Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2020-D AS Copper-Nickel Clad2020-D AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D CT Copper-Nickel Clad2020-D CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D KS Copper-Nickel Clad2020-D KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D VI Copper-Nickel Clad2020-D VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-D VT Copper-Nickel Clad2020-D VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P AS Copper-Nickel Clad2020-P AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P CT Copper-Nickel Clad2020-P CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P KS Copper-Nickel Clad2020-P KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 9.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P VI Copper-Nickel Clad2020-P VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P VT Copper-Nickel Clad2020-P VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad2020-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad2020-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad2020-S Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad2020-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad2020-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad2020-W Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 75 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad2020-W Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 30 50 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad2020-W Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 50 75 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad2020-W Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 30 50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad2020-W Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 12 -.- -.- 15 20 75 125 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Silver AS Silver Proof2020-S Silver AS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2020-S Silver CT Silver Proof2020-S Silver CT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2020-S Silver KS Silver Proof2020-S Silver KS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2020-S Silver VI Silver Proof2020-S Silver VI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2020-S Silver VT Silver Proof2020-S Silver VT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified