|2010 (P) AR 5-ounce Silver
|2010 (P) AR 5-ounce Silver
|300
|300
|450
|-.-
|2010 (P) AZ 5-ounce Silver
|2010 (P) AZ 5-ounce Silver
|300
|300
|450
|-.-
|2010 (P) CA 5-ounce Silver
|2010 (P) CA 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|350
|2010 (P) OR 5-ounce Silver
|2010 (P) OR 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|-.-
|2010 (P) WY 5-ounce Silver
|2010 (P) WY 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2010-P AR 5-ounce Silver
|2010-P AR 5-ounce Silver
|300
|300
|360
|625
|2010-P AZ 5-ounce Silver
|2010-P AZ 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|800
|2010-P CA 5-ounce Silver
|2010-P CA 5-ounce Silver
|325
|325
|400
|700
|2010-P OR 5-ounce Silver
|2010-P OR 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|700
|2010-P WY 5-ounce Silver
|2010-P WY 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|300
|2011 (P) MS 5-ounce Silver
|2011 (P) MS 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) MT 5-ounce Silver
|2011 (P) MT 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) OK 5-ounce Silver
|2011 (P) OK 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) PA 5-ounce Silver
|2011 (P) PA 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) WA 5-ounce Silver
|2011 (P) WA 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011-P MS 5-ounce Silver
|2011-P MS 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011-P MT 5-ounce Silver
|2011-P MT 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|450
|2011-P OK 5-ounce Silver
|2011-P OK 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|550
|2011-P PA 5-ounce Silver
|2011-P PA 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|475
|2011-P WA 5-ounce Silver
|2011-P WA 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|675
|2012 (P) AK 5-ounce Silver
|2012 (P) AK 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|-.-
|2012 (P) HI 5-ounce Silver
|2012 (P) HI 5-ounce Silver
|350
|350
|525
|-.-
|2012 (P) ME 5-ounce Silver
|2012 (P) ME 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|-.-
|2012 (P) NM 5-ounce Silver
|2012 (P) NM 5-ounce Silver
|300
|300
|340
|-.-
|2012 (P) PR 5-ounce Silver
|2012 (P) PR 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|-.-
|2012-P AK 5-ounce Silver
|2012-P AK 5-ounce Silver
|325
|325
|425
|600
|2012-P HI 5-ounce Silver
|2012-P HI 5-ounce Silver
|400
|425
|650
|-.-
|2012-P ME 5-ounce Silver
|2012-P ME 5-ounce Silver
|325
|325
|450
|900
|2012-P NM 5-ounce Silver
|2012-P NM 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2012-P PR 5-ounce Silver
|2012-P PR 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|450
|2013 (P) MD 5-ounce Silver
|2013 (P) MD 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|450
|2013 (P) NH 5-ounce Silver
|2013 (P) NH 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|375
|2013 (P) NV 5-ounce Silver
|2013 (P) NV 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013 (P) OH 5-ounce Silver
|2013 (P) OH 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|435
|2013 (P) SD 5-ounce Silver
|2013 (P) SD 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013-P MD 5-ounce Silver
|2013-P MD 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013-P NH 5-ounce Silver
|2013-P NH 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|500
|2013-P NV 5-ounce Silver
|2013-P NV 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013-P OH 5-ounce Silver
|2013-P OH 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|450
|2013-P SD 5-ounce Silver
|2013-P SD 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2014 (P) CO 5-ounce Silver
|2014 (P) CO 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|400
|2014 (P) FL 5-ounce Silver
|2014 (P) FL 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|400
|2014 (P) TN 5-ounce Silver
|2014 (P) TN 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2014 (P) UT 5-ounce Silver
|2014 (P) UT 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2014 (P) VA 5-ounce Silver
|2014 (P) VA 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2014-P CO 5-ounce Silver
|2014-P CO 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2014-P FL 5-ounce Silver
|2014-P FL 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2014-P TN 5-ounce Silver
|2014-P TN 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|425
|2014-P UT 5-ounce Silver
|2014-P UT 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|475
|2014-P VA 5-ounce Silver
|2014-P VA 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2015 (P) DE 5-ounce Silver
|2015 (P) DE 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|375
|2015 (P) LA 5-ounce Silver
|2015 (P) LA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|375
|2015 (P) NC 5-ounce Silver
|2015 (P) NC 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|400
|2015 (P) NE 5-ounce Silver
|2015 (P) NE 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|375
|2015 (P) NY 5-ounce Silver
|2015 (P) NY 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|375
