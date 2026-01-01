|2012-D AK Copper-Nickel Clad
|2012-D AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D HI Copper-Nickel Clad
|2012-D HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D ME Copper-Nickel Clad
|2012-D ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D NM Copper-Nickel Clad
|2012-D NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D PR Copper-Nickel Clad
|2012-D PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P AK Copper-Nickel Clad
|2012-P AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P HI Copper-Nickel Clad
|2012-P HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P ME Copper-Nickel Clad
|2012-P ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P NM Copper-Nickel Clad
|2012-P NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P PR Copper-Nickel Clad
|2012-P PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|12
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad
|0.11
|16,166.40
|27,345.50
|110,630
|105,000
|136,151.59
|123,130
|150,000
|183,274.40
|105,968
|375,000
|228
|0.69
|23,130
|104,380
|450,000
|12.50
|12.50
|11.25
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad
|0.06
|0.06
|0.06
|87.40
|0.06
|210
|240
|0.06
|300
|201.25
|475
|575
|8,660
|2,220
|450
|870
|123,130
|150,000
|15
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|0.06
|0.06
|0.06
|87.40
|0.06
|210
|240
|0.06
|300
|201.25
|475
|575
|250
|2,220
|450
|870
|123,130
|150,000
|15
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad
|50
|0.06
|0.11
|0.06
|0.06
|0.06
|0.06
|0.06
|0.06
|1.10
|3,810
|264
|5.50
|281.25
|9.07
|6.05
|2,780
|12.50
|516
|68.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|25
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|0.06
|16,166.40
|27,345.50
|87.40
|58,816.39
|210
|240
|86,638
|300
|30,630
|475
|127,684
|250
|2,220
|335,770
|450,000
|123,130
|73.60
|62.50
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Silver AK Silver Proof
|2012-S Silver AK Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|50
|2012-S Silver HI Silver Proof
|2012-S Silver HI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2012-S Silver ME Silver Proof
|2012-S Silver ME Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40
|2012-S Silver NM Silver Proof
|2012-S Silver NM Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|75
|2012-S Silver PR Silver Proof
|2012-S Silver PR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|12
|11
|13
|15
|12
|15
|20
|13
|25
|-.-
|40