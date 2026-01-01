Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2003-D AL Copper-Nickel Clad2003-D AL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 12.50 17.50 22.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D AR Copper-Nickel Clad2003-D AR Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 6.60 10 12.50 45 60 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D IL Copper-Nickel Clad2003-D IL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.57 0.63 0.74 2.75 7.80 11.25 13.75 62.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D ME Copper-Nickel Clad2003-D ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D MO Copper-Nickel Clad2003-D MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P AL Copper-Nickel Clad2003-P AL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 13.75 18.75 32.50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P AR Copper-Nickel Clad2003-P AR Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 10 17.50 55 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P IL Copper-Nickel Clad2003-P IL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.43 0.48 0.69 2.20 7.20 11.25 12.50 100 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P ME Copper-Nickel Clad2003-P ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 20 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P MO Copper-Nickel Clad2003-P MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 18 -.- 40
2003-S Silver AL Silver Proof2003-S Silver AL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver AR Silver Proof2003-S Silver AR Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver IL Silver Proof2003-S Silver IL Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver ME Silver Proof2003-S Silver ME Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
2003-S Silver MO Silver Proof2003-S Silver MO Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 13 18 -.- 50
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified