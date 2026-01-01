|2004-D FL Copper-Nickel Clad
|2004-D FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|8
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D IA Copper-Nickel Clad
|2004-D IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|10
|25
|1,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D MI Copper-Nickel Clad
|2004-D MI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.75
|7.70
|12.50
|18.75
|25
|32.50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D TX Copper-Nickel Clad
|2004-D TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|9
|50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D WI Copper-Nickel Clad
|2004-D WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.60
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|15
|30
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad
|2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|75
|-.-
|-.-
|120
|125
|-.-
|-.-
|140
|150
|200
|400
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad
|2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|80
|90
|-.-
|-.-
|100
|125
|150
|250
|4,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P FL Copper-Nickel Clad
|2004-P FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|6
|25
|140
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P IA Copper-Nickel Clad
|2004-P IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|40
|850
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P MI Copper-Nickel Clad
|2004-P MI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|11.25
|21.25
|43.75
|168.75
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P TX Copper-Nickel Clad
|2004-P TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|20
|110
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P WI Copper-Nickel Clad
|2004-P WI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|10
|18.75
|45
|187.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|9
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2004-S Silver FL Silver Proof
|2004-S Silver FL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|60
|2004-S Silver IA Silver Proof
|2004-S Silver IA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|23
|-.-
|60
|2004-S Silver MI Silver Proof
|2004-S Silver MI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|17
|-.-
|60
|2004-S Silver TX Silver Proof
|2004-S Silver TX Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|17
|-.-
|70
|2004-S Silver WI Silver Proof
|2004-S Silver WI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|55