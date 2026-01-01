Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2012-D AK Copper-Nickel Clad2012-D AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D HI Copper-Nickel Clad2012-D HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D ME Copper-Nickel Clad2012-D ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D NM Copper-Nickel Clad2012-D NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D PR Copper-Nickel Clad2012-D PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P AK Copper-Nickel Clad2012-P AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P HI Copper-Nickel Clad2012-P HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P ME Copper-Nickel Clad2012-P ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P NM Copper-Nickel Clad2012-P NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P PR Copper-Nickel Clad2012-P PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad 0.11 16,166.40 27,345.50 110,630 105,000 136,151.59 123,130 150,000 183,274.40 105,968 375,000 228 0.69 23,130 104,380 450,000 12.50 12.50 11.25 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad 0.06 0.06 0.06 87.40 0.06 210 240 0.06 300 201.25 475 575 8,660 2,220 450 870 123,130 150,000 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad 0.06 0.06 0.06 87.40 0.06 210 240 0.06 300 201.25 475 575 250 2,220 450 870 123,130 150,000 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad 50 0.06 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 1.10 3,810 264 5.50 281.25 9.07 6.05 2,780 12.50 516 68.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad 0.06 16,166.40 27,345.50 87.40 58,816.39 210 240 86,638 300 30,630 475 127,684 250 2,220 335,770 450,000 123,130 73.60 62.50 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Silver AK Silver Proof2012-S Silver AK Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 50
2012-S Silver HI Silver Proof2012-S Silver HI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2012-S Silver ME Silver Proof2012-S Silver ME Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
2012-S Silver NM Silver Proof2012-S Silver NM Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 75
2012-S Silver PR Silver Proof2012-S Silver PR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 12 11 13 15 12 15 20 13 25 -.- 40
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1837 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/104). PCGS 1837 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/104). PCGS AU-50 152.75 Heritage Auctions 21152 ANACS
1837 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1837 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 336.00 Heritage Auctions 25135 Genuine PCGS