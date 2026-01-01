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Seated Liberty Half Dollar

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Seated Liberty Half Dollar

Seated Liberty halves reflect 19th century status quo

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

Shield? Check.

Liberty cap on pole? Got it.

Rock? Right here.

Although this checklist is imagina...READ MORE

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Seated Liberty Half Dollar
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Seated Liberty Half Dollar
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Coin values search results

Seated Liberty Half Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1839 No Drapery1839 No Drapery 300 360 450 620 1,080 3,160 3,970 4,090 4,780 6,160 8,100 10,310 13,440 27,190 43,310 159,380 275,000 325,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery1839 No Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 85,000 -.- 175,000 200,000 -.-
1839 Drapery at Elbow1839 Drapery at Elbow 42.50 57.50 80.50 126.50 192 420 620 700 880 1,170 1,350 1,720 2,440 3,090 5,440 19,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100,000 -.- -.-
1840 Medium Letters Drapery at Elbow1840 Medium Letters Drapery at Elbow 250 325 450 750 1,000 2,000 2,750 -.- 5,500 5,750 6,000 -.- 7,500 10,000 17,500 72,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Small Letters Drapery at Elbow1840 Small Letters Drapery at Elbow 65 85 125 150 175 350 550 -.- 650 900 1,000 -.- 1,250 1,750 3,500 9,000 20,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 125,000 -.-
1840-O Drapery at Elbow1840-O Drapery at Elbow 50 59.80 82.80 138 240 390 540 680 780 920 1,020 1,410 1,780 3,910 8,340 17,190 31,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1841 Drapery at Elbow1841 Drapery at Elbow 60 81.65 104.65 143.75 240 420 690 800 900 1,350 1,590 1,880 2,340 3,160 4,940 8,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1841 Drapery at Elbow1841 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40,000 -.- -.-
1841-O Drapery at Elbow1841-O Drapery at Elbow 60 69 88.55 126.50 222 420 650 700 750 1,040 1,140 1,310 2,690 4,060 6,220 12,810 31,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Small Date, Small Letters Drapery at Elbow1842-O Small Date, Small Letters Drapery at Elbow 600 850 1,250 1,500 2,500 4,000 7,000 -.- 10,000 12,500 15,000 -.- -.- 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date, Small Letters Drapery at Elbow1842 Small Date, Small Letters Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- 40,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Drapery at Elbow1856 Drapery at Elbow 35 51.75 54.05 71.30 103.50 216 300 330 390 450 630 690 880 1,210 2,810 6,190 13,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Drapery at Elbow1856 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,880 4,190 4,690 6,410 13,750 20,310 27,500 56,550 -.- -.- -.- -.- 10,000 15,000 22,500 27,500
1856-O Drapery at Elbow1856-O Drapery at Elbow 35 52.90 56.35 82.80 110.40 210 360 450 510 540 690 800 1,010 1,470 3,000 5,030 10,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856-S Drapery at Elbow1856-S Drapery at Elbow 150 156 240 402.50 650 1,230 2,100 2,340 3,180 3,780 4,530 5,410 7,660 11,810 20,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery at Elbow1857 Drapery at Elbow 42.50 51.75 54.05 71.30 101.20 180 234 300 360 510 540 680 830 1,190 2,060 3,720 12,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery at Elbow1857 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,440 2,690 3,220 3,750 8,030 21,880 29,690 38,350 -.- -.- 2,250 3,500 4,250 10,000 17,500 25,000
1857-O Drapery at Elbow1857-O Drapery at Elbow 35 52.90 57.50 77.05 110.40 228 390 420 600 900 1,260 2,090 2,840 4,190 5,810 11,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857-S Drapery at Elbow1857-S Drapery at Elbow 175 192 240 360 660 1,440 1,710 2,010 2,340 2,850 4,950 7,660 12,500 17,810 28,130 39,380 56,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery at Elbow1858 Drapery at Elbow 35 51.75 55.20 77.05 110.40 210 360 420 480 510 570 660 1,110 1,280 1,840 5,660 11,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery at Elbow1858 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 970 1,160 1,560 2,310 4,090 6,530 15,810 36,400 -.- -.- -.- 2,000 3,000 4,000 9,000 15,000
1858-O Drapery at Elbow1858-O Drapery at Elbow 35 51.75 57.50 79.35 110.40 216 300 360 450 620 690 760 1,280 1,940 2,590 8,940 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858-S Drapery at Elbow1858-S Drapery at Elbow 45 58.65 81.65 126.50 228 450 540 690 810 1,170 1,230 1,720 2,690 4,410 7,810 12,810 31,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery at Elbow1859 Drapery at Elbow 40 51.75 54.05 74.75 126.50 270 330 390 480 510 570 720 1,030 1,380 2,090 6,190 13,750 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery at Elbow1859 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 580 840 980 1,690 2,090 3,590 5,310 10,840 19,830 -.- -.- 750 1,500 2,000 3,250 4,750 7,500
1859-O Drapery at Elbow1859-O Drapery at Elbow 35 54.05 62.10 82.80 138 228 420 -.- 480 600 630 -.- 1,130 1,840 3,160 6,940 14,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859-S Drapery at Elbow1859-S Drapery at Elbow 45 56.35 70.15 94.30 180 390 700 -.- 1,060 1,710 1,770 -.- 2,530 3,720 4,840 9,190 24,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Drapery at Elbow1860 Drapery at Elbow 42.50 58.65 70.15 87.40 126 240 330 390 450 540 690 840 1,230 1,590 2,720 6,060 21,560 45,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Drapery at Elbow1860 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 840 970 1,470 2,090 2,840 5,280 10,160 31,920 -.- -.- 750 1,250 1,850 2,850 6,500 9,000
1860-O Drapery at Elbow1860-O Drapery at Elbow 42.50 51.75 52.90 77.05 144 240 300 -.- 510 780 870 -.- 1,130 1,660 2,500 5,720 16,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860-S Drapery at Elbow1860-S Drapery at Elbow 55 55.20 70.15 97.75 162 330 450 -.- 660 1,060 1,530 -.- 3,280 4,560 8,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Drapery at Elbow1861 Drapery at Elbow 42.50 51.75 57.50 86.25 120 240 360 450 540 620 660 780 1,280 1,410 2,630 4,310 11,030 32,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Drapery at Elbow1861 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 840 980 1,310 1,660 2,880 5,780 10,280 23,730 -.- -.- 750 1,250 1,750 2,650 5,250 7,500
1861-O Drapery at Elbow1861-O Drapery at Elbow 65 70.15 81.65 115 270 450 570 -.- 780 1,050 1,230 -.- 2,530 3,190 4,340 7,190 18,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861-O Struck by CSA, Obverse die crack Drapery at Elbow1861-O Struck by CSA, Obverse die crack Drapery at Elbow 500 600 750 1,250 1,750 4,500 7,250 -.- 12,500 20,000 -.- -.- 22,500 27,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861-S Drapery at Elbow1861-S Drapery at Elbow 45 55.20 69 103.50 168 450 600 -.- 950 1,260 1,470 -.- 2,560 3,690 4,720 16,880 29,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Drapery at Elbow1862 Drapery at Elbow 65 115 143.75 201.25 270 390 600 730 780 990 1,050 1,080 1,750 2,060 3,470 6,720 15,560 32,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Drapery at Elbow1862 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- 540 570 600 640 880 1,030 1,310 1,840 2,720 5,250 8,280 16,060 -.- -.- 750 1,250 2,000 3,000 5,000 8,500
1862-S Drapery at Elbow1862-S Drapery at Elbow 55 54.05 69 103.50 174 330 390 -.- 750 930 1,060 -.- 2,310 3,310 6,030 13,310 29,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Drapery at Elbow1863 Drapery at Elbow 62.50 86.25 115 189.75 330 390 480 540 630 700 760 890 1,110 2,560 3,410 8,690 16,190 30,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Drapery at Elbow1863 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 570 810 910 1,280 1,880 2,810 4,720 8,090 21,450 -.- 106,250 850 1,500 2,000 3,000 4,750 8,000
1863-S Drapery at Elbow1863-S Drapery at Elbow 55 58.65 81.65 115 174 360 420 -.- 760 990 1,140 -.- 1,780 2,910 5,590 12,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Drapery at Elbow1864 Drapery at Elbow 60 70.15 115 172.50 360 600 690 750 870 1,020 1,120 1,260 1,470 1,780 4,880 7,560 14,690 42,580 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Drapery at Elbow1864 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 640 810 880 1,280 1,780 2,590 4,530 9,470 -.- -.- -.- 750 1,250 1,750 2,500 4,750 9,000
1864-S Drapery at Elbow1864-S Drapery at Elbow 82.50 92 155.25 210 300 600 920 -.- 1,110 1,590 1,860 -.- 2,780 4,530 6,840 17,190 24,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Drapery at Elbow1865 Drapery at Elbow 100 115 143.75 216 390 540 750 820 1,080 1,650 1,800 1,890 2,160 2,660 3,940 6,030 11,250 41,930 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Drapery at Elbow1865 Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 810 880 1,280 2,220 2,440 4,250 9,810 14,310 26,880 -.- 750 1,250 2,000 2,500 5,250 8,500
1865-S Drapery at Elbow1865-S Drapery at Elbow 110 86.25 115 189.75 270 450 670 -.- 930 1,410 1,710 -.- 2,560 4,720 8,910 35,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Unique Drapery at Elbow1866 Unique Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000,000 -.- -.- -.-
1866-S Drapery at Elbow1866-S Drapery at Elbow 600 540 660 970 1,230 2,370 3,330 3,660 4,410 5,340 6,690 8,560 12,280 17,310 35,630 79,060 110,630 164,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows and Rays1853 Arrows and Rays 40 55.20 66.70 87.60 210 390 570 700 1,040 1,230 1,500 1,660 2,440 3,780 5,630 19,310 40,630 86,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows and Rays1853 Arrows and Rays -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 75,000 -.- -.- 125,000 300,000
1853-O Arrows and Rays1853-O Arrows and Rays 40 63.25 74.75 138 240 510 870 1,290 1,590 2,810 2,970 3,470 4,340 7,720 11,410 46,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Rays Removed1854 Rays Removed 35 51.75 56.35 75.90 120 198 342 390 420 540 630 670 1,170 1,470 2,590 8,280 14,760 40,300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Rays Removed1854 Rays Removed -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,910 12,500 15,440 17,940 32,190 42,810 60,780 79,950 -.- -.- -.- -.- 20,000 42,500 65,000 -.-
1854-O Rays Removed1854-O Rays Removed 35 52.90 57.50 79.35 132 228 360 450 480 570 750 820 1,340 2,030 3,030 5,530 17,230 48,750 72,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Rays Removed1855 Rays Removed 37.50 51.75 56.35 75.90 126 270 420 510 650 740 780 940 1,230 1,840 3,660 10,530 23,210 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Rays Removed1855 Rays Removed -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,810 13,440 16,560 18,440 25,310 45,690 64,420 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 50,000 60,500
1855/1854 Rays Removed1855/1854 Rays Removed 85 74.75 126.50 189.75 330 540 960 1,140 1,240 1,560 2,010 2,340 3,720 4,660 6,090 18,060 30,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855/1854 Rays Removed1855/1854 Rays Removed -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,440 15,310 18,560 25,000 34,060 67,020 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,000 40,000 57,500 -.-
1855-O Rays Removed1855-O Rays Removed 35 51.75 56.35 85.10 132 240 390 456 630 680 780 970 1,190 1,340 3,220 7,440 14,110 55,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855-S Rays Removed1855-S Rays Removed 400 540 850 1,410 2,670 4,500 6,210 7,950 11,430 15,310 19,060 26,560 38,130 47,810 55,940 66,880 78,000 126,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Motto Above Eagle1866 Motto Above Eagle 55 63.25 80.50 115 172.50 330 360 480 510 540 600 740 1,170 1,810 3,030 6,060 8,030 20,630 39,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Motto Above Eagle1866 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 540 720 900 1,140 1,530 2,190 3,280 5,410 10,940 20,940 -.- 750 1,100 2,000 2,500 4,250 6,000
1866-S Motto Above Eagle1866-S Motto Above Eagle 60 63.25 74.75 98.90 210 342 420 570 780 1,290 1,410 1,500 1,720 2,880 4,910 13,560 17,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Motto Above Eagle1867 Motto Above Eagle 65 69 86.25 138 240 330 390 570 700 780 870 880 980 2,190 3,970 6,910 11,560 19,690 35,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Motto Above Eagle1867 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 -.- -.- -.- 780 870 1,120 1,500 2,160 3,000 4,970 13,440 -.- -.- 750 1,250 1,650 2,500 2,850 6,500
1867-S Motto Above Eagle1867-S Motto Above Eagle 55 55.20 69 97.75 180 330 420 -.- 940 1,050 1,110 -.- 2,410 3,470 7,160 11,560 21,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Motto Above Eagle1868 Motto Above Eagle 70 86.25 115 155.25 240 390 480 570 690 840 870 960 1,410 1,810 3,060 6,190 10,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Motto Above Eagle1868 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 810 990 1,110 1,380 1,840 3,560 4,880 11,530 35,750 -.- 750 1,250 1,500 1,750 3,250 5,250
1868-S Motto Above Eagle1868-S Motto Above Eagle 45 51.75 57.50 86.25 150 330 390 -.- 540 570 660 -.- 1,310 2,220 3,910 10,220 19,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Motto Above Eagle1869 Motto Above Eagle 55 57.50 69 86.25 156 240 342 450 600 720 780 990 1,130 1,840 2,940 6,840 28,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Motto Above Eagle1869 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 780 870 1,060 1,260 2,560 3,720 6,410 8,910 22,750 -.- 750 1,100 1,500 2,500 3,250 4,500
1869-S Motto Above Eagle1869-S Motto Above Eagle 60 57.50 69 86.25 138 360 420 -.- 600 890 960 -.- 2,130 3,060 5,280 6,470 11,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Motto Above Eagle1870 Motto Above Eagle 42.50 51.75 55.20 75.90 132 270 330 450 630 750 810 900 1,280 1,720 3,030 7,470 11,590 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Motto Above Eagle1870 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 373.75 540 720 870 1,000 1,230 1,590 3,030 5,810 10,530 -.- -.- 750 1,000 1,350 1,500 3,000 5,000
1870-CC Motto Above Eagle1870-CC Motto Above Eagle 1,500 1,830 3,420 5,010 6,870 15,630 26,880 -.- 48,130 68,440 -.- -.- 140,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870-S Motto Above Eagle1870-S Motto Above Eagle 55 65.55 81.65 115 210 540 640 -.- 810 1,170 1,380 -.- 3,220 4,090 7,220 38,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Motto Above Eagle1871 Motto Above Eagle 42.50 51.75 54.05 74.75 126 180 270 330 510 540 600 820 1,190 2,090 2,440 5,160 8,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Motto Above Eagle1871 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 870 1,100 1,290 2,220 2,970 5,720 8,060 26,330 -.- 750 1,000 1,650 2,000 3,250 5,000
1871-CC Motto Above Eagle1871-CC Motto Above Eagle 575 630 930 1,530 2,850 4,740 6,060 -.- 11,660 20,310 21,880 -.- 43,130 -.- 143,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871-S Motto Above Eagle1871-S Motto Above Eagle 32.50 51.75 52.90 75.90 132 198 300 -.- 450 880 960 -.- 1,340 2,030 3,470 7,810 12,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Motto Above Eagle1872 Motto Above Eagle 42.50 51.75 54.05 69 112.80 240 300 348 480 540 630 750 1,190 1,470 2,560 6,630 10,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Motto Above Eagle1872 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 360 390 510 740 810 1,080 1,410 1,840 3,560 4,690 13,750 18,530 -.- 750 1,250 1,350 1,800 2,850 4,500
1872-CC Motto Above Eagle1872-CC Motto Above Eagle 225 360 600 810 1,740 2,850 4,130 -.- 7,340 10,940 -.- -.- 31,560 61,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872-S Motto Above Eagle1872-S Motto Above Eagle 45 57.50 69 115 240 390 570 -.- 900 1,020 1,170 -.- 2,440 3,910 5,690 9,940 18,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 Motto Above Eagle1873 Closed 3 Motto Above Eagle 50 51.75 57.50 92 168 252 360 420 510 750 840 870 1,470 1,840 2,220 6,060 6,660 8,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 Motto Above Eagle1873 Closed 3 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 780 960 1,690 2,160 3,470 4,970 14,690 -.- -.- 750 1,350 1,500 1,750 2,750 5,000
1873 Open 3 Motto Above Eagle1873 Open 3 Motto Above Eagle 2,250 3,390 4,380 5,100 5,580 7,620 11,060 12,440 16,560 18,750 28,130 38,130 46,880 68,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-CC Motto Above Eagle1873-CC Motto Above Eagle 325 450 630 1,060 2,670 4,020 6,030 6,910 10,470 11,440 11,780 12,810 18,440 33,130 49,380 76,880 92,190 115,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 Motto Above Eagle1875 Motto Above Eagle 32.50 51.75 54.05 69 101.20 174 300 330 390 540 570 630 790 1,060 1,590 3,590 7,280 13,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 Motto Above Eagle1875 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 540 660 720 900 1,170 1,660 2,840 3,690 9,910 17,190 -.- 750 1,000 1,250 2,000 2,650 3,750
1875-CC Motto Above Eagle1875-CC Motto Above Eagle 75 105.80 150 192 330 680 870 -.- 1,260 1,950 2,250 -.- 2,910 3,690 5,690 9,660 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S Motto Above Eagle1875-S Motto Above Eagle 32.50 51.75 52.90 69 97.75 180 210 -.- 330 390 480 -.- 700 1,160 1,530 2,660 6,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 Motto Above Eagle1876 Motto Above Eagle 32.50 51.75 54.05 73.60 110.40 198 240 270 390 450 510 600 840 1,040 1,560 2,840 5,340 13,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 Motto Above Eagle1876 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 408 438 510 660 780 980 1,260 1,660 2,660 5,160 9,530 -.- -.- 750 1,000 1,250 1,500 2,650 5,500
1876-CC Motto Above Eagle1876-CC Motto Above Eagle 75 89.70 126 168 330 660 780 -.- 1,320 1,470 1,560 -.- 2,560 3,440 4,810 6,720 20,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876-S Motto Above Eagle1876-S Motto Above Eagle 32.50 51.75 56.35 75.90 95.45 156 240 -.- 360 450 510 -.- 830 1,190 1,780 3,810 7,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 Motto Above Eagle1877 Motto Above Eagle 32.50 51.75 54.05 73.60 97.75 162 210 240 330 420 480 570 730 1,010 1,910 3,310 5,910 11,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 Motto Above Eagle1877 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 510 690 760 940 1,140 1,910 3,130 4,690 12,340 -.- -.- 750 1,000 1,350 2,000 3,250 4,750
1877-CC Motto Above Eagle1877-CC Motto Above Eagle 65 96.60 138 180 300 510 620 -.- 990 1,050 1,110 -.- 2,340 3,090 4,160 7,130 10,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S Motto Above Eagle1877-S Motto Above Eagle 32.50 51.75 54.05 69 97.75 168 240 -.- 360 510 600 -.- 840 1,080 1,660 2,840 4,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 Motto Above Eagle1878 Motto Above Eagle 50 52.90 58.65 88.55 138 192 270 312 450 540 630 780 980 1,280 2,440 4,810 9,590 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 Motto Above Eagle1878 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- 354 372 438 510 660 720 870 1,470 1,590 2,750 3,840 8,060 33,130 -.- 750 1,000 1,250 1,700 2,750 4,000
1878-CC Motto Above Eagle1878-CC Motto Above Eagle 1,250 1,350 2,130 2,550 3,540 4,740 6,220 -.- 10,530 11,970 13,750 -.- 20,000 21,940 32,810 55,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878-S Motto Above Eagle1878-S Motto Above Eagle 30,000 32,190 46,880 56,560 60,630 75,000 80,630 -.- 94,380 98,130 109,380 -.- 140,630 187,500 218,750 243,750 312,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 Motto Above Eagle1879 Motto Above Eagle 300 360 408 438 570 700 780 880 1,000 1,040 1,160 1,260 1,530 1,780 2,220 3,310 5,530 11,030 24,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 Motto Above Eagle1879 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- 450 480 504 522 570 690 810 1,060 1,260 1,780 2,810 3,530 8,660 17,190 -.- 750 1,000 1,250 1,700 2,250 3,500
1880 Motto Above Eagle1880 Motto Above Eagle 300 360 510 540 690 870 900 930 970 1,020 1,140 1,230 1,340 1,970 2,470 4,410 6,970 11,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 Motto Above Eagle1880 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 570 600 690 780 880 1,260 1,780 2,660 3,220 8,940 -.- -.- 750 1,000 1,250 1,500 2,500 3,750
1881 Motto Above Eagle1881 Motto Above Eagle 300 390 450 510 700 750 850 960 1,040 1,080 1,110 1,260 1,560 1,970 2,720 4,190 6,590 12,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 Motto Above Eagle1881 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 462 570 660 720 870 1,470 1,880 2,780 3,940 7,660 12,060 -.- 750 1,100 1,500 1,750 2,500 3,750
1882 Motto Above Eagle1882 Motto Above Eagle 300 510 600 750 880 970 1,060 1,140 1,200 1,290 1,380 1,530 1,590 1,720 2,560 5,030 6,840 10,720 24,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 Motto Above Eagle1882 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 510 690 870 940 1,380 1,910 2,880 3,500 8,310 16,560 -.- 750 1,000 1,500 1,850 2,750 3,500
1883 Motto Above Eagle1883 Motto Above Eagle 300 300 450 540 690 1,000 1,080 1,180 1,320 1,380 1,470 1,590 1,810 1,970 2,840 4,190 6,220 17,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 Motto Above Eagle1883 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 510 660 860 990 1,260 1,630 2,500 3,720 6,310 14,690 -.- 750 1,000 1,250 1,650 2,500 3,500
1884 Motto Above Eagle1884 Motto Above Eagle 300 384 540 600 710 900 930 990 1,050 1,110 1,230 1,530 1,750 1,970 2,280 4,090 6,440 11,660 50,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 Motto Above Eagle1884 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 510 690 900 1,110 1,380 1,690 2,630 4,030 7,720 26,880 -.- 750 1,000 1,250 1,500 2,750 3,500
1885 Motto Above Eagle1885 Motto Above Eagle 400 420 570 640 870 990 1,060 1,110 1,160 1,260 1,410 1,500 1,660 2,060 2,560 5,280 6,840 12,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 Motto Above Eagle1885 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 610 660 700 760 990 1,200 1,660 2,810 3,310 7,340 15,310 -.- 750 1,250 1,500 1,750 3,000 3,500
1886 Motto Above Eagle1886 Motto Above Eagle 350 510 640 670 760 790 930 960 1,000 1,060 1,260 1,440 1,660 2,220 2,810 4,750 7,220 15,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 Motto Above Eagle1886 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 660 780 900 1,290 1,590 2,810 3,720 7,160 19,060 -.- 750 1,250 1,400 1,650 2,500 4,250
1887 Motto Above Eagle1887 Motto Above Eagle 550 480 660 700 840 1,140 1,260 1,410 1,710 1,800 1,890 2,060 2,220 2,410 2,590 4,590 5,440 17,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 Motto Above Eagle1887 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 540 660 720 960 1,200 1,840 3,380 4,090 8,910 22,190 -.- 750 1,250 1,500 2,000 2,750 4,000
1888 Motto Above Eagle1888 Motto Above Eagle 325 330 480 600 780 900 990 1,060 1,100 1,140 1,230 1,320 1,660 1,780 2,410 4,160 6,720 12,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 Motto Above Eagle1888 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 510 700 780 990 1,350 1,780 2,720 3,280 8,060 17,810 -.- 750 1,000 1,250 1,500 3,000 4,000
1889 Motto Above Eagle1889 Motto Above Eagle 325 360 420 570 750 810 870 900 1,050 1,110 1,180 1,240 1,340 1,840 2,780 4,220 8,720 12,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 Motto Above Eagle1889 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 660 810 990 1,410 1,720 3,340 4,090 9,060 -.- -.- 750 1,000 1,250 1,750 3,000 4,000
1890 Motto Above Eagle1890 Motto Above Eagle 300 330 480 600 690 750 800 860 900 960 1,050 1,140 1,440 1,720 1,910 4,410 6,340 13,190 32,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1890 Motto Above Eagle1890 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 780 960 1,290 1,590 2,630 4,190 7,720 17,810 -.- 750 1,250 1,500 1,750 2,500 4,000
1891 Motto Above Eagle1891 Motto Above Eagle 60 73.20 90 168 228 300 330 420 540 600 650 700 1,090 1,340 1,780 3,810 6,660 12,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891 Motto Above Eagle1891 Motto Above Eagle -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 540 700 780 960 1,170 1,410 3,130 3,470 7,030 15,630 -.- 750 1,000 1,250 1,500 3,000 3,500
1873-CC Arrows at Date1873-CC Arrows at Date 225 348 540 700 1,230 3,220 3,780 4,780 5,280 7,160 8,910 9,410 12,190 18,560 35,630 55,690 78,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-S Arrows at Date1873-S Arrows at Date 65 86.25 174 240 360 740 940 -.- 1,810 3,060 3,280 -.- 4,910 6,660 16,560 30,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows at Date1873 Arrows at Date 37.50 51.75 57.50 80.50 138 330 480 510 650 750 970 1,130 1,310 2,090 3,720 10,190 30,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows at Date1873 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 1,650 2,100 4,000 9,000 17,500
1874 Arrows at Date1874 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,150 3,750 11,000 20,000
1874-CC Arrows at Date1874-CC Arrows at Date 1,000 1,860 2,250 2,790 3,930 6,190 7,060 -.- 10,190 15,630 17,940 -.- 24,380 30,940 52,060 94,690 112,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874-S Arrows at Date1874-S Arrows at Date 82.50 86.25 143.75 180 360 540 750 -.- 980 1,340 2,000 -.- 2,470 4,090 5,940 24,690 29,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Arrows at Date1874 Arrows at Date 50 51.75 57.50 79.35 162 360 480 540 690 810 960 1,160 1,470 2,560 3,410 13,190 22,810 57,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Arrows at Date1874 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- 517.50 -.- -.- 840 900 1,080 1,230 2,090 2,530 3,810 8,940 15,310 31,250 66,880 -.- 1,250 1,650 -.- -.- -.- -.-
1842-O Medium Date Modified Reverse, Large Letters1842-O Medium Date Modified Reverse, Large Letters 47.50 52.90 69 86.25 162 420 600 780 1,110 1,380 1,710 2,220 3,060 5,220 9,560 23,440 30,630 43,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Small Date Modified Reverse, Large Letters1842-O Small Date Modified Reverse, Large Letters -.- 870 1,170 1,650 2,310 3,880 7,440 7,940 10,940 13,620 18,130 21,250 41,880 54,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Medium Date Modified Reverse, Large Letters1842 Medium Date Modified Reverse, Large Letters 50 65 85 105 150 250 400 -.- 700 900 1,000 -.- 2,000 2,250 2,750 7,500 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters 60 51.75 69 86.25 132 300 408 -.- 700 720 930 -.- 1,440 1,970 3,310 7,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45,000 52,500 60,000
1843 Modified Reverse, Large Letters1843 Modified Reverse, Large Letters 42.50 51.75 57.50 89.70 150 300 360 420 540 760 900 1,090 1,590 2,160 3,310 7,160 16,880 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- 45,000 -.- 85,000
1843-O Modified Reverse, Large Letters1843-O Modified Reverse, Large Letters 55 57.50 69 94.30 156 300 390 480 570 940 1,050 1,360 2,090 3,530 5,810 12,060 17,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844 Modified Reverse, Large Letters1844 Modified Reverse, Large Letters 42.50 52.90 63.25 77.05 132 240 450 480 558 690 780 1,030 1,220 2,440 4,030 8,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150,000
1844-O Modified Reverse, Large Letters1844-O Modified Reverse, Large Letters 42.50 51.75 56.35 77.05 192 282 450 540 810 1,050 1,290 1,810 2,220 3,690 5,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844-O Doubled Date Modified Reverse, Large Letters1844-O Doubled Date Modified Reverse, Large Letters 750 830 1,180 1,410 2,470 3,970 5,660 6,250 6,720 7,310 7,810 8,910 13,440 24,060 34,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Modified Reverse, Large Letters1845 Modified Reverse, Large Letters 45 73.60 94.30 138 222 420 570 600 860 1,090 1,310 1,660 2,340 4,060 9,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Modified Reverse, Large Letters1845 Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,000 40,000 45,000 65,000
1845-O Modified Reverse, Large Letters1845-O Modified Reverse, Large Letters 42.50 63.25 86.25 120 204 240 390 540 700 930 1,020 1,160 1,340 3,090 5,310 10,780 18,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845-O No Drapery Modified Reverse, Large Letters1845-O No Drapery Modified Reverse, Large Letters 85 69 101.20 144 240 540 750 870 1,040 1,410 2,030 2,190 3,690 5,810 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Medium Date Modified Reverse, Large Letters1846 Medium Date Modified Reverse, Large Letters 42.50 51.75 57.50 80.50 120 240 420 480 630 710 870 1,050 1,340 2,030 4,810 11,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Medium Date Modified Reverse, Large Letters1846 Medium Date Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 20,000 22,500 35,000 -.-
1846 Tall Date Modified Reverse, Large Letters1846 Tall Date Modified Reverse, Large Letters 85 110 145 215 325 425 500 -.- 750 1,250 1,350 -.- 1,750 2,500 6,000 17,500 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846/Horizontal 6 Modified Reverse, Large Letters1846/Horizontal 6 Modified Reverse, Large Letters 225 360 420 510 870 1,500 2,030 2,560 3,530 3,690 4,050 4,590 7,840 9,720 11,780 18,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846-O Medium Date Modified Reverse, Large Letters1846-O Medium Date Modified Reverse, Large Letters 42.50 54.05 69 115 180 330 420 480 700 930 1,080 1,780 2,720 4,090 5,840 13,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846-O Tall Date Modified Reverse, Large Letters1846-O Tall Date Modified Reverse, Large Letters 200 189.75 450 570 1,020 2,030 2,220 2,910 3,470 5,160 8,440 11,190 17,810 21,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847 Modified Reverse, Large Letters1847 Modified Reverse, Large Letters 42.50 70.15 92 126.50 156 264 390 480 650 870 960 1,090 1,190 1,840 3,090 8,530 16,880 29,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847 Modified Reverse, Large Letters1847 Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 25,000 35,000 -.- -.-
1847/6 Modified Reverse, Large Letters1847/6 Modified Reverse, Large Letters -.- 1,950 2,670 3,970 5,530 9,060 14,380 16,560 19,690 25,000 28,130 33,440 40,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847-O Modified Reverse, Large Letters1847-O Modified Reverse, Large Letters 42.50 51.75 57.50 80.50 156 330 450 510 570 680 1,050 1,560 2,410 3,530 9,190 15,440 30,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Modified Reverse, Large Letters1848 Modified Reverse, Large Letters 55 78.20 94.30 144 210 420 680 800 930 1,170 1,350 1,530 2,280 2,660 4,340 11,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Modified Reverse, Large Letters1848 Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45,000 75,000 -.-
1848-O Modified Reverse, Large Letters1848-O Modified Reverse, Large Letters 42.50 51.75 57.50 81.65 150 270 450 600 690 1,050 1,170 1,840 1,970 2,540 4,940 11,560 24,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Modified Reverse, Large Letters1849 Modified Reverse, Large Letters 55 57.50 81.65 97.75 150 330 480 528 670 1,020 1,170 1,340 1,720 2,190 3,910 12,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Modified Reverse, Large Letters1849 Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,000 35,000 52,500 65,000
1849 Doubled Date, Bold Modified Reverse, Large Letters1849 Doubled Date, Bold Modified Reverse, Large Letters -.- -.- 1,250 -.- -.- 3,000 4,000 -.- -.- 5,000 -.- -.- -.- -.- 10,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849-O Modified Reverse, Large Letters1849-O Modified Reverse, Large Letters 50 51.75 66.70 86.25 162 390 630 720 1,020 1,170 1,230 1,720 1,970 2,560 4,910 12,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Modified Reverse, Large Letters1850 Modified Reverse, Large Letters 250 480 600 720 990 1,110 1,170 1,260 1,470 1,710 2,100 2,470 3,030 3,970 6,410 17,310 30,630 105,630 -.- -.- -.- -.- 15,000 27,500 -.- 85,000
1850-O Modified Reverse, Large Letters1850-O Modified Reverse, Large Letters 42.50 70.15 81.65 93.15 168 330 510 690 810 1,020 1,080 1,230 1,660 2,410 3,750 12,340 30,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 Modified Reverse, Large Letters1851 Modified Reverse, Large Letters 700 960 1,020 1,200 1,620 1,980 2,370 2,550 2,700 3,910 4,310 4,530 4,910 5,340 6,970 12,220 26,940 61,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851-O Modified Reverse, Large Letters1851-O Modified Reverse, Large Letters 125 143.75 180 240 330 630 810 940 1,020 1,180 1,350 1,590 2,060 2,810 3,940 13,590 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Modified Reverse, Large Letters1852 Modified Reverse, Large Letters 400 600 720 900 1,320 1,470 1,860 2,130 2,670 2,910 3,160 3,340 3,690 4,310 6,590 10,590 15,000 28,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Modified Reverse, Large Letters1852 Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32,500 -.- 55,000 -.-
1852-O Modified Reverse, Large Letters1852-O Modified Reverse, Large Letters 325 402.50 480 660 870 1,290 2,030 -.- 2,970 3,190 3,690 -.- 6,910 10,530 20,560 39,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853-O Modified Reverse, Large Letters1853-O Modified Reverse, Large Letters -.- 218,750 300,000 350,000 487,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1839 50C Drapery -- Cleaned -- NGC Details. 1839 50C Drapery -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 180.00 Heritage Auctions 21448 Details NGC
1839 50C Drapery -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1839 50C Drapery -- Cleaned -- PCGS Genuine. EF-40 168.00 Heritage Auctions 19190 Genuine PCGS
1840-O 50C -- Bent -- NGC. XF. NGC Census: (9/62). PCGS 1840-O 50C -- Bent -- NGC. XF. NGC Census: (9/62). PCGS EF-40 158.63 Heritage Auctions 26578 NGC Details
1840-O 50C -- Cleaned -- Details NGC. 1840-O 50C -- Cleaned -- Details NGC. AU-50 252.00 Heritage Auctions 23610 Details NGC
1841 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1841 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 180.00 Heritage Auctions 27308 Details NGC
1841 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1841 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 156.00 Heritage Auctions 27945 Details NGC
1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS 1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS EF-40 164.50 Heritage Auctions 21226 NGC Details
1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS 1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS AU-50 176.25 Heritage Auctions 23105 NGC Details
1843 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/122). PCGS 1843 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/122). PCGS AU-50 170.38 Heritage Auctions 26581 NGC Details
1843 50C -- Cleaned -- ANACS. 1843 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 216.00 Heritage Auctions 27306 ANACS
1844 50C -- Artificially Toning -- NGC Details. 1844 50C -- Artificially Toning -- NGC Details. MS-60 660.00 Heritage Auctions 7480 Details NGC
1844 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1844 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 168.00 Heritage Auctions 27315 Details NGC
1845 50C -- , Improperly Cleaned, Improperly Cleaned -- NGC. VF. NGC Census: (0/47). PCGS 1845 50C -- , Improperly Cleaned, Improperly Cleaned -- NGC. VF. NGC Census: (0/47). PCGS VF-20 135.13 Heritage Auctions 26583 NGC
1845 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/23). PCGS 1845 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/23). PCGS AU-55 282.00 Heritage Auctions 8281 ANACS
1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaned -- NGC Details. 1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 492.00 Heritage Auctions 21288 Details NGC
1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1846 50C 6 Over Horizontal 6 -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,320.00 Heritage Auctions 21373 Genuine PCGS
1847 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1847 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 396.00 Heritage Auctions 23187 Details NGC
1847 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1847 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 228.00 Heritage Auctions 23230 Details NGC
1848 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/48). PCGS 1848 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (2/48). PCGS AU-50 381.88 Heritage Auctions 7939 PCGS Genuine
1848 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1848 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 276.00 Heritage Auctions 45084 Genuine PCGS
1849 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1849 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 204.00 Heritage Auctions 21460 Details NGC
1849 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1849 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 94.00 Heritage Auctions 23397 Details NGC
1850 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1850 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 840.00 Heritage Auctions 23399 Details NGC
1850 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1850 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 630.00 Heritage Auctions 7587 Details NGC
1851 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1851 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 1,140.00 Heritage Auctions 7515 Details NGC
1851 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1851 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,500.00 Heritage Auctions 21377 Genuine PCGS
1852 50C -- Cleaned -- ANACS. 1852 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 1,500.00 Heritage Auctions 27306 ANACS
1852 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1852 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 780.00 Heritage Auctions 7588 Details NGC
1853 50C -- 1853-54 Stone & Ball Counterstamp -- Good 4 NGC. 1853 50C -- 1853-54 Stone & Ball Counterstamp -- Good 4 NGC. G-4 150.00 Heritage Auctions 23599 NGC
