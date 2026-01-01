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Seated Liberty Quarter Dollar

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Seated Liberty Quarter Dollar

Arrows, rays indicate change for Seated Liberty quarters

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

Collectors might be tempted to think if they've seen one coin with the Seated Liberty design they've seen them all.READ MORE

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Seated Liberty Quarter Dollar
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Seated Liberty Quarter Dollar
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Coin values search results

Seated Liberty Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1840-O Large O Drapery at Elbow1840-O Large O Drapery at Elbow 2,000 2,250 2,500 3,500 7,000 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840-O Small O Drapery at Elbow1840-O Small O Drapery at Elbow 41.40 74.75 144 330 540 720 780 930 1,380 1,530 1,650 2,720 4,940 8,280 21,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery at Elbow1840 Drapery at Elbow 46 51.75 92 168 450 540 640 750 920 1,080 1,350 1,980 4,910 11,190 18,200 21,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery at Elbow1840 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 75,000 -.-
1841 Drapery at Elbow1841 Drapery at Elbow 86.25 115 150 270 408 670 720 810 1,020 1,350 1,530 2,090 2,440 4,220 8,530 30,310 -.- -.- -.- 40,000 -.- -.- -.- -.- 150,000
1841-O Drapery at Elbow1841-O Drapery at Elbow 40.25 57.50 89.70 210 390 450 540 680 850 900 1,170 1,530 2,160 3,530 -.- -.- 69,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Large Date Drapery at Elbow1842 Large Date Drapery at Elbow 81.65 150 240 390 640 930 1,010 1,050 1,230 1,860 2,090 2,530 3,910 6,690 16,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 93,750 250,000 292,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150,000 282,000 -.-
1842-O Large Date Drapery at Elbow1842-O Large Date Drapery at Elbow 36.80 46 89.70 192 330 510 630 1,050 1,290 1,860 2,160 2,690 5,160 9,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Small Date Drapery at Elbow1842-O Small Date Drapery at Elbow 870 1,110 1,800 3,090 7,190 8,250 10,340 12,940 32,060 40,630 44,690 54,060 78,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery at Elbow1843 Drapery at Elbow 40.25 51.75 86.25 120 216 300 360 390 450 540 690 970 1,340 1,910 5,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery at Elbow1843 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,880 -.- -.- -.- -.- -.- 23,440 26,880 76,880 94,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 82,500 -.-
1843-O Large O Drapery at Elbow1843-O Large O Drapery at Elbow 350 550 1,000 1,350 2,500 4,000 -.- 4,250 -.- -.- -.- -.- 16,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843-O Small O Drapery at Elbow1843-O Small O Drapery at Elbow 55 85 175 400 1,000 1,250 -.- 2,350 3,000 3,250 -.- 4,250 6,500 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844 Drapery at Elbow1844 Drapery at Elbow 40.25 51.75 89.70 120 192 330 450 480 540 630 750 1,470 2,280 3,280 11,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 182,125
1844-O Drapery at Elbow1844-O Drapery at Elbow 57.50 70.15 97.75 180 390 480 700 910 1,380 1,630 1,720 2,130 3,310 4,880 9,280 10,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery at Elbow1845 Drapery at Elbow 36.80 59.80 80.50 117.60 174 288 360 420 510 570 700 870 1,080 1,840 6,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery at Elbow1845 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24,380 27,500 50,000 136,500 -.- -.- -.- -.- -.- 24,000 25,000 35,000 77,500
1846 Drapery at Elbow1846 Drapery at Elbow 57.50 81.65 115 150 390 450 480 510 620 660 760 1,020 1,560 2,970 12,340 18,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Drapery at Elbow1846 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,130 20,940 28,130 -.- -.- -.- -.- -.- 14,000 -.- 27,500 37,500 -.-
1847 Drapery at Elbow1847 Drapery at Elbow 40.25 46 63.25 90 192 300 390 480 600 660 750 1,060 1,690 2,690 7,780 10,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 30,000 -.-
1847/7 Drapery at Elbow1847/7 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847-O Drapery at Elbow1847-O Drapery at Elbow 115 180 360 650 1,020 1,620 2,580 3,330 5,280 6,190 6,990 9,690 14,060 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Tripled Date Drapery at Elbow1848 Tripled Date Drapery at Elbow 75 125 150 325 650 750 -.- 900 1,000 1,250 -.- 2,500 5,000 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848/1848 Drapery at Elbow1848/1848 Drapery at Elbow 75 125 150 325 650 750 -.- 900 1,000 1,250 -.- 2,500 5,000 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848/1848 Drapery at Elbow1848/1848 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 65,000
1849 Drapery at Elbow1849 Drapery at Elbow 40.25 46 58.65 126 210 450 540 640 720 780 990 1,200 2,310 5,490 11,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Drapery at Elbow1849 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17,810 25,940 35,310 46,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 30,000 42,500
1849-O Drapery at Elbow1849-O Drapery at Elbow 1,440 2,250 2,910 3,450 6,410 7,660 8,530 9,660 12,940 14,690 15,690 17,190 24,380 35,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Drapery at Elbow1850 Drapery at Elbow 58.65 87.40 150 222 390 540 700 870 990 1,170 1,380 1,780 2,940 4,410 10,910 12,310 37,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850-O Drapery at Elbow1850-O Drapery at Elbow 57.50 115 180 336 720 930 1,040 1,140 1,950 2,100 2,310 3,340 4,470 6,690 16,560 27,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 Drapery at Elbow1851 Drapery at Elbow 180 240 330 510 720 810 880 960 1,020 1,110 1,290 1,590 2,090 4,660 6,910 11,690 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851-O Drapery at Elbow1851-O Drapery at Elbow 510 730 1,080 1,350 2,440 2,780 2,910 3,870 4,620 7,440 8,310 19,060 32,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Drapery at Elbow1852 Drapery at Elbow 115 180 330 480 540 600 750 860 1,000 1,170 1,230 1,500 2,190 4,160 5,660 11,440 -.- 98,130 -.- -.- -.- -.- -.- 110,000 -.-
1852-O Drapery at Elbow1852-O Drapery at Elbow 420 600 930 1,560 2,590 4,810 6,220 8,280 11,660 13,310 15,310 19,690 39,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853/53 Recut Date Drapery at Elbow1853/53 Recut Date Drapery at Elbow 1,320 1,920 2,880 3,600 4,410 5,310 5,720 6,410 6,720 7,060 7,410 7,810 8,470 8,940 11,810 19,190 39,810 51,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Drapery at Elbow1856 Drapery at Elbow 31.05 33.35 34.50 52.90 120 198 222 348 390 420 480 510 650 1,310 2,910 4,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Drapery at Elbow1856 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,950 2,610 3,560 4,910 7,840 13,060 16,560 29,380 -.- -.- -.- 4,000 5,250 6,000 12,500 13,500
1856-O Drapery at Elbow1856-O Drapery at Elbow 32.20 37.95 46 138 300 480 570 690 1,050 1,280 1,410 1,590 2,690 4,840 11,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856-S Drapery at Elbow1856-S Drapery at Elbow 330 450 660 900 1,620 3,390 4,030 4,780 6,090 8,160 9,090 12,030 16,810 21,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856-S Large S/Small S Drapery at Elbow1856-S Large S/Small S Drapery at Elbow 625 1,100 1,750 2,750 9,000 -.- -.- -.- 28,200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery at Elbow1857 Drapery at Elbow 31.05 33.35 35.65 55.20 144 216 258 288 330 390 450 510 700 1,160 2,560 3,720 8,660 31,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery at Elbow1857 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 730 -.- 2,130 2,370 2,970 3,310 4,910 8,910 11,510 -.- -.- -.- -.- 3,250 3,750 5,250 8,000 -.-
1857-O Drapery at Elbow1857-O Drapery at Elbow 32.20 34.50 43.70 143.75 270 510 570 700 950 1,060 1,650 2,190 2,470 7,030 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857-S Drapery at Elbow1857-S Drapery at Elbow 330 480 690 840 1,180 1,350 1,740 2,970 4,050 4,690 4,810 5,440 8,690 12,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery at Elbow1858 Drapery at Elbow 31.05 33.35 39.10 63.25 132 186 228 270 342 420 450 540 760 1,280 2,380 5,530 10,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery at Elbow1858 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,170 1,290 1,500 2,090 3,030 6,190 11,860 37,500 -.- -.- -.- 1,450 1,550 2,500 6,000 9,000
1858-O Drapery at Elbow1858-O Drapery at Elbow 32.20 34.50 42.55 132 330 600 780 990 1,230 1,840 2,190 4,060 8,250 13,440 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858-S Drapery at Elbow1858-S Drapery at Elbow 270 420 720 1,380 3,030 4,140 5,250 7,980 9,870 15,630 21,880 29,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery at Elbow1859 Drapery at Elbow 31.05 33.35 46 66.70 150 204 228 330 420 510 570 810 1,110 1,660 4,280 7,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery at Elbow1859 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 690 800 1,060 1,340 1,940 3,690 7,050 13,560 -.- -.- 650 1,000 1,250 2,100 3,250 6,500
1859-O Drapery at Elbow1859-O Drapery at Elbow 42.55 58.65 104.65 186 288 870 -.- 1,120 1,170 1,380 -.- 2,730 4,720 7,840 17,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859-S Drapery at Elbow1859-S Drapery at Elbow 420 630 1,050 1,380 5,470 11,250 -.- 35,940 46,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Drapery at Elbow1860 Drapery at Elbow 32.20 34.50 46 69 138 204 240 270 450 510 570 760 1,020 1,720 4,780 11,220 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Drapery at Elbow1860 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 630 720 920 1,160 1,970 3,560 6,340 13,650 26,560 -.- 650 1,000 1,500 1,750 3,500 5,500
1860-O Drapery at Elbow1860-O Drapery at Elbow 32.20 41.40 55.20 126.50 270 390 -.- 540 850 1,380 -.- 1,720 2,060 3,780 13,750 23,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860-S Drapery at Elbow1860-S Drapery at Elbow 900 1,620 3,560 5,750 8,410 16,250 -.- 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Drapery at Elbow1861 Drapery at Elbow 31.05 33.35 34.50 75.90 150 192 240 330 450 480 540 630 880 1,250 2,660 5,220 14,940 28,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Drapery at Elbow1861 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 630 690 840 1,130 1,910 4,660 7,310 17,230 48,130 -.- 650 1,000 1,250 2,000 4,250 5,250
1861-S Drapery at Elbow1861-S Drapery at Elbow 390 750 1,050 2,790 4,940 6,720 -.- 12,500 21,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Drapery at Elbow1862 Drapery at Elbow 31.05 33.35 40.25 74.75 168 228 270 330 450 480 570 680 960 1,470 3,340 4,940 18,560 45,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Drapery at Elbow1862 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 480 650 720 930 1,190 1,970 4,220 7,350 11,700 40,630 -.- 550 1,000 1,250 2,250 3,250 6,000
