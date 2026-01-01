|2020 (P) AS 5-ounce Silver
|2020 (P) AS 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) CT 5-ounce Silver
|2020 (P) CT 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) KS 5-ounce Silver
|2020 (P) KS 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) VI 5-ounce Silver
|2020 (P) VI 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020 (P) VT 5-ounce Silver
|2020 (P) VT 5-ounce Silver
|175
|175
|175
|225
|2020-P AS 5-ounce Silver
|2020-P AS 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P CT 5-ounce Silver
|2020-P CT 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P KS 5-ounce Silver
|2020-P KS 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P VI 5-ounce Silver
|2020-P VI 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250
|2020-P VT 5-ounce Silver
|2020-P VT 5-ounce Silver
|220
|220
|220
|250