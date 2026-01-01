Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2015-D DE Copper-Nickel Clad2015-D DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D LA Copper-Nickel Clad2015-D LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NC Copper-Nickel Clad2015-D NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NE Copper-Nickel Clad2015-D NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NY Copper-Nickel Clad2015-D NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P DE Copper-Nickel Clad2015-P DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P LA Copper-Nickel Clad2015-P LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NC Copper-Nickel Clad2015-P NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NE Copper-Nickel Clad2015-P NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NY Copper-Nickel Clad2015-P NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Silver DE Silver Proof2015-S Silver DE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver LA Silver Proof2015-S Silver LA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver NC Silver Proof2015-S Silver NC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver NE Silver Proof2015-S Silver NE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2015-S Silver NY Silver Proof2015-S Silver NY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified