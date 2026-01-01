|1936
|1936
|5,500
|6,000
|1937
|1937
|2,650
|3,000
|1938
|1938
|1,100
|1,250
|1939
|1939
|1,050
|1,200
|1940
|1940
|850
|925
|1941
|1941
|800
|875
|1942 5-piece
|1942 5-piece
|775
|875
|1942 6-piece
|1942 6-piece
|900
|1,000
|1950
|1950
|625
|700
|1951
|1951
|575
|625
|1952
|1952
|275
|325
|1953
|1953
|210
|240
|1954
|1954
|125
|150
|1955 Box
|1955 Box
|120
|130
|1955 Flat
|1955 Flat
|120
|130
|1956
|1956
|60
|65
|1957
|1957
|33
|38
|1958
|1958
|35
|40
|1959
|1959
|33
|35
|1960
|1960
|30
|39
|1960 Small Date cent
|1960 Small Date cent
|33
|36
|1961
|1961
|30
|35
|1962
|1962
|30
|35
|1963
|1963
|30
|35
|1964
|1964
|30
|35
|1968-S
|1968-S
|7
|9
|1968-S No S Roosevelt dime
|1968-S No S Roosevelt dime
|12,500
|15,000
|1969-S
|1969-S
|7
|9
|1970-S
|1970-S
|12
|16
|1970-S Level 7 Small Date cent
|1970-S Level 7 Small Date cent
|70
|80
|1970-S No S Roosevelt dime
|1970-S No S Roosevelt dime
|800
|900
|1971-S
|1971-S
|4
|6
|1971-S No S Jefferson 5-cent
|1971-S No S Jefferson 5-cent
|1,000
|1,150
|1972-S
|1972-S
|4
|6
|1973-S
|1973-S
|10
|12
|1974-S
|1974-S
|10
|12
|1975-S
|1975-S
|11
|14
|1975-S No S Roosevelt dime
|1975-S No S Roosevelt dime
|350,000
|360,000
|1976-S
|1976-S
|10
|12
|1976-S Bicentennial 3-piece
|1976-S Bicentennial 3-piece
|22
|26
|1977-S
|1977-S
|7
|9
|1978-S
|1978-S
|7
|9
|1979-S Clear S
|1979-S Clear S
|45
|50
|1979-S Filled S
|1979-S Filled S
|8
|9
|1980-S
|1980-S
|6
|8
|1981-S Clear S
|1981-S Clear S
|250
|275
|1981-S Filled S
|1981-S Filled S
|6
|8
|1982-S
|1982-S
|6
|8
|1983-S
|1983-S
|6
|7
|1983-S No S Roosevelt Dime
|1983-S No S Roosevelt Dime
|650
|725
|1983-S Prestige
|1983-S Prestige
|38
|45
|1984-S
|1984-S
|6
|8
|1984-S Prestige
|1984-S Prestige
|31
|36
|1985-S
|1985-S
|5
|6
|1986-S
|1986-S
|6
|8
|1986-S Prestige
|1986-S Prestige
|31
|36
|1987-S
|1987-S
|5
|6
|1987-S Prestige
|1987-S Prestige
|31
|36
|1988-S
|1988-S
|5
|6
|1988-S Prestige
|1988-S Prestige
|31
|36
|1989-S
|1989-S
|5
|6
|1989-S Prestige
|1989-S Prestige
|32
|38
|1990-S
|1990-S
|5
|6
|1990-S No S Lincoln cent
|1990-S No S Lincoln cent
|4,500
|4,850
|1990-S Prestige
|1990-S Prestige
|31
|36
|1991-S
|1991-S
|5
|6
|1991-S Prestige
|1991-S Prestige
|40
|45
|1992-S
|1992-S
|5
|6
|1992-S Prestige
|1992-S Prestige
|38
|44
|1992-S Silver
|1992-S Silver
|16
|20
|1992-S Silver Premier
|1992-S Silver Premier
|20
|24
|1993-S
|1993-S
|5
|6
|1993-S Prestige
|1993-S Prestige
|42
|48
|1993-S Silver
|1993-S Silver
|23
|27
|1993-S Silver Premier
|1993-S Silver Premier
|23
|27
|1994-S
|1994-S
|5
|6
|1994-S Prestige
|1994-S Prestige
|44
|48
|1994-S Silver
|1994-S Silver
|22
|26
|1994-S Silver Premier
|1994-S Silver Premier
|24
|28
|1995-S
|1995-S
|9
|10
|1995-S Prestige
|1995-S Prestige
|68
|75
|1995-S Silver
|1995-S Silver
|44
|48
|1995-S Silver Premier
|1995-S Silver Premier
|48
|56
|1996-S
|1996-S
|8
|9
|1996-S Prestige
|1996-S Prestige
|195
|250
|1996-S Silver
|1996-S Silver
|24
|26
|1996-S Silver Premier
|1996-S Silver Premier
|26
|28
|1997-S
|1997-S
|8
|10
|1997-S Prestige
|1997-S Prestige
|50
|65
|1997-S Silver
|1997-S Silver
|28
|32
|1997-S Silver Premier
|1997-S Silver Premier
|30
|33
|1998-S
|1998-S
|9
|11
|1998-S Silver
|1998-S Silver
|20
|22
|1998-S Silver Premier
|1998-S Silver Premier
|22
|24
|1999-S 9 coin set
|1999-S 9 coin set
|9
|10
|1999-S Quarters 5 coin set
|1999-S Quarters 5 coin set
|4
|5
|1999-S Silver
|1999-S Silver
|80
|90
|2000-S 10 coin set
|2000-S 10 coin set
|7
|8
|2000-S Quarters
|2000-S Quarters
|4
|5
|2000-S Silver
|2000-S Silver
|44
|48
|2001-S
|2001-S
|10
|12
|2001-S Quarters
|2001-S Quarters
|4
|5
|2001-S Silver
|2001-S Silver
|42
|46
|2002-S
|2002-S
|7
|9
|2002-S Quarters
|2002-S Quarters
|5
|6
|2002-S Silver
|2002-S Silver
|36
|40
|2003-S
|2003-S
|7
|8
|2003-S Quarters
|2003-S Quarters
|4
|5
|2003-S Silver
|2003-S Silver
|36
|40
|2004-S
|2004-S
|10
|12
|2004-S Quarters
|2004-S Quarters
|5
|6
|2004-S Silver
|2004-S Silver
|36
|40
|2004-S Silver Quarters
|2004-S Silver Quarters
|26
|28
|2005-S
|2005-S
|6
|8
|2005-S Quarters
|2005-S Quarters
|4
|5
|2005-S Silver
|2005-S Silver
|36
|40
|2005-S Silver Quarters
|2005-S Silver Quarters
|26
|28
|2006-S
|2006-S
|8
|9
|2006-S Quarters
|2006-S Quarters
|4
|5
|2006-S Silver
|2006-S Silver
|36
|40
|2006-S Silver Quarters
|2006-S Silver Quarters
|26
|28
|2007-S
|2007-S
|16
|18
|2007-S Presidential Dollars
|2007-S Presidential Dollars
|5
|7
|2007-S Quarters
|2007-S Quarters
|5
|6
|2007-S Silver
|2007-S Silver
|40
|44
|2007-S Silver Quarters
|2007-S Silver Quarters
|26
|28
|2008-S
|2008-S
|26
|30
|2008-S Presidential Dollars
|2008-S Presidential Dollars
|10
|11
|2008-S Quarters
|2008-S Quarters
|12
|13
|2008-S Silver
|2008-S Silver
|44
|48
|2008-S Silver Quarters
|2008-S Silver Quarters
|28
|32
|2009-S
|2009-S
|24
|26
|2009-S Lincoln Cent 4-coin set
|2009-S Lincoln Cent 4-coin set
|9
|11
|2009-S Presidential Dollars
|2009-S Presidential Dollars
|7
|9
|2009-S Quarters
|2009-S Quarters
|5
|6
|2009-S Silver
|2009-S Silver
|42
|46
|2009-S Silver Quarters
|2009-S Silver Quarters
|25
|28
|2010-S
|2010-S
|30
|33
|2010-S Presidential Dollars
|2010-S Presidential Dollars
|12
|14
|2010-S Quarters
|2010-S Quarters
|12
|14
|2010-S Silver
|2010-S Silver
|42
|46
|2010-S Silver Quarters
|2010-S Silver Quarters
|28
|32
|2011-S
|2011-S
|30
|33
|2011-S Presidential Dollars
|2011-S Presidential Dollars
|24
|26
|2011-S Quarters
|2011-S Quarters
|12
|14
|2011-S Silver
|2011-S Silver
|48
|52
|2011-S Silver Quarters
|2011-S Silver Quarters
|28
|32
|2012-S
|2012-S
|95
|105
|2012-S Presidential Dollars
|2012-S Presidential Dollars
|55
|60
|2012-S Quarters
|2012-S Quarters
|14
|15
|2012-S Silver
|2012-S Silver
|165
|185
|2012-S Silver Limited
|2012-S Silver Limited
|200
|220
|2012-S Silver Quarters
|2012-S Silver Quarters
|28
|32
|2013-S
|2013-S
|33
|36
|2013-S Presidential Dollars
|2013-S Presidential Dollars
