|2013 (P) MD 5-ounce Silver
|2013 (P) MD 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|450
|2013 (P) NH 5-ounce Silver
|2013 (P) NH 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|375
|2013 (P) NV 5-ounce Silver
|2013 (P) NV 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013 (P) OH 5-ounce Silver
|2013 (P) OH 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|435
|2013 (P) SD 5-ounce Silver
|2013 (P) SD 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013-P MD 5-ounce Silver
|2013-P MD 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013-P NH 5-ounce Silver
|2013-P NH 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|500
|2013-P NV 5-ounce Silver
|2013-P NV 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450
|2013-P OH 5-ounce Silver
|2013-P OH 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|450
|2013-P SD 5-ounce Silver
|2013-P SD 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|450