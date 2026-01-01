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American Eagles

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American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

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American Eagles
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American Eagles
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Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2012 (S or W) Silver $12012 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 52 67 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Proof Silver $12012-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 93 145
2012-S Reverse Proof Silver $12012-S Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 70 67 70 70 118 240
2012-W Burnished Uncirculated Silver $12012-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 46 45 45 45 58 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Silver $12012-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 91 130
2012 (W) Gold $52012 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $52012-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 495
2012 (W) Gold $102012 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,116 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $102012-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,183
2012 (W) Gold $252012 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,400 1,994 2,074 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $252012-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,550 2,018 2,123
2012 (W) Gold $502012 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,849 3,944 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Burnished Uncirculated Gold $502012-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 4,117 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $502012-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,989
2012-W Proof Platinum $1002012-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,350 1,660 1,983
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified