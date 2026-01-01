Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2007 (W) Silver $12007 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 57 102 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Silver $12007-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 62 95 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Silver $12007-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 91 132
2007 (W) Gold $52007 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 460 499 -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Gold $52007-W Burnished Uncirculated Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 425 495 -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $52007-W Proof Gold $5 1,070 1,070 1,080 1,080 1,080 1,080 1,090 1,090 1,090 1,140 1,440 350 350 451 495
2007 (W) Gold $102007 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,129 1,336 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $102007-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,203
2007-W Burnished Uncirculated Gold $102007-W Burnished Uncirculated Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,042 1,173 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $102007-W Burnished Uncirculated Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 180 512 642 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $102007-W Proof Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175 175 175 200 210 303
2007 (W) Platinum $102007 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 200 200 216 270 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Gold $252007 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,500 2,165 2,292 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Gold $252007-W Burnished Uncirculated Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,600 1,837 2,033 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $252007-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,095
2007-W Proof Platinum $252007-W Proof Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 570
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $252007-W Burnished Uncirculated Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 600 600 600 600 1,017 1,175 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Platinum $252007 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 450 583 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Gold $502007 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,961 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Gold $502007-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $502007-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,806 4,422
2007-W Proof Platinum $502007-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 858 942
2007-W Reverse Proof Platinum $502007-W Reverse Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 941 1,508
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $502007-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 1,592 1,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Platinum $502007 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 812 1,008 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Platinum $1002007 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,613 2,383 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $1002007-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,000 2,000 2,000 3,033 3,517 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $1002007-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,613 2,233
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified