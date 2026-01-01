|2020-D AS Copper-Nickel Clad
|2020-D AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D CT Copper-Nickel Clad
|2020-D CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D KS Copper-Nickel Clad
|2020-D KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D VI Copper-Nickel Clad
|2020-D VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D VT Copper-Nickel Clad
|2020-D VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P AS Copper-Nickel Clad
|2020-P AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P CT Copper-Nickel Clad
|2020-P CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P KS Copper-Nickel Clad
|2020-P KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|9.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P VI Copper-Nickel Clad
|2020-P VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P VT Copper-Nickel Clad
|2020-P VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|75
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|30
|50
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|50
|75
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|30
|50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad
|2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|12
|-.-
|-.-
|15
|20
|75
|125
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Silver AS Silver Proof
|2020-S Silver AS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2020-S Silver CT Silver Proof
|2020-S Silver CT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2020-S Silver KS Silver Proof
|2020-S Silver KS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2020-S Silver VI Silver Proof
|2020-S Silver VI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2020-S Silver VT Silver Proof
|2020-S Silver VT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25