|12
|14
|2013-S Quarters
|2013-S Quarters
|12
|14
|2013-S Silver
|2013-S Silver
|62
|66
|2013-S Silver Limited
|2013-S Silver Limited
|110
|120
|2013-S Silver Quarters
|2013-S Silver Quarters
|28
|32
|2014-S
|2014-S
|33
|36
|2014-S Presidential Dollars
|2014-S Presidential Dollars
|12
|14
|2014-S Quarters
|2014-S Quarters
|12
|14
|2014-S Silver
|2014-S Silver
|50
|55
|2014-S Silver Limited
|2014-S Silver Limited
|140
|150
|2014-S Silver Quarters
|2014-S Silver Quarters
|28
|32
|2015-S
|2015-S
|38
|42
|2015-S Presidential Dollars
|2015-S Presidential Dollars
|12
|14
|2015-S Quarters
|2015-S Quarters
|11
|13
|2015-S Silver
|2015-S Silver
|50
|55
|2015-S Silver Quarters
|2015-S Silver Quarters
|28
|32
|2016-S
|2016-S
|55
|60
|2016-S Presidential Dollars
|2016-S Presidential Dollars
|14
|16
|2016-S Quarters
|2016-S Quarters
|12
|14
|2016-S Silver
|2016-S Silver
|60
|65
|2016-S Silver Limited
|2016-S Silver Limited
|130
|145
|2016-S Silver Quarters
|2016-S Silver Quarters
|28
|32
|2017-S
|2017-S
|38
|42
|2017-S Quarters
|2017-S Quarters
|12
|14
|2017-S Silver
|2017-S Silver
|50
|55
|2017-S Silver Limited
|2017-S Silver Limited
|140
|160
|2017-S Silver Quarters
|2017-S Silver Quarters
|28
|32
|2018-S
|2018-S
|40
|45
|2018-S Quarters
|2018-S Quarters
|14
|16
|2018-S Silver
|2018-S Silver
|45
|50
|2018-S Silver Limited
|2018-S Silver Limited
|150
|160
|2018-S Silver Quarters
|2018-S Silver Quarters
|30
|33
|2018-S Silver Reverse Proof
|2018-S Silver Reverse Proof
|75
|85
|2019-S
|2019-S
|22
|24
|2019-S American Innovation Dollars
|2019-S American Innovation Dollars
|35
|42
|2019-S Quarters
|2019-S Quarters
|16
|19
|2019-S Silver
|2019-S Silver
|90
|120
|2019-S Silver Limited
|2019-S Silver Limited
|150
|160
|2019-S Silver Quarters
|2019-S Silver Quarters
|38
|42
|2020-S
|2020-S
|60
|65
|2020-S American Innovation Dollars
|2020-S American Innovation Dollars
|32
|38
|2020-S Quarters
|2020-S Quarters
|16
|18
|2020-S Silver
|2020-S Silver
|120
|135
|2020-S Silver Limited
|2020-S Silver Limited
|235
|255
|2020-S Silver Quarters
|2020-S Silver Quarters
|65
|70
|2021-S
|2021-S
|40
|45
|2021-S American Innovation Dollars
|2021-S American Innovation Dollars
|40
|45
|2021-S American Innovation Dollars Reverse Proof
|2021-S American Innovation Dollars Reverse Proof
|45
|50
|2021-S Silver
|2021-S Silver
|120
|135
|2021-S Silver Limited
|2021-S Silver Limited
|275
|325
|2022-S
|2022-S
|40
|45
|2022-S American Innovation Dollars
|2022-S American Innovation Dollars
|40
|45
|2022-S American Innovation Dollars Reverse Proof
|2022-S American Innovation Dollars Reverse Proof
|50
|55
|2022-S Quarters
|2022-S Quarters
|22
|25
|2022-S Silver
|2022-S Silver
|120
|135
|2022-S Silver Limited
|2022-S Silver Limited
|225
|275
|2022-S Silver Quarters
|2022-S Silver Quarters
|50
|55
|2023-S
|2023-S
|35
|40
|2023-S Quarters
|2023-S Quarters
|24
|28
|2023-S Silver
|2023-S Silver
|150
|165
|2023-S Silver Quarters
|2023-S Silver Quarters
|80
|100