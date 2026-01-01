Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2013-D MD Copper-Nickel Clad2013-D MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D NH Copper-Nickel Clad2013-D NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D NV Copper-Nickel Clad2013-D NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D OH Copper-Nickel Clad2013-D OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D SD Copper-Nickel Clad2013-D SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P MD Copper-Nickel Clad2013-P MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P NH Copper-Nickel Clad2013-P NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P NV Copper-Nickel Clad2013-P NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P OH Copper-Nickel Clad2013-P OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P SD Copper-Nickel Clad2013-P SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Silver MD Silver Proof2013-S Silver MD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2013-S Silver NH Silver Proof2013-S Silver NH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2013-S Silver NV Silver Proof2013-S Silver NV Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 40
2013-S Silver OH Silver Proof2013-S Silver OH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 30
2013-S Silver SD Silver Proof2013-S Silver SD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 22 25 -.- 40
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified