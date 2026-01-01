Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2008 (W) Silver $12008 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 56 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Silver $12008-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 62 95 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $12008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 400 425 450 450 502 1,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Silver $12008-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 90 138
2008 (W) Gold $52008 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 495 -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $52008-W Burnished Uncirculated Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 430 755 -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $52008-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 495
2008 (W) Gold $102008 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,047 1,119 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $102008-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,208
2008-W Burnished Uncirculated Gold $102008-W Burnished Uncirculated Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,083 2,125 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $102008-W Burnished Uncirculated Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 225 225 250 250 608 802 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $102008-W Proof Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 200 200 225 236 435
2008 (W) Platinum $102008 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 207 280 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Gold $252008 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,993 2,069 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $252008-W Burnished Uncirculated Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,837 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $252008-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2008-W Proof Platinum $252008-W Proof Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 -.- -.- 400 563 850
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $252008-W Burnished Uncirculated Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 1,408 1,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Platinum $252008 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 461 550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Gold $502008 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,911 3,977 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $502008-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2008-W Burnished Uncirculated Gold $502008-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 3,808 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $502008-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 1,100 1,100 1,100 1,100 2,342 3,275 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $502008-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 971 1,350
2008 (W) Platinum $502008 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 803 892 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Platinum $1002008 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,563 1,917 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $1002008-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 2,966 4,017 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $1002008-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,700 1,700 1,700 1,700 1,883 2,800
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified