Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Washington Quarter Dollar

Enlarge
Enlarge
Washington Quarter Dollar

By George! A coin for all seasons

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Washington quarter dollar was born out of the Treasury Department's desire to produce a coin to mark the bicentennial of the birth of the f...READ MORE

- Buy & Sell -
Washington Quarter Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Washington Quarter Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
1999-D CT Copper-Nickel Clad1999-D CT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.51 0.74 2.20 7.20 13.20 18.75 31.25 350 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D DE Copper-Nickel Clad1999-D DE Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.51 0.74 2.75 8.40 12 22.50 50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D GA Copper-Nickel Clad1999-D GA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.51 0.74 2.20 8.40 12 22.50 87.50 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D NJ Copper-Nickel Clad1999-D NJ Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 7.80 13.20 21.25 62.50 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D PA Copper-Nickel Clad1999-D PA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.51 0.57 0.74 2.20 7.80 13.20 31.25 93.75 450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P CT Copper-Nickel Clad1999-P CT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.20 8.40 12 17.50 75 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P DE Copper-Nickel Clad1999-P DE Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.57 0.80 2.75 8.40 12 20 53.75 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P GA Copper-Nickel Clad1999-P GA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.47 8.40 12 30 68.75 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P NJ Copper-Nickel Clad1999-P NJ Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 8.40 13.20 21.25 65 375 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P PA Copper-Nickel Clad1999-P PA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.51 0.57 0.74 2.20 9 12 21.25 37.50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 50
1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 12 9 20 -.- 100
1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 50
1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 6 6 10 9 15 -.- 60
1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 80
1999-S Silver CT Silver Proof1999-S Silver CT Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 11 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 75
1999-S Silver DE Silver Proof1999-S Silver DE Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 11 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 500
1999-S Silver GA Silver Proof1999-S Silver GA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 10 12 15 24 16 17 14 17 18 15 25 -.- 80
1999-S Silver NJ Silver Proof1999-S Silver NJ Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 10 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 100
1999-S Silver PA Silver Proof1999-S Silver PA Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 11 12 15 13 16 17 14 17 18 15 25 -.- 125
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(1999) 25C Connecticut Statehood Quarter -- Double Struck on Aluminum Scrap -- MS64 PCGS. (1999) 25C Connecticut Statehood Quarter -- Double Struck on Aluminum Scrap -- MS64 PCGS. MS-64 998.75 Heritage Auctions 5101 PCGS
(1999) 25C Connecticut Statehood Quarter -- Struck 85% Off Center -- MS64 NGC. (1999) 25C Connecticut Statehood Quarter -- Struck 85% Off Center -- MS64 NGC. MS-64 240.00 Heritage Auctions 92208 NGC