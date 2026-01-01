|2003-D AL Copper-Nickel Clad
|2003-D AL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|12.50
|17.50
|22.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D AR Copper-Nickel Clad
|2003-D AR Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.75
|6.60
|10
|12.50
|45
|60
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D IL Copper-Nickel Clad
|2003-D IL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.57
|0.63
|0.74
|2.75
|7.80
|11.25
|13.75
|62.50
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D ME Copper-Nickel Clad
|2003-D ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|35
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-D MO Copper-Nickel Clad
|2003-D MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|15
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P AL Copper-Nickel Clad
|2003-P AL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|13.75
|18.75
|32.50
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P AR Copper-Nickel Clad
|2003-P AR Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|10
|17.50
|55
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P IL Copper-Nickel Clad
|2003-P IL Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.43
|0.48
|0.69
|2.20
|7.20
|11.25
|12.50
|100
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P ME Copper-Nickel Clad
|2003-P ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|8
|20
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P MO Copper-Nickel Clad
|2003-P MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|0.25
|0.30
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|7
|30
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|30
|2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|15
|-.-
|35
|2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|8
|7
|18
|-.-
|40
|2003-S Silver AL Silver Proof
|2003-S Silver AL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver AR Silver Proof
|2003-S Silver AR Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver IL Silver Proof
|2003-S Silver IL Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver ME Silver Proof
|2003-S Silver ME Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50
|2003-S Silver MO Silver Proof
|2003-S Silver MO Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|13
|18
|-.-
|50