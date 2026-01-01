|2001-D KY Copper-Nickel Clad
|2001-D KY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|8.40
|12
|22.50
|60
|92.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D NC Copper-Nickel Clad
|2001-D NC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|8.40
|12
|18.75
|37.50
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D NY Copper-Nickel Clad
|2001-D NY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|17.50
|62.50
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D RI Copper-Nickel Clad
|2001-D RI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|10.80
|16.25
|45
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-D VT Copper-Nickel Clad
|2001-D VT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.75
|7.20
|12
|20
|32.50
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P KY Copper-Nickel Clad
|2001-P KY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.51
|0.69
|2.20
|7.20
|10.80
|18.75
|22.50
|62.50
|1,720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P NC Copper-Nickel Clad
|2001-P NC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|10.80
|17.50
|22.50
|50
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P NY Copper-Nickel Clad
|2001-P NY Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|12
|18.75
|28.75
|40
|660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P RI Copper-Nickel Clad
|2001-P RI Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|20
|75
|156.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P VT Copper-Nickel Clad
|2001-P VT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|21.25
|27.50
|50
|325
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|45
|2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|45
|2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|3
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|40
|2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|50
|2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|4
|5
|8
|5
|6
|9
|8
|15
|-.-
|50
|2001-S Silver KY Silver Proof
|2001-S Silver KY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|55
|2001-S Silver NC Silver Proof
|2001-S Silver NC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|55
|2001-S Silver NY Silver Proof
|2001-S Silver NY Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|70
|2001-S Silver RI Silver Proof
|2001-S Silver RI Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|60
|2001-S Silver VT Silver Proof
|2001-S Silver VT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|12
|15
|12
|16
|17
|13
|20
|-.-
|50