1862-S Drapery at Elbow1862-S Drapery at Elbow 192 318 510 700 1,620 2,100 -.- 3,090 3,750 4,590 -.- 5,910 9,530 18,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Drapery at Elbow1863 Drapery at Elbow 57.50 70.15 86.25 300 420 510 540 570 630 690 780 1,230 1,630 2,410 6,090 9,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Drapery at Elbow1863 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 640 750 930 1,280 1,840 3,470 5,820 14,630 -.- -.- 650 1,000 1,650 2,250 3,500 6,500
1864 Drapery at Elbow1864 Drapery at Elbow 210 300 360 480 630 780 840 900 1,040 1,110 1,180 1,470 2,440 3,910 5,340 10,190 24,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Drapery at Elbow1864 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- 432 456 510 700 800 1,050 1,380 2,060 3,660 5,490 10,730 36,880 -.- 550 1,000 1,250 2,000 3,500 5,500
1864-S Drapery at Elbow1864-S Drapery at Elbow 1,080 1,260 1,560 2,660 6,410 7,310 -.- 8,940 9,590 15,630 -.- 23,130 28,130 35,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Drapery at Elbow1865 Drapery at Elbow 115 150 240 480 552 780 930 1,110 1,260 1,380 1,500 1,690 1,910 4,590 9,310 20,440 35,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Drapery at Elbow1865 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 630 720 900 1,470 2,340 4,000 7,090 11,700 24,380 -.- 550 1,000 1,250 2,000 4,000 6,000
1865-S Drapery at Elbow1865-S Drapery at Elbow 270 330 450 930 1,500 1,740 -.- 2,340 2,660 3,390 -.- 4,970 -.- 8,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows and Rays1853 Arrows and Rays 32.20 36.80 46 132 270 450 480 600 870 960 1,110 1,350 2,310 3,750 9,690 23,060 77,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows and Rays1853 Arrows and Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 33,130 36,880 38,750 43,750 81,580 131,250 175,000 218,750 -.- -.- -.- -.- 37,500 85,000 95,000 145,000
1853/1854 Arrows and Rays1853/1854 Arrows and Rays 60.95 89.70 210 330 570 780 1,040 1,230 1,720 2,660 2,880 3,310 6,060 11,030 42,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853-O Arrows and Rays1853-O Arrows and Rays 51.75 62.10 95.45 234 480 1,060 1,260 1,710 2,790 3,750 4,720 6,410 10,590 19,060 24,380 64,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows, No Rays1854 Arrows, No Rays 32.20 33.35 36.80 63.60 156 270 330 390 600 660 690 860 1,210 2,030 5,560 16,580 35,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows, No Rays1854 Arrows, No Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,190 8,090 12,060 18,690 27,190 60,630 -.- -.- -.- -.- 7,000 10,000 17,500 25,000 32,500
1854-O Huge O Arrows, No Rays1854-O Huge O Arrows, No Rays 870 1,230 1,530 2,160 3,750 9,030 11,560 14,060 16,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854-O Large O Arrows, No Rays1854-O Large O Arrows, No Rays 40.25 46 63.25 93.60 180 300 450 660 900 990 1,120 1,560 2,220 3,940 16,560 23,080 36,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows, No Rays1855 Arrows, No Rays 32.20 33.35 36.80 60 150 270 360 390 540 700 840 930 1,440 2,310 7,780 17,230 37,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows, No Rays1855 Arrows, No Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,060 9,380 11,090 18,130 28,130 35,630 -.- -.- -.- -.- 9,000 11,500 17,500 22,500 30,000
1855-O Arrows, No Rays1855-O Arrows, No Rays 115 175 330 660 990 2,250 2,700 3,090 3,420 4,170 5,590 8,030 14,840 31,560 -.- -.- 65,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855-S Arrows, No Rays1855-S Arrows, No Rays 210 270 462 720 1,050 1,230 1,620 1,980 2,340 3,270 4,380 6,090 8,660 17,810 30,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 176,250 -.- -.-
1866 With Motto1866 With Motto 840 1,080 1,320 1,590 2,010 2,160 2,310 2,460 2,610 2,810 2,910 3,060 3,560 4,590 8,060 16,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 With Motto1866 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 570 690 820 1,090 1,530 2,630 3,660 9,280 15,630 -.- 550 1,000 1,250 1,500 2,250 4,000
1866-S With Motto1866-S With Motto 600 960 1,530 1,860 2,850 3,060 -.- 3,540 3,870 4,560 -.- 7,660 10,940 16,560 24,380 78,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 With Motto1867 With Motto 450 720 920 1,260 1,860 2,070 2,160 2,310 2,460 2,700 2,910 3,560 7,030 11,090 15,630 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 With Motto1867 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 408 450 510 600 700 1,000 1,170 1,970 3,220 5,410 -.- -.- 550 1,000 1,250 1,500 2,000 2,650
1867-S With Motto1867-S With Motto 720 1,080 1,410 1,770 3,810 7,660 -.- 10,440 11,880 14,380 -.- 16,560 18,560 20,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 With Motto1868 With Motto 300 450 540 630 810 940 990 1,060 1,140 1,320 1,470 1,940 3,470 5,340 10,340 33,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 With Motto1868 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 510 650 730 1,110 1,220 2,250 4,840 6,780 21,880 -.- 450 700 850 1,050 1,900 4,500
1868-S With Motto1868-S With Motto 143.75 270 360 870 1,260 1,860 -.- 2,730 3,300 4,260 -.- 6,060 8,090 10,660 15,410 27,890 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 With Motto1869 With Motto 540 660 900 1,020 1,110 1,320 1,380 1,470 1,650 1,860 2,100 2,610 3,590 5,340 6,590 37,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 With Motto1869 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 420 510 630 750 1,040 1,440 2,410 3,220 6,190 -.- -.- 450 850 1,000 1,250 2,000 4,000
1869-S With Motto1869-S With Motto 186 300 510 760 1,290 1,590 -.- 2,250 2,940 -.- -.- 5,160 -.- 11,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 With Motto1870 With Motto 115 150 180 300 450 540 630 760 940 1,090 1,170 1,410 2,310 4,590 7,480 10,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 With Motto1870 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 540 600 690 1,030 1,280 2,160 3,660 8,650 17,190 -.- 450 800 950 1,150 2,500 3,750
1870-CC With Motto1870-CC With Motto 10,650 15,300 24,310 25,940 44,060 -.- -.- 193,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 With Motto1871 With Motto 93.15 115 150 210 390 450 510 570 670 810 1,050 1,260 1,560 3,990 6,440 12,060 30,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 With Motto1871 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 336 390 480 600 690 970 1,170 2,530 2,970 5,300 15,000 -.- 450 800 900 1,100 2,250 2,750
1871-CC With Motto1871-CC With Motto 8,130 15,310 20,310 30,310 43,440 51,560 -.- 76,560 -.- -.- -.- -.- -.- 237,500 435,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871-S With Motto1871-S With Motto 720 920 1,230 2,190 3,540 4,290 -.- 5,100 5,550 -.- -.- 8,910 -.- -.- 15,280 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 With Motto1872 With Motto 92 115 180 270 330 450 510 540 600 930 1,110 2,190 2,470 3,690 7,870 15,310 21,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 With Motto1872 With Motto -.- -.- -.- -.- 230 258 288 330 390 480 600 700 940 1,120 2,060 3,030 5,140 18,130 -.- 500 725 900 1,100 2,000 2,750
1872-CC With Motto1872-CC With Motto 1,950 3,060 4,940 10,160 17,060 19,060 -.- 36,250 -.- -.- -.- 90,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872-S With Motto1872-S With Motto 1,590 2,670 3,450 4,740 6,750 8,970 -.- 10,140 -.- -.- -.- -.- 19,380 -.- -.- 73,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 With Motto1873 Closed 3 With Motto 300 480 660 1,650 2,670 3,330 -.- 5,190 8,970 13,440 -.- 24,380 44,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 With Motto1873 Closed 3 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 850 1,050 1,200 1,500 3,750
1873 Open 3 With Motto1873 Open 3 With Motto 81.65 115 180 270 300 360 -.- 450 480 510 -.- 1,220 2,380 3,030 5,560 8,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-CC With Motto1873-CC With Motto -.- -.- -.- -.- 200,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400,000 500,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 With Motto1875 With Motto 31.05 33.35 35.65 42.55 93.60 168 192 270 330 360 390 450 600 810 1,840 2,530 6,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 With Motto1875 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 480 540 660 840 1,000 1,780 3,280 6,370 13,130 -.- 450 700 850 1,000 1,750 4,000
1875-CC With Motto1875-CC With Motto 270 360 510 930 1,950 2,310 -.- 3,270 3,570 3,900 -.- 6,530 8,530 10,160 24,380 45,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S With Motto1875-S With Motto 43.70 56.35 86.25 132.25 210 312 -.- 450 510 610 -.- 840 1,060 1,590 2,780 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 With Motto1876 With Motto 31.05 33.35 35.65 42.55 105.60 180 204 222 300 330 420 450 600 880 1,630 2,530 6,160 9,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 With Motto1876 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 312 360 510 570 690 810 1,000 1,440 2,250 5,430 14,310 -.- 450 800 850 1,000 1,250 2,200
1876-CC With Motto1876-CC With Motto 50.60 89.70 180 234 318 402 -.- 480 522 570 -.- 1,110 1,620 2,380 4,410 6,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876-S With Motto1876-S With Motto 31.05 33.35 37.95 47.15 86.40 156 -.- 240 330 360 -.- 480 600 870 1,720 3,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 With Motto1877 With Motto 31.05 33.35 34.50 41.40 93.60 162 180 210 270 300 360 420 630 1,020 1,470 2,840 4,910 12,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 With Motto1877 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 402 420 480 570 690 860 1,190 1,630 2,340 5,560 16,880 -.- 450 700 850 1,150 1,500 2,250
1877-CC With Motto1877-CC With Motto 64.40 80.50 110.40 240 330 360 -.- 510 570 600 -.- 940 1,660 2,190 2,720 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S With Motto1877-S With Motto 28.75 31.05 34.50 43.70 120 168 -.- 210 270 330 -.- 438 540 830 1,380 2,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S/Horizontal S With Motto1877-S/Horizontal S With Motto 36.80 46 105.80 180 300 360 450 510 600 760 870 1,410 2,040 2,470 3,840 17,190 23,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 With Motto1878 With Motto 31.05 33.35 34.50 42.55 98.40 174 198 270 300 330 450 480 600 960 2,190 3,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 With Motto1878 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 318 330 420 540 680 780 890 1,160 1,660 2,160 4,620 18,750 -.- 450 800 850 1,080 1,500 2,000
1878-CC With Motto1878-CC With Motto 46 71.30 138 216 348 420 -.- 630 850 990 -.- 1,230 1,680 2,190 4,280 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878-S With Motto1878-S With Motto 450 570 780 1,440 1,590 1,770 -.- 2,220 2,410 2,560 -.- 4,160 6,060 8,970 11,720 19,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 With Motto1879 With Motto 180 270 300 462 510 570 610 630 700 750 780 860 960 1,590 2,530 3,090 5,720 19,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 With Motto1879 With Motto -.- -.- -.- -.- 264.50 300 312 330 360 540 630 720 840 1,030 1,470 2,250 5,140 -.- -.- 600 800 850 1,000 1,250 2,000
1880 With Motto1880 With Motto 210 240 330 468 540 610 640 670 690 720 750 900 1,110 1,410 2,310 3,340 6,860 14,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 With Motto1880 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 336 360 384 420 510 600 760 940 1,080 1,440 2,090 4,130 11,410 -.- 450 650 950 1,250 1,500 2,000
1881 With Motto1881 With Motto 204 264 288 450 480 570 610 640 670 700 750 900 1,020 1,630 2,090 3,280 6,440 12,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 With Motto1881 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 300 330 360 390 510 570 720 980 1,140 1,720 2,160 4,840 11,220 -.- 450 700 800 1,000 1,250 2,000
1882 With Motto1882 With Motto 258 330 390 420 510 570 600 630 690 750 820 920 990 1,560 2,340 3,440 5,270 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 With Motto1882 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 540 600 690 880 1,160 1,630 2,220 4,450 16,250 -.- 450 650 850 1,100 1,350 3,000
1883 With Motto1883 With Motto 300 330 420 558 680 750 800 830 870 930 1,020 1,110 1,230 1,660 2,340 3,810 7,510 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 With Motto1883 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 312 360 480 570 630 880 1,080 1,690 1,970 4,780 12,060 29,380 450 650 800 1,100 1,350 2,000
1884 With Motto1884 With Motto 270 330 510 600 810 860 890 920 960 990 1,030 1,060 1,230 1,410 2,160 4,090 8,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 With Motto1884 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 330 390 480 540 720 960 1,220 1,590 2,030 4,220 12,310 -.- 600 800 900 1,100 1,500 1,850
1885 With Motto1885 With Motto 192 240 300 570 670 700 750 790 820 860 920 990 1,310 1,910 2,590 3,000 6,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 With Motto1885 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 510 600 750 1,000 1,110 1,470 2,190 4,060 11,560 -.- 450 750 900 1,100 1,400 2,000
1886 With Motto1886 With Motto 300 330 600 870 940 990 1,040 1,090 1,160 1,230 1,290 1,410 1,690 1,810 2,910 5,280 10,820 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 With Motto1886 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 420 480 570 720 920 1,060 1,660 2,160 4,620 9,840 -.- 450 750 900 1,150 1,750 2,250
1887 With Motto1887 With Motto 300 360 390 540 650 690 720 750 780 840 930 1,050 1,170 1,410 2,560 3,660 6,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 With Motto1887 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 510 640 700 950 1,120 1,530 2,160 4,880 11,810 -.- 600 800 900 1,100 1,400 2,150
1888 With Motto1888 With Motto 270 300 360 450 540 600 660 710 740 780 850 900 990 1,530 2,190 2,470 6,400 14,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 With Motto1888 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 287.50 330 360 390 480 570 690 1,030 1,190 1,840 2,440 4,450 12,030 -.- 600 850 1,100 1,250 1,500 2,000
1888-S With Motto1888-S With Motto 28.75 31.05 34.50 46 99.60 192 -.- 300 420 450 -.- 540 800 1,590 3,030 6,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 With Motto1889 With Motto 186 276 390 480 540 570 660 700 780 820 900 990 1,140 1,310 2,340 3,280 5,490 13,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 With Motto1889 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 510 570 640 860 1,080 1,560 2,090 4,970 12,810 -.- 450 650 900 1,250 1,350 2,000
1890 With Motto1890 With Motto 59.80 105.80 155.25 198 300 360 420 510 522 540 600 680 820 1,410 1,840 3,000 5,430 12,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1890 With Motto1890 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 480 570 660 970 1,220 1,630 2,590 5,430 14,380 -.- 450 650 950 1,000 1,250 2,000
1891 With Motto1891 With Motto 31.05 33.35 34.50 50.60 88.80 156 180 210 240 300 330 510 630 990 1,410 2,560 5,200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891 With Motto1891 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 480 540 660 840 1,060 1,660 2,340 3,740 12,550 -.- 450 650 900 1,000 1,400 2,150
1891-O With Motto1891-O With Motto 390 680 1,080 1,950 2,520 2,670 -.- 2,940 3,180 3,900 -.- 6,150 10,500 17,400 35,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891-S With Motto1891-S With Motto 31.05 35.65 40.25 48.30 81.60 192 -.- 252 330 360 -.- 480 630 880 1,690 3,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows Added1873 Arrows Added 31.05 33.35 34.50 100.80 234 480 540 570 850 960 1,050 1,130 1,470 1,910 3,970 8,480 24,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows Added1873 Arrows Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 1,250 1,750 2,250 5,000 7,750
1873-CC Arrows Added1873-CC Arrows Added 5,460 13,500 19,620 25,860 35,690 41,560 48,690 70,630 89,380 94,380 99,380 105,630 123,130 275,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-S Arrows Added1873-S Arrows Added 110.40 143.75 210 300 480 690 -.- 1,100 1,590 1,710 -.- 2,970 7,090 11,560 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Arrows Added1874 Arrows Added 31.05 33.35 40.25 110.40 270 420 570 610 690 900 1,020 1,180 1,530 2,130 3,710 7,180 19,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Arrows Added1874 Arrows Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 570 600 780 960 1,140 1,440 2,130 4,810 8,310 11,930 45,630 -.- 750 1,200 1,400 1,750 4,500 7,000
1874-S Arrows Added1874-S Arrows Added 46 58.65 86.25 168 270 510 -.- 660 900 1,140 -.- 1,350 1,530 2,190 3,450 4,390 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 No Drapery at Elbow1838 No Drapery at Elbow 37.50 55 90 225 500 1,050 -.- 1,250 1,500 1,850 -.- 3,000 4,500 9,000 27,500 65,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery at Elbow1839 No Drapery at Elbow 37.50 50 90 225 500 1,050 -.- 1,250 1,500 1,850 -.- 2,750 4,750 9,250 45,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840-O No Drapery at Elbow1840-O No Drapery at Elbow 55 60 100 260 520 1,100 -.- 1,250 1,500 1,850 -.- 3,000 5,500 12,500 27,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1840 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1840 25C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 109.00 Heritage Auctions 23269 Details NGC
