1980-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 11.25 18.75 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-S Copper-Nickel Clad1980-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.20 11.50 13.80 16.25 18.75 80 -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 23 -.- 35
1981-D Copper-Nickel Clad1981-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 11.25 27.50 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-P Copper-Nickel Clad1981-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 13.75 37.50 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-S Copper-Nickel Clad1981-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 40
1982-D Copper-Nickel Clad1982-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 7.20 15 42.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-P Copper-Nickel Clad1982-P Copper-Nickel Clad 0.46 0.51 0.57 0.63 0.69 1.15 1.43 1.72 2.30 2.58 3.45 3.45 4.60 7.80 25 72.50 475 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-S Copper-Nickel Clad1982-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.80 11.50 12.65 15 18.75 82.50 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1983-D Copper-Nickel Clad1983-D Copper-Nickel Clad 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 2.30 3.45 4.60 5.75 7.18 8.05 8.62 9.77 16.80 30 105 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-P Copper-Nickel Clad1983-P Copper-Nickel Clad 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 3.45 4.60 5.75 6.90 9.20 10.35 12.65 15.60 24 35 115 525 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-S Copper-Nickel Clad1983-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 6 10.80 11.50 13.80 16.25 18.75 85 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1984-D Copper-Nickel Clad1984-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.80 35 58.75 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-P Copper-Nickel Clad1984-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 4.02 8.40 15 75 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-S Copper-Nickel Clad1984-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 3.45 4.80 6 8.40 9.20 10.35 15 18.75 72.50 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1985-S Copper-Nickel Clad1985-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18.75 90 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1985-D Copper-Nickel Clad1985-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.58 8.40 15 65 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-P Copper-Nickel Clad1985-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.87 7.20 12.50 62.50 425 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-S Copper-Nickel Clad1985-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.20 11.50 12.65 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-D Copper-Nickel Clad1986-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.97 2.58 2.87 3.45 8.40 16.25 56.25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-P Copper-Nickel Clad1986-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.86 1.72 2.01 2.87 4.02 8.40 15 77.50 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-S Copper-Nickel Clad1986-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 3.45 4.80 6 9.60 10.35 11.50 13.75 17.50 51.25 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1987-D Copper-Nickel Clad1987-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.80 12.50 42.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-P Copper-Nickel Clad1987-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.87 7.80 13.75 62.50 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-S Copper-Nickel Clad1987-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 8.40 9.20 10.35 12.50 18.75 70 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 40
1988-D Copper-Nickel Clad1988-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 8.40 12.50 27.50 1,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-P Copper-Nickel Clad1988-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 8.40 15 110 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-S Copper-Nickel Clad1988-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 6 10.20 11.50 12.65 15 18.75 96.25 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1989-D Copper-Nickel Clad1989-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 7.80 16.25 50 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-P Copper-Nickel Clad1989-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 9.60 15 100 880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-S Copper-Nickel Clad1989-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.20 12.65 13.80 16.25 18.75 65 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1990-D Copper-Nickel Clad1990-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 7.20 12.50 25 181.25 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-P Copper-Nickel Clad1990-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 8.40 15 28.75 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-S Copper-Nickel Clad1990-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.89 2.58 5.40 8.40 10.80 11.50 12.65 15 18.75 47.50 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 25
1991-D Copper-Nickel Clad1991-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 5.40 20 60 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-P Copper-Nickel Clad1991-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.80 20 52.50 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-S Copper-Nickel Clad1991-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 3.45 4.80 6 10.80 11.50 12.65 15 18.75 45 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1992-D Copper-Nickel Clad1992-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 10.80 21.60 60 960 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-P Copper-Nickel Clad1992-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 12 24 125 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-S Clad Copper-Nickel Clad1992-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1993-D Copper-Nickel Clad1993-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 2.87 8.40 13.20 47.50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Copper-Nickel Clad1993-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 2.87 7.20 10.80 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-S Clad Copper-Nickel Clad1993-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1994-D Copper-Nickel Clad1994-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 6 15.60 125 1,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Copper-Nickel Clad1994-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 6 13.20 81.25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-S Clad Copper-Nickel Clad1994-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1995-D Copper-Nickel Clad1995-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 6 13.20 50 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-P Copper-Nickel Clad1995-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 7.20 12 43.75 80 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-S Clad Copper-Nickel Clad1995-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1996-D Copper-Nickel Clad1996-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 7.20 12 20 37.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-P Copper-Nickel Clad1996-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.50 12 20 31.25 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-S Clad Copper-Nickel Clad1996-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1997-D Copper-Nickel Clad1997-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 14.40 36.25 75 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Copper-Nickel Clad1997-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.50 16.80 43.75 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-S Clad Copper-Nickel Clad1997-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1998-D Copper-Nickel Clad1998-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 14.40 37.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-P Copper-Nickel Clad1998-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.50 9 18.75 56.25 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-S Clad Copper-Nickel Clad1998-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1999-D CT Copper-Nickel Clad1999-D CT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.51 0.74 2.20 7.20 13.20 18.75 31.25 350 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D DE Copper-Nickel Clad1999-D DE Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.51 0.74 2.75 8.40 12 22.50 50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D GA Copper-Nickel Clad1999-D GA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.51 0.74 2.20 8.40 12 22.50 87.50 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D NJ Copper-Nickel Clad1999-D NJ Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 7.80 13.20 21.25 62.50 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D PA Copper-Nickel Clad1999-D PA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.51 0.57 0.74 2.20 7.80 13.20 31.25 93.75 450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P CT Copper-Nickel Clad1999-P CT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.20 8.40 12 17.50 75 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P DE Copper-Nickel Clad1999-P DE Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.57 0.80 2.75 8.40 12 20 53.75 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P GA Copper-Nickel Clad1999-P GA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.47 8.40 12 30 68.75 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P NJ Copper-Nickel Clad1999-P NJ Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 8.40 13.20 21.25 65 375 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P PA Copper-Nickel Clad1999-P PA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.51 0.57 0.74 2.20 9 12 21.25 37.50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 50
1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 12 9 20 -.- 100
1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 50
1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 6 6 10 9 15 -.- 60
1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 80
2000-D MA Copper-Nickel Clad2000-D MA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 6.60 10.80 16.25 37.50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D MD Copper-Nickel Clad2000-D MD Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 3 7.80 12 16.25 35 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D NH Copper-Nickel Clad2000-D NH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 20 37.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D SC Copper-Nickel Clad2000-D SC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.51 0.74 2.70 8.40 10.80 15 25 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D VA Copper-Nickel Clad2000-D VA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.70 7.80 12 20 40 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P MA Copper-Nickel Clad2000-P MA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6 13.20 17.50 27.50 56.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P MD Copper-Nickel Clad2000-P MD Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 20 40 81.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P NH Copper-Nickel Clad2000-P NH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 20 28.75 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P SC Copper-Nickel Clad2000-P SC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.40 7.80 12 16.25 23.75 62.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P VA Copper-Nickel Clad2000-P VA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 17.50 25 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 45
2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 45
2001-D KY Copper-Nickel Clad2001-D KY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 8.40 12 22.50 60 92.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D NC Copper-Nickel Clad2001-D NC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 8.40 12 18.75 37.50 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D NY Copper-Nickel Clad2001-D NY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 17.50 62.50 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D RI Copper-Nickel Clad2001-D RI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 10.80 16.25 45 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D VT Copper-Nickel Clad2001-D VT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 7.20 12 20 32.50 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P KY Copper-Nickel Clad2001-P KY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.51 0.69 2.20 7.20 10.80 18.75 22.50 62.50 1,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P NC Copper-Nickel Clad2001-P NC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 10.80 17.50 22.50 50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P NY Copper-Nickel Clad2001-P NY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 3 8.40 12 18.75 28.75 40 660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P RI Copper-Nickel Clad2001-P RI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 20 75 156.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P VT Copper-Nickel Clad2001-P VT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 7.20 12 21.25 27.50 50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 45
2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 45
2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 3 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 40
2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 50
2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 50
2002-D IN Copper-Nickel Clad2002-D IN Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 8.40 11 22 31.25 37.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D LA Copper-Nickel Clad2002-D LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 11 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D MS Copper-Nickel Clad2002-D MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 15 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D OH Copper-Nickel Clad2002-D OH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 10.80 13.75 35 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D TN Copper-Nickel Clad2002-D TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 14 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P IN Copper-Nickel Clad2002-P IN Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 15 20 45 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P LA Copper-Nickel Clad2002-P LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 20 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P MS Copper-Nickel Clad2002-P MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 10 25 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P OH Copper-Nickel Clad2002-P OH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 13.20 18.75 26.25 40 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P TN Copper-Nickel Clad2002-P TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-S Clad IN Copper-Nickel Clad2002-S Clad IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2002-S Clad LA Copper-Nickel Clad2002-S Clad LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 8 7 15 -.- 40
