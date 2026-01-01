|2012 (P) AK 5-ounce Silver
|2012 (P) AK 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|-.-
|2012 (P) HI 5-ounce Silver
|2012 (P) HI 5-ounce Silver
|350
|350
|525
|-.-
|2012 (P) ME 5-ounce Silver
|2012 (P) ME 5-ounce Silver
|300
|300
|325
|-.-
|2012 (P) NM 5-ounce Silver
|2012 (P) NM 5-ounce Silver
|300
|300
|340
|-.-
|2012 (P) PR 5-ounce Silver
|2012 (P) PR 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|-.-
|2012-P AK 5-ounce Silver
|2012-P AK 5-ounce Silver
|325
|325
|425
|600
|2012-P HI 5-ounce Silver
|2012-P HI 5-ounce Silver
|400
|425
|650
|-.-
|2012-P ME 5-ounce Silver
|2012-P ME 5-ounce Silver
|325
|325
|450
|900
|2012-P NM 5-ounce Silver
|2012-P NM 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|400
|2012-P PR 5-ounce Silver
|2012-P PR 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|450