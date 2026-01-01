|2013-D MD Copper-Nickel Clad
|2013-D MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D NH Copper-Nickel Clad
|2013-D NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D NV Copper-Nickel Clad
|2013-D NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D OH Copper-Nickel Clad
|2013-D OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D SD Copper-Nickel Clad
|2013-D SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P MD Copper-Nickel Clad
|2013-P MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P NH Copper-Nickel Clad
|2013-P NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P NV Copper-Nickel Clad
|2013-P NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P OH Copper-Nickel Clad
|2013-P OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P SD Copper-Nickel Clad
|2013-P SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|12
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|12
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|12
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|10
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Silver MD Silver Proof
|2013-S Silver MD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2013-S Silver NH Silver Proof
|2013-S Silver NH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2013-S Silver NV Silver Proof
|2013-S Silver NV Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|40
|2013-S Silver OH Silver Proof
|2013-S Silver OH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|30
|2013-S Silver SD Silver Proof
|2013-S Silver SD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|22
|25
|-.-
|40