|2009-D AS Copper-Nickel Clad
|2009-D AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D DC Copper-Nickel Clad
|2009-D DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|45
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D GU Copper-Nickel Clad
|2009-D GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D NMI Copper-Nickel Clad
|2009-D NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|25
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D PR Copper-Nickel Clad
|2009-D PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D VI Copper-Nickel Clad
|2009-D VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|70
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P AS Copper-Nickel Clad
|2009-P AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P DC Copper-Nickel Clad
|2009-P DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P GU Copper-Nickel Clad
|2009-P GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P NMI Copper-Nickel Clad
|2009-P NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|10
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P PR Copper-Nickel Clad
|2009-P PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P VI Copper-Nickel Clad
|2009-P VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|3
|5
|8
|30
|700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|3
|4
|6
|8
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|25
|2009-S Silver AS Silver Proof
|2009-S Silver AS Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver DC Silver Proof
|2009-S Silver DC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver GU Silver Proof
|2009-S Silver GU Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver NMI Silver Proof
|2009-S Silver NMI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver PR Silver Proof
|2009-S Silver PR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40
|2009-S Silver VI Silver Proof
|2009-S Silver VI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|15
|13
|14
|18
|14
|21
|-.-
|40