|2015-P DE 5-ounce Silver
|2015-P DE 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|375
|2015-P LA 5-ounce Silver
|2015-P LA 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2015-P NC 5-ounce Silver
|2015-P NC 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2015-P NE 5-ounce Silver
|2015-P NE 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2015-P NY 5-ounce Silver
|2015-P NY 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2016 (P) IL 5-ounce Silver
|2016 (P) IL 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) KY 5-ounce Silver
|2016 (P) KY 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) ND 5-ounce Silver
|2016 (P) ND 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) SC 5-ounce Silver
|2016 (P) SC 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) WV 5-ounce Silver
|2016 (P) WV 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016-P IL 5-ounce Silver
|2016-P IL 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P KY 5-ounce Silver
|2016-P KY 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P ND 5-ounce Silver
|2016-P ND 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P SC 5-ounce Silver
|2016-P SC 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P WV 5-ounce Silver
|2016-P WV 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017 (P) DC 5-ounce Silver
|2017 (P) DC 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) IA 5-ounce Silver
|2017 (P) IA 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) IN 5-ounce Silver
|2017 (P) IN 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) MO 5-ounce Silver
|2017 (P) MO 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) NJ 5-ounce Silver
|2017 (P) NJ 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017-P DC 5-ounce Silver
|2017-P DC 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P IA 5-ounce Silver
|2017-P IA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P IN 5-ounce Silver
|2017-P IN 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P MO 5-ounce Silver
|2017-P MO 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P NJ 5-ounce Silver
|2017-P NJ 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018 (P) GA 5-ounce Silver
|2018 (P) GA 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) MI 5-ounce Silver
|2018 (P) MI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) MN 5-ounce Silver
|2018 (P) MN 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) RI 5-ounce Silver
|2018 (P) RI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) WI 5-ounce Silver
|2018 (P) WI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018-P GA 5-ounce Silver
|2018-P GA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P MI 5-ounce Silver
|2018-P MI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P MN 5-ounce Silver
|2018-P MN 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P RI 5-ounce Silver
|2018-P RI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P WI 5-ounce Silver
|2018-P WI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2019 (P) GU 5-ounce Silver
|2019 (P) GU 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2019 (P) ID 5-ounce Silver
|2019 (P) ID 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2019 (P) MA 5-ounce Silver
|2019 (P) MA 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2019 (P) NMI 5-ounce Silver
|2019 (P) NMI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2019 (P) TX 5-ounce Silver
|2019 (P) TX 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2019-P GU 5-ounce Silver
|2019-P GU 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2019-P ID 5-ounce Silver
|2019-P ID 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2019-P MA 5-ounce Silver
|2019-P MA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2019-P NMI 5-ounce Silver
|2019-P NMI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2019-P TX 5-ounce Silver
|2019-P TX 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2020 (P) AS 5-ounce Silver
|2020 (P) AS 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) CT 5-ounce Silver
|2020 (P) CT 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) KS 5-ounce Silver
|2020 (P) KS 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) VI 5-ounce Silver
|2020 (P) VI 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) VT 5-ounce Silver
|2020 (P) VT 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020-P AS 5-ounce Silver
|2020-P AS 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P CT 5-ounce Silver
|2020-P CT 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P KS 5-ounce Silver
|2020-P KS 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P VI 5-ounce Silver
|2020-P VI 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P VT 5-ounce Silver
|2020-P VT 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2021 (P) AL 5-ounce Silver
|2021 (P) AL 5-ounce Silver
|200
|200
|200
|290
|2021-P AL 5-ounce Silver
|2021-P AL 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|300