|1999-D CT Copper-Nickel Clad
|1999-D CT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.46
|0.51
|0.74
|2.20
|7.20
|13.20
|18.75
|31.25
|350
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D DE Copper-Nickel Clad
|1999-D DE Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.51
|0.74
|2.75
|8.40
|12
|22.50
|50
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D GA Copper-Nickel Clad
|1999-D GA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.46
|0.51
|0.74
|2.20
|8.40
|12
|22.50
|87.50
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D NJ Copper-Nickel Clad
|1999-D NJ Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|7.80
|13.20
|21.25
|62.50
|720
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-D PA Copper-Nickel Clad
|1999-D PA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.51
|0.57
|0.74
|2.20
|7.80
|13.20
|31.25
|93.75
|450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P CT Copper-Nickel Clad
|1999-P CT Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.74
|2.20
|8.40
|12
|17.50
|75
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P DE Copper-Nickel Clad
|1999-P DE Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.46
|0.57
|0.80
|2.75
|8.40
|12
|20
|53.75
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P GA Copper-Nickel Clad
|1999-P GA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.40
|0.46
|0.74
|2.47
|8.40
|12
|30
|68.75
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P NJ Copper-Nickel Clad
|1999-P NJ Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.39
|0.46
|0.69
|2.20
|8.40
|13.20
|21.25
|65
|375
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P PA Copper-Nickel Clad
|1999-P PA Copper-Nickel Clad
|0.28
|0.28
|0.28
|0.29
|0.31
|0.32
|0.33
|0.34
|0.35
|0.51
|0.57
|0.74
|2.20
|9
|12
|21.25
|37.50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|10
|9
|15
|-.-
|50
|1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|12
|9
|20
|-.-
|100
|1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|10
|9
|15
|-.-
|50
|1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|6
|6
|10
|9
|15
|-.-
|60
|1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|8
|5
|6
|10
|9
|15
|-.-
|80
|1999-S Silver CT Silver Proof
|1999-S Silver CT Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|11
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|75
|1999-S Silver DE Silver Proof
|1999-S Silver DE Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|11
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|500
|1999-S Silver GA Silver Proof
|1999-S Silver GA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|10
|12
|15
|24
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|80
|1999-S Silver NJ Silver Proof
|1999-S Silver NJ Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|10
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|100
|1999-S Silver PA Silver Proof
|1999-S Silver PA Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|8
|11
|12
|15
|13
|16
|17
|14
|17
|18
|15
|25
|-.-
|125