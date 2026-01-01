|1840 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1840 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|109.00
|
|Heritage Auctions
|23269
|Details NGC
|1840 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield.
|1840 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield.
|AU-50
|312.00
|
|Heritage Auctions
|21417
|Genuine PCGS
|1841 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1841 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|456.00
|
|Heritage Auctions
|21313
|Details NGC
|1841 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1841 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|252.00
|
|Heritage Auctions
|45440
|Details NGC
|1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details.
|1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|336.00
|
|Heritage Auctions
|21216
|Details NGC
|1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details.
|1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|336.00
|
|Heritage Auctions
|45441
|Details NGC
|1843 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1843 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|94.00
|
|Heritage Auctions
|21315
|Details NGC
|1843 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1843 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|63.00
|
|Heritage Auctions
|29181
|Details NGC
|1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS
|1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS
|AU-50
|99.88
|
|Heritage Auctions
|23280
|ANACS
|1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS
|1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS
|AU-50
|111.63
|
|Heritage Auctions
|27137
|ANACS
|1845 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1845 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|240.00
|
|Heritage Auctions
|21352
|Details NGC
|1845 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1845 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|120.00
|
|Heritage Auctions
|21219
|Details NGC
|1846 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1846 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|204.00
|
|Heritage Auctions
|23326
|Genuine PCGS
|1846 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1846 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|156.00
|
|Heritage Auctions
|29185
|Genuine PCGS
|1847 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/33). PCGS
|1847 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/33). PCGS
|MS-60
|381.88
|
|Heritage Auctions
|7689
|ANACS
|1847 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1847 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|99.00
|
|Heritage Auctions
|27213
|Details NGC
|1849 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/60). PCGS
|1849 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/60). PCGS
|AU-50
|164.50
|
|Heritage Auctions
|7692
|ANACS
|1849 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1849 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|199.75
|
|Heritage Auctions
|21990
|PCGS Genuine
|1850 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1850 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|660.00
|
|Heritage Auctions
|21440
|Details NGC
|1850 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1850 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21384
|Details NGC
|1851 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Gold Shield.
|1851 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Gold Shield.
|AU-50
|432.00
|
|Heritage Auctions
|21419
|Genuine PCGS
|1851 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1851 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|456.00
|
|Heritage Auctions
|45456
|Details NGC
|1852 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1852 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|2,040.00
|
|Heritage Auctions
|21277
|Genuine PCGS
|1852 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1852 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|456.00
|
|Heritage Auctions
|21321
|Details NGC
|(1864) H.
|(1864) H.
|F-12
|204.00
|
|Heritage Auctions
|28732
|NGC
|1853 25C Arrows & Rays -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1853 25C Arrows & Rays -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|114.00
|
|Heritage Auctions
|29090
|NGC Details
|1854 25C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1854 25C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|180.00
|
|Heritage Auctions
|29194
|Genuine PCGS
|1854 25C Arrows -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1854 25C Arrows -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|329.00
|
|Heritage Auctions
|23214
|NGC Details
|1855 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|1855 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|132.00
|
|Heritage Auctions
|27215
|Details NGC
|1855 25C Arrows -- Ex Jewelry -- PCGS Genuine.
|1855 25C Arrows -- Ex Jewelry -- PCGS Genuine.
