Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2016-D IL Copper-Nickel Clad2016-D IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D KY Copper-Nickel Clad2016-D KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D ND Copper-Nickel Clad2016-D ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D SC Copper-Nickel Clad2016-D SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D WV Copper-Nickel Clad2016-D WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P IL Copper-Nickel Clad2016-P IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P KY Copper-Nickel Clad2016-P KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P ND Copper-Nickel Clad2016-P ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P SC Copper-Nickel Clad2016-P SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P WV Copper-Nickel Clad2016-P WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.30 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Silver IL Silver Proof2016-S Silver IL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver KY Silver Proof2016-S Silver KY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver ND Silver Proof2016-S Silver ND Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver SC Silver Proof2016-S Silver SC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-S Silver WV Silver Proof2016-S Silver WV Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified