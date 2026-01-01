Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2009-D AS Copper-Nickel Clad2009-D AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D DC Copper-Nickel Clad2009-D DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D GU Copper-Nickel Clad2009-D GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D NMI Copper-Nickel Clad2009-D NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 25 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D PR Copper-Nickel Clad2009-D PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D VI Copper-Nickel Clad2009-D VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P AS Copper-Nickel Clad2009-P AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P DC Copper-Nickel Clad2009-P DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P GU Copper-Nickel Clad2009-P GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P NMI Copper-Nickel Clad2009-P NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P PR Copper-Nickel Clad2009-P PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P VI Copper-Nickel Clad2009-P VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 30 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Silver AS Silver Proof2009-S Silver AS Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver DC Silver Proof2009-S Silver DC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver GU Silver Proof2009-S Silver GU Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver NMI Silver Proof2009-S Silver NMI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver PR Silver Proof2009-S Silver PR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
2009-S Silver VI Silver Proof2009-S Silver VI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 15 13 14 18 14 21 -.- 40
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified