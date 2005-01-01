Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Quarter

Enlarge
Enlarge
Quarter

Quarter dollar makes premiere in 1796

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

Although the quarter dollar was authorized under the Mint Act of April 2, 1792, the denomination was not issued until four years later with...READ MORE

- Buy & Sell -
Quarter
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Quarter
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Draped Bust, Small Eagle Quarter Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
1796 1796 11,000 14,380 28,310 38,190 53,060 62,500 64,810 68,440 85,310 107,190 131,250 146,880 170,690 198,190 260,000 494,000 1,812,500 2,437,500
 
Draped Bust, Heraldic Eagle Quarter Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
 
 
Capped Bust Quarter Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1815 Motto, Open Collar Strike1815 Motto, Open Collar Strike 200 228 360 570 900 2,250 2,610 3,000 3,270 3,510 3,750 4,220 5,090 7,090 11,690 24,060 56,550 129,380 -.- -.- -.- -.- -.-
1818 Motto, Open Collar Strike1818 Motto, Open Collar Strike 100 156 240 360 540 1,740 2,160 2,310 2,640 3,570 4,020 4,590 5,940 6,280 9,720 19,560 39,000 92,950 -.- -.- -.- -.- -.-
1818/5 Motto, Open Collar Strike1818/5 Motto, Open Collar Strike 125 156 234 390 820 1,860 2,340 2,550 2,790 3,420 3,660 4,000 4,470 7,660 9,780 19,060 49,080 156,250 -.- -.- -.- -.- -.-
1819 Large 9 Motto, Open Collar Strike1819 Large 9 Motto, Open Collar Strike 100 180 240 348 600 1,530 2,310 -.- 3,390 3,990 4,350 -.- 5,220 7,720 12,810 35,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1819 Small 9 Motto, Open Collar Strike1819 Small 9 Motto, Open Collar Strike 85 125 225 350 550 1,500 2,500 -.- 3,250 4,500 5,000 -.- 6,500 9,000 15,000 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1820 Large O Motto, Open Collar Strike1820 Large O Motto, Open Collar Strike 100 150 225 350 600 1,750 2,750 -.- 3,500 4,500 5,000 -.- 6,000 10,000 17,500 -.- -.- -.- -.- -.- 85,000 -.- 190,000
1820 Small O Motto, Open Collar Strike1820 Small O Motto, Open Collar Strike 100 156 234 330 600 1,710 2,250 2,460 3,090 3,510 3,810 4,190 4,660 7,160 12,350 34,060 51,250 103,130 -.- -.- -.- -.- -.-
1821 Motto, Open Collar Strike1821 Motto, Open Collar Strike 100 180 210 300 600 1,410 2,010 2,340 2,550 3,690 4,020 4,470 4,940 7,160 9,160 35,630 47,780 81,880 -.- -.- 65,000 85,000 -.-
1822 Motto, Open Collar Strike1822 Motto, Open Collar Strike 150 240 360 540 900 2,130 2,820 3,060 3,510 3,870 4,350 5,810 7,190 9,340 22,190 43,440 63,050 162,500 -.- 35,000 -.- -.- -.-
1822 25/50c Motto, Open Collar Strike1822 25/50c Motto, Open Collar Strike 5,000 5,590 9,660 19,190 24,380 30,630 32,190 34,060 36,560 40,940 51,560 57,190 61,880 72,190 105,630 175,000 273,000 -.- -.- -.- -.- 230,000 -.-
1823/2 Motto, Open Collar Strike1823/2 Motto, Open Collar Strike 35,000 33,130 53,060 65,630 74,380 95,630 110,630 131,250 168,750 181,250 193,750 218,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400,000 -.- -.-
1824/2 Motto, Open Collar Strike1824/2 Motto, Open Collar Strike 500 750 1,290 1,740 2,370 4,220 7,950 8,610 11,790 14,060 24,380 31,560 39,380 49,380 106,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1825/2 Motto, Open Collar Strike1825/2 Motto, Open Collar Strike 475 360 480 940 2,820 4,280 8,660 9,280 10,220 15,000 23,130 -.- -.- 28,130 35,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1825/3 Motto, Open Collar Strike1825/3 Motto, Open Collar Strike 150 250 300 475 650 1,350 2,250 -.- 3,000 3,750 4,000 -.- 4,250 7,000 8,500 40,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1825/4 Motto, Open Collar Strike1825/4 Motto, Open Collar Strike 150 250 300 475 650 1,350 2,250 -.- 3,000 3,750 4,000 -.- 4,250 7,000 8,500 40,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1827/3 Original, Proof Only Motto, Open Collar Strike1827/3 Original, Proof Only Motto, Open Collar Strike -.- -.- -.- -.- 55,000 60,000 65,000 -.- 70,000 75,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 250,000 450,000 575,000 -.-
1827/3 Restrike, Proof Only Motto, Open Collar Strike1827/3 Restrike, Proof Only Motto, Open Collar Strike -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45,000 70,000 100,000 125,000 150,000
1828 Motto, Open Collar Strike1828 Motto, Open Collar Strike 85 144 210 270 600 1,650 2,010 2,280 3,030 3,630 3,810 4,060 5,060 6,970 13,560 38,440 82,550 120,630 35,000 -.- 75,000 100,000 -.-
1828 25/50c Motto, Open Collar Strike1828 25/50c Motto, Open Collar Strike 750 1,080 1,890 2,250 3,060 5,220 5,810 5,940 7,350 10,290 12,030 13,440 25,440 80,310 -.- -.- -.- 325,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1831 Large Letters No Motto, Close Collar Strike1831 Large Letters No Motto, Close Collar Strike 85 115 135 150 185 400 750 -.- 1,000 1,250 2,000 -.- 2,600 4,250 7,500 22,500 -.- -.- -.- 30,000 60,000 -.- 150,000
1831 Small Letters No Motto, Close Collar Strike1831 Small Letters No Motto, Close Collar Strike 85 78.20 115 150 222 480 780 900 1,110 1,440 1,660 1,880 2,720 4,220 7,090 21,130 35,940 89,060 -.- -.- -.- -.- -.-
1832 No Motto, Close Collar Strike1832 No Motto, Close Collar Strike 85 78.20 115 144 210 450 750 870 990 1,440 1,660 1,970 2,910 3,660 6,310 31,140 53,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1833 No Motto, Close Collar Strike1833 No Motto, Close Collar Strike 85 80.50 110.40 156 210 450 840 920 1,110 1,440 1,720 1,880 2,910 4,380 9,030 19,180 43,130 96,880 -.- -.- -.- 175,000 -.-
1833 O/F in OF No Motto, Close Collar Strike1833 O/F in OF No Motto, Close Collar Strike 90 120 150 175 250 550 900 -.- 1,100 1,700 2,250 -.- 3,750 5,250 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1834 No Motto, Close Collar Strike1834 No Motto, Close Collar Strike 85 80.50 115 144 222 510 720 900 1,020 1,470 1,720 1,810 2,530 4,090 6,660 16,250 35,630 88,130 -.- -.- 27,500 35,000 235,000
1834 O/F in OF No Motto, Close Collar Strike1834 O/F in OF No Motto, Close Collar Strike 90 120 150 165 215 475 750 -.- 1,000 1,250 1,750 -.- 2,500 4,250 7,000 17,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1835 No Motto, Close Collar Strike1835 No Motto, Close Collar Strike 85 86.25 105.80 144 240 540 720 870 1,080 1,650 1,810 1,970 2,780 4,410 7,280 24,380 57,190 122,310 -.- 27,500 45,000 -.- -.-
1836 No Motto, Close Collar Strike1836 No Motto, Close Collar Strike 85 86.25 110.40 138 228 450 780 900 1,110 1,440 1,720 1,940 3,340 4,910 8,690 31,530 49,380 85,630 -.- -.- -.- -.- -.-
1837 No Motto, Close Collar Strike1837 No Motto, Close Collar Strike 85 78.20 115 150 222 480 780 870 1,020 1,440 1,690 1,810 3,060 4,220 7,500 26,060 39,810 118,130 -.- -.- -.- -.- -.-
1838 No Motto, Close Collar Strike1838 No Motto, Close Collar Strike 85 83.95 115 150 222 480 780 870 1,050 1,440 1,660 1,780 2,810 4,440 6,410 27,300 41,880 118,750 -.- -.- 45,000 -.- 100,000
 
Seated Liberty Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1840-O Large O Drapery at Elbow1840-O Large O Drapery at Elbow 2,000 2,250 2,500 3,500 7,000 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840-O Small O Drapery at Elbow1840-O Small O Drapery at Elbow 41.40 74.75 144 330 540 720 780 930 1,380 1,530 1,650 2,720 4,940 8,280 21,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery at Elbow1840 Drapery at Elbow 46 51.75 92 168 450 540 640 750 920 1,080 1,350 1,980 4,910 11,190 18,200 21,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery at Elbow1840 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 75,000 -.-
1841 Drapery at Elbow1841 Drapery at Elbow 86.25 115 150 270 408 670 720 810 1,020 1,350 1,530 2,090 2,440 4,220 8,530 30,310 -.- -.- -.- 40,000 -.- -.- -.- -.- 150,000
1841-O Drapery at Elbow1841-O Drapery at Elbow 40.25 57.50 89.70 210 390 450 540 680 850 900 1,170 1,530 2,160 3,530 -.- -.- 69,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Large Date Drapery at Elbow1842 Large Date Drapery at Elbow 81.65 150 240 390 640 930 1,010 1,050 1,230 1,860 2,090 2,530 3,910 6,690 16,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 93,750 250,000 292,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow1842 Small Date, Proof Only Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150,000 282,000 -.-
1842-O Large Date Drapery at Elbow1842-O Large Date Drapery at Elbow 36.80 46 89.70 192 330 510 630 1,050 1,290 1,860 2,160 2,690 5,160 9,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Small Date Drapery at Elbow1842-O Small Date Drapery at Elbow 870 1,110 1,800 3,090 7,190 8,250 10,340 12,940 32,060 40,630 44,690 54,060 78,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery at Elbow1843 Drapery at Elbow 40.25 51.75 86.25 120 216 300 360 390 450 540 690 970 1,340 1,910 5,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery at Elbow1843 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,880 -.- -.- -.- -.- -.- 23,440 26,880 76,880 94,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 82,500 -.-
1843-O Large O Drapery at Elbow1843-O Large O Drapery at Elbow 350 550 1,000 1,350 2,500 4,000 -.- 4,250 -.- -.- -.- -.- 16,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843-O Small O Drapery at Elbow1843-O Small O Drapery at Elbow 55 85 175 400 1,000 1,250 -.- 2,350 3,000 3,250 -.- 4,250 6,500 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844 Drapery at Elbow1844 Drapery at Elbow 40.25 51.75 89.70 120 192 330 450 480 540 630 750 1,470 2,280 3,280 11,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 182,125
1844-O Drapery at Elbow1844-O Drapery at Elbow 57.50 70.15 97.75 180 390 480 700 910 1,380 1,630 1,720 2,130 3,310 4,880 9,280 10,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery at Elbow1845 Drapery at Elbow 36.80 59.80 80.50 117.60 174 288 360 420 510 570 700 870 1,080 1,840 6,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery at Elbow1845 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24,380 27,500 50,000 136,500 -.- -.- -.- -.- -.- 24,000 25,000 35,000 77,500
1846 Drapery at Elbow1846 Drapery at Elbow 57.50 81.65 115 150 390 450 480 510 620 660 760 1,020 1,560 2,970 12,340 18,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Drapery at Elbow1846 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,130 20,940 28,130 -.- -.- -.- -.- -.- 14,000 -.- 27,500 37,500 -.-
1847 Drapery at Elbow1847 Drapery at Elbow 40.25 46 63.25 90 192 300 390 480 600 660 750 1,060 1,690 2,690 7,780 10,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 30,000 -.-
1847/7 Drapery at Elbow1847/7 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847-O Drapery at Elbow1847-O Drapery at Elbow 115 180 360 650 1,020 1,620 2,580 3,330 5,280 6,190 6,990 9,690 14,060 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Tripled Date Drapery at Elbow1848 Tripled Date Drapery at Elbow 75 125 150 325 650 750 -.- 900 1,000 1,250 -.- 2,500 5,000 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848/1848 Drapery at Elbow1848/1848 Drapery at Elbow 75 125 150 325 650 750 -.- 900 1,000 1,250 -.- 2,500 5,000 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848/1848 Drapery at Elbow1848/1848 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 65,000
1849 Drapery at Elbow1849 Drapery at Elbow 40.25 46 58.65 126 210 450 540 640 720 780 990 1,200 2,310 5,490 11,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Drapery at Elbow1849 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17,810 25,940 35,310 46,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 30,000 42,500
1849-O Drapery at Elbow1849-O Drapery at Elbow 1,440 2,250 2,910 3,450 6,410 7,660 8,530 9,660 12,940 14,690 15,690 17,190 24,380 35,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Drapery at Elbow1850 Drapery at Elbow 58.65 87.40 150 222 390 540 700 870 990 1,170 1,380 1,780 2,940 4,410 10,910 12,310 37,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850-O Drapery at Elbow1850-O Drapery at Elbow 57.50 115 180 336 720 930 1,040 1,140 1,950 2,100 2,310 3,340 4,470 6,690 16,560 27,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 Drapery at Elbow1851 Drapery at Elbow 180 240 330 510 720 810 880 960 1,020 1,110 1,290 1,590 2,090 4,660 6,910 11,690 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851-O Drapery at Elbow1851-O Drapery at Elbow 510 730 1,080 1,350 2,440 2,780 2,910 3,870 4,620 7,440 8,310 19,060 32,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Drapery at Elbow1852 Drapery at Elbow 115 180 330 480 540 600 750 860 1,000 1,170 1,230 1,500 2,190 4,160 5,660 11,440 -.- 98,130 -.- -.- -.- -.- -.- 110,000 -.-
1852-O Drapery at Elbow1852-O Drapery at Elbow 420 600 930 1,560 2,590 4,810 6,220 8,280 11,660 13,310 15,310 19,690 39,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853/53 Recut Date Drapery at Elbow1853/53 Recut Date Drapery at Elbow 1,320 1,920 2,880 3,600 4,410 5,310 5,720 6,410 6,720 7,060 7,410 7,810 8,470 8,940 11,810 19,190 39,810 51,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Drapery at Elbow1856 Drapery at Elbow 31.05 33.35 34.50 52.90 120 198 222 348 390 420 480 510 650 1,310 2,910 4,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Drapery at Elbow1856 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,950 2,610 3,560 4,910 7,840 13,060 16,560 29,380 -.- -.- -.- 4,000 5,250 6,000 12,500 13,500
1856-O Drapery at Elbow1856-O Drapery at Elbow 32.20 37.95 46 138 300 480 570 690 1,050 1,280 1,410 1,590 2,690 4,840 11,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856-S Drapery at Elbow1856-S Drapery at Elbow 330 450 660 900 1,620 3,390 4,030 4,780 6,090 8,160 9,090 12,030 16,810 21,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856-S Large S/Small S Drapery at Elbow1856-S Large S/Small S Drapery at Elbow 625 1,100 1,750 2,750 9,000 -.- -.- -.- 28,200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery at Elbow1857 Drapery at Elbow 31.05 33.35 35.65 55.20 144 216 258 288 330 390 450 510 700 1,160 2,560 3,720 8,660 31,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery at Elbow1857 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 730 -.- 2,130 2,370 2,970 3,310 4,910 8,910 11,510 -.- -.- -.- -.- 3,250 3,750 5,250 8,000 -.-
1857-O Drapery at Elbow1857-O Drapery at Elbow 32.20 34.50 43.70 143.75 270 510 570 700 950 1,060 1,650 2,190 2,470 7,030 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857-S Drapery at Elbow1857-S Drapery at Elbow 330 480 690 840 1,180 1,350 1,740 2,970 4,050 4,690 4,810 5,440 8,690 12,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery at Elbow1858 Drapery at Elbow 31.05 33.35 39.10 63.25 132 186 228 270 342 420 450 540 760 1,280 2,380 5,530 10,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery at Elbow1858 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,170 1,290 1,500 2,090 3,030 6,190 11,860 37,500 -.- -.- -.- 1,450 1,550 2,500 6,000 9,000
1858-O Drapery at Elbow1858-O Drapery at Elbow 32.20 34.50 42.55 132 330 600 780 990 1,230 1,840 2,190 4,060 8,250 13,440 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858-S Drapery at Elbow1858-S Drapery at Elbow 270 420 720 1,380 3,030 4,140 5,250 7,980 9,870 15,630 21,880 29,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery at Elbow1859 Drapery at Elbow 31.05 33.35 46 66.70 150 204 228 330 420 510 570 810 1,110 1,660 4,280 7,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery at Elbow1859 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 690 800 1,060 1,340 1,940 3,690 7,050 13,560 -.- -.- 650 1,000 1,250 2,100 3,250 6,500
1859-O Drapery at Elbow1859-O Drapery at Elbow 42.55 58.65 104.65 186 288 870 -.- 1,120 1,170 1,380 -.- 2,730 4,720 7,840 17,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859-S Drapery at Elbow1859-S Drapery at Elbow 420 630 1,050 1,380 5,470 11,250 -.- 35,940 46,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Drapery at Elbow1860 Drapery at Elbow 32.20 34.50 46 69 138 204 240 270 450 510 570 760 1,020 1,720 4,780 11,220 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Drapery at Elbow1860 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 630 720 920 1,160 1,970 3,560 6,340 13,650 26,560 -.- 650 1,000 1,500 1,750 3,500 5,500
1860-O Drapery at Elbow1860-O Drapery at Elbow 32.20 41.40 55.20 126.50 270 390 -.- 540 850 1,380 -.- 1,720 2,060 3,780 13,750 23,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860-S Drapery at Elbow1860-S Drapery at Elbow 900 1,620 3,560 5,750 8,410 16,250 -.- 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Drapery at Elbow1861 Drapery at Elbow 31.05 33.35 34.50 75.90 150 192 240 330 450 480 540 630 880 1,250 2,660 5,220 14,940 28,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Drapery at Elbow1861 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 630 690 840 1,130 1,910 4,660 7,310 17,230 48,130 -.- 650 1,000 1,250 2,000 4,250 5,250
1861-S Drapery at Elbow1861-S Drapery at Elbow 390 750 1,050 2,790 4,940 6,720 -.- 12,500 21,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Drapery at Elbow1862 Drapery at Elbow 31.05 33.35 40.25 74.75 168 228 270 330 450 480 570 680 960 1,470 3,340 4,940 18,560 45,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Drapery at Elbow1862 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 480 650 720 930 1,190 1,970 4,220 7,350 11,700 40,630 -.- 550 1,000 1,250 2,250 3,250 6,000
1862-S Drapery at Elbow1862-S Drapery at Elbow 192 318 510 700 1,620 2,100 -.- 3,090 3,750 4,590 -.- 5,910 9,530 18,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Drapery at Elbow1863 Drapery at Elbow 57.50 70.15 86.25 300 420 510 540 570 630 690 780 1,230 1,630 2,410 6,090 9,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Drapery at Elbow1863 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 640 750 930 1,280 1,840 3,470 5,820 14,630 -.- -.- 650 1,000 1,650 2,250 3,500 6,500
1864 Drapery at Elbow1864 Drapery at Elbow 210 300 360 480 630 780 840 900 1,040 1,110 1,180 1,470 2,440 3,910 5,340 10,190 24,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Drapery at Elbow1864 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- 432 456 510 700 800 1,050 1,380 2,060 3,660 5,490 10,730 36,880 -.- 550 1,000 1,250 2,000 3,500 5,500
1864-S Drapery at Elbow1864-S Drapery at Elbow 1,080 1,260 1,560 2,660 6,410 7,310 -.- 8,940 9,590 15,630 -.- 23,130 28,130 35,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Drapery at Elbow1865 Drapery at Elbow 115 150 240 480 552 780 930 1,110 1,260 1,380 1,500 1,690 1,910 4,590 9,310 20,440 35,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Drapery at Elbow1865 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 630 720 900 1,470 2,340 4,000 7,090 11,700 24,380 -.- 550 1,000 1,250 2,000 4,000 6,000
1865-S Drapery at Elbow1865-S Drapery at Elbow 270 330 450 930 1,500 1,740 -.- 2,340 2,660 3,390 -.- 4,970 -.- 8,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853-O Arrows and Rays1853-O Arrows and Rays 51.75 62.10 95.45 234 480 1,060 1,260 1,710 2,790 3,750 4,720 6,410 10,590 19,060 24,380 64,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows and Rays1853 Arrows and Rays 32.20 36.80 46 132 270 450 480 600 870 960 1,110 1,350 2,310 3,750 9,690 23,060 77,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows and Rays1853 Arrows and Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 33,130 36,880 38,750 43,750 81,580 131,250 175,000 218,750 -.- -.- -.- -.- 37,500 85,000 95,000 145,000
1853/1854 Arrows and Rays1853/1854 Arrows and Rays 60.95 89.70 210 330 570 780 1,040 1,230 1,720 2,660 2,880 3,310 6,060 11,030 42,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows, No Rays1854 Arrows, No Rays 32.20 33.35 36.80 63.60 156 270 330 390 600 660 690 860 1,210 2,030 5,560 16,580 35,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows, No Rays1854 Arrows, No Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,190 8,090 12,060 18,690 27,190 60,630 -.- -.- -.- -.- 7,000 10,000 17,500 25,000 32,500
1854-O Huge O Arrows, No Rays1854-O Huge O Arrows, No Rays 870 1,230 1,530 2,160 3,750 9,030 11,560 14,060 16,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854-O Large O Arrows, No Rays1854-O Large O Arrows, No Rays 40.25 46 63.25 93.60 180 300 450 660 900 990 1,120 1,560 2,220 3,940 16,560 23,080 36,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows, No Rays1855 Arrows, No Rays 32.20 33.35 36.80 60 150 270 360 390 540 700 840 930 1,440 2,310 7,780 17,230 37,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows, No Rays1855 Arrows, No Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,060 9,380 11,090 18,130 28,130 35,630 -.- -.- -.- -.- 9,000 11,500 17,500 22,500 30,000
1855-O Arrows, No Rays1855-O Arrows, No Rays 115 175 330 660 990 2,250 2,700 3,090 3,420 4,170 5,590 8,030 14,840 31,560 -.- -.- 65,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855-S Arrows, No Rays1855-S Arrows, No Rays 210 270 462 720 1,050 1,230 1,620 1,980 2,340 3,270 4,380 6,090 8,660 17,810 30,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 176,250 -.- -.-
1866 With Motto1866 With Motto 840 1,080 1,320 1,590 2,010 2,160 2,310 2,460 2,610 2,810 2,910 3,060 3,560 4,590 8,060 16,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 With Motto1866 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 570 690 820 1,090 1,530 2,630 3,660 9,280 15,630 -.- 550 1,000 1,250 1,500 2,250 4,000
1866-S With Motto1866-S With Motto 600 960 1,530 1,860 2,850 3,060 -.- 3,540 3,870 4,560 -.- 7,660 10,940 16,560 24,380 78,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 With Motto1867 With Motto 450 720 920 1,260 1,860 2,070 2,160 2,310 2,460 2,700 2,910 3,560 7,030 11,090 15,630 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 With Motto1867 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 408 450 510 600 700 1,000 1,170 1,970 3,220 5,410 -.- -.- 550 1,000 1,250 1,500 2,000 2,650
1867-S With Motto1867-S With Motto 720 1,080 1,410 1,770 3,810 7,660 -.- 10,440 11,880 14,380 -.- 16,560 18,560 20,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 With Motto1868 With Motto 300 450 540 630 810 940 990 1,060 1,140 1,320 1,470 1,940 3,470 5,340 10,340 33,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 With Motto1868 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 510 650 730 1,110 1,220 2,250 4,840 6,780 21,880 -.- 450 700 850 1,050 1,900 4,500
1868-S With Motto1868-S With Motto 143.75 270 360 870 1,260 1,860 -.- 2,730 3,300 4,260 -.- 6,060 8,090 10,660 15,410 27,890 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 With Motto1869 With Motto 540 660 900 1,020 1,110 1,320 1,380 1,470 1,650 1,860 2,100 2,610 3,590 5,340 6,590 37,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 With Motto1869 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 420 510 630 750 1,040 1,440 2,410 3,220 6,190 -.- -.- 450 850 1,000 1,250 2,000 4,000
1869-S With Motto1869-S With Motto 186 300 510 760 1,290 1,590 -.- 2,250 2,940 -.- -.- 5,160 -.- 11,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 With Motto1870 With Motto 115 150 180 300 450 540 630 760 940 1,090 1,170 1,410 2,310 4,590 7,480 10,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 With Motto1870 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 540 600 690 1,030 1,280 2,160 3,660 8,650 17,190 -.- 450 800 950 1,150 2,500 3,750
1870-CC With Motto1870-CC With Motto 10,650 15,300 24,310 25,940 44,060 -.- -.- 193,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 With Motto1871 With Motto 93.15 115 150 210 390 450 510 570 670 810 1,050 1,260 1,560 3,990 6,440 12,060 30,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 With Motto1871 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 336 390 480 600 690 970 1,170 2,530 2,970 5,300 15,000 -.- 450 800 900 1,100 2,250 2,750
1871-CC With Motto1871-CC With Motto 8,130 15,310 20,310 30,310 43,440 51,560 -.- 76,560 -.- -.- -.- -.- -.- 237,500 435,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871-S With Motto1871-S With Motto 720 920 1,230 2,190 3,540 4,290 -.- 5,100 5,550 -.- -.- 8,910 -.- -.- 15,280 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 With Motto1872 With Motto 92 115 180 270 330 450 510 540 600 930 1,110 2,190 2,470 3,690 7,870 15,310 21,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 With Motto1872 With Motto -.- -.- -.- -.- 230 258 288 330 390 480 600 700 940 1,120 2,060 3,030 5,140 18,130 -.- 500 725 900 1,100 2,000 2,750
1872-CC With Motto1872-CC With Motto 1,950 3,060 4,940 10,160 17,060 19,060 -.- 36,250 -.- -.- -.- 90,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872-S With Motto1872-S With Motto 1,590 2,670 3,450 4,740 6,750 8,970 -.- 10,140 -.- -.- -.- -.- 19,380 -.- -.- 73,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 With Motto1873 Closed 3 With Motto 300 480 660 1,650 2,670 3,330 -.- 5,190 8,970 13,440 -.- 24,380 44,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 With Motto1873 Closed 3 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 850 1,050 1,200 1,500 3,750
1873 Open 3 With Motto1873 Open 3 With Motto 81.65 115 180 270 300 360 -.- 450 480 510 -.- 1,220 2,380 3,030 5,560 8,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-CC With Motto1873-CC With Motto -.- -.- -.- -.- 200,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400,000 500,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 With Motto1875 With Motto 31.05 33.35 35.65 42.55 93.60 168 192 270 330 360 390 450 600 810 1,840 2,530 6,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 With Motto1875 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 480 540 660 840 1,000 1,780 3,280 6,370 13,130 -.- 450 700 850 1,000 1,750 4,000
1875-CC With Motto1875-CC With Motto 270 360 510 930 1,950 2,310 -.- 3,270 3,570 3,900 -.- 6,530 8,530 10,160 24,380 45,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S With Motto1875-S With Motto 43.70 56.35 86.25 132.25 210 312 -.- 450 510 610 -.- 840 1,060 1,590 2,780 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 With Motto1876 With Motto 31.05 33.35 35.65 42.55 105.60 180 204 222 300 330 420 450 600 880 1,630 2,530 6,160 9,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 With Motto1876 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 312 360 510 570 690 810 1,000 1,440 2,250 5,430 14,310 -.- 450 800 850 1,000 1,250 2,200
1876-CC With Motto1876-CC With Motto 50.60 89.70 180 234 318 402 -.- 480 522 570 -.- 1,110 1,620 2,380 4,410 6,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876-S With Motto1876-S With Motto 31.05 33.35 37.95 47.15 86.40 156 -.- 240 330 360 -.- 480 600 870 1,720 3,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 With Motto1877 With Motto 31.05 33.35 34.50 41.40 93.60 162 180 210 270 300 360 420 630 1,020 1,470 2,840 4,910 12,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 With Motto1877 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 402 420 480 570 690 860 1,190 1,630 2,340 5,560 16,880 -.- 450 700 850 1,150 1,500 2,250
1877-CC With Motto1877-CC With Motto 64.40 80.50 110.40 240 330 360 -.- 510 570 600 -.- 940 1,660 2,190 2,720 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S With Motto1877-S With Motto 28.75 31.05 34.50 43.70 120 168 -.- 210 270 330 -.- 438 540 830 1,380 2,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S/Horizontal S With Motto1877-S/Horizontal S With Motto 36.80 46 105.80 180 300 360 450 510 600 760 870 1,410 2,040 2,470 3,840 17,190 23,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 With Motto1878 With Motto 31.05 33.35 34.50 42.55 98.40 174 198 270 300 330 450 480 600 960 2,190 3,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 With Motto1878 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 318 330 420 540 680 780 890 1,160 1,660 2,160 4,620 18,750 -.- 450 800 850 1,080 1,500 2,000
1878-CC With Motto1878-CC With Motto 46 71.30 138 216 348 420 -.- 630 850 990 -.- 1,230 1,680 2,190 4,280 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878-S With Motto1878-S With Motto 450 570 780 1,440 1,590 1,770 -.- 2,220 2,410 2,560 -.- 4,160 6,060 8,970 11,720 19,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 With Motto1879 With Motto 180 270 300 462 510 570 610 630 700 750 780 860 960 1,590 2,530 3,090 5,720 19,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 With Motto1879 With Motto -.- -.- -.- -.- 264.50 300 312 330 360 540 630 720 840 1,030 1,470 2,250 5,140 -.- -.- 600 800 850 1,000 1,250 2,000
1880 With Motto1880 With Motto 210 240 330 468 540 610 640 670 690 720 750 900 1,110 1,410 2,310 3,340 6,860 14,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 With Motto1880 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 336 360 384 420 510 600 760 940 1,080 1,440 2,090 4,130 11,410 -.- 450 650 950 1,250 1,500 2,000
1881 With Motto1881 With Motto 204 264 288 450 480 570 610 640 670 700 750 900 1,020 1,630 2,090 3,280 6,440 12,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 With Motto1881 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 300 330 360 390 510 570 720 980 1,140 1,720 2,160 4,840 11,220 -.- 450 700 800 1,000 1,250 2,000
1882 With Motto1882 With Motto 258 330 390 420 510 570 600 630 690 750 820 920 990 1,560 2,340 3,440 5,270 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 With Motto1882 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 540 600 690 880 1,160 1,630 2,220 4,450 16,250 -.- 450 650 850 1,100 1,350 3,000
1883 With Motto1883 With Motto 300 330 420 558 680 750 800 830 870 930 1,020 1,110 1,230 1,660 2,340 3,810 7,510 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 With Motto1883 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 312 360 480 570 630 880 1,080 1,690 1,970 4,780 12,060 29,380 450 650 800 1,100 1,350 2,000
1884 With Motto1884 With Motto 270 330 510 600 810 860 890 920 960 990 1,030 1,060 1,230 1,410 2,160 4,090 8,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 With Motto1884 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 330 390 480 540 720 960 1,220 1,590 2,030 4,220 12,310 -.- 600 800 900 1,100 1,500 1,850
1885 With Motto1885 With Motto 192 240 300 570 670 700 750 790 820 860 920 990 1,310 1,910 2,590 3,000 6,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 With Motto1885 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 510 600 750 1,000 1,110 1,470 2,190 4,060 11,560 -.- 450 750 900 1,100 1,400 2,000
1886 With Motto1886 With Motto 300 330 600 870 940 990 1,040 1,090 1,160 1,230 1,290 1,410 1,690 1,810 2,910 5,280 10,820 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 With Motto1886 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 420 480 570 720 920 1,060 1,660 2,160 4,620 9,840 -.- 450 750 900 1,150 1,750 2,250
1887 With Motto1887 With Motto 300 360 390 540 650 690 720 750 780 840 930 1,050 1,170 1,410 2,560 3,660 6,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 With Motto1887 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 510 640 700 950 1,120 1,530 2,160 4,880 11,810 -.- 600 800 900 1,100 1,400 2,150
1888 With Motto1888 With Motto 270 300 360 450 540 600 660 710 740 780 850 900 990 1,530 2,190 2,470 6,400 14,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 With Motto1888 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- 287.50 330 360 390 480 570 690 1,030 1,190 1,840 2,440 4,450 12,030 -.- 600 850 1,100 1,250 1,500 2,000
1888-S With Motto1888-S With Motto 28.75 31.05 34.50 46 99.60 192 -.- 300 420 450 -.- 540 800 1,590 3,030 6,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 With Motto1889 With Motto 186 276 390 480 540 570 660 700 780 820 900 990 1,140 1,310 2,340 3,280 5,490 13,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 With Motto1889 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 510 570 640 860 1,080 1,560 2,090 4,970 12,810 -.- 450 650 900 1,250 1,350 2,000
1890 With Motto1890 With Motto 59.80 105.80 155.25 198 300 360 420 510 522 540 600 680 820 1,410 1,840 3,000 5,430 12,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1890 With Motto1890 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 480 570 660 970 1,220 1,630 2,590 5,430 14,380 -.- 450 650 950 1,000 1,250 2,000
1891 With Motto1891 With Motto 31.05 33.35 34.50 50.60 88.80 156 180 210 240 300 330 510 630 990 1,410 2,560 5,200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891 With Motto1891 With Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 480 540 660 840 1,060 1,660 2,340 3,740 12,550 -.- 450 650 900 1,000 1,400 2,150
1891-O With Motto1891-O With Motto 390 680 1,080 1,950 2,520 2,670 -.- 2,940 3,180 3,900 -.- 6,150 10,500 17,400 35,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891-S With Motto1891-S With Motto 31.05 35.65 40.25 48.30 81.60 192 -.- 252 330 360 -.- 480 630 880 1,690 3,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-CC Arrows Added1873-CC Arrows Added 5,460 13,500 19,620 25,860 35,690 41,560 48,690 70,630 89,380 94,380 99,380 105,630 123,130 275,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-S Arrows Added1873-S Arrows Added 110.40 143.75 210 300 480 690 -.- 1,100 1,590 1,710 -.- 2,970 7,090 11,560 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows Added1873 Arrows Added 31.05 33.35 34.50 100.80 234 480 540 570 850 960 1,050 1,130 1,470 1,910 3,970 8,480 24,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows Added1873 Arrows Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 1,250 1,750 2,250 5,000 7,750
1874 Arrows Added1874 Arrows Added 31.05 33.35 40.25 110.40 270 420 570 610 690 900 1,020 1,180 1,530 2,130 3,710 7,180 19,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Arrows Added1874 Arrows Added -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 570 600 780 960 1,140 1,440 2,130 4,810 8,310 11,930 45,630 -.- 750 1,200 1,400 1,750 4,500 7,000
1874-S Arrows Added1874-S Arrows Added 46 58.65 86.25 168 270 510 -.- 660 900 1,140 -.- 1,350 1,530 2,190 3,450 4,390 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 No Drapery at Elbow1838 No Drapery at Elbow 37.50 55 90 225 500 1,050 -.- 1,250 1,500 1,850 -.- 3,000 4,500 9,000 27,500 65,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery at Elbow1839 No Drapery at Elbow 37.50 50 90 225 500 1,050 -.- 1,250 1,500 1,850 -.- 2,750 4,750 9,250 45,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840-O No Drapery at Elbow1840-O No Drapery at Elbow 55 60 100 260 520 1,100 -.- 1,250 1,500 1,850 -.- 3,000 5,500 12,500 27,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Barber Quarter Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67
1892 1892 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 540 630 810 910 1,410 1,970 3,530 9,720 39,000 450 650 850 1,000 1,250 1,750 2,750
1892 Covered E in UNITED 1892 Covered E in UNITED 10 14 17 30 52.50 82.50 150 -.- 225 250 300 -.- 375 425 450 775 1,150 -.- -.- -.- 400 600 850 1,250 2,250 3,000 5,250
1892 Partially exposed E in UNITED 1892 Partially exposed E in UNITED 10 14.40 15.60 22.80 42 84 120 150 174 216 228 258 288 400 500 750 1,220 3,060 16,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892-O Covered E in UNITED 1892-O Covered E in UNITED 12.50 20 27.50 60 75 125 200 -.- 300 350 375 -.- 500 600 775 1,300 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892-O Partially exposed E in UNITED 1892-O Partially exposed E in UNITED 12.50 16.80 24 50.40 66 110.40 180 204 222 336 360 372 420 550 720 1,410 3,870 10,600 19,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892-S Covered E in UNITED 1892-S Covered E in UNITED 25 40 75 125 200 275 575 -.- 650 675 725 -.- 1,000 1,250 2,100 3,600 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892-S Partially exposed E in UNITED 1892-S Partially exposed E in UNITED 25 32.40 57.60 98.40 168 330 360 468 528 570 660 750 900 1,130 2,090 4,440 9,850 25,680 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892-S/S 1892-S/S -.- 50 80 150 225 300 600 -.- 675 750 800 -.- 1,500 2,000 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893 1893 10 14.95 16.10 25.30 38.40 82.80 132 144 180 240 264 330 390 537.50 660 1,190 3,090 10,300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893 1893 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 510 640 880 1,060 1,590 2,090 3,470 7,960 27,950 450 650 850 1,000 1,250 1,650 3,500
1893-O 1893-O 11 16.10 18.40 36.80 67.20 124.80 210 234 270 354 390 450 510 670 780 1,690 3,930 11,510 22,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893-S 1893-S 17.50 18.40 37.95 75.90 144 210 330 420 480 570 630 690 980 1,160 2,310 5,310 6,410 23,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894 1894 10 13.80 16.10 31.05 52.80 99.60 150 162 180 228 240 300 330 500 730 1,440 2,470 9,300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894 1894 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 510 600 780 970 1,380 1,810 3,410 8,000 40,950 450 650 850 1,000 1,750 1,850 3,500
1894-O 1894-O 11 14.95 26.40 67.85 105.60 186 216 270 330 390 450 540 620 780 1,030 2,340 5,950 12,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894-S 1894-S 11 14.95 17.25 37.95 80.40 162 222 240 330 420 450 540 620 810 1,110 2,310 6,700 12,420 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895 1895 11 13.80 16.10 32.20 45.60 96 138 192 222 240 300 390 450 525 660 1,410 3,160 6,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895 1895 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 450 540 650 830 1,110 1,590 1,940 3,880 8,420 35,750 450 650 850 1,000 1,500 2,000 3,000
1895-O 1895-O 12.50 16.10 19.55 50.60 90 150 258 300 390 570 610 680 780 1,190 1,340 2,380 6,730 12,550 24,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895-S 1895-S 15 21.85 35.65 87.40 162 216 300 348 450 570 720 870 930 1,280 1,690 3,530 6,340 13,980 17,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895-S/S 1895-S/S -.- 25 50 100 190 300 400 -.- 650 750 900 -.- 1,250 1,500 2,500 3,500 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896 1896 10 13.80 16.10 26.45 40.80 85.20 150 180 210 270 330 390 420 500 710 1,060 3,320 10,270 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896 1896 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 345 384 420 510 600 810 990 1,410 1,750 3,310 8,190 30,630 450 650 850 1,000 1,250 1,750 3,250
1896-O 1896-O 50 44.85 96.60 192 348 660 870 930 1,020 1,160 1,230 1,320 1,470 2,220 3,440 6,530 8,420 33,480 42,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896-S 1896-S 550 700 1,590 2,370 3,660 5,220 6,450 7,110 8,100 9,300 9,990 10,770 13,310 19,310 21,690 47,500 92,950 120,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897 1897 10 14.40 16.10 27.60 43.20 84 120 150 180 228 270 300 360 425 525 1,130 2,720 7,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897 1897 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 299 336 450 540 660 840 1,030 1,440 1,880 3,340 9,060 -.- 450 650 850 1,000 1,250 2,000 3,000
1897-O 1897-O 35 36.80 62.10 210 384 600 690 720 870 1,110 1,260 1,530 1,740 2,220 3,090 3,690 10,300 17,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897-S 1897-S 100 120 162 312 570 780 990 1,140 1,260 1,320 1,410 1,470 1,530 2,310 4,220 6,690 10,240 27,950 37,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898 1898 10 14.40 15.60 23 38.40 78 120 150 186 210 234 270 330 425 600 1,160 2,180 5,780 21,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898 1898 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 450 540 640 790 1,060 1,410 1,690 3,280 6,910 25,440 450 650 850 1,000 1,250 2,000 3,250
1898-O 1898-O 12.50 17.25 28.75 92 180 330 450 510 570 780 840 930 1,230 1,720 2,780 7,940 11,160 23,080 35,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898-S 1898-S 12.50 17.25 24.15 50.60 90 240 390 450 570 700 780 920 1,290 1,940 3,970 6,060 8,810 19,050 26,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899 1899 10 14.40 15.60 24.15 38.40 81.60 120 150 180 210 234 270 300 400 630 880 2,050 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899 1899 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 299 336 420 510 570 730 1,030 1,440 1,910 2,750 9,500 -.- 450 650 850 1,000 1,250 2,000 2,500
1899-O 1899-O 11 17.25 19.55 37.95 85.20 180 288 330 450 570 650 690 750 1,030 1,380 3,060 6,920 12,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899-S 1899-S 25 19.55 43.70 101.20 156 234 360 420 570 690 720 780 1,110 1,780 2,810 4,780 5,660 7,120 19,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900 1900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 650 850 1,000 1,250 1,500 3,000
1900 Wing tip beyond E in UNITED 1900 Wing tip beyond E in UNITED -.- 14.40 14.95 24.15 36 74.40 120 144 192 210 228 270 300 450 650 1,310 1,920 5,880 14,300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900 Wing tip even with top of E 1900 Wing tip even with top of E 10 12.50 15 25 45 85 150 -.- 235 250 265 -.- 400 450 650 1,250 1,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900-O 1900-O 13 17.25 24.15 81.65 120 216 390 420 450 570 600 650 750 970 1,660 3,220 4,390 15,280 22,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900-S 1900-S 10 16.10 18.40 34.50 60 150 192 300 330 600 660 690 790 1,060 2,220 3,940 7,380 9,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901 1901 16 14.40 14.95 24 40.80 69.60 120 144 168 216 234 270 366 425 525 1,140 1,780 12,510 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901 1901 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 432 510 540 690 950 1,280 1,940 3,130 8,940 -.- 450 650 850 1,000 1,250 1,500 2,500
1901-O 1901-O 50 57.50 110.40 222 420 720 890 950 1,120 1,230 1,380 1,530 1,740 2,720 4,060 5,780 12,710 30,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901-S 1901-S 4,000 4,980 9,660 15,300 19,140 28,020 35,340 36,660 37,980 43,020 44,700 47,400 50,100 56,560 70,310 83,130 115,380 177,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902 1902 10 14.40 14.95 21.85 28.80 72 117.60 126 180 198 222 240 330 450 525 1,090 2,110 13,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902 1902 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 166.75 -.- -.- 420 510 582 690 890 1,310 1,590 3,130 9,590 -.- 450 650 850 1,000 1,250 1,750 2,600
1902-O 1902-O 10 16.10 20.70 58.80 91.20 162 222 264 348 480 540 600 870 1,060 1,780 3,410 7,930 18,850 27,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902-S 1902-S 12.50 14.95 19.55 49.20 97.20 180 222 300 420 480 528 600 750 1,000 1,470 3,590 6,310 18,850 27,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903 1903 10 14.40 14.95 21.85 32.40 66 117.60 126 168 198 222 270 360 425 600 1,780 3,970 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903 1903 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 258.75 294 390 450 540 710 890 1,280 1,970 3,340 7,510 27,300 450 650 850 1,000 1,250 1,850 3,000
1903-O 1903-O 10 14.95 17.25 42.55 78 127.20 240 270 318 420 480 570 750 980 1,380 3,090 6,470 32,830 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903-S 1903-S 12.50 18.40 25.30 43.70 105.60 156 240 294 390 540 600 680 750 1,060 2,000 2,760 5,880 22,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1904 1904 10 14.40 14.95 21.85 38.40 78 120 132 186 210 228 270 300 425 600 1,280 2,690 10,990 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1904 1904 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 450 540 730 930 1,280 1,590 2,940 8,420 35,000 450 650 850 1,000 1,250 2,000 2,600
1904-O 1904-O 25 17.25 25.30 108 156 234 348 432 610 750 810 870 970 1,280 1,720 3,610 5,530 16,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905 1905 15 15.60 20.70 29.90 43.20 84 126 150 174 210 222 240 318 425 660 1,040 2,340 8,130 14,300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905 1905 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 450 540 690 970 1,280 1,660 2,780 8,410 -.- 450 650 850 1,000 1,500 1,650 2,750
1905-O 1905-O 37.50 24.15 44.85 115 234 330 390 420 480 570 640 750 1,060 1,530 3,410 4,340 8,740 16,580 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905-S 1905-S 22.50 16.10 25.30 71.30 108 138 210 240 300 408 450 480 760 1,030 1,840 3,340 6,440 12,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906 1906 10 14.40 14.95 21.85 36 92.40 126 138 150 204 222 264 300 450 500 1,040 1,400 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906 1906 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 510 570 700 940 1,280 1,560 3,220 9,560 -.- 450 650 850 1,000 1,500 1,750 2,750
1906-D 1906-D 10 16.80 18.40 26.45 39.60 81.60 150 168 210 270 300 312 336 500 660 1,500 4,560 9,820 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906-O 1906-O 10 16.80 19.55 37.95 66 132 198 228 270 372 402 420 462 670 1,220 1,690 3,060 6,660 19,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907 1907 10 14.40 14.95 21.85 31.20 67.20 117.60 132 162 210 228 240 282 375 468.75 750 1,530 7,250 12,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907 1907 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 480 600 750 900 1,250 1,590 3,310 8,160 -.- 450 650 850 1,000 1,250 1,650 3,000
1907-D 1907-D 10 15.60 16.10 26.45 48 84 186 204 240 360 390 420 570 690 1,230 2,560 7,740 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907-O 1907-O 10 14.40 14.95 24.15 37.20 93.60 144 156 180 240 264 294 390 525 840 1,560 2,930 9,390 13,460 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907-S 1907-S 10 16.10 23 59.80 120 270 300 378 480 510 570 630 820 1,280 2,410 3,590 5,530 10,950 24,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 1908 10 14.40 14.95 21.85 28.80 79.20 138 150 180 222 240 258 288 375 475 910 1,200 7,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 1908 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 450 552 690 870 1,310 1,690 2,940 7,310 30,550 450 600 850 1,000 1,250 2,000 3,500
1908-D 1908-D 10 15.60 17.25 25.30 36 80.40 132 144 174 222 270 294 318 375 500 1,160 1,920 10,080 19,830 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908-O 1908-O 10 15.60 17.25 26.45 40.80 86.40 120 144 198 234 270 294 330 450 575 1,060 2,840 9,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908-S 1908-S 35 27.60 56.35 120.75 270 390 570 630 720 810 870 990 1,170 1,530 1,970 3,410 6,060 13,330 27,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 10 14.40 14.95 21.85 32.40 68.40 117.60 132 156 210 228 240 300 350 475 730 1,500 8,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 408 498 540 730 870 1,240 1,590 3,310 8,680 -.- 450 850 850 1,000 1,500 1,750 3,250
1909-D 1909-D 10 15.60 17.25 25.30 39.60 86.40 150 168 198 240 270 300 330 425 670 1,130 1,850 7,120 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909-O 1909-O 55 69 240 570 960 1,950 2,670 2,970 3,180 3,570 3,780 3,930 4,140 5,060 6,660 8,280 17,360 24,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909-S 1909-S 10 16.80 18.40 35.65 68.40 138 210 240 258 360 390 450 540 910 1,410 1,780 4,520 9,260 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 10 14.40 14.95 24.15 38.40 93.60 126 138 156 186 240 270 288 450 550 980 1,950 5,490 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 450 540 710 870 1,340 1,810 2,810 7,570 30,630 450 650 850 1,000 1,250 2,250 3,500
1910-D 1910-D 11 14.95 17.25 39.10 72 120 228 252 300 330 390 480 630 860 1,160 1,720 3,060 7,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 10 14.40 14.95 21.85 28.80 80.40 120 138 156 210 240 270 312 350 425 940 1,690 9,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 408 462 600 720 900 1,280 1,590 3,220 7,410 23,130 450 650 850 1,000 1,250 1,650 3,500
1911-D 1911-D 18 16.10 27.60 138 300 450 540 600 640 820 900 940 990 1,190 1,750 4,090 12,190 21,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911-S 1911-S 10 14.95 18.40 51.75 104.40 192 312 330 378 450 510 528 600 890 1,280 1,690 2,630 9,260 14,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 10 14.40 14.95 21.85 38.40 66 132 144 156 204 222 240 300 350 425 790 1,200 9,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 462 570 720 880 1,310 1,880 3,190 8,560 68,250 450 650 850 1,000 1,250 1,500 3,000
1912-S 1912-S 15 14.95 17.25 61.20 93.60 144 264 312 390 450 480 570 650 970 1,220 1,720 3,320 7,570 15,600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 25 17.25 40.25 115 192 450 480 540 610 680 820 860 910 1,000 1,310 2,410 6,700 21,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 322 360 390 474 552 730 1,050 1,530 2,030 3,190 9,910 33,130 450 650 850 1,100 1,500 2,000 2,750
1913-D 1913-D 11 13.80 16.80 41.40 61.20 110.40 174 210 222 288 330 360 450 575 780 1,190 2,240 6,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913-S 1913-S 1,000 1,530 2,700 4,830 7,770 10,740 11,580 12,300 12,780 12,990 14,100 14,820 15,540 19,940 23,690 31,560 41,150 68,450 175,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 10 14.40 14.95 22.80 34.80 75.60 126 150 162 204 222 240 300 350 450 730 1,790 6,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 408 480 540 750 1,080 1,560 2,220 3,720 9,590 -.- 450 650 850 1,100 1,250 2,000 3,250
1914-D 1914-D 10 14.40 16.10 22.80 40.80 74.40 126 144 162 198 222 264 312 400 425 830 1,470 6,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914-S 1914-S 85 105.60 180 390 570 800 990 1,050 1,110 1,200 1,380 1,650 1,950 2,470 3,160 4,970 8,220 19,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 10 14.40 14.95 21.85 36 72 117.60 132 150 210 234 252 300 362.50 425 730 1,440 9,260 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 456 600 800 930 1,470 2,160 4,660 11,860 -.- 450 650 850 1,000 1,500 2,500 4,500
1915-D 1915-D 10 14.40 14.95 21.85 36 79.20 120 132 174 216 228 270 288 375 450 750 1,530 5,200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915-S 1915-S 22.50 13.80 17.25 58.65 90 132 210 246 264 282 300 360 390 500 910 1,560 2,590 9,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916 1916 10 14.40 14.95 21.85 30 66 117.60 132 156 186 228 240 282 350 425 710 1,130 5,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916-D 1916-D 10 14.40 14.95 21.85 37.20 69.60 132 138 180 210 234 252 294 375 450 720 1,160 2,970 10,990 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916-D Large D/Small D 1916-D Large D/Small D 15 25 40 75 100 150 200 -.- 300 400 500 -.- 800 850 1,000 1,250 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Standing Liberty Quarter Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 H MS-64 MS-64 H MS-65 MS-65 H MS-66 MS-66 H MS-67 MS-67 H MS-68 MS-69
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 H MS-64 MS-64 H MS-65 MS-65 H MS-66 MS-66 H MS-67 MS-67 H MS-68 MS-69
1916 Bare Breast1916 Bare Breast 3,700 3,600 6,570 7,380 8,220 10,980 11,550 11,790 12,300 13,980 15,000 15,690 18,190 20,560 25,000 22,810 28,500 24,190 42,000 34,690 72,000 44,690 195,000 -.- -.-
1917 Bare Breast1917 Bare Breast 50 24.15 37.95 55.20 85.10 112.70 180 192 210 240 288 318 330 400 600 475 900 750 1,400 1,230 2,800 3,480 6,500 -.- -.-
1917-S Bare Breast1917-S Bare Breast 50 28.75 44.85 78.20 149.50 189.75 228 258 300 312 330 360 408 475 1,400 640 1,800 1,220 3,100 2,030 5,000 6,180 6,500 -.- -.-
1917-D Bare Breast1917-D Bare Breast 50 25.30 41.40 70.15 103.50 166.75 222 252 288 300 330 360 390 450 750 550 1,250 940 2,700 1,410 4,150 3,710 8,650 -.- -.-
1917-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1917-D Mailed Breast, Stars Below Eagle 40 41.40 60.95 86.25 126.50 161 192 210 240 258 276 300 348 425 1,100 630 1,800 1,360 5,000 2,310 9,000 5,560 47,000 -.- -.-
1917-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1917-S Mailed Breast, Stars Below Eagle 35 35.65 57.50 86.25 110.40 155.25 198 216 246 276 294 306 360 425 1,200 630 1,800 1,310 3,200 1,980 9,000 8,750 47,000 -.- -.-
1917 Mailed Breast, Stars Below Eagle1917 Mailed Breast, Stars Below Eagle 25 20.70 24.15 27.60 47.15 88.55 120 144 162 174 198 210 240 325 600 375 950 650 1,800 940 3,200 3,030 16,000 -.- -.-
1918 Mailed Breast, Stars Below Eagle1918 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 20.70 24.15 27.60 34.50 56.35 96 117.60 126 162 180 192 210 375 600 475 950 660 2,600 1,410 6,000 4,160 19,000 9,530 -.-
1918/7-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1918/7-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 1,550 1,960 3,360 4,260 7,770 9,930 11,550 15,420 19,690 20,310 20,940 23,440 26,560 130,000 48,440 190,000 103,130 -.- 137,500 -.- 193,120 -.- -.- -.-
1918-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1918-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 28.75 36.80 63.25 94.30 138 180 198 222 276 330 360 420 475 950 810 2,700 1,970 6,000 3,090 12,000 5,840 62,000 -.- -.-
1918-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1918-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 23 27.60 34.50 47.15 75.90 111.60 162 192 240 270 318 336 475 1,900 780 2,700 1,560 13,000 2,940 20,000 3,910 -.- -.- -.-
1919 Mailed Breast, Stars Below Eagle1919 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 31.05 40.25 49.45 59.80 95.45 120 150 180 210 228 264 270 350 750 500 1,600 690 3,000 1,440 4,000 3,220 15,000 23,210 55,630
1919-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1919-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 79.35 126.50 270 528 710 900 1,050 1,380 1,650 1,710 1,890 2,010 3,060 9,500 4,220 19,500 6,090 48,000 8,220 125,000 10,690 -.- -.- -.-
1919-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1919-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 85.10 115 222 420 610 750 1,170 1,500 1,710 1,860 2,130 2,460 3,160 14,000 5,000 23,000 8,160 62,500 11,000 130,000 18,530 285,000 -.- -.-
1920 Mailed Breast, Stars Below Eagle1920 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 18.40 21.85 25.30 34.50 54.05 90 104.40 115.20 186 198 210 228 300 600 400 800 600 1,600 970 5,500 3,870 22,000 -.- -.-
1920-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1920-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 83.95 115 143.75 192 270 330 390 420 510 600 660 700 1,230 4,700 1,970 7,700 2,410 16,000 4,190 22,000 7,090 47,000 -.- -.-
1920-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1920-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 21.85 28.75 37.95 50.60 89.70 198 264 300 360 390 420 570 1,030 6,500 1,660 8,200 3,190 30,000 5,590 105,000 8,910 -.- -.- -.-
1921 Mailed Breast, Stars Below Eagle1921 Mailed Breast, Stars Below Eagle 175 156 204 342 582 790 1,040 1,110 1,180 1,260 1,530 1,710 1,860 2,310 3,800 2,470 5,000 3,000 8,000 4,410 18,000 8,910 85,000 -.- -.-
1923 Mailed Breast, Stars Below Eagle1923 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 18.40 24.15 29.90 34.50 55.20 93.60 103.20 115.20 150 162 180 216 325 700 425 2,200 575 3,700 780 4,700 1,880 18,000 -.- -.-
1923-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1923-S Mailed Breast, Stars Below Eagle 300 318 432 558 800 1,530 2,220 2,340 2,520 2,730 2,850 2,940 3,330 3,970 6,200 4,660 7,500 5,530 10,000 5,910 25,000 7,800 42,000 -.- -.-
1924 Mailed Breast, Stars Below Eagle1924 Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 18.40 20.70 25.30 33.35 51.75 90 120 138 150 168 186 210 325 600 425 1,200 525 2,200 970 3,800 3,450 35,000 8,450 -.-
1924-D Mailed Breast, Stars Below Eagle1924-D Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 49.45 60.95 93.15 138 186 216 234 252 282 294 318 342 425 1,100 525 1,950 660 3,000 840 11,000 1,850 45,000 7,800 -.-
1924-S Mailed Breast, Stars Below Eagle1924-S Mailed Breast, Stars Below Eagle -.- 27.60 34.50 46 67.85 174 234 252 270 390 510 570 650 1,110 3,800 1,720 5,000 2,440 8,500 3,310 38,000 9,100 -.- 35,750 -.-
1925 Recessed Date1925 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 40.25 78 99.60 108 138 156 180 198 250 600 400 625 525 1,100 840 2,400 4,130 9,000 -.- -.-
1926 Recessed Date1926 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 39.10 76.80 87.60 103.20 150 162 174 192 275 600 350 750 550 2,100 860 4,800 3,930 53,000 11,120 -.-
1926-D Recessed Date1926-D Recessed Date -.- 18.40 19.55 24.15 34.50 56.35 98.40 132 156 186 198 210 240 300 8,500 450 11,000 562.50 26,000 1,150 67,000 4,030 -.- -.- -.-
1926-S Recessed Date1926-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 24.15 34.50 126.50 210 228 420 570 630 680 760 1,280 10,000 2,310 16,000 3,090 40,000 4,910 62,000 9,950 -.- -.- -.-
1927 Recessed Date1927 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 36.80 75.60 82.80 115.20 150 162 180 210 275 600 400 800 600 1,300 840 2,600 2,830 17,000 -.- -.-
1927-D Recessed Date1927-D Recessed Date -.- 18.40 21.85 27.60 75.90 168 222 240 252 288 330 354 378 425 1,050 500 2,300 710 3,200 1,000 8,000 10,950 -.- -.- -.-
1927-S Recessed Date1927-S Recessed Date 45 36.80 70.15 138 270 810 2,530 2,840 3,410 5,910 6,590 6,910 7,690 11,530 57,000 14,810 110,000 19,690 240,000 22,310 340,000 29,710 -.- -.- -.-
1928 Recessed Date1928 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 33.35 76.80 82.80 105.60 126 144 162 180 300 550 425 800 500 2,100 760 6,000 2,150 20,000 -.- -.-
1928-D Recessed Date1928-D Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 44.85 97.20 108 122.40 132 150 174 192 300 2,300 400 4,000 600 8,500 720 30,000 1,950 77,000 -.- -.-
1928-S Recessed Date1928-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 34.50 78 92.40 120 144 156 168 222 300 550 400 1,000 575 1,500 910 3,000 1,660 9,000 9,430 -.-
1928-S/S Recessed Date1928-S/S Recessed Date -.- -.- -.- -.- -.- 200 250 -.- 300 350 400 -.- -.- 600 1,200 1,000 2,000 1,800 3,000 2,500 6,000 4,500 -.- -.- -.-
1929 Recessed Date1929 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 33.35 75.60 81.60 105.60 138 156 168 180 250 550 387.50 650 475 1,000 750 2,800 2,150 13,000 -.- -.-
1929-D Recessed Date1929-D Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 36.80 88.80 99.60 115.20 144 156 168 222 300 1,200 400 2,500 525 7,000 860 11,000 6,530 -.- -.- -.-
1929-S Recessed Date1929-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 34.50 75.60 87.60 115.20 144 156 174 222 275 550 425 650 500 1,000 810 2,400 1,560 5,750 16,250 -.-
1930 Recessed Date1930 Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 33.35 75.60 86.40 115.20 144 150 162 198 275 450 350 500 531.25 950 740 1,800 1,950 4,200 -.- -.-
1930-S Recessed Date1930-S Recessed Date -.- 18.40 19.55 21.85 23 35.65 75.60 84 110.40 144 156 162 210 300 475 450 600 525 1,250 720 2,400 1,660 6,700 6,270 -.-
2016-W Standing Liberty quarter dollar Gold2016-W Standing Liberty quarter dollar Gold -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 -.- -.- 1,050 -.- 1,075 -.- 1,100 -.- 1,100 -.- 1,100 -.- -.- -.-
 
Washington Quarter Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2022-S Wong Copper-Nickel Clad2022-S Wong Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 3 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1932 Silver1932 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.10 17.25 18.40 24.15 26.45 28.75 36 62.50 105 275 810 8,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1932-D Silver1932-D Silver 63.25 77.05 95.45 126.50 216 294 330 510 750 1,060 1,160 1,470 1,970 3,060 9,280 93,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1932-S Silver1932-S Silver 60.95 69 85.10 104.65 132 192 216 252 276 400 425 500 640 1,160 2,750 29,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Silver1934 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 16.32 16.44 16.67 17.25 18.40 24.15 26.45 28.80 40 50 82.50 162.50 670 7,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Doubled Die Obverse Silver1934 Doubled Die Obverse Silver 45 75 100 115 200 350 -.- -.- 500 800 -.- -.- 1,150 1,750 2,500 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Heavy Motto Silver1934 Heavy Motto Silver 5.50 5.50 5.50 7 9 12 -.- -.- 25 27 -.- -.- 55 125 200 500 2,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934 Light Motto Silver1934 Light Motto Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 23 25.30 27.60 33.60 40.25 51.75 78 105 125 225 375 2,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934-D Silver1934-D Silver 15.29 15.35 15.41 18.40 28.75 72.45 80.50 94.30 138 184 195.50 231.25 268.75 325 500 1,010 5,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1934-D Heavy Motto Silver1934-D Heavy Motto Silver 5.50 5.50 7 10 40 40 -.- -.- 120 150 -.- -.- 250 350 650 950 11,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935 Silver1935 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.44 17.10 17.40 18 20.70 21.85 24 30 41.25 70 110 364 6,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935-D Silver1935-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 28.75 86.25 101.20 126.50 143.75 198 210 237.50 256.25 275 375 575 1,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1935-S Silver1935-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 32.20 34.50 39.10 55.20 78.20 82.80 93.75 105 130 200 275 790 18,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936 Silver1936 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 16.32 16.44 17.10 17.40 18 21.85 23 26.40 37.50 50 85 110 375 5,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936 Silver1936 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 650 800 900 1,650 -.- 7,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936-D Silver1936-D Silver 15.29 15.35 15.41 25.30 63.25 172.50 230 312 390 540 576 630 650 760 910 1,380 3,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1936-S Silver1936-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 44.85 49.45 52.90 71.30 85.10 96.60 108 125 168.75 243.75 325 1,190 19,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Silver1937 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.10 17.25 18.40 19.55 29.90 32.20 36 40 46.25 100 137.50 500 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Silver1937 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 250 300 350 400 -.- 750 -.- -.- 12,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937 Doubled Die Obverse Silver1937 Doubled Die Obverse Silver 80 125 150 300 500 800 -.- -.- 1,250 1,900 -.- -.- 2,750 4,500 7,000 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937-D Silver1937-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 31.05 32.20 34.50 37.95 58.65 60.95 67.20 82.50 105 150 250 780 20,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1937-S Silver1937-S Silver 15.29 15.35 15.41 17.25 28.75 85.10 87.40 93.15 112.70 138 161 186 206.25 231.25 300 387.50 2,020 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938 Silver1938 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 29.90 39.10 41.40 50.60 79.35 81.65 100.80 110 125 200 281.25 670 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938 Silver1938 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90 125 165 210 250 -.- 850 -.- -.- 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938-S Silver1938-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 19.55 44.85 47.15 49.45 52.90 86.25 88.55 98.40 115 140 175 231.25 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Silver1939 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 16.67 17.25 18.40 20.70 22.80 28.75 38.75 55 85 200 2,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Silver1939 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80 125 140 160 200 -.- 500 -.- -.- 9,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-D Silver1939-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 17.25 18.40 20.70 23 37.95 40.25 45.60 51.25 60 90 137.50 500 13,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-S Silver1939-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 23 43.70 49.45 51.75 62.10 87.40 90.85 110 125 187.50 231.25 375 670 18,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940 Silver1940 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 16.38 16.67 17.25 18.97 22.80 27.50 35 47.50 77.50 206.25 6,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940 Silver1940 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40 75 110 130 150 -.- 400 -.- -.- 5,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940-D Silver1940-D Silver 15.29 15.35 15.41 16.10 28.75 52.90 57.50 60.95 74.75 101.20 108.10 126 150 218.75 262.50 393.75 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940-S Silver1940-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.44 16.80 17.25 19.55 21.85 24.15 26.40 32.50 40 55 87.50 375 6,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941 Silver1941 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.44 16.56 16.68 16.92 17.10 19.80 20.40 22.50 25 35 50 275 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941 Silver1941 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45 70 80 100 150 -.- 300 -.- -.- 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941-D Silver1941-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 34.50 36.80 40.80 45 48.75 65 105 533 8,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941-S Silver1941-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 23 25.30 31.20 40 47.50 60 96.25 455 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942 Silver1942 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 86.25 400 9,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942 Silver1942 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40 60 75 100 125 -.- 250 -.- -.- 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-D Silver1942-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 17.25 18.97 20.40 23.75 33.75 45 80 375 4,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-D Doubled Die Obverse Silver1942-D Doubled Die Obverse Silver 80 120 140 150 350 900 -.- -.- 1,500 1,750 -.- -.- 3,000 7,000 10,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-S Silver1942-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 16.10 17.25 20.70 26.45 63.25 66.70 72 81.25 93.75 112.50 162.50 450 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943 Silver1943 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 40 60 231.25 5,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943 Doubled Die Obverse Silver1943 Doubled Die Obverse Silver 150 200 800 1,500 3,000 4,000 -.- -.- 7,500 10,000 -.- -.- 12,000 14,000 15,500 17,500 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-D Silver1943-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.10 25.30 26.45 28.80 31.25 33.75 47.50 82.50 350 10,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-S Silver1943-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 16.10 17.25 19.55 20.70 22.80 26.25 37.50 55 95 500 9,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-S Doubled Die Obverse Silver1943-S Doubled Die Obverse Silver 50 75 100 125 250 350 -.- -.- 450 500 -.- -.- 800 900 1,050 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944 Silver1944 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 50 237.50 8,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-D Silver1944-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 37.50 60 212.50 4,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-S Silver1944-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 55 225 4,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945 Silver1945 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 65 475 4,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-D Silver1945-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 23.75 27.50 35 65 425 9,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-S Silver1945-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 33.75 72.50 387.50 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946 Silver1946 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 68.75 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-D Silver1946-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 52.50 225 4,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-S Silver1946-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 31.25 50 237.50 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947 Silver1947 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 35 57.50 225 7,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947-D Silver1947-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 50 150 10,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947-S Silver1947-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 31.25 45 181.25 3,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948 Silver1948 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 42.50 175 6,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948-D Silver1948-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 40 67.50 350 3,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948-S Silver1948-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 40 57.50 275 9,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949 Silver1949 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 31.25 40 55 85 243.75 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949-D Silver1949-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 23.75 30 40 72.50 187.50 3,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950 Silver1950 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 27.50 50 325 4,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950 Silver1950 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 40 50 55 85 -.- 125 1,250 -.- 900 5,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1950-D Silver1950-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 32.50 65 325 4,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950-D/S Silver1950-D/S Silver 28.75 34.50 49.45 71.30 138 186 198 216 240 270 336 438 575 1,250 3,410 5,660 25,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950-S Silver1950-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 22.50 25 42.50 57.50 225 4,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950-S/D Silver1950-S/D Silver 31.05 36.80 51.75 83.95 204 240 264 300 318 390 408 420 475 550 1,340 1,910 5,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951 Silver1951 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 27.50 53.75 181.25 3,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951 Silver1951 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 40 45 50 60 -.- 100 550 -.- 350 2,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1951-D Silver1951-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 33.75 62.50 325 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951-S Silver1951-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 22.80 26.40 46.25 77.50 175 3,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952 Silver1952 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 27.50 60 131.25 2,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952 Silver1952 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 33 35 45 70 1,250 100 350 9,000 200 2,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1952-D Silver1952-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 31.25 77.50 1,190 9,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952-S Silver1952-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 19.55 21.60 24 30 50 162.50 4,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953 Silver1953 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 62.50 237.50 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953 Silver1953 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 20 25 35 40 500 50 125 800 125 275 4,000 -.- -.- -.- -.-
1953-D Silver1953-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 32.50 71.25 575 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953-S Silver1953-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 33.75 52.50 181.25 3,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954 Silver1954 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 42.50 168.75 4,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954 Silver1954 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9 10 15 20 25 300 45 90 400 50 250 1,750 -.- -.- -.- -.-
1954-D Silver1954-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 55 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954-S Silver1954-S Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 24 27.50 42.50 175 4,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955 Silver1955 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 32.50 47.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955 Silver1955 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9 12 14 19 25 100 35 75 380 60 175 925 175 -.- -.- -.-
1955-D Silver1955-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 32.50 87.50 1,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1956 Silver1956 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 43.75 120 3,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1956 Silver1956 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 15 25 100 30 60 125 50 90 200 150 1,050 -.- -.-
1956-D Silver1956-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 28.75 57.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1957 Silver1957 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 40 97.50 2,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1957 Silver1957 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 15 20 225 25 60 275 40 100 1,050 75 5,000 -.- -.-
1957-D Silver1957-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 28.75 45 162.50 3,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1958 Silver1958 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 23.75 40 110 2,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1958 Silver1958 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 125 25 50 250 40 175 1,050 100 6,500 -.- -.-
1958-D Silver1958-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 37.50 156.25 4,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1959 Silver1959 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 50 790 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1959 Silver1959 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 150 25 50 200 40 150 600 100 10,000 -.- -.-
1959-D Silver1959-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 50 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1960 Silver1960 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 52.50 780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1960 Silver1960 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 40 20 30 60 40 45 175 300 950 -.- -.-
1960-D Silver1960-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 52.50 1,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1961 Silver1961 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 47.50 1,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1961 Silver1961 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 45 25 35 90 50 700 -.- -.-
1961-D Silver1961-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 85 2,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1962 Silver1962 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 55 1,250 3,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1962 Silver1962 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 40 25 35 100 45 400 -.- -.-
1962-D Silver1962-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 30 100 1,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1963 Silver1963 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 50 575 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1963 Silver1963 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 40 25 35 75 40 400 -.- -.-
1963-D Silver1963-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 82.50 910 24,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Silver1964 Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 47.50 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Silver1964 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7 8 9 10 20 30 20 30 40 25 35 75 35 500 1,050 -.-
1964 Special Mint Set Silver1964 Special Mint Set Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,800 3,400 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964-D Silver1964-D Silver 15.29 15.35 15.41 15.52 15.64 15.75 15.87 15.98 16.21 16.38 18.97 20.40 21.60 22.80 25 47.50 300 4,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Copper-Nickel Clad1965 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.32 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.80 0.92 1.15 1.72 7.20 12.50 47.50 350 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Special Mint Set Copper-Nickel Clad1965 Special Mint Set Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 -.- -.- 6 8 10 15 25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Copper-Nickel Clad1966 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.29 0.32 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.63 1.15 2.30 7.20 16.25 22.50 231.25 4,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Special Mint Set Copper-Nickel Clad1966 Special Mint Set Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 -.- -.- 6 8 10 15 25 55 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Copper-Nickel Clad1967 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.29 0.32 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 2.30 3.45 7.20 11.25 16.25 110 4,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Special Mint Set Copper-Nickel Clad1967 Special Mint Set Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 -.- -.- 6 8 10 15 25 55 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968 Copper-Nickel Clad1968 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 10.80 22.50 52.50 90 2,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-D Copper-Nickel Clad1968-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 11.25 21.25 93.75 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-S Copper-Nickel Clad1968-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 6 8.40 10.80 11.50 13.80 17.50 35 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 200 125 20 1,125 -.- -.-
1969 Copper-Nickel Clad1969 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 14.40 25 110 2,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-D Copper-Nickel Clad1969-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 10 25 80 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-S Copper-Nickel Clad1969-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 7.20 9.60 12 12.65 14.95 18.75 27.50 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 175 50 20 500 -.- -.-
1970 Copper-Nickel Clad1970 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 8.40 13.75 32.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-D Copper-Nickel Clad1970-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 10 15 68.75 2,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-S Copper-Nickel Clad1970-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 7.20 8.40 9.60 10.35 12.65 15 31.25 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 85 20 400 -.- -.-
1971 Copper-Nickel Clad1971 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 8.40 13.75 150 1,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-D Copper-Nickel Clad1971-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 10 20 137.50 1,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-S Copper-Nickel Clad1971-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 4.60 6.60 7.80 9.60 10.35 12.65 18.75 27.50 100 -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 200 20 2,500 -.- -.-
1972 Copper-Nickel Clad1972 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 12.50 27.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-D Copper-Nickel Clad1972-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 10 17.50 72.50 960 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S Copper-Nickel Clad1972-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 3.45 6 7.20 9 10.06 12.65 15 20 65 -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 40 20 90 -.- -.-
1973 Copper-Nickel Clad1973 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 12 21.25 45 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-D Copper-Nickel Clad1973-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 11.25 22.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-S Copper-Nickel Clad1973-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.30 3.45 6 8.40 10.80 11.50 12.65 15 16.25 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 20 15 25 -.- 4,000
1974 Copper-Nickel Clad1974 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 12.50 23.75 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-D Copper-Nickel Clad1974-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.80 13.75 42.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-S Copper-Nickel Clad1974-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 4.80 7.20 8.40 9.20 10.35 12.50 13.75 -.- -.- 2 3 6 9 11 11 13 14 15 -.- 15 15 20 -.- 500
1977 Copper-Nickel Clad1977 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 13.75 27.50 137.50 1,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-D Copper-Nickel Clad1977-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.80 22.50 55 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-S Copper-Nickel Clad1977-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 4.80 6 7.20 8.05 9.20 11.25 12.50 43.75 -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 75
1978 Copper-Nickel Clad1978 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 3.60 12.50 32.50 218.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-D Copper-Nickel Clad1978-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 13.75 35 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-S Copper-Nickel Clad1978-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 4.80 7.20 8.40 10.35 11.50 13.75 20 95 -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 25 -.- 40
1979 Copper-Nickel Clad1979 Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 13.75 30 200 1,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-D Copper-Nickel Clad1979-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 12.50 22.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-S Clear S Copper-Nickel Clad1979-S Clear S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 5 8 9 11 12 13 14 15 -.- 18 20 25 -.- 75
1979-S Filled S Copper-Nickel Clad1979-S Filled S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 35
1980-D Copper-Nickel Clad1980-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 12.50 20 206.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-P Copper-Nickel Clad1980-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.80 11.25 18.75 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-S Copper-Nickel Clad1980-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.20 11.50 13.80 16.25 18.75 80 -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 23 -.- 35
1981-D Copper-Nickel Clad1981-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 11.25 27.50 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-P Copper-Nickel Clad1981-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 7.20 13.75 37.50 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-S Copper-Nickel Clad1981-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 6 7 9 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 40
1982-D Copper-Nickel Clad1982-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 7.20 15 42.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-P Copper-Nickel Clad1982-P Copper-Nickel Clad 0.46 0.51 0.57 0.63 0.69 1.15 1.43 1.72 2.30 2.58 3.45 3.45 4.60 7.80 25 72.50 475 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-S Copper-Nickel Clad1982-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.80 11.50 12.65 15 18.75 82.50 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1983-D Copper-Nickel Clad1983-D Copper-Nickel Clad 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 2.30 3.45 4.60 5.75 7.18 8.05 8.62 9.77 16.80 30 105 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-P Copper-Nickel Clad1983-P Copper-Nickel Clad 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 3.45 4.60 5.75 6.90 9.20 10.35 12.65 15.60 24 35 115 525 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-S Copper-Nickel Clad1983-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 6 10.80 11.50 13.80 16.25 18.75 85 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1984-D Copper-Nickel Clad1984-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.80 35 58.75 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-P Copper-Nickel Clad1984-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 4.02 8.40 15 75 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-S Copper-Nickel Clad1984-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 3.45 4.80 6 8.40 9.20 10.35 15 18.75 72.50 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1985-D Copper-Nickel Clad1985-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.58 8.40 15 65 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-P Copper-Nickel Clad1985-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.87 7.20 12.50 62.50 425 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-S Copper-Nickel Clad1985-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.20 11.50 12.65 15 18.75 90 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1986-D Copper-Nickel Clad1986-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.97 2.58 2.87 3.45 8.40 16.25 56.25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-P Copper-Nickel Clad1986-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.86 1.72 2.01 2.87 4.02 8.40 15 77.50 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-S Copper-Nickel Clad1986-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 3.45 4.80 6 9.60 10.35 11.50 13.75 17.50 51.25 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1987-D Copper-Nickel Clad1987-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.80 12.50 42.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-P Copper-Nickel Clad1987-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.87 7.80 13.75 62.50 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-S Copper-Nickel Clad1987-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 8.40 9.20 10.35 12.50 18.75 70 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 20 -.- 40
1988-D Copper-Nickel Clad1988-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 8.40 12.50 27.50 1,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-P Copper-Nickel Clad1988-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 8.40 15 110 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-S Copper-Nickel Clad1988-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 6 10.20 11.50 12.65 15 18.75 96.25 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1989-D Copper-Nickel Clad1989-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 7.80 16.25 50 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-P Copper-Nickel Clad1989-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 9.60 15 100 880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-S Copper-Nickel Clad1989-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 2.41 3.60 4.80 10.20 12.65 13.80 16.25 18.75 65 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1990-D Copper-Nickel Clad1990-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 7.20 12.50 25 181.25 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-P Copper-Nickel Clad1990-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 8.40 15 28.75 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-S Copper-Nickel Clad1990-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.89 2.58 5.40 8.40 10.80 11.50 12.65 15 18.75 47.50 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 25
1991-D Copper-Nickel Clad1991-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 5.40 20 60 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-P Copper-Nickel Clad1991-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.80 20 52.50 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-S Copper-Nickel Clad1991-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 2.30 3.45 4.80 6 10.80 11.50 12.65 15 18.75 45 -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1992-D Copper-Nickel Clad1992-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 10.80 21.60 60 960 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-P Copper-Nickel Clad1992-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 12 24 125 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-S Clad Copper-Nickel Clad1992-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1993-D Copper-Nickel Clad1993-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 2.87 8.40 13.20 47.50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Copper-Nickel Clad1993-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 2.87 7.20 10.80 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-S Clad Copper-Nickel Clad1993-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 40
1994-D Copper-Nickel Clad1994-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 6 15.60 125 1,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Copper-Nickel Clad1994-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 6 13.20 81.25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-S Clad Copper-Nickel Clad1994-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 35
1995-D Copper-Nickel Clad1995-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 6 13.20 50 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-P Copper-Nickel Clad1995-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.86 1.15 2.30 3.45 7.20 12 43.75 80 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-S Clad Copper-Nickel Clad1995-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1996-D Copper-Nickel Clad1996-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 7.20 12 20 37.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-P Copper-Nickel Clad1996-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.86 1.15 2.30 4.50 12 20 31.25 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-S Clad Copper-Nickel Clad1996-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1997-D Copper-Nickel Clad1997-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 14.40 36.25 75 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Copper-Nickel Clad1997-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.50 16.80 43.75 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-S Clad Copper-Nickel Clad1997-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1998-D Copper-Nickel Clad1998-D Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 6 14.40 37.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-P Copper-Nickel Clad1998-P Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.34 0.36 0.40 0.46 0.51 0.57 0.69 0.80 1.03 4.50 9 18.75 56.25 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-S Clad Copper-Nickel Clad1998-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 8 8 10 9 -.- 12 10 15 -.- 30
1999-D CT Copper-Nickel Clad1999-D CT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.51 0.74 2.20 7.20 13.20 18.75 31.25 350 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D DE Copper-Nickel Clad1999-D DE Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.51 0.74 2.75 8.40 12 22.50 50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D GA Copper-Nickel Clad1999-D GA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.51 0.74 2.20 8.40 12 22.50 87.50 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D NJ Copper-Nickel Clad1999-D NJ Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 7.80 13.20 21.25 62.50 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-D PA Copper-Nickel Clad1999-D PA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.51 0.57 0.74 2.20 7.80 13.20 31.25 93.75 450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P CT Copper-Nickel Clad1999-P CT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.20 8.40 12 17.50 75 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P DE Copper-Nickel Clad1999-P DE Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.46 0.57 0.80 2.75 8.40 12 20 53.75 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P GA Copper-Nickel Clad1999-P GA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.47 8.40 12 30 68.75 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P NJ Copper-Nickel Clad1999-P NJ Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 8.40 13.20 21.25 65 375 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P PA Copper-Nickel Clad1999-P PA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.51 0.57 0.74 2.20 9 12 21.25 37.50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad1999-S Clad CT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 50
1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad1999-S Clad DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 12 9 20 -.- 100
1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad1999-S Clad GA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 50
1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad1999-S Clad NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 6 6 10 9 15 -.- 60
1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad1999-S Clad PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 2 3 5 4 5 8 5 6 10 9 15 -.- 80
2000-D MA Copper-Nickel Clad2000-D MA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 6.60 10.80 16.25 37.50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D MD Copper-Nickel Clad2000-D MD Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 3 7.80 12 16.25 35 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D NH Copper-Nickel Clad2000-D NH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 20 37.50 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D SC Copper-Nickel Clad2000-D SC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.51 0.74 2.70 8.40 10.80 15 25 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-D VA Copper-Nickel Clad2000-D VA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.70 7.80 12 20 40 810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P MA Copper-Nickel Clad2000-P MA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6 13.20 17.50 27.50 56.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P MD Copper-Nickel Clad2000-P MD Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 20 40 81.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P NH Copper-Nickel Clad2000-P NH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 20 28.75 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P SC Copper-Nickel Clad2000-P SC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.74 2.40 7.80 12 16.25 23.75 62.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P VA Copper-Nickel Clad2000-P VA Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 3 8.40 13.20 17.50 25 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad2000-S Clad MA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 45
2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad2000-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad2000-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad2000-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 40
2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad2000-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 7 6 15 -.- 45
2001-D KY Copper-Nickel Clad2001-D KY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 8.40 12 22.50 60 92.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D NC Copper-Nickel Clad2001-D NC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 8.40 12 18.75 37.50 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D NY Copper-Nickel Clad2001-D NY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 17.50 62.50 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D RI Copper-Nickel Clad2001-D RI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 10.80 16.25 45 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-D VT Copper-Nickel Clad2001-D VT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 7.20 12 20 32.50 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P KY Copper-Nickel Clad2001-P KY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.51 0.69 2.20 7.20 10.80 18.75 22.50 62.50 1,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P NC Copper-Nickel Clad2001-P NC Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 10.80 17.50 22.50 50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P NY Copper-Nickel Clad2001-P NY Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 3 8.40 12 18.75 28.75 40 660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P RI Copper-Nickel Clad2001-P RI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 20 75 156.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P VT Copper-Nickel Clad2001-P VT Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 7.20 12 21.25 27.50 50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad2001-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 45
2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad2001-S Clad NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 45
2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad2001-S Clad NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 3 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 40
2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad2001-S Clad RI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 50
2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad2001-S Clad VT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 6 4 5 8 5 6 9 8 15 -.- 50
2002-D IN Copper-Nickel Clad2002-D IN Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 8.40 11 22 31.25 37.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D LA Copper-Nickel Clad2002-D LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 11 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D MS Copper-Nickel Clad2002-D MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 15 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D OH Copper-Nickel Clad2002-D OH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 10.80 13.75 35 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-D TN Copper-Nickel Clad2002-D TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 14 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P IN Copper-Nickel Clad2002-P IN Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 12 15 20 45 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P LA Copper-Nickel Clad2002-P LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 20 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P MS Copper-Nickel Clad2002-P MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 10 25 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P OH Copper-Nickel Clad2002-P OH Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 13.20 18.75 26.25 40 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P TN Copper-Nickel Clad2002-P TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-S Clad IN Copper-Nickel Clad2002-S Clad IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2002-S Clad LA Copper-Nickel Clad2002-S Clad LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 6 8 7 15 -.- 40
2002-S Clad MS Copper-Nickel Clad2002-S Clad MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2002-S Clad OH Copper-Nickel Clad2002-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2002-S Clad TN Copper-Nickel Clad2002-S Clad TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-D AL Copper-Nickel Clad2003-D AL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.75 7.20 12.50 17.50 22.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D AR Copper-Nickel Clad2003-D AR Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 6.60 10 12.50 45 60 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D IL Copper-Nickel Clad2003-D IL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.57 0.63 0.74 2.75 7.80 11.25 13.75 62.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D ME Copper-Nickel Clad2003-D ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-D MO Copper-Nickel Clad2003-D MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P AL Copper-Nickel Clad2003-P AL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.40 0.46 0.69 2.20 7.20 13.75 18.75 32.50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P AR Copper-Nickel Clad2003-P AR Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 10 17.50 55 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P IL Copper-Nickel Clad2003-P IL Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.43 0.48 0.69 2.20 7.20 11.25 12.50 100 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P ME Copper-Nickel Clad2003-P ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 20 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P MO Copper-Nickel Clad2003-P MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad2003-S Clad AL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad2003-S Clad AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad2003-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad2003-S Clad ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad2003-S Clad MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 18 -.- 40
2004-D FL Copper-Nickel Clad2004-D FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 8 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D IA Copper-Nickel Clad2004-D IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 10 25 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D MI Copper-Nickel Clad2004-D MI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.75 7.70 12.50 18.75 25 32.50 325 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D TX Copper-Nickel Clad2004-D TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 9 50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Copper-Nickel Clad2004-D WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.60 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 15 30 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad2004-D WI Extra Leaf High Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- 75 -.- -.- 120 125 -.- -.- 140 150 200 400 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad2004-D WI Extra Leaf Low Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 80 90 -.- -.- 100 125 150 250 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P FL Copper-Nickel Clad2004-P FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 25 140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P IA Copper-Nickel Clad2004-P IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 850 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P MI Copper-Nickel Clad2004-P MI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 11.25 21.25 43.75 168.75 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P TX Copper-Nickel Clad2004-P TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 20 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P WI Copper-Nickel Clad2004-P WI Copper-Nickel Clad 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.39 0.46 0.69 2.20 6.60 10 18.75 45 187.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad2004-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad2004-S Clad IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 9 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad2004-S Clad MI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad2004-S Clad TX Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad2004-S Clad WI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2005-D CA Copper-Nickel Clad2005-D CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 25 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D KS Copper-Nickel Clad2005-D KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D KS Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D KS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D MN Copper-Nickel Clad2005-D MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D MN Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D MN Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D OR Copper-Nickel Clad2005-D OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D WV Copper-Nickel Clad2005-D WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 50 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D WV Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D WV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 40 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P CA Copper-Nickel Clad2005-P CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 30 525 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P KS Copper-Nickel Clad2005-P KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P KS Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P KS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P MN Copper-Nickel Clad2005-P MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P MN Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P MN Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P OR Copper-Nickel Clad2005-P OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 25 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P WV Copper-Nickel Clad2005-P WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P WV Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P WV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-S Clad CA Copper-Nickel Clad2005-S Clad CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2005-S Clad KS Copper-Nickel Clad2005-S Clad KS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2005-S Clad MN Copper-Nickel Clad2005-S Clad MN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 35
2005-S Clad OR Copper-Nickel Clad2005-S Clad OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 40
2005-S Clad WV Copper-Nickel Clad2005-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2006-D CO Copper-Nickel Clad2006-D CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D CO Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D CO Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D ND Copper-Nickel Clad2006-D ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 80 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D ND Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D ND Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NE Copper-Nickel Clad2006-D NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NE Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D NE Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 15 20 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NV Copper-Nickel Clad2006-D NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D NV Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D NV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D SD Copper-Nickel Clad2006-D SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D SD Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D SD Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 35 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P CO Copper-Nickel Clad2006-P CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 20 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P CO Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P CO Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P ND Copper-Nickel Clad2006-P ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P ND Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P ND Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 5 7 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NE Copper-Nickel Clad2006-P NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NE Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P NE Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NV Copper-Nickel Clad2006-P NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P NV Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P NV Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P SD Copper-Nickel Clad2006-P SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 100 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P SD Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P SD Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 22 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-S Clad CO Copper-Nickel Clad2006-S Clad CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2006-S Clad ND Copper-Nickel Clad2006-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2006-S Clad NE Copper-Nickel Clad2006-S Clad NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2006-S Clad NV Copper-Nickel Clad2006-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2006-S Clad SD Copper-Nickel Clad2006-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-D ID Copper-Nickel Clad2007-D ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 7 15 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D ID Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D ID Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 3 4 7 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D MT Copper-Nickel Clad2007-D MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 35 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D MT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D MT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 20 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D UT Copper-Nickel Clad2007-D UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 30 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D UT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D UT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 12 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WA Copper-Nickel Clad2007-D WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 7 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WA Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D WA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 13 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WY Copper-Nickel Clad2007-D WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 75 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P ID Copper-Nickel Clad2007-P ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P ID Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P ID Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 3 4 7 10 15 45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P MT Copper-Nickel Clad2007-P MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P MT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P MT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P UT Copper-Nickel Clad2007-P UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P UT Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P UT Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 12 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WA Copper-Nickel Clad2007-P WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WA Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P WA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 13 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WY Copper-Nickel Clad2007-P WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 100 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-S Clad ID Copper-Nickel Clad2007-S Clad ID Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 25
2007-S Clad MT Copper-Nickel Clad2007-S Clad MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-S Clad UT Copper-Nickel Clad2007-S Clad UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-S Clad WA Copper-Nickel Clad2007-S Clad WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 15 -.- 30
2007-S Clad WY Copper-Nickel Clad2007-S Clad WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2 3 3 4 4 4 6 5 7 8 7 20 -.- 175
2008-D AK Copper-Nickel Clad2008-D AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D AK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D AK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 1,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D AZ Copper-Nickel Clad2008-D AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 30 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 25 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D HI Copper-Nickel Clad2008-D HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D HI Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D HI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D NM Copper-Nickel Clad2008-D NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D NM Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D NM Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D OK Copper-Nickel Clad2008-D OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D OK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D OK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 15 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AK Copper-Nickel Clad2008-P AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P AK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AZ Copper-Nickel Clad2008-P AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 1,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 35 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P HI Copper-Nickel Clad2008-P HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P HI Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P HI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P NM Copper-Nickel Clad2008-P NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 7 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P NM Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P NM Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 40 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P OK Copper-Nickel Clad2008-P OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 2 3 6 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P OK Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P OK Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 7 10 40 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-S Clad AK Copper-Nickel Clad2008-S Clad AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 20 -.- 50
2008-S Clad AZ Copper-Nickel Clad2008-S Clad AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 15 -.- 40
2008-S Clad HI Copper-Nickel Clad2008-S Clad HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 3 4 4 8 8 8 9 9 10 12 12 25 -.- 75
2008-S Clad NM Copper-Nickel Clad2008-S Clad NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 15 -.- 35
2008-S Clad OK Copper-Nickel Clad2008-S Clad OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 4 8 5 6 9 6 7 9 7 15 -.- 30
2009-D AS Copper-Nickel Clad2009-D AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D AS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D DC Copper-Nickel Clad2009-D DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D DC Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D GU Copper-Nickel Clad2009-D GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D GU Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D NMI Copper-Nickel Clad2009-D NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 25 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D PR Copper-Nickel Clad2009-D PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D PR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D VI Copper-Nickel Clad2009-D VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D VI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P AS Copper-Nickel Clad2009-P AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P AS Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P DC Copper-Nickel Clad2009-P DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P DC Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P GU Copper-Nickel Clad2009-P GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P GU Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P NMI Copper-Nickel Clad2009-P NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P NMI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P PR Copper-Nickel Clad2009-P PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P PR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P VI Copper-Nickel Clad2009-P VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 8 30 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P VI Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 3 4 6 8 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad2009-S Clad AS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad2009-S Clad DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad2009-S Clad GU Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad2009-S Clad NMI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad2009-S Clad PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad2009-S Clad VI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 6 -.- -.- 7 -.- 15 -.- 25
2010-D AR Copper-Nickel Clad2010-D AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D AR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D AR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D AZ Copper-Nickel Clad2010-D AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D CA Copper-Nickel Clad2010-D CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D OR Copper-Nickel Clad2010-D OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D WY Copper-Nickel Clad2010-D WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AR Copper-Nickel Clad2010-P AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P AR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AZ Copper-Nickel Clad2010-P AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P AZ Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P CA Copper-Nickel Clad2010-P CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 25 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P CA Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P OR Copper-Nickel Clad2010-P OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P OR Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P WY Copper-Nickel Clad2010-P WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P WY Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 5 -.- 8 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-S Clad AR Copper-Nickel Clad2010-S Clad AR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad AZ Copper-Nickel Clad2010-S Clad AZ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad CA Copper-Nickel Clad2010-S Clad CA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad OR Copper-Nickel Clad2010-S Clad OR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2010-S Clad WY Copper-Nickel Clad2010-S Clad WY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-D MS Copper-Nickel Clad2011-D MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D MT Copper-Nickel Clad2011-D MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D OK Copper-Nickel Clad2011-D OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D PA Copper-Nickel Clad2011-D PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 20 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D WA Copper-Nickel Clad2011-D WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P MS Copper-Nickel Clad2011-P MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P MT Copper-Nickel Clad2011-P MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P OK Copper-Nickel Clad2011-P OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 68 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P PA Copper-Nickel Clad2011-P PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P WA Copper-Nickel Clad2011-P WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-S Clad MS Copper-Nickel Clad2011-S Clad MS Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad MT Copper-Nickel Clad2011-S Clad MT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad OK Copper-Nickel Clad2011-S Clad OK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad PA Copper-Nickel Clad2011-S Clad PA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2011-S Clad WA Copper-Nickel Clad2011-S Clad WA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-D AK Copper-Nickel Clad2012-D AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D HI Copper-Nickel Clad2012-D HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D ME Copper-Nickel Clad2012-D ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D NM Copper-Nickel Clad2012-D NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D PR Copper-Nickel Clad2012-D PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P AK Copper-Nickel Clad2012-P AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P HI Copper-Nickel Clad2012-P HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P ME Copper-Nickel Clad2012-P ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P NM Copper-Nickel Clad2012-P NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P PR Copper-Nickel Clad2012-P PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad2012-S Clad AK Copper-Nickel Clad 0.11 16,166.40 27,345.50 110,630 105,000 136,151.59 123,130 150,000 183,274.40 105,968 375,000 228 0.69 23,130 104,380 450,000 12.50 12.50 11.25 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad2012-S Clad HI Copper-Nickel Clad 0.06 0.06 0.06 87.40 0.06 210 240 0.06 300 201.25 475 575 8,660 2,220 450 870 123,130 150,000 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad2012-S Clad ME Copper-Nickel Clad 0.06 0.06 0.06 87.40 0.06 210 240 0.06 300 201.25 475 575 250 2,220 450 870 123,130 150,000 15 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad2012-S Clad NM Copper-Nickel Clad 50 0.06 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 1.10 3,810 264 5.50 281.25 9.07 6.05 2,780 12.50 516 68.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad2012-S Clad PR Copper-Nickel Clad 0.06 16,166.40 27,345.50 87.40 58,816.39 210 240 86,638 300 30,630 475 127,684 250 2,220 335,770 450,000 123,130 73.60 62.50 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D MD Copper-Nickel Clad2013-D MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D NH Copper-Nickel Clad2013-D NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D NV Copper-Nickel Clad2013-D NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D OH Copper-Nickel Clad2013-D OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D SD Copper-Nickel Clad2013-D SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P MD Copper-Nickel Clad2013-P MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P NH Copper-Nickel Clad2013-P NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P NV Copper-Nickel Clad2013-P NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P OH Copper-Nickel Clad2013-P OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P SD Copper-Nickel Clad2013-P SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad2013-S Clad MD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad2013-S Clad NH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad2013-S Clad NV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad2013-S Clad OH Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 12 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad2013-S Clad SD Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1 -.- -.- 2 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D CO Copper-Nickel Clad2014-D CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D FL Copper-Nickel Clad2014-D FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D TN Copper-Nickel Clad2014-D TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D UT Copper-Nickel Clad2014-D UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D VA Copper-Nickel Clad2014-D VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P CO Copper-Nickel Clad2014-P CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P FL Copper-Nickel Clad2014-P FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P TN Copper-Nickel Clad2014-P TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P UT Copper-Nickel Clad2014-P UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P VA Copper-Nickel Clad2014-P VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 2 5 10 12 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad2014-S Clad CO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad2014-S Clad FL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad2014-S Clad TN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad2014-S Clad UT Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 2 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad2014-S Clad VA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-D DE Copper-Nickel Clad2015-D DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D LA Copper-Nickel Clad2015-D LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NC Copper-Nickel Clad2015-D NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NE Copper-Nickel Clad2015-D NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D NY Copper-Nickel Clad2015-D NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P DE Copper-Nickel Clad2015-P DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P LA Copper-Nickel Clad2015-P LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NC Copper-Nickel Clad2015-P NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NE Copper-Nickel Clad2015-P NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P NY Copper-Nickel Clad2015-P NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad2015-S Clad DE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad2015-S Clad LA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad2015-S Clad NC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad2015-S Clad NE Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad2015-S Clad NY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 9 -.- 12 -.- 25
2016-D IL Copper-Nickel Clad2016-D IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D KY Copper-Nickel Clad2016-D KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D ND Copper-Nickel Clad2016-D ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D SC Copper-Nickel Clad2016-D SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D WV Copper-Nickel Clad2016-D WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P IL Copper-Nickel Clad2016-P IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P KY Copper-Nickel Clad2016-P KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P ND Copper-Nickel Clad2016-P ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P SC Copper-Nickel Clad2016-P SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P WV Copper-Nickel Clad2016-P WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad2016-S Clad IL Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.30 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad2016-S Clad KY Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad2016-S Clad ND Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad2016-S Clad SC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.25 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad2016-S Clad WV Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- -.- 7 -.- -.- 8 -.- 10 -.- 20
2017-D DC Copper-Nickel Clad2017-D DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D IA Copper-Nickel Clad2017-D IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D IN Copper-Nickel Clad2017-D IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D MO Copper-Nickel Clad2017-D MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-D NJ Copper-Nickel Clad2017-D NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P DC Copper-Nickel Clad2017-P DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P IA Copper-Nickel Clad2017-P IA Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P IN Copper-Nickel Clad2017-P IN Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P MO Copper-Nickel Clad2017-P MO Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 20 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P NJ Copper-Nickel Clad2017-P NJ Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.25 0.25 0.30 -.- -.- 0.30 0.75 -.- -.- 1 3 5 10 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad2017-S Clad DC Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-