|2010 (P) AR 5-ounce Silver
|2010 (P) AR 5-ounce Silver
|300
|300
|450
|-.-
|2010 (P) AZ 5-ounce Silver
|2010 (P) AZ 5-ounce Silver
|300
|300
|450
|-.-
|2010 (P) CA 5-ounce Silver
|2010 (P) CA 5-ounce Silver
|300
|300
|375
|350
|2010 (P) OR 5-ounce Silver
|2010 (P) OR 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|-.-
|2010 (P) WY 5-ounce Silver
|2010 (P) WY 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|-.-
|2010-P AR 5-ounce Silver
|2010-P AR 5-ounce Silver
|300
|300
|360
|625
|2010-P AZ 5-ounce Silver
|2010-P AZ 5-ounce Silver
|300
|300
|400
|800
|2010-P CA 5-ounce Silver
|2010-P CA 5-ounce Silver
|325
|325
|400
|700
|2010-P OR 5-ounce Silver
|2010-P OR 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|700
|2010-P WY 5-ounce Silver
|2010-P WY 5-ounce Silver
|300
|300
|350
|300