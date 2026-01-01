|2015 (P) DE 5-ounce Silver
|2015 (P) DE 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|375
|2015 (P) LA 5-ounce Silver
|2015 (P) LA 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|375
|2015 (P) NC 5-ounce Silver
|2015 (P) NC 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|400
|2015 (P) NE 5-ounce Silver
|2015 (P) NE 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|375
|2015 (P) NY 5-ounce Silver
|2015 (P) NY 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|375
|2015-P DE 5-ounce Silver
|2015-P DE 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|375
|2015-P LA 5-ounce Silver
|2015-P LA 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2015-P NC 5-ounce Silver
|2015-P NC 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2015-P NE 5-ounce Silver
|2015-P NE 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2015-P NY 5-ounce Silver
|2015-P NY 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400