2002-S Clad MS Copper-Nickel Clad2002-S Clad MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2002-S Clad OH Copper-Nickel Clad2002-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2002-S Clad TN Copper-Nickel Clad2002-S Clad TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-D AL Copper-Nickel Clad2003-D AL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 12.50 17.50 22.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D AR Copper-Nickel Clad2003-D AR Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 6.60 10 12.50 45 60 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D IL Copper-Nickel Clad2003-D IL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.57 0.63 0.74 2.75 7.80 11.25 13.75 62.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D ME Copper-Nickel Clad2003-D ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D MO Copper-Nickel Clad2003-D MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P AL Copper-Nickel Clad2003-P AL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 13.75 18.75 32.50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P AR Copper-Nickel Clad2003-P AR Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 10 17.50 55 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P IL Copper-Nickel Clad2003-P IL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.43 0.48 0.69 2.20 7.20 11.25 12.50 100 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P ME Copper-Nickel Clad2003-P ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 20 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P MO Copper-Nickel Clad2003-P MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 18 -.- 40
2004-D FL Copper-Nickel Clad2004-D FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D IA Copper-Nickel Clad2004-D IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 10 25 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D MI Copper-Nickel Clad2004-D MI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 7.70 12.50 18.75 25 32.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D TX Copper-Nickel Clad2004-D TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 9 50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Copper-Nickel Clad2004-D WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.60 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 15 30 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- 75 -.- -.- 120 125 -.- -.- 140 150 200 400 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 80 90 -.- -.- 100 125 150 250 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P FL Copper-Nickel Clad2004-P FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 25 140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P IA Copper-Nickel Clad2004-P IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 850 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P MI Copper-Nickel Clad2004-P MI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 11.25 21.25 43.75 168.75 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P TX Copper-Nickel Clad2004-P TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 20 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P WI Copper-Nickel Clad2004-P WI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 10 18.75 45 187.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 9 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2005-S Clad WV Copper-Nickel Clad2005-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2005-D CA Copper-Nickel Clad2005-D CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 25 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D KS Copper-Nickel Clad2005-D KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D KS Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D KS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D MN Copper-Nickel Clad2005-D MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D MN Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D MN Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D OR Copper-Nickel Clad2005-D OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D WV Copper-Nickel Clad2005-D WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D WV Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D WV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 40 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P CA Copper-Nickel Clad2005-P CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 30 525 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P KS Copper-Nickel Clad2005-P KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P KS Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P KS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P MN Copper-Nickel Clad2005-P MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P MN Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P MN Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P OR Copper-Nickel Clad2005-P OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P WV Copper-Nickel Clad2005-P WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P WV Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P WV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-S Clad CA Copper-Nickel Clad2005-S Clad CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2005-S Clad KS Copper-Nickel Clad2005-S Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2005-S Clad MN Copper-Nickel Clad2005-S Clad MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2005-S Clad OR Copper-Nickel Clad2005-S Clad OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 40
2006-D CO Copper-Nickel Clad2006-D CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D CO Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D CO Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D ND Copper-Nickel Clad2006-D ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 80 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D ND Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D ND Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NE Copper-Nickel Clad2006-D NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NE Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D NE Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 15 20 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NV Copper-Nickel Clad2006-D NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NV Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D NV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D SD Copper-Nickel Clad2006-D SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D SD Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D SD Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 35 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P CO Copper-Nickel Clad2006-P CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 20 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P CO Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P CO Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P ND Copper-Nickel Clad2006-P ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P ND Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P ND Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 5 7 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NE Copper-Nickel Clad2006-P NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NE Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P NE Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NV Copper-Nickel Clad2006-P NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NV Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P NV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P SD Copper-Nickel Clad2006-P SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 100 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P SD Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P SD Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 22 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-S Clad CO Copper-Nickel Clad2006-S Clad CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2006-S Clad ND Copper-Nickel Clad2006-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2006-S Clad NE Copper-Nickel Clad2006-S Clad NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2006-S Clad NV Copper-Nickel Clad2006-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2006-S Clad SD Copper-Nickel Clad2006-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-D ID Copper-Nickel Clad2007-D ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D ID Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D ID Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 3 4 7 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D MT Copper-Nickel Clad2007-D MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D MT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D MT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 20 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D UT Copper-Nickel Clad2007-D UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 30 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D UT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D UT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 12 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WA Copper-Nickel Clad2007-D WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 7 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WA Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D WA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 13 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WY Copper-Nickel Clad2007-D WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 75 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P ID Copper-Nickel Clad2007-P ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P ID Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P ID Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 3 4 7 10 15 45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P MT Copper-Nickel Clad2007-P MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P MT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P MT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P UT Copper-Nickel Clad2007-P UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P UT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P UT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 12 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WA Copper-Nickel Clad2007-P WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WA Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P WA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 13 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WY Copper-Nickel Clad2007-P WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 100 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-S Clad ID Copper-Nickel Clad2007-S Clad ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2007-S Clad MT Copper-Nickel Clad2007-S Clad MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-S Clad UT Copper-Nickel Clad2007-S Clad UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-S Clad WA Copper-Nickel Clad2007-S Clad WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-S Clad WY Copper-Nickel Clad2007-S Clad WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 20 -.- 175
2008-D AK Copper-Nickel Clad2008-D AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D AK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D AK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 1,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D AZ Copper-Nickel Clad2008-D AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 25 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D HI Copper-Nickel Clad2008-D HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D HI Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D HI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D NM Copper-Nickel Clad2008-D NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D NM Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D NM Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D OK Copper-Nickel Clad2008-D OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D OK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D OK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AK Copper-Nickel Clad2008-P AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P AK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AZ Copper-Nickel Clad2008-P AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 1,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 35 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P HI Copper-Nickel Clad2008-P HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P HI Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P HI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P NM Copper-Nickel Clad2008-P NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P NM Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P NM Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 40 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P OK Copper-Nickel Clad2008-P OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P OK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P OK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 40 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-S Clad AK Copper-Nickel Clad2008-S Clad AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 20 -.- 50
2008-S Clad AZ Copper-Nickel Clad2008-S Clad AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 15 -.- 40
2008-S Clad HI Copper-Nickel Clad2008-S Clad HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 3 4 4 8 8 8 9 9 10 12 12 25 -.- 75
2008-S Clad NM Copper-Nickel Clad2008-S Clad NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 15 -.- 35
2008-S Clad OK Copper-Nickel Clad2008-S Clad OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 15 -.- 30
2009-D AS Copper-Nickel Clad2009-D AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D DC Copper-Nickel Clad2009-D DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D GU Copper-Nickel Clad2009-D GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D NMI Copper-Nickel Clad2009-D NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 25 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D PR Copper-Nickel Clad2009-D PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D VI Copper-Nickel Clad2009-D VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P AS Copper-Nickel Clad2009-P AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P DC Copper-Nickel Clad2009-P DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P GU Copper-Nickel Clad2009-P GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P NMI Copper-Nickel Clad2009-P NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P PR Copper-Nickel Clad2009-P PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P VI Copper-Nickel Clad2009-P VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 30 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2010-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P WY Copper-Nickel Clad2010-P WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-S Clad AR Copper-Nickel Clad2010-S Clad AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad AZ Copper-Nickel Clad2010-S Clad AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad CA Copper-Nickel Clad2010-S Clad CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad OR Copper-Nickel Clad2010-S Clad OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad WY Copper-Nickel Clad2010-S Clad WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-D AR Copper-Nickel Clad2010-D AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D AR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D AR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D AZ Copper-Nickel Clad2010-D AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D CA Copper-Nickel Clad2010-D CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D OR Copper-Nickel Clad2010-D OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D WY Copper-Nickel Clad2010-D WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AR Copper-Nickel Clad2010-P AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P AR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AZ Copper-Nickel Clad2010-P AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P CA Copper-Nickel Clad2010-P CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 25 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P OR Copper-Nickel Clad2010-P OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D MS Copper-Nickel Clad2011-D MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D MT Copper-Nickel Clad2011-D MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D OK Copper-Nickel Clad2011-D OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D PA Copper-Nickel Clad2011-D PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 20 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D WA Copper-Nickel Clad2011-D WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P MS Copper-Nickel Clad2011-P MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P MT Copper-Nickel Clad2011-P MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P OK Copper-Nickel Clad2011-P OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 68 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P PA Copper-Nickel Clad2011-P PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P WA Copper-Nickel Clad2011-P WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-S Clad MS Copper-Nickel Clad2011-S Clad MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad MT Copper-Nickel Clad2011-S Clad MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad OK Copper-Nickel Clad2011-S Clad OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad PA Copper-Nickel Clad2011-S Clad PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad WA Copper-Nickel Clad2011-S Clad WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-D AK Copper-Nickel Clad2012-D AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D HI Copper-Nickel Clad2012-D HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D ME Copper-Nickel Clad2012-D ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D NM Copper-Nickel Clad2012-D NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D PR Copper-Nickel Clad2012-D PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P AK Copper-Nickel Clad2012-P AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P HI Copper-Nickel Clad2012-P HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P ME Copper-Nickel Clad2012-P ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P NM Copper-Nickel Clad2012-P NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P PR Copper-Nickel Clad2012-P PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad 0.11 16,166.40 27,345.50 110,630 105,000 136,151.59 123,130 150,000 183,274.40 105,968 375,000 228 0.69 23,130 104,380 450,000 12.50 12.50 11.25 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad 0.06 0.06 0.06 87.40 0.06 210 240 0.06 300 201.25 475 575 8,660 2,220 450 870 123,130 150,000 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad 0.06 0.06 0.06 87.40 0.06 210 240 0.06 300 201.25 475 575 250 2,220 450 870 123,130 150,000 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad 50 0.06 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 1.10 3,810 264 5.50 281.25 9.07 6.05 2,780 12.50 516 68.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad 0.06 16,166.40 27,345.50 87.40 58,816.39 210 240 86,638 300 30,630 475 127,684 250 2,220 335,770 450,000 123,130 73.60 62.50 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D MD Copper-Nickel Clad2013-D MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D NH Copper-Nickel Clad2013-D NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D NV Copper-Nickel Clad2013-D NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D OH Copper-Nickel Clad2013-D OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D SD Copper-Nickel Clad2013-D SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P MD Copper-Nickel Clad2013-P MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P NH Copper-Nickel Clad2013-P NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P NV Copper-Nickel Clad2013-P NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P OH Copper-Nickel Clad2013-P OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P SD Copper-Nickel Clad2013-P SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D CO Copper-Nickel Clad2014-D CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D FL Copper-Nickel Clad2014-D FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D TN Copper-Nickel Clad2014-D TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D UT Copper-Nickel Clad2014-D UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D VA Copper-Nickel Clad2014-D VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P CO Copper-Nickel Clad2014-P CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P FL Copper-Nickel Clad2014-P FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P TN Copper-Nickel Clad2014-P TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P UT Copper-Nickel Clad2014-P UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P VA Copper-Nickel Clad2014-P VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 2 5 10 12 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 2 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-D DE Copper-Nickel Clad2015-D DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D LA Copper-Nickel Clad2015-D LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NC Copper-Nickel Clad2015-D NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NE Copper-Nickel Clad2015-D NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NY Copper-Nickel Clad2015-D NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P DE Copper-Nickel Clad2015-P DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P LA Copper-Nickel Clad2015-P LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NC Copper-Nickel Clad2015-P NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NE Copper-Nickel Clad2015-P NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NY Copper-Nickel Clad2015-P NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-D IL Copper-Nickel Clad2016-D IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D KY Copper-Nickel Clad2016-D KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D ND Copper-Nickel Clad2016-D ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D SC Copper-Nickel Clad2016-D SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D WV Copper-Nickel Clad2016-D WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P IL Copper-Nickel Clad2016-P IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P KY Copper-Nickel Clad2016-P KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P ND Copper-Nickel Clad2016-P ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P SC Copper-Nickel Clad2016-P SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P WV Copper-Nickel Clad2016-P WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.30 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-D DC Copper-Nickel Clad2017-D DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D IA Copper-Nickel Clad2017-D IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D IN Copper-Nickel Clad2017-D IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D MO Copper-Nickel Clad2017-D MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D NJ Copper-Nickel Clad2017-D NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P DC Copper-Nickel Clad2017-P DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P IA Copper-Nickel Clad2017-P IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P IN Copper-Nickel Clad2017-P IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P MO Copper-Nickel Clad2017-P MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P NJ Copper-Nickel Clad2017-P NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad DC Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad DC Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- -.- 5 6 6 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad2017-S Clad IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad IA Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad IA Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- -.- 5 6 6 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad2017-S Clad IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad IN Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad IN Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- -.- 5 6 6 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad2017-S Clad MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad MO Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad MO Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- -.- 5 6 6 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad2017-S Clad NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad NJ Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad NJ Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- -.- 5 6 6 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D GA Copper-Nickel Clad2018-D GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D MI Copper-Nickel Clad2018-D MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D MN Copper-Nickel Clad2018-D MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D RI Copper-Nickel Clad2018-D RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D WI Copper-Nickel Clad2018-D WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P GA Copper-Nickel Clad2018-P GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P MI Copper-Nickel Clad2018-P MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P MN Copper-Nickel Clad2018-P MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P RI Copper-Nickel Clad2018-P RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P WI Copper-Nickel Clad2018-P WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-D GU Copper-Nickel Clad2019-D GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-D ID Copper-Nickel Clad2019-D ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-D MA Copper-Nickel Clad2019-D MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-D NMI Copper-Nickel Clad2019-D NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-D TX Copper-Nickel Clad2019-D TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P GU Copper-Nickel Clad2019-P GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 -.- -.- -.- 1 3 5 10 25 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P ID Copper-Nickel Clad2019-P ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 -.- -.- -.- 1 3 5 10 15 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P MA Copper-Nickel Clad2019-P MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P NMI Copper-Nickel Clad2019-P NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P TX Copper-Nickel Clad2019-P TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad2019-S Clad GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad2019-S Clad ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad2019-S Clad MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad2019-S Clad NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad2019-S Clad TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2019-W Clad GU Copper-Nickel Clad2019-W Clad GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 40 125 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Clad ID Copper-Nickel Clad2019-W Clad ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 70 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Clad MA Copper-Nickel Clad2019-W Clad MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 125 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Clad NMI Copper-Nickel Clad2019-W Clad NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 125 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Clad TX Copper-Nickel Clad2019-W Clad TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 40 75 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D AS Copper-Nickel Clad2020-D AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D CT Copper-Nickel Clad2020-D CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D KS Copper-Nickel Clad2020-D KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D VI Copper-Nickel Clad2020-D VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D VT Copper-Nickel Clad2020-D VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P AS Copper-Nickel Clad2020-P AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P CT Copper-Nickel Clad2020-P CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P KS Copper-Nickel Clad2020-P KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 9.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P VI Copper-Nickel Clad2020-P VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P VT Copper-Nickel Clad2020-P VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 75 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 30 50 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 75 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 30 50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 75 125 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-D Copper-Nickel Clad2021-D Copper-Nickel Clad 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.32 0.33 0.34 0.36 0.40 0.46 0.69 2.75 5.50 6.60 15 23.75 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-D AL Copper-Nickel Clad2021-D AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-P Copper-Nickel Clad2021-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-P AL Copper-Nickel Clad2021-P AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-S Clad Copper-Nickel Clad2021-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 35
2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad2021-S Clad AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.75 1 -.- -.- 2 3 5 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-D Angelou Copper-Nickel Clad2022-D Angelou Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-D Mankiller Copper-Nickel Clad2022-D Mankiller Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-D Otero-Warren Copper-Nickel Clad2022-D Otero-Warren Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-D Ride Copper-Nickel Clad2022-D Ride Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-D Wong Copper-Nickel Clad2022-D Wong Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Angelou Copper-Nickel Clad2022-P Angelou Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Mankiller Copper-Nickel Clad2022-P Mankiller Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Otero-Warren Copper-Nickel Clad2022-P Otero-Warren Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Ride Copper-Nickel Clad2022-P Ride Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Wong Copper-Nickel Clad2022-P Wong Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Angelou Copper-Nickel Clad2022-S Angelou Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Clad Angelou Copper-Nickel Clad2022-S Clad Angelou Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 35
2022-S Clad Mankiller Copper-Nickel Clad2022-S Clad Mankiller Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 35
2022-S Clad Otero-Warren Copper-Nickel Clad2022-S Clad Otero-Warren Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 35
2022-S Clad Ride Copper-Nickel Clad2022-S Clad Ride Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 35
2022-S Clad Wong Copper-Nickel Clad2022-S Clad Wong Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 35
2022-S Mankiller Copper-Nickel Clad2022-S Mankiller Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Otero-Warren Copper-Nickel Clad2022-S Otero-Warren Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Ride Copper-Nickel Clad2022-S Ride Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-D Coleman Copper-Nickel Clad2023-D Coleman Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-D Idar Copper-Nickel Clad2023-D Idar Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-D Kanaka`ole Copper-Nickel Clad2023-D Kanaka`ole Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-D Roosevelt Copper-Nickel Clad2023-D Roosevelt Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-D Tallchief Copper-Nickel Clad2023-D Tallchief Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Coleman Copper-Nickel Clad2023-P Coleman Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Idar Copper-Nickel Clad2023-P Idar Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Kanaka`ole Copper-Nickel Clad2023-P Kanaka`ole Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Roosevelt Copper-Nickel Clad2023-P Roosevelt Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 0.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Tallchief Copper-Nickel Clad2023-P Tallchief Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Clad Coleman Copper-Nickel Clad2023-S Clad Coleman Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Clad Idar Copper-Nickel Clad2023-S Clad Idar Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Clad Kanaka`ole Copper-Nickel Clad2023-S Clad Kanaka`ole Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Clad Roosevelt Copper-Nickel Clad2023-S Clad Roosevelt Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Clad Tallchief Copper-Nickel Clad2023-S Clad Tallchief Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-D Murray Copper-Nickel Clad2024-D Murray Copper-Nickel Clad 0.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-P Murray Copper-Nickel Clad2024-P Murray Copper-Nickel Clad 0.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 13.75 27.50 77.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 15 23.75 77.50 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.26 2.18 2.30 6 7.80 9.60 10.35 11.50 13.75 15 50 -.- 4 5 8 10 11 12 13 15 14 -.- -.- 16 30 -.- 150
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse 1.84 1.95 2.07 2.18 2.58 2.87 2.99 3.10 3.22 3.45 3.56 3.73 5.75 8.40 15 20 37.50 115 6,250 -.- -.- 5 7 10 12 -.- 15 -.- -.- 18 -.- -.- 25 125 975 -.-
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse -.- -.- -.- 3 3 3 -.- -.- 4 4 -.- -.- 5 7 10 20 45 175 -.- -.- -.- 5 7 10 12 -.- 15 -.- -.- 18 -.- -.- 25 50 -.- 175
1992-S Silver Silver Proof1992-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.60 4.88 5.17 6 9.60 10.80 14.95 17.82 21.25 22.50 61.25 -.- 7 8 9 10 13 14 15 16 15 18 18 20 25 -.- 75
1993-S Silver Silver Proof1993-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.60 4.88 5.17 6 9.60 12 14.95 17.82 21.25 22.50 110 -.- 7 8 9 10 13 14 15 20 15 18 18 20 30 -.- 85
1994-S Silver Silver Proof1994-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.60 9.20 10.35 13.20 14.40 16.80 17.25 17.82 22.50 25 105 -.- 7 8 9 10 11 12 15 17 15 18 20 20 25 -.- 60
1995-S Silver Silver Proof1995-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.88 9.20 10.35 12 13.20 16.80 18.40 20.70 26.25 30 115 -.- 7 8 9 10 13 14 15 18 15 18 20 20 30 -.- 100
1996-S Silver Silver Proof1996-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3.73 3.91 4.31 10.20 12 13.20 14.95 17.82 21.25 22.50 81.25 -.- 7 8 9 10 15 14 15 20 15 18 18 20 25 -.- 50
1997-S Silver Silver Proof1997-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.18 7.76 8.62 12 13.20 14.40 14.95 17.82 22.50 26.25 62.50 -.- 7 8 9 10 13 14 15 18 15 18 20 20 25 -.- 50
1998-S Silver Silver Proof1998-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.60 4.88 5.17 10.20 10.80 12 14.95 17.82 22.50 25 58.75 -.- 7 8 9 10 15 14 15 20 15 18 18 20 25 -.- 50
1999-S Silver CT Silver Proof1999-S Silver CT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 11 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 75
1999-S Silver DE Silver Proof1999-S Silver DE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 11 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 500
1999-S Silver GA Silver Proof1999-S Silver GA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 10 12 15 24 16 17 14 17 18 15 25 -.- 80
1999-S Silver NJ Silver Proof1999-S Silver NJ Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 10 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 100
1999-S Silver PA Silver Proof1999-S Silver PA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 11 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 125
2000-S Silver MA Silver Proof2000-S Silver MA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2000-S Silver MD Silver Proof2000-S Silver MD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2000-S Silver NH Silver Proof2000-S Silver NH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 100
2000-S Silver SC Silver Proof2000-S Silver SC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2000-S Silver VA Silver Proof2000-S Silver VA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2001-S Silver KY Silver Proof2001-S Silver KY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 55
2001-S Silver NC Silver Proof2001-S Silver NC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 55
2001-S Silver NY Silver Proof2001-S Silver NY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 70
2001-S Silver RI Silver Proof2001-S Silver RI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 60
2001-S Silver VT Silver Proof2001-S Silver VT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 50
2002-S Silver IN Silver Proof2002-S Silver IN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 13 12 15 16 13 18 -.- 70
2002-S Silver LA Silver Proof2002-S Silver LA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 13 12 15 16 13 18 -.- 55
2002-S Silver MS Silver Proof2002-S Silver MS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 13 12 15 16 13 18 -.- 50
2002-S Silver OH Silver Proof2002-S Silver OH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 13 12 15 16 13 18 -.- 50
2002-S Silver TN Silver Proof2002-S Silver TN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 13 12 15 16 13 18 -.- 60
2003-S Silver AL Silver Proof2003-S Silver AL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver AR Silver Proof2003-S Silver AR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver IL Silver Proof2003-S Silver IL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver ME Silver Proof2003-S Silver ME Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver MO Silver Proof2003-S Silver MO Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2004-S Silver FL Silver Proof2004-S Silver FL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 18 -.- 60
2004-S Silver IA Silver Proof2004-S Silver IA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 23 -.- 60
2004-S Silver MI Silver Proof2004-S Silver MI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 17 -.- 60
2004-S Silver TX Silver Proof2004-S Silver TX Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 17 -.- 70
2004-S Silver WI Silver Proof2004-S Silver WI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 18 -.- 55
2005-S Silver CA Silver Proof2005-S Silver CA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 15 13 18 -.- 50
2005-S Silver KS Silver Proof2005-S Silver KS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 15 13 18 -.- 40
2005-S Silver MN Silver Proof2005-S Silver MN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 15 13 18 -.- 40
2005-S Silver OR Silver Proof2005-S Silver OR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 15 13 18 -.- 40
2005-S Silver WV Silver Proof2005-S Silver WV Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 15 13 18 -.- 35
2006-S Silver CO Silver Proof2006-S Silver CO Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 5 6 7 8 9 10 15 10 12 16 13 18 -.- 40
2006-S Silver ND Silver Proof2006-S Silver ND Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 5 6 7 8 9 10 15 10 12 16 13 18 -.- 40
2006-S Silver NE Silver Proof2006-S Silver NE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 5 6 7 8 9 10 15 10 12 16 13 18 -.- 40
2006-S Silver NV Silver Proof2006-S Silver NV Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 5 6 7 8 9 10 15 10 12 16 13 18 -.- 40
2006-S Silver SD Silver Proof2006-S Silver SD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 5 6 7 8 9 10 15 10 12 16 13 18 -.- 35
2007-S Silver ID Silver Proof2007-S Silver ID Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 16 13 19 -.- 40
2007-S Silver MT Silver Proof2007-S Silver MT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 16 13 19 -.- 40
2007-S Silver UT Silver Proof2007-S Silver UT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 16 13 19 -.- 40
2007-S Silver WA Silver Proof2007-S Silver WA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 16 13 19 -.- 40
2007-S Silver WY Silver Proof2007-S Silver WY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 16 13 19 -.- 200
2008-S Silver AK Silver Proof2008-S Silver AK Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 20 14 25 -.- 60
2008-S Silver AZ Silver Proof2008-S Silver AZ Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 20 14 25 -.- 40
2008-S Silver HI Silver Proof2008-S Silver HI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 20 14 25 -.- 100
2008-S Silver NM Silver Proof2008-S Silver NM Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 20 14 25 -.- 40
2008-S Silver OK Silver Proof2008-S Silver OK Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 8 10 10 12 15 12 14 20 14 25 -.- 35
2009-S Silver AS Silver Proof2009-S Silver AS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver DC Silver Proof2009-S Silver DC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver GU Silver Proof2009-S Silver GU Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver NMI Silver Proof2009-S Silver NMI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver PR Silver Proof2009-S Silver PR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver VI Silver Proof2009-S Silver VI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2010-S Silver AR Silver Proof2010-S Silver AR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 18 13 22 -.- 40
2010-S Silver AZ Silver Proof2010-S Silver AZ Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 18 13 22 -.- 40
2010-S Silver CA Silver Proof2010-S Silver CA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 18 13 22 -.- 40
2010-S Silver OR Silver Proof2010-S Silver OR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 18 13 22 -.- 40
2010-S Silver WY Silver Proof2010-S Silver WY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 14 18 13 22 -.- 40
2011-S Silver MS Silver Proof2011-S Silver MS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2011-S Silver MT Silver Proof2011-S Silver MT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2011-S Silver OK Silver Proof2011-S Silver OK Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2011-S Silver PA Silver Proof2011-S Silver PA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2011-S Silver WA Silver Proof2011-S Silver WA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2012-S Silver AK Silver Proof2012-S Silver AK Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 50
2012-S Silver HI Silver Proof2012-S Silver HI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2012-S Silver ME Silver Proof2012-S Silver ME Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2012-S Silver NM Silver Proof2012-S Silver NM Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 75
2012-S Silver PR Silver Proof2012-S Silver PR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2013-S Silver MD Silver Proof2013-S Silver MD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2013-S Silver NH Silver Proof2013-S Silver NH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2013-S Silver NV Silver Proof2013-S Silver NV Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 40
2013-S Silver OH Silver Proof2013-S Silver OH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2013-S Silver SD Silver Proof2013-S Silver SD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 40
2014-S Silver CO Silver Proof2014-S Silver CO Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2014-S Silver FL Silver Proof2014-S Silver FL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2014-S Silver TN Silver Proof2014-S Silver TN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2014-S Silver UT Silver Proof2014-S Silver UT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2014-S Silver VA Silver Proof2014-S Silver VA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver DE Silver Proof2015-S Silver DE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver LA Silver Proof2015-S Silver LA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver NC Silver Proof2015-S Silver NC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver NE Silver Proof2015-S Silver NE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver NY Silver Proof2015-S Silver NY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2016-S Silver IL Silver Proof2016-S Silver IL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver KY Silver Proof2016-S Silver KY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver ND Silver Proof2016-S Silver ND Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver SC Silver Proof2016-S Silver SC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver WV Silver Proof2016-S Silver WV Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2017-S Silver DC Silver Proof2017-S Silver DC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2017-S Silver IA Silver Proof2017-S Silver IA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2017-S Silver IN Silver Proof2017-S Silver IN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2017-S Silver MO Silver Proof2017-S Silver MO Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2017-S Silver NJ Silver Proof2017-S Silver NJ Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 15 -.- -.- 17 -.- -.- 18 -.- 25 -.- 35
2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 15 -.- -.- 16 -.- -.- 17 -.- 18 -.- 30
2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.