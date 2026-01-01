|2019 (P) GU 5-ounce Silver
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|2019 (P) ID 5-ounce Silver
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|2019 (P) MA 5-ounce Silver
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|2019 (P) NMI 5-ounce Silver
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|2019 (P) TX 5-ounce Silver
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|2019-P GU 5-ounce Silver
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|2019-P ID 5-ounce Silver
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|2019-P MA 5-ounce Silver
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|2019-P NMI 5-ounce Silver
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|2019-P TX 5-ounce Silver
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