|2011 (P) MS 5-ounce Silver
|2011 (P) MS 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) MT 5-ounce Silver
|2011 (P) MT 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) OK 5-ounce Silver
|2011 (P) OK 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) PA 5-ounce Silver
|2011 (P) PA 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011 (P) WA 5-ounce Silver
|2011 (P) WA 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011-P MS 5-ounce Silver
|2011-P MS 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2011-P MT 5-ounce Silver
|2011-P MT 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|450
|2011-P OK 5-ounce Silver
|2011-P OK 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|550
|2011-P PA 5-ounce Silver
|2011-P PA 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|475
|2011-P WA 5-ounce Silver
|2011-P WA 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|675