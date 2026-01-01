|2019 (S or W) Silver $1
|2019 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|54
|74
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|2019-S Enhanced Rev Proof Silver $1
|2019-S Enhanced Rev Proof Silver $1
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|1,000
|1,000
|1,000
|1,000
|1,300
|2,633
|2019-S Proof Silver $1
|2019-S Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|65
|90
|132
|2019-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2019-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|65
|96
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|2019-W Enhanced Rev Proof Silver $1
|2019-W Enhanced Rev Proof Silver $1
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|90
|90
|90
|90
|135
|195
|2019-W Proof Silver $1
|2019-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|65
|89
|127
|2019 (W) Gold $5
|2019 (W) Gold $5
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|350
|350
|350
|350
|461
|505
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|2019-W Proof Gold $5
|2019-W Proof Gold $5
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|350
|375
|389
|434
|2019 (W) Gold $10
|2019 (W) Gold $10
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|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
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|2019-W Proof Gold $10
|2019-W Proof Gold $10
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|900
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|900
|1,074
|1,174
|2019 (W) Gold $25
|2019 (W) Gold $25
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|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|1,982
|2,274
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|2019-W Proof Gold $25
|2019-W Proof Gold $25
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|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,053
|2,112
|2019-W Reverse Proof Palladium $25
|2019-W Reverse Proof Palladium $25
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|2,300
|2,300
|2,300
|2,400
|2,500
|2,900
|2019 (W) Gold $50
|2019 (W) Gold $50
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|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,825
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|2019-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2019-W Burnished Uncirculated Gold $50
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|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|3,950
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|2019-W Proof Gold $50
|2019-W Proof Gold $50
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|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,072
|2019 (W) Platinum $100
|2019 (W) Platinum $100
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|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,495
|1,570
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|2019-W Proof Platinum $100
|2019-W Proof Platinum $100
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|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|1,667
|1,867