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American Eagles

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American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

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American Eagles
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American Eagles
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Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2019 (S or W) Silver $12019 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 54 74 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Enhanced Rev Proof Silver $12019-S Enhanced Rev Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,300 2,633
2019-S Proof Silver $12019-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 90 132
2019-W Burnished Uncirculated Silver $12019-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 65 96 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Enhanced Rev Proof Silver $12019-W Enhanced Rev Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90 90 90 90 135 195
2019-W Proof Silver $12019-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 89 127
2019 (W) Gold $52019 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $52019-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 389 434
2019 (W) Gold $102019 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $102019-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,074 1,174
2019 (W) Gold $252019 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 1,982 2,274 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $252019-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,053 2,112
2019-W Reverse Proof Palladium $252019-W Reverse Proof Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,300 2,300 2,300 2,400 2,500 2,900
2019 (W) Gold $502019 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,825 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Burnished Uncirculated Gold $502019-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 3,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $502019-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2019 (W) Platinum $1002019 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Platinum $1002019-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,667 1,867
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified