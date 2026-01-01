|2018 (P) GA 5-ounce Silver
|2018 (P) GA 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) MI 5-ounce Silver
|2018 (P) MI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) MN 5-ounce Silver
|2018 (P) MN 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) RI 5-ounce Silver
|2018 (P) RI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018 (P) WI 5-ounce Silver
|2018 (P) WI 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|325
|2018-P GA 5-ounce Silver
|2018-P GA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P MI 5-ounce Silver
|2018-P MI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P MN 5-ounce Silver
|2018-P MN 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P RI 5-ounce Silver
|2018-P RI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2018-P WI 5-ounce Silver
|2018-P WI 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350