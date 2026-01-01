|1839 50C Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|1839 50C Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|180.00
|
|Heritage Auctions
|21448
|Details NGC
|1839 50C Drapery -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1839 50C Drapery -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|EF-40
|168.00
|
|Heritage Auctions
|19190
|Genuine PCGS
|1840-O 50C -- Bent -- NGC. XF. NGC Census: (9/62). PCGS
|1840-O 50C -- Bent -- NGC. XF. NGC Census: (9/62). PCGS
|EF-40
|158.63
|
|Heritage Auctions
|26578
|NGC Details
|1840-O 50C -- Cleaned -- Details NGC.
|1840-O 50C -- Cleaned -- Details NGC.
|AU-50
|252.00
|
|Heritage Auctions
|23610
|Details NGC
|1841 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1841 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|180.00
|
|Heritage Auctions
|27308
|Details NGC
|1841 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1841 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|156.00
|
|Heritage Auctions
|27945
|Details NGC
|1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS
|1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS
|EF-40
|164.50
|
|Heritage Auctions
|21226
|NGC Details
|1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS
|1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS
|AU-50
|176.25
|
|Heritage Auctions
|23105
|NGC Details
|1843 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/122). PCGS
|1843 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/122). PCGS
|AU-50
|170.38
|
|Heritage Auctions
|26581
|NGC Details
|1843 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1843 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|216.00
|
|Heritage Auctions
|27306
|ANACS
|1844 50C -- Artificially Toning -- NGC Details.
|1844 50C -- Artificially Toning -- NGC Details.
|MS-60
|660.00
|
|Heritage Auctions
|7480
|Details NGC
|1844 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1844 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|168.00
|
|Heritage Auctions
|27315
|Details NGC
|1845 50C -- , Improperly Cleaned, Improperly Cleaned -- NGC. VF. NGC Census: (0/47). PCGS
|1845 50C -- , Improperly Cleaned, Improperly Cleaned -- NGC. VF. NGC Census: (0/47). PCGS
|VF-20
|135.13
|
|Heritage Auctions
|26583
|NGC
|1845 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/23). PCGS
|1845 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/23). PCGS
|AU-55
|282.00
|
|Heritage Auctions
|8281
|ANACS
|1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaned -- NGC Details.
|1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|492.00
|
|Heritage Auctions
|21288
|Details NGC
|1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|21373
|Genuine PCGS
|1847 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1847 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|396.00
|
|Heritage Auctions
|23187
|Details NGC
|1847 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1847 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|228.00
|
|Heritage Auctions
|23230
|Details NGC
|1848 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/48). PCGS
|1848 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/48). PCGS
|AU-50
|381.88
|
|Heritage Auctions
|7939
|PCGS Genuine
|1848 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1848 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|276.00
|
|Heritage Auctions
|45084
|Genuine PCGS
|1849 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1849 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21460
|Details NGC
|1849 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1849 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|94.00
|
|Heritage Auctions
|23397
|Details NGC
|1850 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1850 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|840.00
|
|Heritage Auctions
|23399
|Details NGC
|1850 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1850 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|630.00
|
|Heritage Auctions
|7587
|Details NGC
|1851 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1851 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|1,140.00
|
|Heritage Auctions
|7515
|Details NGC
|1851 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1851 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,500.00
|
|Heritage Auctions
|21377
|Genuine PCGS
|1852 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1852 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|1,500.00
|
|Heritage Auctions
|27306
|ANACS
|1852 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1852 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|780.00
|
|Heritage Auctions
|7588
|Details NGC
|1853 50C -- 1853-54 Stone & Ball Counterstamp -- Good 4 NGC.
|1853 50C -- 1853-54 Stone & Ball Counterstamp -- Good 4 NGC.
|G-4
|150.00
|
|Heritage Auctions
|23599
|NGC
|1853 50C Arrows and Rays -- Artificial Toning -- NGC Details. AU. NGC Census: (56/732). PCGS
|1853 50C Arrows and Rays -- Artificial Toning -- NGC Details. AU. NGC Census: (56/732). PCGS
|AU-50
|440.63
|
|Heritage Auctions
|8063
|NGC Details
|1854 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (60/241). PCGS
|1854 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (60/241). PCGS
|AU-55
|211.50
|
|Heritage Auctions
|21270
|ANACS
|1854 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|1854 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|53.00
|
|Heritage Auctions
|23406
|Details NGC
|1855 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (18/58). PCGS
|1855 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (18/58). PCGS
|AU-58
|235.00
|
|Heritage Auctions
|21762
|ANACS
|1855 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|1855 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|204.00
|
|Heritage Auctions
|23235
|Details NGC
|1856 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1856 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|109.00
|
|Heritage Auctions
|23411
|Details NGC
|1856 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1856 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|104.00
|
|Heritage Auctions
|25361
|Details NGC
|1857 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1857 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|23413
|Details NGC
|1857 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/73). PCGS
|1857 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/73). PCGS
|MS-60
|411.25
|
|Heritage Auctions
|7687
|PCGS Genuine
|1858 50C -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/538). PCGS
|1858 50C -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/538). PCGS
|AU-50
|141.00
|
|Heritage Auctions
|23339
|PCGS Genuine
|1858 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1858 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|152.75
|
|Heritage Auctions
|27098
|ANACS
|1858 50C -- Harshly Cleaning -- PCGS Genuine.
|1858 50C -- Harshly Cleaning -- PCGS Genuine.
|EF-40
|180.00
|
|Heritage Auctions
|23257
|Genuine PCGS
|1859 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1859 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21326
|ANACS
|1860 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/45). PCGS
|1860 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/45). PCGS
|AU-55
|176.25
|
|Heritage Auctions
|21765
|ANACS
|1860 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1860 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|660.00
|
|Heritage Auctions
|8237
|Genuine PCGS
|1861 50C -- Artificially Toned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (16/338). PCGS
|1861 50C -- Artificially Toned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (16/338). PCGS
|AU-50
|146.88
|
|Heritage Auctions
|29211
|ANACS
|1861 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1861 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|EF-40
|89.00
|
|Heritage Auctions
|25814
|Genuine PCGS
|1862 50C -- Clashed Dies Polished -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (1/47). PCGS
|1862 50C -- Clashed Dies Polished -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (1/47). PCGS
|AU-55
|299.63
|
|Heritage Auctions
|21769
|ANACS
|1862 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1862 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|288.00
|
|Heritage Auctions
|23420
|Details NGC
|1863 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1863 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|192.00
|
|Heritage Auctions
|27980
|Details NGC
|1863 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1863 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|480.00
|
|Heritage Auctions
|23506
|Details NGC
|1864 50C -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (4/81). PCGS
|1864 50C -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (4/81). PCGS
|EF-40
|258.50
|
|Heritage Auctions
|23717
|NGC Details
|1864 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/72). PCGS
|1864 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/72). PCGS
|AU-50
|364.25
|
|Heritage Auctions
|29330
|ANACS
|1865 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1865 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|456.00
|
|Heritage Auctions
|21488
|Details NGC
|1865 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1865 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|288.00
|
|Heritage Auctions
|23329
|Details NGC
|1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details.
|1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|264.00
|
|Heritage Auctions
|21288
|Details NGC
|1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details.
|1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|264.00
|
|Heritage Auctions
|25291
|Details NGC
|1867 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1867 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|360.00
|
|Heritage Auctions
|45212
|Details NGC
|1867 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1867 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|265.20
|
|Heritage Auctions
|45616
|Details NGC
|1868 50C -- Artificially Toned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/17). PCGS
|1868 50C -- Artificially Toned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/17). PCGS
|MS-60
|470.00
|
|Heritage Auctions
|7900
|NGC Details
|1868 50C -- Bent-- PCGS Genuine.
|1868 50C -- Bent-- PCGS Genuine.
|VF-20
|79.00
|
|Heritage Auctions
|21336
|Genuine PCGS
|1869 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/88). PCGS
|1869 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/88). PCGS
|AU-50
|129.25
|
|Heritage Auctions
|21281
|ANACS
|1869 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1869 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|132.00
|
|Heritage Auctions
|27339
|Details NGC
|1870 50C -- Bent, Cleaned -- NGC Details.
|1870 50C -- Bent, Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|84.00
|
|Heritage Auctions
|23660
|Details NGC
|1870 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1870 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|109.00
|
|Heritage Auctions
|21298
|Details NGC
|1871 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|1871 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|AU-50
|205.20
|
|Heritage Auctions
|27293
|Genuine PCGS
|1871 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1871 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|27343
|Details NGC
|1872 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1872 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|312.00
|
|Heritage Auctions
|23198
|Details NGC
|1872 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1872 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|126.00
|
|Heritage Auctions
|27345
|Details NGC
|1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (13/176). PCGS
|1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (13/176). PCGS
|AU-50
|152.75
|
|Heritage Auctions
|29791
|ANACS
|1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (40/100). PCGS
|1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (40/100). PCGS
|AU-58
|258.50
|
|Heritage Auctions
|21773
|ANACS
|1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|600.00
|
|Heritage Auctions
|25347
|Genuine PCGS
|1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (11/264). PCGS
|1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (11/264). PCGS
|AU-50
|129.25
|
|Heritage Auctions
|23613
|PCGS Genuine
|1875 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1875 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|156.00
|
|Heritage Auctions
|23406
|ANACS
|1875 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1875 50C -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|104.00
|
|Heritage Auctions
|25365
|ANACS
|1876 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1876 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|312.00
|
|Heritage Auctions
|27557
|Genuine PCGS
|1876 50C -- Artificially Toned -- ANACS.
|1876 50C -- Artificially Toned -- ANACS.
|AU-58
|228.00
|
|Heritage Auctions
|28000
|ANACS
|1877 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (3/174). PCGS
|1877 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (3/174). PCGS
|MS-60
|329.00
|
|Heritage Auctions
|21285
|ANACS
|1877 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1877 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|156.00
|
|Heritage Auctions
|25289
|Details NGC
|1878 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/48). PCGS
|1878 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/48). PCGS
|MS-60
|540.50
|
|Heritage Auctions
|29450
|PCGS Genuine
|1878 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1878 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|138.00
|
|Heritage Auctions
|21659
|Details NGC
|1879 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1879 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|600.00
|
|Heritage Auctions
|45634
|Details NGC
|1879 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1879 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|F-12
|360.00
|
|Heritage Auctions
|21307
|Details NGC
|1880 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/69). PCGS
|1880 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/69). PCGS
|MS-60
|705.00
|
|Heritage Auctions
|21286
|ANACS
|1880 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1880 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|19214
|Genuine PCGS
|1881 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1881 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|600.00
|
|Heritage Auctions
|7534
|Details NGC
|1881 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1881 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|660.00
|
|Heritage Auctions
|23433
|Details NGC
|1882 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1882 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|780.00
|
|Heritage Auctions
|45325
|Details NGC
|1882 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1882 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|660.00
|
|Heritage Auctions
|7598
|Details NGC
|1883 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/51). PCGS
|1883 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/51). PCGS
|MS-60
|763.75
|
|Heritage Auctions
|7746
|PCGS Genuine
|1883 50C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1883 50C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|528.00
|
|Heritage Auctions
|7540
|Details NGC
|1884 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1884 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|576.00
|
|Heritage Auctions
|7541
|ANACS
|1884 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1884 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|540.00
|
|Heritage Auctions
|23507
|Details NGC
|1885 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/49). PCGS
|1885 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/49). PCGS
|MS-60
|705.00
|
|Heritage Auctions
|7989
|ANACS
|1885 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1885 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|780.00
|
|Heritage Auctions
|45328
|Details NGC
|1886 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/71). PCGS
|1886 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/71). PCGS
|AU-50
|587.50
|
|Heritage Auctions
|7711
|NGC Details
|1886 50C -- Cleaned -- ANACS Details.
|1886 50C -- Cleaned -- ANACS Details.
|AU-55
|630.00
|
|Heritage Auctions
|7547
|ANACS
|1887 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1887 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|840.00
|
|Heritage Auctions
|21290
|Details NGC
|1887 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1887 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|720.00
|
|Heritage Auctions
|7548
|ANACS
|1888 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1888 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|840.00
|
|Heritage Auctions
|45331
|Details NGC
|1888 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1888 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|690.00
|
|Heritage Auctions
|27484
|Details NGC
|1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,140.00
|
|Heritage Auctions
|7804
|Genuine PCGS
|1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|8307
|Genuine PCGS
|1890 50C -- Cleaned -- ANACS. Good 4 Details. NGC Census: (0/79). PCGS
|1890 50C -- Cleaned -- ANACS. Good 4 Details. NGC Census: (0/79). PCGS
|G-4
|270.25
|
|Heritage Auctions
|21080
|ANACS
|1890 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1890 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|810.00
|
|Heritage Auctions
|45333
|Details NGC
|1891 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1891 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|288.00
|
|Heritage Auctions
|29196
|ANACS
|1891 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1891 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|306.00
|
|Heritage Auctions
|19218
|Genuine PCGS