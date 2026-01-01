|1964 Silver
|1964 Silver
|23.46
|23.57
|23.74
|23.86
|24.15
|24.72
|24.84
|25.01
|25.30
|27.31
|27.60
|28.75
|32.20
|40.80
|42
|85
|425
|10,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1964 Silver
|1964 Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|12
|15
|20
|30
|75
|200
|60
|130
|450
|125
|235
|2,500
|2,000
|-.-
|1964 Heavily Accented Hair Silver
|1964 Heavily Accented Hair Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|40
|50
|75
|150
|200
|1,500
|250
|300
|-.-
|600
|-.-
|45,000
|-.-
|-.-
|1964 Heavily Accented Hair Silver
|1964 Heavily Accented Hair Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|40
|60
|100
|150
|450
|3,500
|400
|1,050
|12,500
|1,050
|4,000
|-.-
|-.-
|-.-
|1964-D Silver
|1964-D Silver
|23.46
|23.57
|23.74
|23.86
|24.15
|24.72
|24.84
|25.01
|25.30
|27.31
|27.60
|28.75
|32.20
|40.80
|42
|82.50
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1965 40 Percent Silver Clad
|1965 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|10.98
|11.09
|11.21
|12
|13.20
|16.80
|105
|1,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1965 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad
|1965 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|15
|50
|400
|5,000
|250
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1966 40 Percent Silver Clad
|1966 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|10.98
|11.09
|11.21
|11.50
|13.20
|22.80
|162.50
|2,660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1966 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad
|1966 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|15
|35
|150
|1,750
|200
|800
|7,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1967 40 Percent Silver Clad
|1967 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|10.98
|11.09
|11.21
|11.50
|13.20
|20.40
|162.50
|1,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1967 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad
|1967 Special Mint Set 40 Percent Silver Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|15
|45
|125
|900
|200
|400
|5,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1968-D 40 Percent Silver Clad
|1968-D 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|10.98
|11.09
|11.21
|11.50
|13.20
|20.40
|47.50
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1968-S 40 Percent Silver Clad
|1968-S 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|11.15
|11.27
|11.38
|12.07
|13.20
|13.80
|15
|16.25
|18.75
|37.50
|-.-
|-.-
|5
|6
|9
|12
|15
|20
|25
|16
|23
|65
|30
|50
|175
|-.-
|12,000
|1969-D 40 Percent Silver Clad
|1969-D 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|10.98
|11.09
|11.21
|11.50
|13.20
|20.40
|125
|1,690
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1969-S 40 Percent Silver Clad
|1969-S 40 Percent Silver Clad
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|11.15
|11.27
|11.38
|12.07
|13.20
|13.80
|15
|17.50
|18.75
|27.50
|-.-
|-.-
|5
|6
|9
|13
|16
|20
|25
|25
|30
|40
|25
|60
|200
|-.-
|-.-
|1970-D 40 Percent Silver Clad
|1970-D 40 Percent Silver Clad
|10.12
|10.35
|10.63
|10.92
|11.50
|12.07
|12.65
|12.93
|13.51
|14.08
|14.95
|16.20
|16.80
|18
|39.60
|275
|3,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1970-S 40 Percent Silver Clad
|1970-S 40 Percent Silver Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|11.15
|11.27
|11.38
|12.07
|13.20
|13.80
|14.40
|17.50
|22.50
|30
|-.-
|-.-
|8
|10
|12
|16
|20
|25
|30
|20
|25
|70
|30
|60
|300
|-.-
|-.-
|1971 Copper-Nickel Clad
|1971 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.61
|2.30
|7.20
|13.20
|84
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-D Copper-Nickel Clad
|1971-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.84
|2.58
|7.20
|12
|31.20
|90
|1,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-S Copper-Nickel Clad
|1971-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.84
|2.01
|2.58
|4.80
|7.80
|10.80
|15
|20
|35
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|12
|15
|10
|25
|125
|20
|115
|1,500
|-.-
|-.-
|1972 Copper-Nickel Clad
|1972 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|2.30
|6.60
|14.40
|43.20
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-D Copper-Nickel Clad
|1972-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.55
|2.30
|6
|14.40
|26.40
|137.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-S Copper-Nickel Clad
|1972-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.84
|2.01
|2.87
|4.20
|7.20
|9.60
|12.50
|16.25
|22.50
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|12
|8
|10
|20
|15
|25
|70
|-.-
|-.-
|1973 Copper-Nickel Clad
|1973 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|1.72
|4.80
|14.40
|43.20
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-D Copper-Nickel Clad
|1973-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|2.30
|4.20
|12
|24
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-S Copper-Nickel Clad
|1973-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.84
|2.01
|2.30
|4.80
|7.20
|9.60
|13.75
|15
|16.25
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|5
|6
|9
|6
|7
|10
|12
|20
|25
|-.-
|2,000
|1974 Copper-Nickel Clad
|1974 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|1.72
|4.80
|18
|48
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-D Copper-Nickel Clad
|1974-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|2.30
|6
|13.20
|32.40
|312.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-D Doubled Die Obverse Copper-Nickel Clad
|1974-D Doubled Die Obverse Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|30
|-.-
|-.-
|35
|40
|-.-
|-.-
|50
|80
|175
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-S Copper-Nickel Clad
|1974-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.84
|2.01
|2.87
|4.80
|7.20
|9.60
|12.50
|15
|16.25
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|5
|6
|8
|6
|7
|9
|12
|15
|20
|-.-
|850
|1977 Copper-Nickel Clad
|1977 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|2.30
|6
|13.20
|26.40
|187.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1977-D Copper-Nickel Clad
|1977-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.03
|1.38
|2.18
|4.80
|12
|24
|156.25
|2,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1977-S Copper-Nickel Clad
|1977-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.84
|2.30
|3.45
|4.80
|7.20
|9.60
|11.25
|12.50
|15
|40
|-.-
|2
|3
|4
|4
|5
|6
|9
|6
|8
|11
|7
|15
|20
|-.-
|75
|1978 Copper-Nickel Clad
|1978 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|2.87
|7.80
|12
|20.40
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1978-D Copper-Nickel Clad
|1978-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|3.16
|6.60
|13.20
|24
|306.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1978-S Copper-Nickel Clad
|1978-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7.47
|9
|11.40
|15.60
|17.50
|18.75
|25
|90
|-.-
|2
|3
|4
|4
|5
|6
|9
|6
|8
|10
|8
|14
|20
|-.-
|75
|1979 Copper-Nickel Clad
|1979 Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.72
|6.60
|14.40
|26.40
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1979-D Copper-Nickel Clad
|1979-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|1.72
|6
|14.40
|28.80
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1979-S Clear S Copper-Nickel Clad
|1979-S Clear S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|6
|7
|8
|10
|16
|9
|14
|20
|18
|15
|30
|-.-
|150
|1979-S Filled S Copper-Nickel Clad
|1979-S Filled S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|5
|6
|8
|12
|7
|11
|15
|10
|15
|20
|-.-
|60
|1980-D Copper-Nickel Clad
|1980-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|2.30
|8.40
|14.40
|72
|300
|3,590
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1980-P Copper-Nickel Clad
|1980-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|2.30
|6
|13.20
|21.60
|90
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1980-S Copper-Nickel Clad
|1980-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7.47
|9
|12
|13.20
|16.25
|17.50
|20
|115
|-.-
|2
|3
|4
|4
|5
|6
|8
|6
|7
|9
|12
|15
|20
|-.-
|60
|1981-D Copper-Nickel Clad
|1981-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|2.30
|9.60
|18
|43.20
|760
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1981-P Copper-Nickel Clad
|1981-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|2.30
|9.60
|14.40
|28.80
|425
|2,410
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1981-S Copper-Nickel Clad
|1981-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|5
|6
|10
|12
|8
|12
|14
|13
|20
|25
|-.-
|100
|1981-S Clear S Copper-Nickel Clad
|1981-S Clear S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|8
|9
|10
|12
|15
|30
|12
|15
|25
|20
|30
|50
|-.-
|600
|1981-S Filled S Copper-Nickel Clad
|1981-S Filled S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|5
|6
|10
|12
|8
|12
|14
|13
|20
|25
|-.-
|100
|1982-D Copper-Nickel Clad
|1982-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|2.87
|3.16
|3.45
|4.02
|12
|24
|43.20
|840
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1982-P Copper-Nickel Clad
|1982-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.69
|1.15
|1.55
|1.72
|2.30
|2.58
|4.60
|5.75
|6.32
|6.90
|12
|18
|68.40
|1,980
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1982-P No FG Copper-Nickel Clad
|1982-P No FG Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|40
|60
|100
|175
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1982-S Copper-Nickel Clad
|1982-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|75
|1983-D Copper-Nickel Clad
|1983-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|3.73
|4.31
|4.88
|5.75
|8.40
|13.20
|42
|400
|3,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1983-P Copper-Nickel Clad
|1983-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.59
|0.60
|0.66
|1.32
|2.87
|3.16
|3.73
|5.17
|13.20
|24
|43.20
|325
|3,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1983-S Copper-Nickel Clad
|1983-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|70
|1984-D Copper-Nickel Clad
|1984-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|2.30
|6
|20.40
|48
|1,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1984-P Copper-Nickel Clad
|1984-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|3.16
|6.60
|12
|40.80
|425
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1984-S Copper-Nickel Clad
|1984-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7.47
|9.60
|13.20
|14.40
|17.50
|18.75
|21.25
|137.50
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|65
|1985-D Copper-Nickel Clad
|1985-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|3.45
|6
|13.20
|19.20
|77.50
|2,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1985-P Copper-Nickel Clad
|1985-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.82
|1.15
|1.38
|3.16
|6
|13.20
|26.40
|120
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1985-S Copper-Nickel Clad
|1985-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|7.47
|9
|12.60
|15.60
|17.50
|18.75
|20
|87.50
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|70
|1986-D Copper-Nickel Clad
|1986-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.80
|1.15
|2.30
|2.87
|3.73
|5.17
|9.60
|14.40
|21.60
|60
|1,160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-P Copper-Nickel Clad
|1986-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.80
|1.15
|2.30
|2.87
|3.45
|5.17
|10.80
|15.60
|30
|110
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-S Copper-Nickel Clad
|1986-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|60
|1987-D Copper-Nickel Clad
|1987-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.80
|1.15
|2.18
|2.58
|3.56
|4.60
|8.40
|13.20
|21.60
|60
|1,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-P Copper-Nickel Clad
|1987-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.80
|1.15
|2.18
|2.87
|3.73
|4.60
|7.80
|14.40
|26.40
|168.75
|3,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-S Copper-Nickel Clad
|1987-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6.90
|9.60
|13.20
|15.60
|17.50
|18.75
|21.25
|87.50
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|65
|1988-D Copper-Nickel Clad
|1988-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.49
|1.72
|2.30
|6
|10.80
|28.80
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-P Copper-Nickel Clad
|1988-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|2.30
|3.16
|3.45
|4.20
|15.60
|36
|110
|2,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-S Copper-Nickel Clad
|1988-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6.90
|9
|12
|14.40
|17.50
|20
|21.25
|100
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|70
|1989-D Copper-Nickel Clad
|1989-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.61
|1.72
|1.84
|2.30
|5.40
|13.20
|19.20
|90
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-P Copper-Nickel Clad
|1989-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.43
|1.72
|2.30
|4.80
|13.20
|26.40
|156.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-S Copper-Nickel Clad
|1989-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|70
|1990-D Copper-Nickel Clad
|1990-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.43
|1.72
|2.30
|7.20
|16.80
|36
|350
|2,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-P Copper-Nickel Clad
|1990-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.43
|1.72
|2.30
|6
|14.40
|26.40
|212.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-S Copper-Nickel Clad
|1990-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10.20
|13.20
|14.40
|16.25
|18.75
|20
|85
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|60
|1991-D Copper-Nickel Clad
|1991-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.43
|1.72
|2.30
|6
|14.40
|28.80
|212.50
|660
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-P Copper-Nickel Clad
|1991-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.61
|2.01
|2.41
|2.87
|4.80
|13.80
|31.20
|218.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-S Copper-Nickel Clad
|1991-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|1992-D Copper-Nickel Clad
|1992-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.49
|1.72
|3.90
|11.40
|20.40
|43.75
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-P Copper-Nickel Clad
|1992-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.49
|1.72
|2.70
|12
|24
|41.25
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-S Clad Copper-Nickel Clad
|1992-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|1993-D Copper-Nickel Clad
|1993-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.43
|2.10
|10.80
|25.20
|65
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Copper-Nickel Clad
|1993-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.61
|2.01
|2.30
|3
|13.20
|24
|55
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-S Clad Copper-Nickel Clad
|1993-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|1994-D Copper-Nickel Clad
|1994-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.72
|3.60
|9.60
|19.20
|137.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-P Copper-Nickel Clad
|1994-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.49
|3
|13.20
|21.60
|65
|1,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-S Clad Copper-Nickel Clad
|1994-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|5
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|1995-D Copper-Nickel Clad
|1995-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.03
|1.15
|1.38
|1.49
|3
|9.60
|18
|60
|1,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-P Copper-Nickel Clad
|1995-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.03
|1.15
|1.38
|1.49
|3
|12
|19.20
|55
|1,160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-S Clad Copper-Nickel Clad
|1995-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|9
|13
|10
|11
|15
|12
|14
|25
|-.-
|50
|1996-D Copper-Nickel Clad
|1996-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.09
|1.20
|1.32
|1.55
|3.42
|12
|19.20
|30
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-P Copper-Nickel Clad
|1996-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.09
|1.20
|1.32
|1.43
|3.30
|13.20
|20.40
|35
|115
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-S Clad Copper-Nickel Clad
|1996-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|1997-D Copper-Nickel Clad
|1997-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|2.01
|3.78
|14.40
|28.80
|125
|1,410
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-P Copper-Nickel Clad
|1997-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.72
|3.60
|15.60
|30
|95
|1,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-S Clad Copper-Nickel Clad
|1997-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|1998-D Copper-Nickel Clad
|1998-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.72
|3
|14.40
|21.60
|85
|3,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-P Copper-Nickel Clad
|1998-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.55
|3
|14.40
|38.40
|82.50
|1,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-S Clad Copper-Nickel Clad
|1998-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|1999-D Copper-Nickel Clad
|1999-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.72
|4.80
|13.80
|20.40
|32.50
|300
|2,030
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P Copper-Nickel Clad
|1999-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|115.20
|117.60
|120
|122.40
|124.80
|127.20
|129.60
|137.50
|140
|156.25
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-S Clad Copper-Nickel Clad
|1999-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2000-D Copper-Nickel Clad
|2000-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.09
|1.20
|1.32
|1.43
|2.40
|14.40
|21.60
|110
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P Copper-Nickel Clad
|2000-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.09
|1.20
|1.32
|1.38
|2.40
|14.40
|19.20
|41.25
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-S Clad Copper-Nickel Clad
|2000-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2001-D Copper-Nickel Clad
|2001-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.49
|1.61
|2.40
|9.60
|14.40
|27.50
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P Copper-Nickel Clad
|2001-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.72
|2.01
|3.60
|10.80
|16.80
|26.25
|105
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-S Clad Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|60
|2002-D Copper-Nickel Clad
|2002-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.72
|2.01
|3.60
|12
|21.60
|52.50
|800
|2,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-P Copper-Nickel Clad
|2002-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.72
|2.01
|3.90
|10.80
|14.40
|28.75
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-S Clad Copper-Nickel Clad
|2002-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2003-D Copper-Nickel Clad
|2003-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.20
|1.32
|1.43
|2.70
|5.40
|15.60
|35
|1,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P Copper-Nickel Clad
|2003-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|4
|5
|7
|11
|50
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-S Clad Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2004-D Copper-Nickel Clad
|2004-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.20
|1.32
|1.43
|1.80
|4.20
|16.80
|26.25
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-P Copper-Nickel Clad
|2004-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.20
|1.32
|1.43
|1.80
|4.20
|18
|60
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-S Clad Copper-Nickel Clad
|2004-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2005-D Copper-Nickel Clad
|2005-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.03
|1.09
|1.20
|1.43
|1.80
|4.20
|24
|60
|630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P Copper-Nickel Clad
|2005-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.03
|1.09
|1.20
|1.43
|1.80
|6.60
|14.40
|47.50
|75
|2,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2005-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|15
|25
|1,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-S Clad Copper-Nickel Clad
|2005-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2006-D Copper-Nickel Clad
|2006-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.61
|1.78
|2.10
|4.20
|14.40
|45
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|20
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P Copper-Nickel Clad
|2006-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.43
|1.80
|4.20
|21.60
|31.25
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2006-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|15
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-S Clad Copper-Nickel Clad
|2006-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|2007-D Copper-Nickel Clad
|2007-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.38
|1.80
|4.20
|24
|55
|1,530
|1,880
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P Copper-Nickel Clad
|2007-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.38
|1.80
|4.20
|13.20
|18.75
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2007-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|15
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-S Clad Copper-Nickel Clad
|2007-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|2008-D Copper-Nickel Clad
|2008-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.32
|1.43
|1.61
|1.80
|4.20
|30
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|20
|700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P Copper-Nickel Clad
|2008-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.32
|1.43
|1.61
|1.80
|4.20
|24
|50
|1,280
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2008-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-S Clad Copper-Nickel Clad
|2008-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|8
|10
|9
|9
|11
|20
|9
|10
|15
|-.-
|60
|2009-D Copper-Nickel Clad
|2009-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.72
|1.98
|4.20
|22.80
|187.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|12
|15
|20
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Copper-Nickel Clad
|2009-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.72
|1.98
|4.20
|22.80
|72.50
|1,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|10
|12
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S Clad Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2010-D Copper-Nickel Clad
|2010-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.43
|1.61
|1.98
|4.20
|19.20
|65
|2,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|12
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P Copper-Nickel Clad
|2010-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.43
|1.61
|1.98
|4.20
|16.80
|37.50
|143.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|12
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S Clad Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|8
|9
|9
|8
|12
|15
|9
|10
|15
|-.-
|60
|2011-D Copper-Nickel Clad
|2011-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|6
|8
|25
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P Copper-Nickel Clad
|2011-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.43
|1.84
|2.01
|2.22
|4.20
|8.40
|13.75
|137.50
|1,440
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-S Clad Copper-Nickel Clad
|2011-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|12
|15
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2012-D Copper-Nickel Clad
|2012-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|0.57
|0.57
|1.49
|1.72
|2.01
|2.18
|2.40
|4.20
|10.80
|32.50
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P Copper-Nickel Clad
|2012-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.49
|1.72
|2.01
|2.18
|2.40
|4.20
|9.60
|30
|175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Clad Copper-Nickel Clad
|2012-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|12
|15
|12
|15
|25
|-.-
|75
|2012-D Copper-Nickel Clad
|2012-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D Copper-Nickel Clad
|2013-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|6
|10
|25
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P Copper-Nickel Clad
|2013-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.38
|2.40
|4.20
|8.40
|25
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S Clad Copper-Nickel Clad
|2013-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|12
|12
|9
|10
|15
|-.-
|80
|2014-D Copper-Nickel Clad
|2014-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|8
|25
|100
|375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P Copper-Nickel Clad
|2014-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|6
|12
|40
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Clad Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|12
|12
|9
|12
|20
|-.-
|80
|2015-D Copper-Nickel Clad
|2015-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|60
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P Copper-Nickel Clad
|2015-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.38
|2.40
|4.20
|9.60
|24
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-S Clad Copper-Nickel Clad
|2015-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2016-D Copper-Nickel Clad
|2016-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|30
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P Copper-Nickel Clad
|2016-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.38
|2.40
|4.20
|9.60
|43.20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|12
|12
|12
|15
|25
|-.-
|50
|2017-D Copper-Nickel Clad
|2017-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|60
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P Copper-Nickel Clad
|2017-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.37
|1.62
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|16.25
|45
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|-.-
|9
|15
|20
|25
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D Copper-Nickel Clad
|2018-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P Copper-Nickel Clad
|2018-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|1.56
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|16.25
|26.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2019-D Copper-Nickel Clad
|2019-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|30
|200
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P Copper-Nickel Clad
|2019-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|6
|12
|35
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|40
|2019-S Clad Enhanced Reverse Proof Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad Enhanced Reverse Proof Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|55
|65
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|95
|-.-
|125
|2020-D Copper-Nickel Clad
|2020-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|1.56
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|16.25
|26.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P Copper-Nickel Clad
|2020-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|1.56
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|15
|26.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2021-D Copper-Nickel Clad
|2021-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P Copper-Nickel Clad
|2021-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-S Clad Copper-Nickel Clad
|2021-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2022-D Copper-Nickel Clad
|2022-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Copper-Nickel Clad
|2022-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Clad Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2023-D Copper-Nickel Clad
|2023-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Copper-Nickel Clad
|2023-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-D Copper-Nickel Clad
|2024-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|12
|15
|55
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-P Copper-Nickel Clad
|2024-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2025-D Copper-Nickel Clad
|2025-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|12
|15
|22
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2025-P Copper-Nickel Clad
|2025-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2025-S Clad Copper-Nickel Clad
|2025-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|12
|-.-
|-.-
|20
|-.-
|55
|1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976 Dual Date, Bicentennial Reverse
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.61
|1.84
|6
|14.40
|84
|450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-D Dual Date, Bicentennial Reverse
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.20
|1.32
|1.61
|3.60
|12
|26.40
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S Dual Date, Bicentennial Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|1.84
|2.01
|2.30
|4.80
|6.60
|9
|10
|11.25
|12.50
|-.-
|-.-
|3
|3
|4
|8
|9
|12
|15
|10
|13
|20
|18
|15
|30
|-.-
|900
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|9.66
|9.71
|9.77
|9.83
|9.94
|10.06
|10.17
|10.35
|10.63
|10.98
|11.09
|11.21
|11.50
|13.20
|14.40
|19.20
|31.25
|105
|7,840
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6
|6
|7
|7
|8
|12
|22
|10
|15
|30
|15
|18
|50
|-.-
|350
|1992-S Silver Silver Proof
|1992-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|32.20
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|82.50
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|22
|-.-
|60
|1993-S Silver Silver Proof
|1993-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20.12
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|90
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|20
|22
|-.-
|21
|25
|-.-
|22
|28
|-.-
|70
|1994-S Silver Silver Proof
|1994-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|23
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|82.50
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|20
|22
|-.-
|21
|25
|-.-
|22
|30
|-.-
|75
|1995-S Silver Silver Proof
|1995-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|24.15
|25.30
|26.45
|32.20
|38.40
|39.60
|40.80
|43.75
|45
|48.75
|55
|-.-
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|30
|-.-
|27
|35
|-.-
|30
|40
|-.-
|90
|1996-S Silver Silver Proof
|1996-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|26.45
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|100
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|22
|30
|-.-
|110
|1997-S Silver Silver Proof
|1997-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|-.-
|23
|24
|-.-
|25
|26
|-.-
|65
|1998-S Silver Silver Proof
|1998-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|18.40
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|77.50
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|19
|20
|-.-
|21
|22
|-.-
|22
|25
|-.-
|75
|1998-S Silver, Matte Finish Silver Proof
|1998-S Silver, Matte Finish Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|110
|115
|125
|150
|175
|350
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-S Silver Silver Proof
|1999-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|77.50
|-.-
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|-.-
|23
|24
|-.-
|25
|26
|-.-
|70
|2000-S Silver Silver Proof
|2000-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|13.80
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|67.50
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|22
|25
|-.-
|50
|2001-S Silver Silver Proof
|2001-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|17.25
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|68.75
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|22
|25
|-.-
|50
|2002-S Silver Silver Proof
|2002-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|17.25
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|57.50
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|22
|25
|-.-
|50
|2003-S Silver Silver Proof
|2003-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|14.95
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|70
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|22
|-.-
|55
|2004-S Silver Silver Proof
|2004-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|55
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|22
|-.-
|70
|2005-S Silver Silver Proof
|2005-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|55
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|22
|-.-
|60
|2006-S Silver Silver Proof
|2006-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|56.25
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|24
|-.-
|55
|2007-S Silver Silver Proof
|2007-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|75
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|25
|-.-
|75
|2008-S Silver Silver Proof
|2008-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|60
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|21
|-.-
|60
|2009-S Silver Silver Proof
|2009-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|16.10
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|63.75
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|25
|-.-
|90
|2010-S Silver Silver Proof
|2010-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|18
|19
|-.-
|19
|21
|-.-
|20
|22
|-.-
|55
|2011-S Silver Silver Proof
|2011-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|18
|19
|-.-
|19
|21
|-.-
|20
|22
|-.-
|50
|2012-S Silver Silver Proof
|2012-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|95
|100
|100
|100
|100
|100
|-.-
|100
|100
|-.-
|-.-
|100
|-.-
|150
|2013-S Silver Silver Proof
|2013-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|70
|2014-P Clad Silver Proof
|2014-P Clad Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|35
|50
|150
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P Proof Silver Silver Proof
|2014-P Proof Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|25
|25
|25
|35
|45
|50
|55
|60
|65
|70
|-.-
|-.-
|75
|-.-
|150
|2014-D Clad Silver Proof
|2014-D Clad Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|5
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|35
|50
|150
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D Uncirculated Silver Silver Proof
|2014-D Uncirculated Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|25
|25
|25
|25
|30
|40
|50
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof
|2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|25
|25
|25
|25
|35
|45
|75
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,750
|2014-S Silver Silver Proof
|2014-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|70
|2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof
|2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|25
|25
|25
|35
|45
|45
|45
|45
|45
|45
|-.-
|-.-
|55
|-.-
|75
|2015-S Silver Silver Proof
|2015-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|60
|2016-S Silver Silver Proof
|2016-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|70
|2017-S Silver Silver Proof
|2017-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|50
|2018-S Reverse Proof Silver Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|25
|27
|28
|28
|33
|34
|35
|38
|38
|40
|42
|50
|-.-
|-.-
|2018-S Silver Silver Proof
|2018-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|75
|2019-S Silver Silver Proof
|2019-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16.25
|17.50
|18.75
|36.25
|36.56
|36.87
|37.50
|38.75
|40
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|70
|2020-S Silver Silver Proof
|2020-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|36.25
|40
|41.25
|46.25
|48.75
|55
|57.50
|60
|61.25
|65
|112.50
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|60
|2021-S Silver Silver Proof
|2021-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|60
|2022-S Silver Silver Proof
|2022-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|60
|2023-S Silver Silver Proof
|2023-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|20
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Gold Gold Proof
|2014-W Proof Gold Gold Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,350
|-.-
|-.-
|1,450
|-.-
|1,750