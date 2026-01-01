|2017 (P) DC 5-ounce Silver
|2017 (P) DC 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) IA 5-ounce Silver
|2017 (P) IA 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) IN 5-ounce Silver
|2017 (P) IN 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) MO 5-ounce Silver
|2017 (P) MO 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017 (P) NJ 5-ounce Silver
|2017 (P) NJ 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2017-P DC 5-ounce Silver
|2017-P DC 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P IA 5-ounce Silver
|2017-P IA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P IN 5-ounce Silver
|2017-P IN 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P MO 5-ounce Silver
|2017-P MO 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2017-P NJ 5-ounce Silver
|2017-P NJ 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350