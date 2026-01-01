Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

No result found

Enlarge
Enlarge
No result found

...READ MORE

- Buy & Sell -
No result found
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
No result found
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

America the Beautiful
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70
 
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70
2018 (P) GA 5-ounce Silver2018 (P) GA 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) MI 5-ounce Silver2018 (P) MI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) MN 5-ounce Silver2018 (P) MN 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) RI 5-ounce Silver2018 (P) RI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018 (P) WI 5-ounce Silver2018 (P) WI 5-ounce Silver 300 300 310 325
2018-P GA 5-ounce Silver2018-P GA 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P MI 5-ounce Silver2018-P MI 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P MN 5-ounce Silver2018-P MN 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P RI 5-ounce Silver2018-P RI 5-ounce Silver 300 300 325 350
2018-P WI 5-ounce Silver2018-P WI 5-ounce Silver 300 300 325 350
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified