Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

No result found

Enlarge
Enlarge
No result found

...READ MORE

- Buy & Sell -
No result found
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
No result found
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

America the Beautiful
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70
 
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70
2010 (P) AR 5-ounce Silver2010 (P) AR 5-ounce Silver 300 300 450 -.-
2010 (P) AZ 5-ounce Silver2010 (P) AZ 5-ounce Silver 300 300 450 -.-
2010 (P) CA 5-ounce Silver2010 (P) CA 5-ounce Silver 300 300 375 350
2010 (P) OR 5-ounce Silver2010 (P) OR 5-ounce Silver 300 300 350 -.-
2010 (P) WY 5-ounce Silver2010 (P) WY 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2010-P AR 5-ounce Silver2010-P AR 5-ounce Silver 300 300 360 625
2010-P AZ 5-ounce Silver2010-P AZ 5-ounce Silver 300 300 400 800
2010-P CA 5-ounce Silver2010-P CA 5-ounce Silver 325 325 400 700
2010-P OR 5-ounce Silver2010-P OR 5-ounce Silver 300 300 350 700
2010-P WY 5-ounce Silver2010-P WY 5-ounce Silver 300 300 350 300
2011 (P) MS 5-ounce Silver2011 (P) MS 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2011 (P) MT 5-ounce Silver2011 (P) MT 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2011 (P) OK 5-ounce Silver2011 (P) OK 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2011 (P) PA 5-ounce Silver2011 (P) PA 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2011 (P) WA 5-ounce Silver2011 (P) WA 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2011-P MS 5-ounce Silver2011-P MS 5-ounce Silver 300 300 400 -.-
2011-P MT 5-ounce Silver2011-P MT 5-ounce Silver 300 300 400 450
2011-P OK 5-ounce Silver2011-P OK 5-ounce Silver 300 300 400 550
2011-P PA 5-ounce Silver2011-P PA 5-ounce Silver 300 300 350 475
2011-P WA 5-ounce Silver2011-P WA 5-ounce Silver 300 300 400 675
2012 (P) AK 5-ounce Silver2012 (P) AK 5-ounce Silver 300 300 350 -.-
2012 (P) HI 5-ounce Silver2012 (P) HI 5-ounce Silver 350 350 525 -.-
2012 (P) ME 5-ounce Silver2012 (P) ME 5-ounce Silver 300 300 325 -.-
2012 (P) NM 5-ounce Silver2012 (P) NM 5-ounce Silver 300 300 340 -.-
2012 (P) PR 5-ounce Silver2012 (P) PR 5-ounce Silver 300 300 350 -.-
2012-P AK 5-ounce Silver2012-P AK 5-ounce Silver 325 325 425 600
2012-P HI 5-ounce Silver2012-P HI 5-ounce Silver 400 425 650 -.-
2012-P ME 5-ounce Silver2012-P ME 5-ounce Silver 325 325 450 900
2012-P NM 5-ounce Silver2012-P NM 5-ounce Silver 300 300 350 400
2012-P PR 5-ounce Silver2012-P PR 5-ounce Silver 300 300 375 450
2013 (P) MD 5-ounce Silver2013 (P) MD 5-ounce Silver 300 300 325 450
2013 (P) NH 5-ounce Silver2013 (P) NH 5-ounce Silver 300 300 350 375
2013 (P) NV 5-ounce Silver2013 (P) NV 5-ounce Silver 300 300 350 450
2013 (P) OH 5-ounce Silver2013 (P) OH 5-ounce Silver 300 300 375 435
2013 (P) SD 5-ounce Silver2013 (P) SD 5-ounce Silver 300 300 350 450
2013-P MD 5-ounce Silver2013-P MD 5-ounce Silver 300 300 350 450
2013-P NH 5-ounce Silver2013-P NH 5-ounce Silver 300 300 375 500
2013-P NV 5-ounce Silver2013-P NV 5-ounce Silver 300 300 350 450
2013-P OH 5-ounce Silver2013-P OH 5-ounce Silver 300 300 400 450
2013-P SD 5-ounce Silver2013-P SD 5-ounce Silver 300 300 350 450
2014 (P) CO 5-ounce Silver2014 (P) CO 5-ounce Silver 300 300 325 400
2014 (P) FL 5-ounce Silver2014 (P) FL 5-ounce Silver 300 300 325 400
2014 (P) TN 5-ounce Silver2014 (P) TN 5-ounce Silver 300 300 350 450
2014 (P) UT 5-ounce Silver2014 (P) UT 5-ounce Silver 300 300 350 450
2014 (P) VA 5-ounce Silver2014 (P) VA 5-ounce Silver 300 300 350 450
2014-P CO 5-ounce Silver2014-P CO 5-ounce Silver 300 300 350 450
2014-P FL 5-ounce Silver2014-P FL 5-ounce Silver 300 300 350 450
2014-P TN 5-ounce Silver2014-P TN 5-ounce Silver 300 300 350 425
2014-P UT 5-ounce Silver2014-P UT 5-ounce Silver 300 300 350 475
2014-P VA 5-ounce Silver2014-P VA 5-ounce Silver 300 300 350 450
2015 (P) DE 5-ounce Silver2015 (P) DE 5-ounce Silver 300 300 350 375
2015 (P) LA 5-ounce Silver2015 (P) LA 5-ounce Silver 300 300 325 375
2015 (P) NC 5-ounce Silver2015 (P) NC 5-ounce Silver 300 300 325 400
2015 (P) NE 5-ounce Silver2015 (P) NE 5-ounce Silver 300 300 325 375
2015 (P) NY 5-ounce Silver2015 (P) NY 5-ounce Silver 300 300 325 375
2015-P DE 5-ounce Silver2015-P DE 5-ounce Silver 300 300 350 375
2015-P LA 5-ounce Silver2015-P LA 5-ounce Silver 300 300 350 400
2015-P NC 5-ounce Silver2015-P NC 5-ounce Silver 300 300 350 400
2015-P NE 5-ounce Silver2015-P NE 5-ounce Silver 300 300 350 400
2015-P NY 5-ounce Silver2015-P NY 5-ounce Silver 300 300 350 400
2016 (P) IL 5-ounce Silver2016 (P) IL 5-ounce Silver 300 300 310 310
2016 (P) KY 5-ounce Silver2016 (P) KY 5-ounce Silver 300 300 310 310
2016 (P) ND 5-ounce Silver2016 (P) ND 5-ounce Silver 300 300 310 310
2016 (P) SC 5-ounce Silver2016 (P) SC 5-ounce Silver 300 300 310 310
2016 (P) WV 5-ounce Silver2016 (P) WV 5-ounce Silver 300 300 310 310
2016-P IL 5-ounce Silver2016-P IL 5-ounce Silver 300 300 325 350
2016-P KY 5-ounce Silver2016-P KY 5-ounce Silver 300 300 325 350
2016-P ND 5-ounce Silver2016-P ND 5-ounce Silver 300 300 325 350
2016-P SC 5-ounce Silver2016-P SC 5-ounce Silver 300 300 325 350
2016-P WV 5-ounce Silver2016-P WV 5-ounce Silver 300 300 325 350
2017 (P) DC 5-ounce Silver2017 (P) DC 5-ounce Silver 300 300 310 310
2017 (P) IA 5-ounce Silver2017 (P) IA 5-ounce Silver 300 300 310 310
2017 (P) IN 5-ounce Silver2017 (P) IN 5-ounce Silver 300 300 310 310
2017 (P) MO 5-ounce Silver2017 (P) MO 5-ounce Silver 300 300 310 310
2017 (P) NJ 5-ounce Silver2017 (P) NJ 5-ounce Silver 300 300 310 310
2017-P DC 5-ounce Silver2017-P DC 5-ounce Silver 300 300 325 350
2017-P IA 5-ounce Silver2017-P IA 5-ounce Silver 300 300 325 350
2017-P IN 5-ounce Silver2017-P IN 5-ounce Silver 300 300 325 350
2017-P MO 5-ounce Silver2017-P MO 5-ounce Silver 300 300 325 350
2017-P NJ 5-ounce Silver2017-P NJ 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018 (P) GA 5-ounce Silver2018 (P) GA 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) MI 5-ounce Silver2018 (P) MI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) MN 5-ounce Silver2018 (P) MN 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) RI 5-ounce Silver2018 (P) RI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) WI 5-ounce Silver2018 (P) WI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018-P GA 5-ounce Silver2018-P GA 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P MI 5-ounce Silver2018-P MI 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P MN 5-ounce Silver2018-P MN 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P RI 5-ounce Silver2018-P RI 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P WI 5-ounce Silver2018-P WI 5-ounce Silver 300 300 325 350
2019 (P) GU 5-ounce Silver2019 (P) GU 5-ounce Silver 300 300 310 325
2019 (P) ID 5-ounce Silver2019 (P) ID 5-ounce Silver 300 300 310 325
2019 (P) MA 5-ounce Silver2019 (P) MA 5-ounce Silver 300 300 310 325
2019 (P) NMI 5-ounce Silver2019 (P) NMI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2019 (P) TX 5-ounce Silver2019 (P) TX 5-ounce Silver 300 300 310 325
2019-P GU 5-ounce Silver2019-P GU 5-ounce Silver 300 300 325 350
2019-P ID 5-ounce Silver2019-P ID 5-ounce Silver 300 300 325 350
2019-P MA 5-ounce Silver2019-P MA 5-ounce Silver 300 300 325 350
2019-P NMI 5-ounce Silver2019-P NMI 5-ounce Silver 300 300 325 350
2019-P TX 5-ounce Silver2019-P TX 5-ounce Silver 300 300 325 350
2020 (P) AS 5-ounce Silver2020 (P) AS 5-ounce Silver 175 175 175 225
2020 (P) CT 5-ounce Silver2020 (P) CT 5-ounce Silver 175 175 175 225
2020 (P) KS 5-ounce Silver2020 (P) KS 5-ounce Silver 175 175 175 225
2020 (P) VI 5-ounce Silver2020 (P) VI 5-ounce Silver 175 175 175 225
2020 (P) VT 5-ounce Silver2020 (P) VT 5-ounce Silver 175 175 175 225
2020-P AS 5-ounce Silver2020-P AS 5-ounce Silver 220 220 220 250
2020-P CT 5-ounce Silver2020-P CT 5-ounce Silver 220 220 220 250
2020-P KS 5-ounce Silver2020-P KS 5-ounce Silver 220 220 220 250
2020-P VI 5-ounce Silver2020-P VI 5-ounce Silver 220 220 220 250
2020-P VT 5-ounce Silver2020-P VT 5-ounce Silver 220 220 220 250
2021 (P) AL 5-ounce Silver2021 (P) AL 5-ounce Silver 200 200 200 290
2021-P AL 5-ounce Silver2021-P AL 5-ounce Silver 220 220 220 300
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified