Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2004-D FL Copper-Nickel Clad2004-D FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D IA Copper-Nickel Clad2004-D IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 10 25 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D MI Copper-Nickel Clad2004-D MI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 7.70 12.50 18.75 25 32.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D TX Copper-Nickel Clad2004-D TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 9 50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Copper-Nickel Clad2004-D WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.60 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 15 30 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- 75 -.- -.- 120 125 -.- -.- 140 150 200 400 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 80 90 -.- -.- 100 125 150 250 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P FL Copper-Nickel Clad2004-P FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 25 140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P IA Copper-Nickel Clad2004-P IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 850 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P MI Copper-Nickel Clad2004-P MI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 11.25 21.25 43.75 168.75 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P TX Copper-Nickel Clad2004-P TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 20 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P WI Copper-Nickel Clad2004-P WI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 10 18.75 45 187.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 9 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Silver FL Silver Proof2004-S Silver FL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 18 -.- 60
2004-S Silver IA Silver Proof2004-S Silver IA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 23 -.- 60
2004-S Silver MI Silver Proof2004-S Silver MI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 17 -.- 60
2004-S Silver TX Silver Proof2004-S Silver TX Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 17 -.- 70
2004-S Silver WI Silver Proof2004-S Silver WI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 15 15 13 18 -.- 55
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified