|2016-D IL Copper-Nickel Clad
|2016-D IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|650
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D KY Copper-Nickel Clad
|2016-D KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D ND Copper-Nickel Clad
|2016-D ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D SC Copper-Nickel Clad
|2016-D SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D WV Copper-Nickel Clad
|2016-D WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P IL Copper-Nickel Clad
|2016-P IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P KY Copper-Nickel Clad
|2016-P KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P ND Copper-Nickel Clad
|2016-P ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|1,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P SC Copper-Nickel Clad
|2016-P SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P WV Copper-Nickel Clad
|2016-P WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.30
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.25
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|20
|2016-S Silver IL Silver Proof
|2016-S Silver IL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver KY Silver Proof
|2016-S Silver KY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver ND Silver Proof
|2016-S Silver ND Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver SC Silver Proof
|2016-S Silver SC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2016-S Silver WV Silver Proof
|2016-S Silver WV Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25