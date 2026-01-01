Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2001-D KY Copper-Nickel Clad2001-D KY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 8.40 12 22.50 60 92.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D NC Copper-Nickel Clad2001-D NC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 8.40 12 18.75 37.50 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D NY Copper-Nickel Clad2001-D NY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 17.50 62.50 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D RI Copper-Nickel Clad2001-D RI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 10.80 16.25 45 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D VT Copper-Nickel Clad2001-D VT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 7.20 12 20 32.50 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P KY Copper-Nickel Clad2001-P KY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.51 0.69 2.20 7.20 10.80 18.75 22.50 62.50 1,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P NC Copper-Nickel Clad2001-P NC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 10.80 17.50 22.50 50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P NY Copper-Nickel Clad2001-P NY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 3 8.40 12 18.75 28.75 40 660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P RI Copper-Nickel Clad2001-P RI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 20 75 156.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P VT Copper-Nickel Clad2001-P VT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 7.20 12 21.25 27.50 50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 45
2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 45
2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 3 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 40
2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 50
2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 50
2001-S Silver KY Silver Proof2001-S Silver KY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 55
2001-S Silver NC Silver Proof2001-S Silver NC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 55
2001-S Silver NY Silver Proof2001-S Silver NY Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 70
2001-S Silver RI Silver Proof2001-S Silver RI Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 60
2001-S Silver VT Silver Proof2001-S Silver VT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 10 10 12 15 12 16 17 13 20 -.- 50
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
2001-D 25C Kentucky MS68 PCGS. 2001-D 25C Kentucky MS68 PCGS. MS-68 129.25 Heritage Auctions 28053 PCGS
2001-D 25C New York MS68 PCGS. 2001-D 25C New York MS68 PCGS. MS-68 660.00 Heritage Auctions 7522 PCGS