1840 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield. 1840 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield. AU-50 312.00 Heritage Auctions 21417 Genuine PCGS
1841 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1841 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 456.00 Heritage Auctions 21313 Details NGC
1841 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1841 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 252.00 Heritage Auctions 45440 Details NGC
1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details. 1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 336.00 Heritage Auctions 21216 Details NGC
1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details. 1842 25C Large Date -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 336.00 Heritage Auctions 45441 Details NGC
1843 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1843 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 94.00 Heritage Auctions 21315 Details NGC
1843 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1843 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 63.00 Heritage Auctions 29181 Details NGC
1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS 1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS AU-50 99.88 Heritage Auctions 23280 ANACS
1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS 1844 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/68). PCGS AU-50 111.63 Heritage Auctions 27137 ANACS
1845 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1845 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 240.00 Heritage Auctions 21352 Details NGC
1845 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1845 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 120.00 Heritage Auctions 21219 Details NGC
1846 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1846 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 204.00 Heritage Auctions 23326 Genuine PCGS
1846 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1846 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 156.00 Heritage Auctions 29185 Genuine PCGS
1847 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/33). PCGS 1847 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/33). PCGS MS-60 381.88 Heritage Auctions 7689 ANACS
1847 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1847 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 99.00 Heritage Auctions 27213 Details NGC
1849 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/60). PCGS 1849 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/60). PCGS AU-50 164.50 Heritage Auctions 7692 ANACS
1849 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1849 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 199.75 Heritage Auctions 21990 PCGS Genuine
1850 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1850 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 660.00 Heritage Auctions 21440 Details NGC
1850 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1850 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 204.00 Heritage Auctions 21384 Details NGC
1851 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Gold Shield. 1851 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Gold Shield. AU-50 432.00 Heritage Auctions 21419 Genuine PCGS
1851 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1851 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 456.00 Heritage Auctions 45456 Details NGC
1852 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1852 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 2,040.00 Heritage Auctions 21277 Genuine PCGS
1852 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1852 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 456.00 Heritage Auctions 21321 Details NGC
(1864) H. (1864) H. F-12 204.00 Heritage Auctions 28732 NGC
1853 25C Arrows & Rays -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1853 25C Arrows & Rays -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU-50 114.00 Heritage Auctions 29090 NGC Details
1854 25C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1854 25C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 180.00 Heritage Auctions 29194 Genuine PCGS
1854 25C Arrows -- Artificial Toning -- NGC Details. 1854 25C Arrows -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 329.00 Heritage Auctions 23214 NGC Details
1855 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. 1855 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 132.00 Heritage Auctions 27215 Details NGC
1855 25C Arrows -- Ex Jewelry -- PCGS Genuine. 1855 25C Arrows -- Ex Jewelry -- PCGS Genuine. AU-50 109.00 Heritage Auctions 30061 Genuine PCGS
1856 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/119). PCGS 1856 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/119). PCGS MS-60 170.38 Heritage Auctions 23248 PCGS Genuine
1856 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/167). PCGS 1856 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/167). PCGS AU-50 135.13 Heritage Auctions 28886 ANACS
1857 25C -- Cleaned -- ANACS. 1857 25C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 84.00 Heritage Auctions 23446 ANACS
1857 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1857 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 144.00 Heritage Auctions 23276 Details NGC
1858 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/211). PCGS 1858 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/211). PCGS MS-60 211.50 Heritage Auctions 27468 NGC Details
1858 25C -- Cleaned -- ANACS. 1858 25C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 348.00 Heritage Auctions 25290 ANACS
1859 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1859 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 114.00 Heritage Auctions 29201 Genuine PCGS
1859 25C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (3/125). PCGS 1859 25C -- Cleaned -- ANACS. AU Details, Net XF40. NGC Census: (3/125). PCGS EF-40 105.75 Heritage Auctions 29608 ANACS
1860 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/48). PCGS 1860 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/48). PCGS MS-60 199.75 Heritage Auctions 21699 ANACS
1860 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1860 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 84.00 Heritage Auctions 23450 Genuine PCGS
1861 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1861 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 156.00 Heritage Auctions 21207 Genuine PCGS
1861 25C -- Altered Surfaces, Clashed Dies -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (5/319). PCGS 1861 25C -- Altered Surfaces, Clashed Dies -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (5/319). PCGS MS-60 235.00 Heritage Auctions 7699 ANACS
1862 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1862 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 372.00 Heritage Auctions 21301 Details NGC
1862 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/99). PCGS 1862 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/99). PCGS MS-60 423.00 Heritage Auctions 23071 PCGS Genuine
1863 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. 1863 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. MS-60 456.00 Heritage Auctions 7281 Genuine PCGS
1863 25C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (0/54). PCGS 1863 25C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (0/54). PCGS EF-40 164.50 Heritage Auctions 29716 ANACS
1864 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1864 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 360.00 Heritage Auctions 21394 Details NGC
1864 25C -- Cleaned, Environmental Damage -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (1/34). PCGS 1864 25C -- Cleaned, Environmental Damage -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (1/34). PCGS AU-58 305.50 Heritage Auctions 7702 ANACS
1865 25C -- Artificially Toning -- NGC Details. 1865 25C -- Artificially Toning -- NGC Details. MS-60 780.00 Heritage Auctions 7345 Details NGC
1865 25C -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/15). PCGS 1865 25C -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/15). PCGS MS-60 2,115.00 Heritage Auctions 7654 NGC Details
1866 25C Motto -- Cleaned -- NGC Details. 1866 25C Motto -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 1,560.00 Heritage Auctions 45490 Details NGC
1866 25C Motto Fine 12 PCGS. CAC. PCGS 1866 25C Motto Fine 12 PCGS. CAC. PCGS F-12 1,527.50 Heritage Auctions 7537 PCGS
1867 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1867 25C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 960.00 Heritage Auctions 45493 Details NGC
1867 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/9). PCGS 1867 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/9). PCGS MS-60 998.75 Heritage Auctions 9257 PCGS Genuine
1868 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1868 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 660.00 Heritage Auctions 45495 Details NGC
1868 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1868 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 399.50 Heritage Auctions 25749 PCGS Genuine
1869 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1869 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 840.00 Heritage Auctions 45496 Details NGC
1869 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1869 25C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 840.00 Heritage Auctions 45497 Details NGC
1870 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1870 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 288.00 Heritage Auctions 23415 Details NGC
1870 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1870 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 240.00 Heritage Auctions 45500 Details NGC
1871 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1871 25C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 114.00 Heritage Auctions 27538 Details NGC
1871 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/30). PCGS 1871 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/30). PCGS AU-50 258.50 Heritage Auctions 23342 PCGS Genuine
1872 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1872 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 216.00 Heritage Auctions 21339 Details NGC
1872 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1872 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. VF-20 180.00 Heritage Auctions 27168 Genuine PCGS
1873 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS. 1873 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU-50 144.00 Heritage Auctions 25450 ANACS
1873 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. 1873 25C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 174.00 Heritage Auctions 23266 Details NGC
1874 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/80). PCGS 1874 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/80). PCGS EF-40 135.13 Heritage Auctions 20132 Details NGC
1874 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS. 1874 25C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU-58 264.00 Heritage Auctions 21225 ANACS
1851-O H10C Seated Half Dime -- Tooled -- PCGS Genuine. 1851-O H10C Seated Half Dime -- Tooled -- PCGS Genuine. EF-40 65.00 Heritage Auctions 27223 Genuine PCGS
1875 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (12/253). PCGS 1875 25C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (12/253). PCGS AU-55 89.00 Heritage Auctions 29719 ANACS
1876 25C -- Cleaned -- ANACS. 1876 25C -- Cleaned -- ANACS. AU-58 139.00 Heritage Auctions 23245 ANACS
1876 25C -- Cleaned -- ANACS. 1876 25C -- Cleaned -- ANACS. AU-58 150.00 Heritage Auctions 21380 ANACS
1877 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1877 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 288.00 Heritage Auctions 25670 Details NGC
1877 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1877 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 74.00 Heritage Auctions 27217 Details NGC
1878 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1878 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 504.00 Heritage Auctions 23109 Genuine PCGS
1878 25C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1878 25C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. AU-50 150.00 Heritage Auctions 21204 Genuine PCGS
1879 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1879 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 372.00 Heritage Auctions 21228 Details NGC
1879 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1879 25C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 630.00 Heritage Auctions 19117 Genuine PCGS
1880 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1880 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 564.00 Heritage Auctions 7437 NGC Details
1880 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1880 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 552.00 Heritage Auctions 45524 Details NGC
1881 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/83). PCGS 1881 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/83). PCGS MS-60 493.50 Heritage Auctions 21214 ANACS
1881 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1881 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 576.00 Heritage Auctions 23267 Details NGC
1882 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/60). PCGS 1882 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/60). PCGS MS-60 564.00 Heritage Auctions 7310 PCGS Genuine
1882 25C -- Graffiti -- PCGS Genuine. 1882 25C -- Graffiti -- PCGS Genuine. EF-40 305.50 Heritage Auctions 25196 PCGS Genuine
1883 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1883 25C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 456.00 Heritage Auctions 45527 Details NGC
1883 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1883 25C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 600.00 Heritage Auctions 23276 Details NGC
1884 25C -- Cleaned -- ANACS. 1884 25C -- Cleaned -- ANACS. AU-58 552.00 Heritage Auctions 7302 ANACS
1884 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1884 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 600.00 Heritage Auctions 21228 Details NGC
1885 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1885 25C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 840.00 Heritage Auctions 23294 Genuine PCGS
1885 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1885 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 432.00 Heritage Auctions 23419 Details NGC
1886 25C -- Spot Removed -- PCGS Genuine. 1886 25C -- Spot Removed -- PCGS Genuine. MS-60 960.00 Heritage Auctions 23295 Genuine PCGS
1886 25C AU50 NGC. 1886 25C AU50 NGC. AU-50 2,640.00 Heritage Auctions 45529 NGC
1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 675.63 Heritage Auctions 9335 PCGS Genuine
1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/95). PCGS 1887 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/95). PCGS AU-50 458.25 Heritage Auctions 7570 PCGS Genuine
1888 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1888 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 552.00 Heritage Auctions 45531 Details NGC
1888 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1888 25C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 630.00 Heritage Auctions 91093 Genuine PCGS
1889 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1889 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 360.00 Heritage Auctions 27547 Details NGC
1889 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/160). PCGS 1889 25C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/160). PCGS AU-50 423.00 Heritage Auctions 23353 NGC Details
1890 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1890 25C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 336.00 Heritage Auctions 25672 Details NGC
1890 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/155). PCGS 1890 25C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/155). PCGS MS-60 329.00 Heritage Auctions 7724 ANACS
1891 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/609). PCGS 1891 25C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/609). PCGS AU-50 69.00 Heritage Auctions 23354 ANACS
1891 25C -- Cleaned -- NGC Details. 1891 25C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 84.00 Heritage Auctions 27222 Details NGC