1853 50C Arrows and Rays -- Artificial Toning -- NGC Details. AU. NGC Census: (56/732). PCGS 1853 50C Arrows and Rays -- Artificial Toning -- NGC Details. AU. NGC Census: (56/732). PCGS AU-50 440.63 Heritage Auctions 8063 NGC Details
1854 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (60/241). PCGS 1854 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (60/241). PCGS AU-55 211.50 Heritage Auctions 21270 ANACS
1854 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. 1854 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 53.00 Heritage Auctions 23406 Details NGC
1855 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (18/58). PCGS 1855 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (18/58). PCGS AU-58 235.00 Heritage Auctions 21762 ANACS
1855 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. 1855 50C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 204.00 Heritage Auctions 23235 Details NGC
1856 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1856 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 109.00 Heritage Auctions 23411 Details NGC
1856 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1856 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 104.00 Heritage Auctions 25361 Details NGC
1857 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1857 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 94.00 Heritage Auctions 23413 Details NGC
1857 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/73). PCGS 1857 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/73). PCGS MS-60 411.25 Heritage Auctions 7687 PCGS Genuine
1858 50C -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/538). PCGS 1858 50C -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/538). PCGS AU-50 141.00 Heritage Auctions 23339 PCGS Genuine
1858 50C -- Cleaned -- ANACS. 1858 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 152.75 Heritage Auctions 27098 ANACS
1858 50C -- Harshly Cleaning -- PCGS Genuine. 1858 50C -- Harshly Cleaning -- PCGS Genuine. EF-40 180.00 Heritage Auctions 23257 Genuine PCGS
1859 50C -- Cleaned -- ANACS. 1859 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-58 204.00 Heritage Auctions 21326 ANACS
1860 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/45). PCGS 1860 50C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/45). PCGS AU-55 176.25 Heritage Auctions 21765 ANACS
1860 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1860 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 660.00 Heritage Auctions 8237 Genuine PCGS
1861 50C -- Artificially Toned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (16/338). PCGS 1861 50C -- Artificially Toned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (16/338). PCGS AU-50 146.88 Heritage Auctions 29211 ANACS
1861 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1861 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. EF-40 89.00 Heritage Auctions 25814 Genuine PCGS
1862 50C -- Clashed Dies Polished -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (1/47). PCGS 1862 50C -- Clashed Dies Polished -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (1/47). PCGS AU-55 299.63 Heritage Auctions 21769 ANACS
1862 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1862 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 288.00 Heritage Auctions 23420 Details NGC
1863 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1863 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 192.00 Heritage Auctions 27980 Details NGC
1863 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1863 50C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 480.00 Heritage Auctions 23506 Details NGC
1864 50C -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (4/81). PCGS 1864 50C -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (4/81). PCGS EF-40 258.50 Heritage Auctions 23717 NGC Details
1864 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/72). PCGS 1864 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (2/72). PCGS AU-50 364.25 Heritage Auctions 29330 ANACS
1865 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1865 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 456.00 Heritage Auctions 21488 Details NGC
1865 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1865 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 288.00 Heritage Auctions 23329 Details NGC
1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details. 1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 264.00 Heritage Auctions 21288 Details NGC
1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details. 1866 50C Motto -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 264.00 Heritage Auctions 25291 Details NGC
1867 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1867 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 360.00 Heritage Auctions 45212 Details NGC
1867 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1867 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 265.20 Heritage Auctions 45616 Details NGC
1868 50C -- Artificially Toned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/17). PCGS 1868 50C -- Artificially Toned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/17). PCGS MS-60 470.00 Heritage Auctions 7900 NGC Details
1868 50C -- Bent-- PCGS Genuine. 1868 50C -- Bent-- PCGS Genuine. VF-20 79.00 Heritage Auctions 21336 Genuine PCGS
1869 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/88). PCGS 1869 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (9/88). PCGS AU-50 129.25 Heritage Auctions 21281 ANACS
1869 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1869 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 132.00 Heritage Auctions 27339 Details NGC
1870 50C -- Bent, Cleaned -- NGC Details. 1870 50C -- Bent, Cleaned -- NGC Details. EF-40 84.00 Heritage Auctions 23660 Details NGC
1870 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1870 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 109.00 Heritage Auctions 21298 Details NGC
1871 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. 1871 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. AU-50 205.20 Heritage Auctions 27293 Genuine PCGS
1871 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1871 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 144.00 Heritage Auctions 27343 Details NGC
1872 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1872 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 312.00 Heritage Auctions 23198 Details NGC
1872 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1872 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 126.00 Heritage Auctions 27345 Details NGC
1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (13/176). PCGS 1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (13/176). PCGS AU-50 152.75 Heritage Auctions 29791 ANACS
1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (40/100). PCGS 1873 50C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (40/100). PCGS AU-58 258.50 Heritage Auctions 21773 ANACS
1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 600.00 Heritage Auctions 25347 Genuine PCGS
1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (11/264). PCGS 1874 50C Arrows -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (11/264). PCGS AU-50 129.25 Heritage Auctions 23613 PCGS Genuine
1875 50C -- Cleaned -- ANACS. 1875 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 156.00 Heritage Auctions 23406 ANACS
1875 50C -- Cleaned -- ANACS. 1875 50C -- Cleaned -- ANACS. EF-40 104.00 Heritage Auctions 25365 ANACS
1876 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1876 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 312.00 Heritage Auctions 27557 Genuine PCGS
1876 50C -- Artificially Toned -- ANACS. 1876 50C -- Artificially Toned -- ANACS. AU-58 228.00 Heritage Auctions 28000 ANACS
1877 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (3/174). PCGS 1877 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (3/174). PCGS MS-60 329.00 Heritage Auctions 21285 ANACS
1877 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1877 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 156.00 Heritage Auctions 25289 Details NGC
1878 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/48). PCGS 1878 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/48). PCGS MS-60 540.50 Heritage Auctions 29450 PCGS Genuine
1878 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1878 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 138.00 Heritage Auctions 21659 Details NGC
1879 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1879 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 600.00 Heritage Auctions 45634 Details NGC
1879 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1879 50C -- Cleaned -- NGC Details. F-12 360.00 Heritage Auctions 21307 Details NGC
1880 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/69). PCGS 1880 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/69). PCGS MS-60 705.00 Heritage Auctions 21286 ANACS
1880 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1880 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 1,020.00 Heritage Auctions 19214 Genuine PCGS
1881 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1881 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 600.00 Heritage Auctions 7534 Details NGC
1881 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1881 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 660.00 Heritage Auctions 23433 Details NGC
1882 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1882 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 780.00 Heritage Auctions 45325 Details NGC
1882 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1882 50C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 660.00 Heritage Auctions 7598 Details NGC
1883 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/51). PCGS 1883 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/51). PCGS MS-60 763.75 Heritage Auctions 7746 PCGS Genuine
1883 50C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1883 50C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 528.00 Heritage Auctions 7540 Details NGC
1884 50C -- Cleaned -- ANACS. 1884 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 576.00 Heritage Auctions 7541 ANACS
1884 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1884 50C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 540.00 Heritage Auctions 23507 Details NGC
1885 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/49). PCGS 1885 50C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/49). PCGS MS-60 705.00 Heritage Auctions 7989 ANACS
1885 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1885 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 780.00 Heritage Auctions 45328 Details NGC
1886 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/71). PCGS 1886 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/71). PCGS AU-50 587.50 Heritage Auctions 7711 NGC Details
1886 50C -- Cleaned -- ANACS Details. 1886 50C -- Cleaned -- ANACS Details. AU-55 630.00 Heritage Auctions 7547 ANACS
1887 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1887 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 840.00 Heritage Auctions 21290 Details NGC
1887 50C -- Cleaned -- ANACS. 1887 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 720.00 Heritage Auctions 7548 ANACS
1888 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1888 50C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 840.00 Heritage Auctions 45331 Details NGC
1888 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1888 50C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 690.00 Heritage Auctions 27484 Details NGC
1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 1,140.00 Heritage Auctions 7804 Genuine PCGS
1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1889 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 1,320.00 Heritage Auctions 8307 Genuine PCGS
1890 50C -- Cleaned -- ANACS. Good 4 Details. NGC Census: (0/79). PCGS 1890 50C -- Cleaned -- ANACS. Good 4 Details. NGC Census: (0/79). PCGS G-4 270.25 Heritage Auctions 21080 ANACS
1890 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1890 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 810.00 Heritage Auctions 45333 Details NGC
1891 50C -- Cleaned -- ANACS. 1891 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 288.00 Heritage Auctions 29196 ANACS
1891 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1891 50C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 306.00 Heritage Auctions 19218 Genuine PCGS