|1794 50C -- Bent, Damaged -- NGC Details.
|1794 50C -- Bent, Damaged -- NGC Details.
|F-12
|2,937.50
|
|Heritage Auctions
|3434
|NGC Details
|1794 50C -- Corrosion, Whizzed -- NGC Details.
|1794 50C -- Corrosion, Whizzed -- NGC Details.
|VF-20
|7,050.00
|
|Heritage Auctions
|4328
|NGC Details
|1795 50C 2 Leaves -- Bent -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (94/417). PCGS
|1795 50C 2 Leaves -- Bent -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (94/417). PCGS
|F-12
|1,292.50
|
|Heritage Auctions
|7687
|PCGS Genuine
|1795 50C 2 Leaves -- Bent, Damage -- PCGS Genuine.
|1795 50C 2 Leaves -- Bent, Damage -- PCGS Genuine.
|G-4
|600.00
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|Heritage Auctions
|7290
|Genuine PCGS