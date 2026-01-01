Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2000-D MA Copper-Nickel Clad2000-D MA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 6.60 10.80 16.25 37.50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D MD Copper-Nickel Clad2000-D MD Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 3 7.80 12 16.25 35 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D NH Copper-Nickel Clad2000-D NH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 20 37.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D SC Copper-Nickel Clad2000-D SC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.51 0.74 2.70 8.40 10.80 15 25 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D VA Copper-Nickel Clad2000-D VA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.70 7.80 12 20 40 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P MA Copper-Nickel Clad2000-P MA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6 13.20 17.50 27.50 56.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P MD Copper-Nickel Clad2000-P MD Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 20 40 81.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P NH Copper-Nickel Clad2000-P NH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 20 28.75 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P SC Copper-Nickel Clad2000-P SC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.40 7.80 12 16.25 23.75 62.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P VA Copper-Nickel Clad2000-P VA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 17.50 25 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 45
2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 45
2000-S Silver MA Silver Proof2000-S Silver MA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2000-S Silver MD Silver Proof2000-S Silver MD Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2000-S Silver NH Silver Proof2000-S Silver NH Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 100
2000-S Silver SC Silver Proof2000-S Silver SC Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
2000-S Silver VA Silver Proof2000-S Silver VA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 11 10 12 14 12 12 14 13 17 -.- 70
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(2000) 25C Massachusetts Statehood Quarter -- Double Struck, Second Strike 35% Off Center -- MS66 PCGS. (2000) 25C Massachusetts Statehood Quarter -- Double Struck, Second Strike 35% Off Center -- MS66 PCGS. MS-66 1,140.00 Heritage Auctions 92037 PCGS
(2000) 25C Massachusetts Statehood Quarter Dollar -- 30% Clipped Planchet -- MS64 PCGS. (2000) 25C Massachusetts Statehood Quarter Dollar -- 30% Clipped Planchet -- MS64 PCGS. MS-64 65.00 Heritage Auctions 92035 PCGS