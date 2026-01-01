|2008 (W) Silver $1
|2008 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|56
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2008-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|62
|95
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1
|2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|400
|425
|450
|450
|502
|1,167
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Silver $1
|2008-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|90
|138
|2008 (W) Gold $5
|2008 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $5
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|430
|755
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $5
|2008-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|495
|2008 (W) Gold $10
|2008 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,047
|1,119
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $10
|2008-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,208
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $10
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,083
|2,125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|225
|225
|250
|250
|608
|802
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $10
|2008-W Proof Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|200
|200
|225
|236
|435
|2008 (W) Platinum $10
|2008 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|207
|280
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Gold $25
|2008 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,993
|2,069
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $25
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,837
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $25
|2008-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2008-W Proof Platinum $25
|2008-W Proof Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|400
|-.-
|-.-
|400
|563
|850
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|1,408
|1,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Platinum $25
|2008 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|461
|550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Gold $50
|2008 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,911
|3,977
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $50
|2008-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,072
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,775
|3,808
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,100
|1,100
|1,100
|1,100
|2,342
|3,275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $50
|2008-W Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|971
|1,350
|2008 (W) Platinum $50
|2008 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|803
|892
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Platinum $100
|2008 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,563
|1,917
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|2,966
|4,017
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $100
|2008-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,700
|1,700
|1,700
|1,700
|1,883
|2,800