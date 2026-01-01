Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2018-D GA Copper-Nickel Clad2018-D GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D MI Copper-Nickel Clad2018-D MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D MN Copper-Nickel Clad2018-D MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D RI Copper-Nickel Clad2018-D RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D WI Copper-Nickel Clad2018-D WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P GA Copper-Nickel Clad2018-P GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P MI Copper-Nickel Clad2018-P MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P MN Copper-Nickel Clad2018-P MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P RI Copper-Nickel Clad2018-P RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P WI Copper-Nickel Clad2018-P WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 15 -.- -.- 17 -.- -.- 18 -.- 25 -.- 35
2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 15 -.- -.- 16 -.- -.- 17 -.- 18 -.- 30
2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 16 -.- -.- 17 -.- -.- 18 -.- 25 -.- 35
2018-S Reverse Proof Silver RI Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver RI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 15 -.- -.- 17 -.- -.- 18 -.- 25 -.- 35
2018-S Reverse Proof Silver WI Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver WI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 16 -.- -.- 17 -.- -.- 18 -.- 25 -.- 35
2018-S Silver GA Silver Proof2018-S Silver GA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2018-S Silver MI Silver Proof2018-S Silver MI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2018-S Silver MN Silver Proof2018-S Silver MN Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2018-S Silver RI Silver Proof2018-S Silver RI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2018-S Silver WI Silver Proof2018-S Silver WI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified