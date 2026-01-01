|2018-D GA Copper-Nickel Clad
|2018-D GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D MI Copper-Nickel Clad
|2018-D MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D MN Copper-Nickel Clad
|2018-D MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D RI Copper-Nickel Clad
|2018-D RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D WI Copper-Nickel Clad
|2018-D WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P GA Copper-Nickel Clad
|2018-P GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P MI Copper-Nickel Clad
|2018-P MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P MN Copper-Nickel Clad
|2018-P MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P RI Copper-Nickel Clad
|2018-P RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P WI Copper-Nickel Clad
|2018-P WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad MN Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver GA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|15
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|25
|-.-
|35
|2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver MI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|15
|-.-
|-.-
|16
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|18
|-.-
|30
|2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver MN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|16
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|25
|-.-
|35
|2018-S Reverse Proof Silver RI Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver RI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|15
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|25
|-.-
|35
|2018-S Reverse Proof Silver WI Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver WI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|16
|-.-
|-.-
|17
|-.-
|-.-
|18
|-.-
|25
|-.-
|35
|2018-S Silver GA Silver Proof
|2018-S Silver GA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2018-S Silver MI Silver Proof
|2018-S Silver MI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2018-S Silver MN Silver Proof
|2018-S Silver MN Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2018-S Silver RI Silver Proof
|2018-S Silver RI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2018-S Silver WI Silver Proof
|2018-S Silver WI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25