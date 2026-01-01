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Flowing Hair Half Dollar

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Flowing Hair Half Dollar

Major design changes characterize early half dollars

A challenge awaits anyone who wishes to acquire the type and variety half dollar coins struck between 1794 and 1807, generally referred to as "early half dollars."

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Flowing Hair Half Dollar
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Flowing Hair Half Dollar
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Coin values search results

Flowing Hair Half Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65
1794 1794 2,750 3,930 5,340 9,030 15,560 33,440 40,000 76,560 82,190 92,190 178,130 218,750 287,500 343,750 412,500 968,750 -.-
1795 Small Head 1795 Small Head 1,000 1,500 3,000 4,700 9,250 -.- -.- -.- -.- 35,000 -.- -.- -.- 200,000 550,000 -.- -.-
1795/1795 2 Leaves 1795/1795 2 Leaves 1,000 1,410 2,850 3,560 5,090 8,030 10,000 14,310 17,310 22,310 26,560 39,440 45,310 70,630 137,500 262,500 475,000
1795/1795 3 Leaves 1795/1795 3 Leaves 1,500 1,770 3,060 5,660 9,660 20,560 -.- 29,380 31,560 34,560 46,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1794 50C -- Bent, Damaged -- NGC Details. 1794 50C -- Bent, Damaged -- NGC Details. F-12 2,937.50 Heritage Auctions 3434 NGC Details
1794 50C -- Corrosion, Whizzed -- NGC Details. 1794 50C -- Corrosion, Whizzed -- NGC Details. VF-20 7,050.00 Heritage Auctions 4328 NGC Details
1795 50C 2 Leaves -- Bent -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (94/417). PCGS 1795 50C 2 Leaves -- Bent -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (94/417). PCGS F-12 1,292.50 Heritage Auctions 7687 PCGS Genuine
1795 50C 2 Leaves -- Bent, Damage -- PCGS Genuine. 1795 50C 2 Leaves -- Bent, Damage -- PCGS Genuine. G-4 600.00 Heritage Auctions 7290 Genuine PCGS