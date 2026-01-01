|2000-D MA Copper-Nickel Clad
|2000-D MA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|6.60
|10.80
|16.25
|37.50
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D MD Copper-Nickel Clad
|2000-D MD Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|3
|7.80
|12
|16.25
|35
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D NH Copper-Nickel Clad
|2000-D NH Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|13.20
|20
|37.50
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D SC Copper-Nickel Clad
|2000-D SC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.51
|0.74
|2.70
|8.40
|10.80
|15
|25
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-D VA Copper-Nickel Clad
|2000-D VA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.70
|7.80
|12
|20
|40
|810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P MA Copper-Nickel Clad
|2000-P MA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|6
|13.20
|17.50
|27.50
|56.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P MD Copper-Nickel Clad
|2000-P MD Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.69
|2.20
|7.20
|12
|20
|40
|81.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P NH Copper-Nickel Clad
|2000-P NH Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|13.20
|20
|28.75
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P SC Copper-Nickel Clad
|2000-P SC Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.74
|2.40
|7.80
|12
|16.25
|23.75
|62.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P VA Copper-Nickel Clad
|2000-P VA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|3
|8.40
|13.20
|17.50
|25
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|45
|2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|40
|2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|40
|2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|40
|2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|3
|3
|4
|4
|4
|6
|5
|6
|7
|6
|15
|-.-
|45
|2000-S Silver MA Silver Proof
|2000-S Silver MA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2000-S Silver MD Silver Proof
|2000-S Silver MD Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2000-S Silver NH Silver Proof
|2000-S Silver NH Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|100
|2000-S Silver SC Silver Proof
|2000-S Silver SC Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70
|2000-S Silver VA Silver Proof
|2000-S Silver VA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|9
|10
|11
|10
|12
|14
|12
|12
|14
|13
|17
|-.-
|70