|AU-50
|109.00
|
|Heritage Auctions
|30061
|Genuine PCGS
|1856 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/119). PCGS
|1856 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/119). PCGS
|MS-60
|170.38
|
|Heritage Auctions
|23248
|PCGS Genuine
|1856 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/167). PCGS
|1856 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/167). PCGS
|AU-50
|135.13
|
|Heritage Auctions
|28886
|ANACS
|1857 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1857 25C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|23446
|ANACS
|1857 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1857 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|23276
|Details NGC
|1858 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/211). PCGS
|1858 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/211). PCGS
|MS-60
|211.50
|
|Heritage Auctions
|27468
|NGC Details
|1858 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1858 25C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|348.00
|
|Heritage Auctions
|25290
|ANACS
|1859 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1859 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|114.00
|
|Heritage Auctions
|29201
|Genuine PCGS
|1859 25C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (3/125). PCGS
|1859 25C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (3/125). PCGS
|EF-40
|105.75
|
|Heritage Auctions
|29608
|ANACS
|1860 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/48). PCGS
|1860 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/48). PCGS
|MS-60
|199.75
|
|Heritage Auctions
|21699
|ANACS
|1860 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1860 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|23450
|Genuine PCGS
|1861 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1861 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|156.00
|
|Heritage Auctions
|21207
|Genuine PCGS
|1861 25C -- Altered Surfaces, Clashed Dies -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (5/319). PCGS
|1861 25C -- Altered Surfaces, Clashed Dies -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (5/319). PCGS
|MS-60
|235.00
|
|Heritage Auctions
|7699
|ANACS
|1862 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1862 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|372.00
|
|Heritage Auctions
|21301
|Details NGC
|1862 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/99). PCGS
|1862 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/99). PCGS
|MS-60
|423.00
|
|Heritage Auctions
|23071
|PCGS Genuine
|1863 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|1863 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|456.00
|
|Heritage Auctions
|7281
|Genuine PCGS
|1863 25C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (0/54). PCGS
|1863 25C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (0/54). PCGS
|EF-40
|164.50
|
|Heritage Auctions
|29716
|ANACS
|1864 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1864 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|360.00
|
|Heritage Auctions
|21394
|Details NGC
|1864 25C -- Cleaned, Environmental Damage -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (1/34). PCGS
|1864 25C -- Cleaned, Environmental Damage -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (1/34). PCGS
|AU-58
|305.50
|
|Heritage Auctions
|7702
|ANACS
|1865 25C -- Artificially Toning -- NGC Details.
|1865 25C -- Artificially Toning -- NGC Details.
|MS-60
|780.00
|
|Heritage Auctions
|7345
|Details NGC
|1865 25C -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/15). PCGS
|1865 25C -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/15). PCGS
|MS-60
|2,115.00
|
|Heritage Auctions
|7654
|NGC Details
|1866 25C Motto -- Cleaned -- NGC Details.
|1866 25C Motto -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|45490
|Details NGC
|1866 25C Motto Fine 12 PCGS. CAC. PCGS
|1866 25C Motto Fine 12 PCGS. CAC. PCGS
|F-12
|1,527.50
|
|Heritage Auctions
|7537
|PCGS
|1867 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1867 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|960.00
|
|Heritage Auctions
|45493
|Details NGC
|1867 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/9). PCGS
|1867 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/9). PCGS
|MS-60
|998.75
|
|Heritage Auctions
|9257
|PCGS Genuine
|1868 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1868 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|660.00
|
|Heritage Auctions
|45495
|Details NGC
|1868 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1868 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|399.50
|
|Heritage Auctions
|25749
|PCGS Genuine
|1869 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1869 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|840.00
|
|Heritage Auctions
|45496
|Details NGC
|1869 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1869 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|840.00
|
|Heritage Auctions
|45497
|Details NGC
|1870 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1870 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|288.00
|
|Heritage Auctions
|23415
|Details NGC
|1870 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1870 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|240.00
|
|Heritage Auctions
|45500
|Details NGC
|1871 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1871 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|114.00
|
|Heritage Auctions
|27538
|Details NGC
|1871 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/30). PCGS
|1871 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/30). PCGS
|AU-50
|258.50
|
|Heritage Auctions
|23342
|PCGS Genuine
|1872 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1872 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|216.00
|
|Heritage Auctions
|21339
|Details NGC
|1872 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1872 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|VF-20
|180.00
|
|Heritage Auctions
|27168
|Genuine PCGS
|1873 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|1873 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|25450
|ANACS
|1873 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|1873 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|174.00
|
|Heritage Auctions
|23266
|Details NGC
|1874 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/80). PCGS
|1874 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/80). PCGS
|EF-40
|135.13
|
|Heritage Auctions
|20132
|Details NGC
|1874 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|1874 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|264.00
|
|Heritage Auctions
|21225
|ANACS
|1851-O H10C Seated Half Dime -- Tooled -- PCGS Genuine.
|1851-O H10C Seated Half Dime -- Tooled -- PCGS Genuine.
|EF-40
|65.00
|
|Heritage Auctions
|27223
|Genuine PCGS
|1875 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (12/253). PCGS
|1875 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (12/253). PCGS
|AU-55
|89.00
|
|Heritage Auctions
|29719
|ANACS
|1876 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1876 25C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|139.00
|
|Heritage Auctions
|23245
|ANACS
|1876 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1876 25C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|150.00
|
|Heritage Auctions
|21380
|ANACS
|1877 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1877 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|288.00
|
|Heritage Auctions
|25670
|Details NGC
|1877 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1877 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|74.00
|
|Heritage Auctions
|27217
|Details NGC
|1878 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1878 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|504.00
|
|Heritage Auctions
|23109
|Genuine PCGS
|1878 25C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1878 25C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|AU-50
|150.00
|
|Heritage Auctions
|21204
|Genuine PCGS
|1879 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1879 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|372.00
|
|Heritage Auctions
|21228
|Details NGC
|1879 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1879 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|630.00
|
|Heritage Auctions
|19117
|Genuine PCGS
|1880 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1880 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|564.00
|
|Heritage Auctions
|7437
|NGC Details
|1880 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1880 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|552.00
|
|Heritage Auctions
|45524
|Details NGC
|1881 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/83). PCGS
|1881 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/83). PCGS
|MS-60
|493.50
|
|Heritage Auctions
|21214
|ANACS
|1881 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1881 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|576.00
|
|Heritage Auctions
|23267
|Details NGC
|1882 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/60). PCGS
|1882 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/60). PCGS
|MS-60
|564.00
|
|Heritage Auctions
|7310
|PCGS Genuine
|1882 25C -- Graffiti -- PCGS Genuine.
|1882 25C -- Graffiti -- PCGS Genuine.
|EF-40
|305.50
|
|Heritage Auctions
|25196
|PCGS Genuine
|1883 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1883 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|456.00
|
|Heritage Auctions
|45527
|Details NGC
|1883 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1883 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|600.00
|
|Heritage Auctions
|23276
|Details NGC
|1884 25C -- Cleaned -- ANACS.
|1884 25C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|552.00
|
|Heritage Auctions
|7302
|ANACS
|1884 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1884 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|600.00
|
|Heritage Auctions
|21228
|Details NGC
|1885 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1885 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|840.00
|
|Heritage Auctions
|23294
|Genuine PCGS
|1885 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1885 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|432.00
|
|Heritage Auctions
|23419
|Details NGC
|1886 25C -- Spot Removed -- PCGS Genuine.
|1886 25C -- Spot Removed -- PCGS Genuine.
|MS-60
|960.00
|
|Heritage Auctions
|23295
|Genuine PCGS
|1886 25C AU50 NGC.
|1886 25C AU50 NGC.
|AU-50
|2,640.00
|
|Heritage Auctions
|45529
|NGC
|1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|675.63
|
|Heritage Auctions
|9335
|PCGS Genuine
|1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/95). PCGS
|1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/95). PCGS
|AU-50
|458.25
|
|Heritage Auctions
|7570
|PCGS Genuine
|1888 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1888 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|552.00
|
|Heritage Auctions
|45531
|Details NGC
|1888 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1888 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|630.00
|
|Heritage Auctions
|91093
|Genuine PCGS
|1889 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1889 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|360.00
|
|Heritage Auctions
|27547
|Details NGC
|1889 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/160). PCGS
|1889 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/160). PCGS
|AU-50
|423.00
|
|Heritage Auctions
|23353
|NGC Details
|1890 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1890 25C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|336.00
|
|Heritage Auctions
|25672
|Details NGC
|1890 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/155). PCGS
|1890 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/155). PCGS
|MS-60
|329.00
|
|Heritage Auctions
|7724
|ANACS
|1891 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/609). PCGS
|1891 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/609). PCGS
|AU-50
|69.00
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|Heritage Auctions
|23354
|ANACS
|1891 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|1891 25C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|84.00
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|Heritage Auctions
|27222
|Details NGC