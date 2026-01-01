|2016 (P) IL 5-ounce Silver
|2016 (P) IL 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) KY 5-ounce Silver
|2016 (P) KY 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) ND 5-ounce Silver
|2016 (P) ND 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) SC 5-ounce Silver
|2016 (P) SC 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016 (P) WV 5-ounce Silver
|2016 (P) WV 5-ounce Silver
|300
|300
|310
|310
|2016-P IL 5-ounce Silver
|2016-P IL 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P KY 5-ounce Silver
|2016-P KY 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P ND 5-ounce Silver
|2016-P ND 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P SC 5-ounce Silver
|2016-P SC 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350
|2016-P WV 5-ounce Silver
|2016-P WV 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|350