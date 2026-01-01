|2024-S Proof Silver $1
|2024-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|80
|100
|2024 (W) Gold $5
|2024 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|470
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $5
|2024-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|451
|490
|2024 (W) Gold $10
|2024 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,025
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $10
|2024-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,083
|1,133
|2024 (W) Gold $25
|2024 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,985
|2,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $25
|2024-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,065
|2,125
|2024 (W) Gold $50
|2024 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,850
|3,975
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2024-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,925
|4,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $50
|2024-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,616
|3,933
|2024-W Proof Platinum $100
|2024-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,688
|1,800