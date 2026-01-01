|2012 (S or W) Silver $1
|2012 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|52
|67
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|2012-S Proof Silver $1
|2012-S Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|93
|145
|2012-S Reverse Proof Silver $1
|2012-S Reverse Proof Silver $1
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|70
|67
|70
|70
|118
|240
|2012-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2012-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|46
|45
|45
|45
|58
|90
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|2012-W Proof Silver $1
|2012-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|91
|130
|2012 (W) Gold $5
|2012 (W) Gold $5
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|350
|350
|350
|350
|461
|505
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|2012-W Proof Gold $5
|2012-W Proof Gold $5
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|350
|350
|451
|495
|2012 (W) Gold $10
|2012 (W) Gold $10
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|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,116
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|2012-W Proof Gold $10
|2012-W Proof Gold $10
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|900
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|900
|1,088
|1,183
|2012 (W) Gold $25
|2012 (W) Gold $25
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|1,450
|1,450
|1,450
|1,400
|1,994
|2,074
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|2012-W Proof Gold $25
|2012-W Proof Gold $25
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|1,500
|1,500
|1,500
|1,550
|2,018
|2,123
|2012 (W) Gold $50
|2012 (W) Gold $50
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|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,849
|3,944
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|2012-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2012-W Burnished Uncirculated Gold $50
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|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,775
|4,117
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|2012-W Proof Gold $50
|2012-W Proof Gold $50
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|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,989
|2012-W Proof Platinum $100
|2012-W Proof Platinum $100
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|1,300
|1,300
|1,300
|1,350
|1,660
|1,983