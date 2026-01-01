Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Kennedy Half Dollar

Enlarge
Enlarge
Kennedy Half Dollar

Kennedy half instantly popular with collectors

The shot heard around the world in 1963, a bullet from an assassin's weapon that ended the life of U.S. President John F. Kennedy, is still remembered on the annually produced...READ MORE

- Buy & Sell -
Kennedy Half Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Kennedy Half Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Kennedy Half Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 C PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 C PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
1964 Silver1964 Silver 23.46 23.57 23.74 23.86 24.15 24.72 24.84 25.01 25.30 27.31 27.60 28.75 32.20 40.80 42 85 425 10,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Silver1964 Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 12 15 20 30 75 200 60 130 450 125 235 2,500 2,000 -.-
1964 Heavily Accented Hair Silver1964 Heavily Accented Hair Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 40 50 75 150 200 1,500 250 300 -.- 600 -.- 45,000 -.- -.-
1964 Heavily Accented Hair Silver1964 Heavily Accented Hair Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 40 60 100 150 450 3,500 400 1,050 12,500 1,050 4,000 -.- -.- -.-
1964-D Silver1964-D Silver 23.46 23.57 23.74 23.86 24.15 24.72 24.84 25.01 25.30 27.31 27.60 28.75 32.20 40.80 42 82.50 525 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 40 Percent Silver Clad1965 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 10.98 11.09 11.21 12 13.20 16.80 105 1,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad1965 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 15 50 400 5,000 250 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 40 Percent Silver Clad1966 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 10.98 11.09 11.21 11.50 13.20 22.80 162.50 2,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad1966 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 15 35 150 1,750 200 800 7,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1967 40 Percent Silver Clad1967 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 10.98 11.09 11.21 11.50 13.20 20.40 162.50 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad1967 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 6 7 15 45 125 900 200 400 5,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1968-D 40 Percent Silver Clad1968-D 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 10.98 11.09 11.21 11.50 13.20 20.40 47.50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-S 40 Percent Silver Clad1968-S 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 11.15 11.27 11.38 12.07 13.20 13.80 15 16.25 18.75 37.50 -.- -.- 5 6 9 12 15 20 25 16 23 65 30 50 175 -.- 12,000
1969-D 40 Percent Silver Clad1969-D 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 10.98 11.09 11.21 11.50 13.20 20.40 125 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-S 40 Percent Silver Clad1969-S 40 Percent Silver Clad 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 11.15 11.27 11.38 12.07 13.20 13.80 15 17.50 18.75 27.50 -.- -.- 5 6 9 13 16 20 25 25 30 40 25 60 200 -.- -.-
1970-D 40 Percent Silver Clad1970-D 40 Percent Silver Clad 10.12 10.35 10.63 10.92 11.50 12.07 12.65 12.93 13.51 14.08 14.95 16.20 16.80 18 39.60 275 3,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-S 40 Percent Silver Clad1970-S 40 Percent Silver Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11.15 11.27 11.38 12.07 13.20 13.80 14.40 17.50 22.50 30 -.- -.- 8 10 12 16 20 25 30 20 25 70 30 60 300 -.- -.-
1971 Copper-Nickel Clad1971 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.61 2.30 7.20 13.20 84 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-D Copper-Nickel Clad1971-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.84 2.58 7.20 12 31.20 90 1,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-S Copper-Nickel Clad1971-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.84 2.01 2.58 4.80 7.80 10.80 15 20 35 -.- -.- 2 4 5 6 7 12 15 10 25 125 20 115 1,500 -.- -.-
1972 Copper-Nickel Clad1972 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 2.30 6.60 14.40 43.20 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-D Copper-Nickel Clad1972-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.55 2.30 6 14.40 26.40 137.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S Copper-Nickel Clad1972-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.84 2.01 2.87 4.20 7.20 9.60 12.50 16.25 22.50 -.- -.- 2 4 5 6 7 8 12 8 10 20 15 25 70 -.- -.-
1973 Copper-Nickel Clad1973 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 1.72 4.80 14.40 43.20 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-D Copper-Nickel Clad1973-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 2.30 4.20 12 24 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-S Copper-Nickel Clad1973-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.84 2.01 2.30 4.80 7.20 9.60 13.75 15 16.25 -.- -.- 2 3 4 4 5 6 9 6 7 10 12 20 25 -.- 2,000
1974 Copper-Nickel Clad1974 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 1.72 4.80 18 48 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-D Copper-Nickel Clad1974-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 2.30 6 13.20 32.40 312.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-D Doubled Die Obverse Copper-Nickel Clad1974-D Doubled Die Obverse Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- 25 30 -.- -.- 35 40 -.- -.- 50 80 175 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-S Copper-Nickel Clad1974-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.84 2.01 2.87 4.80 7.20 9.60 12.50 15 16.25 -.- -.- 2 3 4 4 5 6 8 6 7 9 12 15 20 -.- 850
1977 Copper-Nickel Clad1977 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 2.30 6 13.20 26.40 187.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-D Copper-Nickel Clad1977-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.03 1.38 2.18 4.80 12 24 156.25 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-S Copper-Nickel Clad1977-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.84 2.30 3.45 4.80 7.20 9.60 11.25 12.50 15 40 -.- 2 3 4 4 5 6 9 6 8 11 7 15 20 -.- 75
1978 Copper-Nickel Clad1978 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 2.87 7.80 12 20.40 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-D Copper-Nickel Clad1978-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 3.16 6.60 13.20 24 306.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-S Copper-Nickel Clad1978-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.47 9 11.40 15.60 17.50 18.75 25 90 -.- 2 3 4 4 5 6 9 6 8 10 8 14 20 -.- 75
1979 Copper-Nickel Clad1979 Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.72 6.60 14.40 26.40 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-D Copper-Nickel Clad1979-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 1.72 6 14.40 28.80 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-S Clear S Copper-Nickel Clad1979-S Clear S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 6 7 8 10 16 9 14 20 18 15 30 -.- 150
1979-S Filled S Copper-Nickel Clad1979-S Filled S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 5 6 8 12 7 11 15 10 15 20 -.- 60
1980-D Copper-Nickel Clad1980-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 2.30 8.40 14.40 72 300 3,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-P Copper-Nickel Clad1980-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 2.30 6 13.20 21.60 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-S Copper-Nickel Clad1980-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.47 9 12 13.20 16.25 17.50 20 115 -.- 2 3 4 4 5 6 8 6 7 9 12 15 20 -.- 60
1981-D Copper-Nickel Clad1981-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 2.30 9.60 18 43.20 760 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-P Copper-Nickel Clad1981-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 2.30 9.60 14.40 28.80 425 2,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-S Copper-Nickel Clad1981-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 5 6 10 12 8 12 14 13 20 25 -.- 100
1981-S Clear S Copper-Nickel Clad1981-S Clear S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 8 9 10 12 15 30 12 15 25 20 30 50 -.- 600
1981-S Filled S Copper-Nickel Clad1981-S Filled S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 5 6 10 12 8 12 14 13 20 25 -.- 100
1982-D Copper-Nickel Clad1982-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 2.87 3.16 3.45 4.02 12 24 43.20 840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-P Copper-Nickel Clad1982-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.69 1.15 1.55 1.72 2.30 2.58 4.60 5.75 6.32 6.90 12 18 68.40 1,980 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-P No FG Copper-Nickel Clad1982-P No FG Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40 60 100 175 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-S Copper-Nickel Clad1982-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 75
1983-D Copper-Nickel Clad1983-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 3.73 4.31 4.88 5.75 8.40 13.20 42 400 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-P Copper-Nickel Clad1983-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.59 0.60 0.66 1.32 2.87 3.16 3.73 5.17 13.20 24 43.20 325 3,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-S Copper-Nickel Clad1983-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 70
1984-D Copper-Nickel Clad1984-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 2.30 6 20.40 48 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-P Copper-Nickel Clad1984-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 3.16 6.60 12 40.80 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-S Copper-Nickel Clad1984-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.47 9.60 13.20 14.40 17.50 18.75 21.25 137.50 -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 65
1985-D Copper-Nickel Clad1985-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 3.45 6 13.20 19.20 77.50 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-P Copper-Nickel Clad1985-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.82 1.15 1.38 3.16 6 13.20 26.40 120 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-S Copper-Nickel Clad1985-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.47 9 12.60 15.60 17.50 18.75 20 87.50 -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 70
1986-D Copper-Nickel Clad1986-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.80 1.15 2.30 2.87 3.73 5.17 9.60 14.40 21.60 60 1,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-P Copper-Nickel Clad1986-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.80 1.15 2.30 2.87 3.45 5.17 10.80 15.60 30 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-S Copper-Nickel Clad1986-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 60
1987-D Copper-Nickel Clad1987-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.80 1.15 2.18 2.58 3.56 4.60 8.40 13.20 21.60 60 1,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-P Copper-Nickel Clad1987-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.80 1.15 2.18 2.87 3.73 4.60 7.80 14.40 26.40 168.75 3,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-S Copper-Nickel Clad1987-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6.90 9.60 13.20 15.60 17.50 18.75 21.25 87.50 -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 65
1988-D Copper-Nickel Clad1988-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.49 1.72 2.30 6 10.80 28.80 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-P Copper-Nickel Clad1988-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 2.30 3.16 3.45 4.20 15.60 36 110 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-S Copper-Nickel Clad1988-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6.90 9 12 14.40 17.50 20 21.25 100 -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 70
1989-D Copper-Nickel Clad1989-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.61 1.72 1.84 2.30 5.40 13.20 19.20 90 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-P Copper-Nickel Clad1989-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.43 1.72 2.30 4.80 13.20 26.40 156.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-S Copper-Nickel Clad1989-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 70
1990-D Copper-Nickel Clad1990-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.43 1.72 2.30 7.20 16.80 36 350 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-P Copper-Nickel Clad1990-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.43 1.72 2.30 6 14.40 26.40 212.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-S Copper-Nickel Clad1990-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10.20 13.20 14.40 16.25 18.75 20 85 -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 60
1991-D Copper-Nickel Clad1991-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.43 1.72 2.30 6 14.40 28.80 212.50 660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-P Copper-Nickel Clad1991-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.61 2.01 2.41 2.87 4.80 13.80 31.20 218.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-S Copper-Nickel Clad1991-S Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
1992-D Copper-Nickel Clad1992-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.38 1.49 1.72 3.90 11.40 20.40 43.75 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-P Copper-Nickel Clad1992-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.38 1.49 1.72 2.70 12 24 41.25 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-S Clad Copper-Nickel Clad1992-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 40
1993-D Copper-Nickel Clad1993-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.43 2.10 10.80 25.20 65 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Copper-Nickel Clad1993-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.61 2.01 2.30 3 13.20 24 55 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-S Clad Copper-Nickel Clad1993-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 40
1994-D Copper-Nickel Clad1994-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.72 3.60 9.60 19.20 137.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Copper-Nickel Clad1994-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.49 3 13.20 21.60 65 1,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-S Clad Copper-Nickel Clad1994-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 5 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
1995-D Copper-Nickel Clad1995-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.03 1.15 1.38 1.49 3 9.60 18 60 1,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-P Copper-Nickel Clad1995-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.03 1.15 1.38 1.49 3 12 19.20 55 1,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-S Clad Copper-Nickel Clad1995-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 9 13 10 11 15 12 14 25 -.- 50
1996-D Copper-Nickel Clad1996-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.09 1.20 1.32 1.55 3.42 12 19.20 30 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-P Copper-Nickel Clad1996-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.09 1.20 1.32 1.43 3.30 13.20 20.40 35 115 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-S Clad Copper-Nickel Clad1996-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 40
1997-D Copper-Nickel Clad1997-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 2.01 3.78 14.40 28.80 125 1,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Copper-Nickel Clad1997-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.72 3.60 15.60 30 95 1,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-S Clad Copper-Nickel Clad1997-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 40
1998-D Copper-Nickel Clad1998-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.72 3 14.40 21.60 85 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-P Copper-Nickel Clad1998-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.55 3 14.40 38.40 82.50 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-S Clad Copper-Nickel Clad1998-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
1999-D Copper-Nickel Clad1999-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.38 1.72 4.80 13.80 20.40 32.50 300 2,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P Copper-Nickel Clad1999-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 115.20 117.60 120 122.40 124.80 127.20 129.60 137.50 140 156.25 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-S Clad Copper-Nickel Clad1999-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2000-D Copper-Nickel Clad2000-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.09 1.20 1.32 1.43 2.40 14.40 21.60 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P Copper-Nickel Clad2000-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.09 1.20 1.32 1.38 2.40 14.40 19.20 41.25 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-S Clad Copper-Nickel Clad2000-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2001-D Copper-Nickel Clad2001-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.38 1.49 1.61 2.40 9.60 14.40 27.50 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P Copper-Nickel Clad2001-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.38 1.72 2.01 3.60 10.80 16.80 26.25 105 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-S Clad Copper-Nickel Clad2001-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 60
2002-D Copper-Nickel Clad2002-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.72 2.01 3.60 12 21.60 52.50 800 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P Copper-Nickel Clad2002-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.72 2.01 3.90 10.80 14.40 28.75 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-S Clad Copper-Nickel Clad2002-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2003-D Copper-Nickel Clad2003-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.20 1.32 1.43 2.70 5.40 15.60 35 1,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P Copper-Nickel Clad2003-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 4 5 7 11 50 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-S Clad Copper-Nickel Clad2003-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2004-D Copper-Nickel Clad2004-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.20 1.32 1.43 1.80 4.20 16.80 26.25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P Copper-Nickel Clad2004-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.20 1.32 1.43 1.80 4.20 18 60 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-S Clad Copper-Nickel Clad2004-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2005-D Copper-Nickel Clad2005-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.03 1.09 1.20 1.43 1.80 4.20 24 60 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-D Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P Copper-Nickel Clad2005-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.03 1.09 1.20 1.43 1.80 6.60 14.40 47.50 75 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P Satin Finish Copper-Nickel Clad2005-P Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 15 25 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-S Clad Copper-Nickel Clad2005-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2006-D Copper-Nickel Clad2006-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.61 1.78 2.10 4.20 14.40 45 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-D Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 20 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P Copper-Nickel Clad2006-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.43 1.80 4.20 21.60 31.25 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P Satin Finish Copper-Nickel Clad2006-P Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 15 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-S Clad Copper-Nickel Clad2006-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 40
2007-D Copper-Nickel Clad2007-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.38 1.80 4.20 24 55 1,530 1,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-D Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P Copper-Nickel Clad2007-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.38 1.80 4.20 13.20 18.75 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P Satin Finish Copper-Nickel Clad2007-P Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 15 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-S Clad Copper-Nickel Clad2007-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 40
2008-D Copper-Nickel Clad2008-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.32 1.43 1.61 1.80 4.20 30 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-D Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 20 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P Copper-Nickel Clad2008-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.32 1.43 1.61 1.80 4.20 24 50 1,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P Satin Finish Copper-Nickel Clad2008-P Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-S Clad Copper-Nickel Clad2008-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 8 10 9 9 11 20 9 10 15 -.- 60
2009-D Copper-Nickel Clad2009-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.72 1.98 4.20 22.80 187.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-D Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 12 15 20 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P Copper-Nickel Clad2009-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.72 1.98 4.20 22.80 72.50 1,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P Satin Finish Copper-Nickel Clad2009-P Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 10 12 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-S Clad Copper-Nickel Clad2009-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 10 15 -.- 50
2010-D Copper-Nickel Clad2010-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.43 1.61 1.98 4.20 19.20 65 2,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 12 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P Copper-Nickel Clad2010-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.43 1.61 1.98 4.20 16.80 37.50 143.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- 5 6 7 8 10 12 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-S Clad Copper-Nickel Clad2010-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 8 9 9 8 12 15 9 10 15 -.- 60
2011-D Copper-Nickel Clad2011-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 6 8 25 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P Copper-Nickel Clad2011-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.43 1.84 2.01 2.22 4.20 8.40 13.75 137.50 1,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-S Clad Copper-Nickel Clad2011-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 12 15 9 10 15 -.- 50
2012-D Copper-Nickel Clad2012-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.57 0.57 1.49 1.72 2.01 2.18 2.40 4.20 10.80 32.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P Copper-Nickel Clad2012-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.49 1.72 2.01 2.18 2.40 4.20 9.60 30 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Clad Copper-Nickel Clad2012-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 12 15 25 -.- 75
2012-D Copper-Nickel Clad2012-D Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D Copper-Nickel Clad2013-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 6 10 25 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P Copper-Nickel Clad2013-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.38 2.40 4.20 8.40 25 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Clad Copper-Nickel Clad2013-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 12 12 9 10 15 -.- 80
2014-D Copper-Nickel Clad2014-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 8 25 100 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P Copper-Nickel Clad2014-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 6 12 40 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad Copper-Nickel Clad2014-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 12 12 9 12 20 -.- 80
2015-D Copper-Nickel Clad2015-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 15 60 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P Copper-Nickel Clad2015-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.38 2.40 4.20 9.60 24 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-S Clad Copper-Nickel Clad2015-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 12 12 12 15 20 -.- 50
2016-D Copper-Nickel Clad2016-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 10 30 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P Copper-Nickel Clad2016-P Copper-Nickel Clad 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.26 1.32 1.38 2.40 4.20 9.60 43.20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Clad Copper-Nickel Clad2016-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 10 12 12 12 15 25 -.- 50
2017-D Copper-Nickel Clad2017-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 10 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P Copper-Nickel Clad2017-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 1.37 1.62 1.87 2.81 5 8.75 16.25 45 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad Copper-Nickel Clad2017-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 50
2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8 -.- -.- 9 15 20 25 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D Copper-Nickel Clad2018-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 15 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P Copper-Nickel Clad2018-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 1.25 1.56 1.87 2.81 5 8.75 16.25 26.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Clad Copper-Nickel Clad2018-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 50
2019-D Copper-Nickel Clad2019-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 10 30 200 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P Copper-Nickel Clad2019-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 6 12 35 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Clad Copper-Nickel Clad2019-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 40
2019-S Clad Enhanced Reverse Proof Copper-Nickel Clad2019-S Clad Enhanced Reverse Proof Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 55 65 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 95 -.- 125
2020-D Copper-Nickel Clad2020-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 1.25 1.56 1.87 2.81 5 8.75 16.25 26.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P Copper-Nickel Clad2020-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 1.25 1.56 1.87 2.81 5 8.75 15 26.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Clad Copper-Nickel Clad2020-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 50
2021-D Copper-Nickel Clad2021-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 10 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-P Copper-Nickel Clad2021-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-S Clad Copper-Nickel Clad2021-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 50
2022-D Copper-Nickel Clad2022-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 10 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Copper-Nickel Clad2022-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 12 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Clad Copper-Nickel Clad2022-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 50
2023-D Copper-Nickel Clad2023-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Copper-Nickel Clad2023-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 15 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-D Copper-Nickel Clad2024-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12 15 55 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-P Copper-Nickel Clad2024-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2025-D Copper-Nickel Clad2025-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12 15 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2025-P Copper-Nickel Clad2025-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2025-S Clad Copper-Nickel Clad2025-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12 -.- -.- 20 -.- 55
1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.26 1.38 1.61 1.84 6 14.40 84 450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1.15 1.20 1.32 1.61 3.60 12 26.40 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.61 1.84 2.01 2.30 4.80 6.60 9 10 11.25 12.50 -.- -.- 3 3 4 8 9 12 15 10 13 20 18 15 30 -.- 900
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse 9.66 9.71 9.77 9.83 9.94 10.06 10.17 10.35 10.63 10.98 11.09 11.21 11.50 13.20 14.40 19.20 31.25 105 7,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6 6 7 7 8 12 22 10 15 30 15 18 50 -.- 350
1992-S Silver Silver Proof1992-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32.20 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 82.50 -.- 14 15 16 17 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 22 -.- 60
1993-S Silver Silver Proof1993-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.12 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 90 -.- 14 15 16 17 18 20 22 -.- 21 25 -.- 22 28 -.- 70
1994-S Silver Silver Proof1994-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 23 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 82.50 -.- 14 15 16 17 18 20 22 -.- 21 25 -.- 22 30 -.- 75
1995-S Silver Silver Proof1995-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24.15 25.30 26.45 32.20 38.40 39.60 40.80 43.75 45 48.75 55 -.- 20 21 22 23 24 25 30 -.- 27 35 -.- 30 40 -.- 90
1996-S Silver Silver Proof1996-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26.45 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 100 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- 22 30 -.- 110
1997-S Silver Silver Proof1997-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16 17 18 19 20 21 22 -.- 23 24 -.- 25 26 -.- 65
1998-S Silver Silver Proof1998-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18.40 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 77.50 -.- 15 16 17 18 18 19 20 -.- 21 22 -.- 22 25 -.- 75
1998-S Silver, Matte Finish Silver Proof1998-S Silver, Matte Finish Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 110 115 125 150 175 350 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-S Silver Silver Proof1999-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 77.50 -.- 16 17 18 19 20 21 22 -.- 23 24 -.- 25 26 -.- 70
2000-S Silver Silver Proof2000-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13.80 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 67.50 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- 22 25 -.- 50
2001-S Silver Silver Proof2001-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17.25 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 68.75 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- 22 25 -.- 50
2002-S Silver Silver Proof2002-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17.25 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 57.50 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- 22 25 -.- 50
2003-S Silver Silver Proof2003-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14.95 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 70 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 22 -.- 55
2004-S Silver Silver Proof2004-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 55 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 22 -.- 70
2005-S Silver Silver Proof2005-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 55 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 22 -.- 60
2006-S Silver Silver Proof2006-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 56.25 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 24 -.- 55
2007-S Silver Silver Proof2007-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 75 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 25 -.- 75
2008-S Silver Silver Proof2008-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 60 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 21 -.- 60
2009-S Silver Silver Proof2009-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.10 34.80 35.10 35.40 37.50 38.75 40 63.75 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 19 20 -.- 20 25 -.- 90
2010-S Silver Silver Proof2010-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14 15 16 17 18 18 19 -.- 19 21 -.- 20 22 -.- 55
2011-S Silver Silver Proof2011-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14 15 16 17 18 18 19 -.- 19 21 -.- 20 22 -.- 50
2012-S Silver Silver Proof2012-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90 95 100 100 100 100 100 -.- 100 100 -.- -.- 100 -.- 150
2013-S Silver Silver Proof2013-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 70
2014-P Clad Silver Proof2014-P Clad Silver Proof -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 5 -.- -.- 5 6 7 35 50 150 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P Proof Silver Silver Proof2014-P Proof Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 25 25 25 35 45 50 55 60 65 70 -.- -.- 75 -.- 150
2014-D Clad Silver Proof2014-D Clad Silver Proof -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 5 -.- -.- 5 6 7 35 50 150 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D Uncirculated Silver Silver Proof2014-D Uncirculated Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 -.- -.- 25 25 25 25 30 40 50 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 -.- -.- 25 25 25 25 35 45 75 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750
2014-S Silver Silver Proof2014-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 70
2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 25 25 25 35 45 45 45 45 45 45 -.- -.- 55 -.- 75
2015-S Silver Silver Proof2015-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 60
2016-S Silver Silver Proof2016-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 70
2017-S Silver Silver Proof2017-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 50
2018-S Reverse Proof Silver Silver Proof2018-S Reverse Proof Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 25 27 28 28 33 34 35 38 38 40 42 50 -.- -.-
2018-S Silver Silver Proof2018-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 75
2019-S Silver Silver Proof2019-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16.25 17.50 18.75 36.25 36.56 36.87 37.50 38.75 40 -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 26 -.- 70
2020-S Silver Silver Proof2020-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.25 40 41.25 46.25 48.75 55 57.50 60 61.25 65 112.50 -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 26 -.- 60
2021-S Silver Silver Proof2021-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 26 -.- 60
2022-S Silver Silver Proof2022-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 26 -.- 60
2023-S Silver Silver Proof2023-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 20 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold Gold Proof2014-W Proof Gold Gold Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,350 -.- -.- 1,450 -.- 1,750
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(1964) 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 95% Off Center, Uniface Reverse -- MS66 PCGS. (1964) 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 95% Off Center, Uniface Reverse -- MS66 PCGS. MS-66 384.00 Heritage Auctions 92175 PCGS
(1964) 50C Kennedy Half Dollar -- Reverse Die Cap, Uniface Obverse -- MS64 PCGS. (1964) 50C Kennedy Half Dollar -- Reverse Die Cap, Uniface Obverse -- MS64 PCGS. MS-64 705.00 Heritage Auctions 10200 PCGS
(1965-70) 50C Kennedy Half Dollar -- 20% Straight Clip -- MS64 NGC. (1965-70) 50C Kennedy Half Dollar -- 20% Straight Clip -- MS64 NGC. MS-64 84.00 Heritage Auctions 92210 NGC
1965 50C Kennedy Half -- Struck on a Clad Quarter Planchet -- MS65 PCGS. 1965 50C Kennedy Half -- Struck on a Clad Quarter Planchet -- MS65 PCGS. MS-65 900.00 Heritage Auctions 7521 PCGS
1966 50C Kennedy Half -- Struck on a Washington Quarter -- MS65 NGC. 1966 50C Kennedy Half -- Struck on a Washington Quarter -- MS65 NGC. MS-65 3,600.00 Heritage Auctions 3536 NGC
1966 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Clad Layer Missing -- MS64 NGC. 1966 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Clad Layer Missing -- MS64 NGC. MS-64 156.00 Heritage Auctions 92216 NGC
1967 50C Kennedy Half Dollar -- 10% Straight Clip -- MS64 NGC. 1967 50C Kennedy Half Dollar -- 10% Straight Clip -- MS64 NGC. MS-64 79.00 Heritage Auctions 92226 NGC
1967 50C Kennedy Half Dollar -- Clip -- AU58 ANACS. 1967 50C Kennedy Half Dollar -- Clip -- AU58 ANACS. MS-64 47.00 Heritage Auctions 92224 NGC
(1968)-D 50C Half Dollar -- Struck on a Nickel Blank -- MS65 NGC. (1968)-D 50C Half Dollar -- Struck on a Nickel Blank -- MS65 NGC. MS-65 822.50 Heritage Auctions 4831 NGC
(1968)-D 50C Kennedy Half Dollar -- Struck 40% Off Center -- MS63 NGC. (1968)-D 50C Kennedy Half Dollar -- Struck 40% Off Center -- MS63 NGC. MS-63 372.00 Heritage Auctions 92236 NGC
1969-D 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 90% Off Center -- MS63 PCGS. 1969-D 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 90% Off Center -- MS63 PCGS. MS-63 722.40 Heritage Auctions 91165 PCGS
1969-D 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike is 90% Off-Center -- MS63 PCGS. 1969-D 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike is 90% Off-Center -- MS63 PCGS. MS-63 822.50 Heritage Auctions 8520 PCGS
1970-D 50C Kennedy Half Dollar -- Struck 20% Off Center -- MS63 PCGS. 1970-D 50C Kennedy Half Dollar -- Struck 20% Off Center -- MS63 PCGS. MS-63 822.50 Heritage Auctions 9142 PCGS
1970-D 50C MS65 S NGC. 1970-D 50C MS65 S NGC. MS-65 74.00 Heritage Auctions 25515 NGC
1971 50C MS66 PCGS Secure. QA. PCGS 1971 50C MS66 PCGS Secure. QA. PCGS MS-66 176.25 Heritage Auctions 21496 PCGS
1971 50C MS66 PCGS. 1971 50C MS66 PCGS. MS-66 61.00 Heritage Auctions 27964 PCGS
(1972) Panama 5 Balboas ND -- Struck on U. (1972) Panama 5 Balboas ND -- Struck on U. MS-65 4,320.00 Heritage Auctions 7714 NGC
1972 50C Kennedy Half -- Struck on an Elliptical Planchet -- MS65 PCGS. 1972 50C Kennedy Half -- Struck on an Elliptical Planchet -- MS65 PCGS. MS-65 3,600.00 Heritage Auctions 7522 PCGS
1973 50C MS66 PCGS. PCGS 1973 50C MS66 PCGS. PCGS MS-66 38.00 Heritage Auctions 21861 PCGS
1973 50C MS67 PCGS. 1973 50C MS67 PCGS. MS-67 199.75 Heritage Auctions 27967 PCGS
(4)1974-D 50C MS66 PCGS. PCGS (4)1974-D 50C MS66 PCGS. PCGS MS-66 89.00 Heritage Auctions 26021 PCGS
1974 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 85% Off Center -- MS64 NGC. 1974 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 85% Off Center -- MS64 NGC. MS-64 79.00 Heritage Auctions 92231 NGC
(1976) 50C Clad Kennedy Half Dollar -- 100% Obverse Dual Indents -- MS65 PCGS. (1976) 50C Clad Kennedy Half Dollar -- 100% Obverse Dual Indents -- MS65 PCGS. MS-65 493.50 Heritage Auctions 11897 PCGS
1776-1976 50C Clad MS67 NGC. 1776-1976 50C Clad MS67 NGC. MS-67 468.00 Heritage Auctions 19817 NGC
1977 50C Kennedy Half Dollar -- Overstruck on a 1976 Nickel -- MS66 NGC. 1977 50C Kennedy Half Dollar -- Overstruck on a 1976 Nickel -- MS66 NGC. MS-66 6,168.75 Heritage Auctions 3504 NGC
1977 50C MS66 PCGS. 1977 50C MS66 PCGS. MS-66 35.00 Heritage Auctions 27490 PCGS
1978 50C MS67 NGC. 1978 50C MS67 NGC. MS-67 192.00 Heritage Auctions 22054 NGC
1978 50C MS67 PCGS. 1978 50C MS67 PCGS. MS-67 164.50 Heritage Auctions 23349 PCGS
(1979) 50C Kennedy Half Dollar -- Struck on a Susan B. (1979) 50C Kennedy Half Dollar -- Struck on a Susan B. MS-64 552.00 Heritage Auctions 27964 NGC
1979 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Struck Partially Thru Clad Layer -- MS64 NGC. 1979 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Struck Partially Thru Clad Layer -- MS64 NGC. MS-64 504.00 Heritage Auctions 92573 NGC
1980-D 50C Kennedy Half Dollar -- Curved Clip @10:00 -- MS66 NGC. 1980-D 50C Kennedy Half Dollar -- Curved Clip @10:00 -- MS66 NGC. MS-66 79.00 Heritage Auctions 93160 NGC
1980-D 50C MS66 PCGS. 1980-D 50C MS66 PCGS. MS-66 33.00 Heritage Auctions 23299 PCGS
1981-D 50C MS66 PCGS. 1981-D 50C MS66 PCGS. MS-66 41.00 Heritage Auctions 29360 PCGS
1981-D 50C MS66 PCGS. PCGS 1981-D 50C MS66 PCGS. PCGS MS-66 50.00 Heritage Auctions 24847 PCGS
1982-D 50C Kennedy Half Dollars -- 15% Curved Clip -- MS64 NGC. 1982-D 50C Kennedy Half Dollars -- 15% Curved Clip -- MS64 NGC. MS-64 94.00 Heritage Auctions 24861 NGC
1982-D 50C MS66 PCGS. 1982-D 50C MS66 PCGS. MS-66 156.00 Heritage Auctions 25585 PCGS
(1983)-P 50C Kennedy Half Dollar -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC. (1983)-P 50C Kennedy Half Dollar -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC. MS-65 144.00 Heritage Auctions 91252 NGC
1983-D 50C MS66 PCGS. 1983-D 50C MS66 PCGS. MS-66 27.00 Heritage Auctions 23288 PCGS
1984-D 50C MS66 PCGS. 1984-D 50C MS66 PCGS. MS-66 49.00 Heritage Auctions 27975 PCGS
1984-D 50C MS66 PCGS. PCGS 1984-D 50C MS66 PCGS. PCGS MS-66 69.00 Heritage Auctions 29680 PCGS
(1985-P) 50C Kennedy Half Dollar -- Multi Struck, Obverse Indent -- MS66 NGC. (1985-P) 50C Kennedy Half Dollar -- Multi Struck, Obverse Indent -- MS66 NGC. MS-66 432.00 Heritage Auctions 92280 NGC
(1985-P) 50C Kennedy Half Dollar -- Multi-Struck, Obverse Indention -- MS66 NGC. (1985-P) 50C Kennedy Half Dollar -- Multi-Struck, Obverse Indention -- MS66 NGC. MS-66 423.00 Heritage Auctions 9666 NGC
1986-D 50C MS67 PCGS. 1986-D 50C MS67 PCGS. MS-67 45.00 Heritage Auctions 27977 PCGS
1986-D 50C MS67 PCGS. PCGS 1986-D 50C MS67 PCGS. PCGS MS-67 57.00 Heritage Auctions 24166 PCGS
1987-D 50C MS67 PCGS. 1987-D 50C MS67 PCGS. MS-67 49.00 Heritage Auctions 27978 PCGS
1987-D 50C MS67+ NGC. 1987-D 50C MS67+ NGC. MS-67 216.00 Heritage Auctions 21336 NGC
(2)1988-P 50C Kennedy Half Dollar -- 65° Counter Clockwise Rotated Dies -- MS64 PCGS. (2)1988-P 50C Kennedy Half Dollar -- 65° Counter Clockwise Rotated Dies -- MS64 PCGS. MS-64 180.00 Heritage Auctions 92575 PCGS
(2)1988-P 50C Kennedy Half Dollar -- Medallic Alignment -- MS65 NGC. (2)1988-P 50C Kennedy Half Dollar -- Medallic Alignment -- MS65 NGC. MS-65 288.00 Heritage Auctions 92281 NGC
1989-D 50C MS67 PCGS Secure. 1989-D 50C MS67 PCGS Secure. MS-67 74.00 Heritage Auctions 23909 PCGS
1989-D 50C MS67 PCGS. 1989-D 50C MS67 PCGS. MS-67 99.00 Heritage Auctions 21639 PCGS
1964 50C Kennedy Half Dollar -- Curved Clip @10:00, Cleaned -- NGC Details. 1964 50C Kennedy Half Dollar -- Curved Clip @10:00, Cleaned -- NGC Details. MS-63 84.00 Heritage Auctions 21790 NGC
1990-D 50C MS66 PCGS. 1990-D 50C MS66 PCGS. MS-66 41.00 Heritage Auctions 27981 PCGS
1991-D 50C MS67 NGC. 1991-D 50C MS67 NGC. MS-67 139.00 Heritage Auctions 27160 NGC
1991-D 50C MS67 NGC. 1991-D 50C MS67 NGC. MS-67 104.00 Heritage Auctions 25623 NGC
1992-D 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Struck Thru Piece of Reeding -- MS64 NGC. 1992-D 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Struck Thru Piece of Reeding -- MS64 NGC. MS-64 336.00 Heritage Auctions 92287 NGC
1992-D 50C MS67 PCGS. 1992-D 50C MS67 PCGS. MS-67 61.00 Heritage Auctions 27983 PCGS
1993-D 50C MS67 PCGS. 1993-D 50C MS67 PCGS. MS-67 57.00 Heritage Auctions 27984 PCGS
1993-D 50C MS67 PCGS. 1993-D 50C MS67 PCGS. MS-67 41.00 Heritage Auctions 24223 PCGS
1994-D 50C MS67 NGC. 1994-D 50C MS67 NGC. MS-67 64.00 Heritage Auctions 27161 NGC
1994-D 50C MS67 PCGS. 1994-D 50C MS67 PCGS. MS-67 74.00 Heritage Auctions 23802 PCGS
1995-D 50C MS67 PCGS. 1995-D 50C MS67 PCGS. MS-67 132.00 Heritage Auctions 21479 PCGS
1995-D 50C MS67 PCGS. 1995-D 50C MS67 PCGS. MS-67 49.00 Heritage Auctions 27985 PCGS
1996-D 50C MS68 NGC. 1996-D 50C MS68 NGC. MS-68 240.00 Heritage Auctions 21338 NGC
1996-D 50C MS68 PCGS. 1996-D 50C MS68 PCGS. MS-68 432.00 Heritage Auctions 27438 PCGS
1997-D 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 70% Off Center -- MS64 PCGS. 1997-D 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike 70% Off Center -- MS64 PCGS. MS-64 840.00 Heritage Auctions 9015 PCGS
1997-D 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Misaligned Die, Cleaned -- NGC Details. 1997-D 50C Kennedy Half Dollar -- Obverse Misaligned Die, Cleaned -- NGC Details. MS-60 35.00 Heritage Auctions 92289 Details NGC
1998-D 50C Kennedy Half Dollar -- 15% Curved Clip -- MS64 NGC. 1998-D 50C Kennedy Half Dollar -- 15% Curved Clip -- MS64 NGC. MS-64 65.00 Heritage Auctions 92290 NGC
1998-D 50C Kennedy Half Dollar -- 45% Curved Clip -- MS66 NGC. 1998-D 50C Kennedy Half Dollar -- 45% Curved Clip -- MS66 NGC. MS-66 240.00 Heritage Auctions 92291 NGC
1998-S 50C Silver SMS MS68 PCGS. PCGS 1998-S 50C Silver SMS MS68 PCGS. PCGS MS-68 108.10 Heritage Auctions 26678 PCGS
1998-S 50C Silver SMS MS69 PCGS. PCGS 1998-S 50C Silver SMS MS69 PCGS. PCGS MS-69 129.25 Heritage Auctions 23482 PCGS
2000-D 50C Kennedy Half Dollar -- 30% Clipped Planchet -- MS66 PCGS. 2000-D 50C Kennedy Half Dollar -- 30% Clipped Planchet -- MS66 PCGS. MS-66 240.00 Heritage Auctions 92293 PCGS
2000-D 50C Kennedy Half Dollar -- Improperly Annealed Planchet, Sintered Planchet -- MS64 PCGS. 2000-D 50C Kennedy Half Dollar -- Improperly Annealed Planchet, Sintered Planchet -- MS64 PCGS. MS-64 84.00 Heritage Auctions 91254 PCGS
2001-D 50C MS68 PCGS. 2001-D 50C MS68 PCGS. MS-68 89.00 Heritage Auctions 23632 PCGS
2001-D 50C MS68 PCGS. 2001-D 50C MS68 PCGS. MS-68 216.00 Heritage Auctions 21640 PCGS