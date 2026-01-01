|2007 (W) Silver $1
|2007 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|57
|102
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2007-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|62
|95
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Silver $1
|2007-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|91
|132
|2007 (W) Gold $5
|2007 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|460
|499
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $5
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|425
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $5
|2007-W Proof Gold $5
|1,070
|1,070
|1,080
|1,080
|1,080
|1,080
|1,090
|1,090
|1,090
|1,140
|1,440
|350
|350
|451
|495
|2007 (W) Gold $10
|2007 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,129
|1,336
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $10
|2007-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,203
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $10
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,042
|1,173
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|180
|512
|642
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Platinum $10
|2007-W Proof Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|175
|175
|175
|200
|210
|303
|2007 (W) Platinum $10
|2007 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|200
|200
|216
|270
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Gold $25
|2007 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,500
|2,165
|2,292
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $25
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,600
|1,837
|2,033
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $25
|2007-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,095
|2007-W Proof Platinum $25
|2007-W Proof Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|570
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|600
|600
|600
|600
|1,017
|1,175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Platinum $25
|2007 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|450
|583
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Gold $50
|2007 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,961
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,775
|4,058
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $50
|2007-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,806
|4,422
|2007-W Proof Platinum $50
|2007-W Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|858
|942
|2007-W Reverse Proof Platinum $50
|2007-W Reverse Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|941
|1,508
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|1,592
|1,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Platinum $50
|2007 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|812
|1,008
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Platinum $100
|2007 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,613
|2,383
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,000
|2,000
|2,000
|2,000
|3,033
|3,517
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Platinum $100
|2007-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,613
|2,233