|2015-D DE Copper-Nickel Clad
|2015-D DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D LA Copper-Nickel Clad
|2015-D LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D NC Copper-Nickel Clad
|2015-D NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D NE Copper-Nickel Clad
|2015-D NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D NY Copper-Nickel Clad
|2015-D NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P DE Copper-Nickel Clad
|2015-P DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P LA Copper-Nickel Clad
|2015-P LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P NC Copper-Nickel Clad
|2015-P NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P NE Copper-Nickel Clad
|2015-P NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P NY Copper-Nickel Clad
|2015-P NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.30
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2015-S Silver DE Silver Proof
|2015-S Silver DE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver LA Silver Proof
|2015-S Silver LA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver NC Silver Proof
|2015-S Silver NC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver NE Silver Proof
|2015-S Silver NE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2015-S Silver NY Silver Proof
|2015-S Silver NY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30