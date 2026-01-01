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Capped Bust Half Dollar

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Capped Bust Half Dollar

Many ways to collect Reich's Capped Bust half dollar

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

It's been done once, and only once, apparently.

Charlton E. Meyer – "Swampy'' to his friends – in 1996 became t...READ MORE

- Buy & Sell -
Capped Bust Half Dollar
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Capped Bust Half Dollar
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Coin values search results

Capped Bust Half Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-63 PF-64
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-63 PF-64
1836 Reeded Edge, 50 Cents Reverse1836 Reeded Edge, 50 Cents Reverse 850 990 1,290 1,710 2,940 4,060 4,660 5,310 5,780 7,220 8,940 12,340 13,560 17,500 39,060 66,880 -.- -.- -.- -.- -.-
1837 Reeded Edge, 50 Cents Reverse1837 Reeded Edge, 50 Cents Reverse 72.50 58.65 101.20 110.40 168 300 540 600 690 940 1,080 1,590 2,000 3,160 5,910 14,440 27,190 98,130 -.- -.- -.-
1838 Half Dollar Reverse1838 Half Dollar Reverse 72.50 69 101.20 115 168 390 570 660 710 1,090 1,200 1,620 2,340 3,190 5,690 18,440 26,940 93,750 -.- -.- -.-
1838-O Proof Only Half Dollar Reverse1838-O Proof Only Half Dollar Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 575,000 650,000 -.- -.- -.- -.- 575,000 650,000
1839 Half Dollar Reverse1839 Half Dollar Reverse 75 85 95 115 150 350 550 -.- 750 1,100 1,350 -.- 2,100 3,250 7,250 35,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1839-O Half Dollar Reverse1839-O Half Dollar Reverse 550 480 900 1,410 2,010 2,940 4,020 4,590 5,820 6,180 6,390 7,280 7,970 8,310 24,440 64,060 108,440 212,500 -.- -.- -.-
1807 50/20C 1807 50/20C 150 149.50 300 540 780 1,350 2,340 2,490 3,150 6,150 7,780 8,280 10,560 12,810 29,560 49,380 -.- -.- -.- -.- -.-
1807 Bearded Goddess 1807 Bearded Goddess 750 1,350 2,500 3,500 5,000 12,500 37,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1807 Large Stars 1807 Large Stars 165 120.75 168 390 870 2,160 3,330 3,750 5,820 7,470 8,440 11,190 14,060 18,440 23,130 143,750 250,000 -.- -.- -.- -.-
1807 Small Stars 1807 Small Stars 175 149.50 330 540 1,110 1,950 4,860 5,430 6,330 8,160 9,690 11,720 19,810 31,560 39,310 103,130 -.- -.- -.- -.- -.-
1808 1808 72.50 89.70 144 168 360 570 1,140 1,380 2,100 3,180 3,390 3,690 4,530 5,530 9,470 21,880 34,810 71,310 -.- -.- -.-
1808/7 1808/7 95 80.50 156 330 450 930 1,500 1,890 2,790 3,960 4,260 4,780 5,750 11,530 17,310 22,190 53,130 -.- -.- -.- -.-
1809 III Edge 1809 III Edge 100 101.20 144 192 480 870 1,500 1,740 2,490 4,050 4,380 5,060 9,690 11,780 19,690 43,310 51,880 -.- -.- -.- -.-
1809 Normal Edge 1809 Normal Edge 85 87.40 150 222 348 640 1,120 1,350 1,710 2,130 2,550 3,220 3,910 7,310 9,250 16,560 27,190 -.- -.- -.- -.-
1809 XXX Edge 1809 XXX Edge 125 85.10 150 240 540 1,110 1,950 2,340 3,150 4,590 6,150 6,750 8,530 15,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1810 1810 72.50 78.20 105.80 156 240 540 810 1,000 1,740 2,400 2,520 2,910 3,280 6,090 9,130 16,880 25,940 -.- -.- -.- -.-
1811 Large 8 1811 Large 8 72.50 78.20 112.70 168 318 480 940 1,230 1,620 2,130 2,340 2,440 3,160 3,590 6,090 14,560 26,880 63,050 105,950 -.- -.-
1811 Small 8 1811 Small 8 72.50 90 125 150 250 550 950 -.- 1,350 2,000 2,250 -.- 3,000 4,000 6,500 10,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1811/0 1811/0 110 110.40 138 216 480 810 1,260 1,860 2,580 4,060 4,340 4,590 6,220 10,280 21,060 29,690 -.- -.- -.- -.- -.-
1812 1812 72.50 75.90 108.10 150 270 540 760 990 1,230 1,620 1,770 2,660 2,880 3,590 5,000 10,590 22,060 50,050 -.- -.- -.-
1812/1 Large 8 1812/1 Large 8 1,000 2,240 3,050 5,430 8,910 17,820 29,690 32,060 34,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1812/1 Small 8 1812/1 Small 8 110 115 172.50 210 390 810 1,230 1,530 2,190 2,730 3,030 3,750 4,970 7,310 15,690 21,880 45,630 -.- -.- -.- -.-
1813 1813 72.50 82.80 101.20 180 300 570 930 1,140 1,470 2,190 2,370 2,580 3,310 4,310 8,590 22,060 27,810 49,730 -.- -.- -.-
1813 5OC/UNI 1813 5OC/UNI 110 88.55 110.40 240 570 1,020 1,470 1,710 2,490 2,730 2,910 3,210 5,660 7,780 14,810 23,130 31,880 -.- -.- -.- -.-
1814 1814 85 69 101.20 150 390 680 940 1,120 1,500 2,160 2,220 2,490 3,280 4,310 5,780 11,530 26,330 44,850 60,450 -.- -.-
1814 E/A In STATES 1814 E/A In STATES 150 200 275 400 450 1,150 2,500 -.- 6,000 6,750 -.- -.- 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1814 Single Leaf 1814 Single Leaf 95 150 200 250 425 2,000 3,250 -.- 4,000 -.- -.- -.- 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1814/3 O-101 1814/3 O-101 150 110.40 186 360 570 1,230 1,770 2,460 2,730 3,510 3,660 3,900 7,030 9,090 19,810 26,880 37,050 -.- -.- -.- -.-
1815/2 1815/2 1,250 1,650 2,010 3,450 4,560 6,880 9,030 10,660 13,750 20,310 23,130 24,560 27,310 47,810 80,630 123,130 162,500 -.- -.- -.- -.-
1817 1817 95 86.25 115 198 300 540 1,050 1,180 1,530 2,220 2,580 2,730 3,090 5,530 8,530 19,560 34,450 47,450 -.- -.- -.-
1817 Punctuated Date 1817 Punctuated Date 100 150 200 350 450 1,150 2,500 -.- 4,500 6,000 -.- -.- 17,500 -.- 35,000 40,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1817 Single Leaf 1817 Single Leaf 100 150 200 250 300 1,150 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- 5,200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1817/3 1817/3 165 161 360 480 840 1,530 3,030 3,540 4,530 6,300 7,140 8,070 9,410 17,940 25,940 41,880 53,950 -.- -.- -.- -.-
1817/4 1817/4 -.- 97,750 126,000 156,000 268,750 312,500 368,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1818 1818 72.50 69 97.75 150 234 480 750 880 1,230 1,710 1,800 2,100 3,220 4,160 5,220 14,060 24,120 44,850 -.- -.- -.-
1818/7 Large 8 1818/7 Large 8 75 100 125 200 325 650 1,350 -.- 1,750 2,500 3,500 -.- 5,000 7,500 16,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1818/7 Small 8 1818/7 Small 8 85 96.60 110.40 180 300 690 1,350 1,530 2,010 2,430 2,580 3,450 4,810 7,560 14,190 24,640 26,330 -.- -.- -.- -.-
1819 1819 65 69 82.80 110.40 228 438 640 920 1,050 1,770 1,980 2,220 3,220 4,410 6,970 13,310 25,350 -.- -.- -.- -.-
1819/8 Large 9 1819/8 Large 9 65 85 110 175 275 550 900 -.- 1,500 2,000 3,000 -.- 5,000 8,500 10,500 26,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1819/8 Small 9 1819/8 Small 9 65 78.20 101.20 150 270 510 750 930 1,530 2,340 2,700 2,970 4,660 7,440 10,560 25,630 30,550 -.- -.- -.- -.-
1820 Large Date, Square Base Curl Top 2 1820 Large Date, Square Base Curl Top 2 75 100 135 175 275 650 1,100 -.- 2,500 3,000 3,250 -.- 5,000 14,000 17,500 42,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1820 Large Date, Square Base Knob Top 2 1820 Large Date, Square Base Knob Top 2 82.50 105 175 215 275 750 1,250 -.- 2,000 3,500 4,500 -.- 5,500 6,750 12,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1820 No Serifs on Es 1820 No Serifs on Es 1,000 1,500 2,250 5,000 6,000 17,500 20,000 -.- 32,500 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1820 Small Date, Curl Base 2 1820 Small Date, Curl Base 2 85 69 95.45 144 228 540 840 1,050 1,470 2,010 2,220 2,670 3,810 6,660 11,090 21,560 27,950 -.- -.- -.- -.-
1820/19 Curl Base 2 1820/19 Curl Base 2 82.50 100 150 200 325 875 1,350 -.- 2,200 4,500 5,000 -.- 9,750 12,000 40,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1820/19 Square Base 2 1820/19 Square Base 2 82.50 92 126.50 216 450 870 1,230 1,650 1,860 3,030 3,720 4,950 8,030 9,720 19,060 25,810 33,480 -.- -.- -.- -.-
1821 1821 65 70.15 92 138 210 360 540 760 1,040 1,470 1,860 2,190 2,690 3,970 6,530 13,310 27,950 -.- -.- -.- -.-
1822 1822 65 69 94.30 105.80 270 420 510 800 930 1,140 1,530 1,680 2,060 2,810 6,840 14,810 27,310 55,250 -.- -.- -.-
1822/1 1822/1 72.50 80.50 110.40 149.50 300 690 1,170 1,290 1,380 2,010 2,460 3,300 4,090 4,410 9,940 17,310 24,690 -.- -.- -.- -.-
1823 1823 65 69 86.25 115 180 330 480 600 970 1,160 1,260 1,530 2,280 3,220 5,060 10,160 22,940 51,680 -.- -.- -.-
1823 Broken 3 1823 Broken 3 110 110.40 240 300 390 750 1,770 2,070 3,210 4,110 4,740 5,580 6,530 8,280 13,130 33,130 51,560 -.- -.- -.- -.-
1823 Patched 3 1823 Patched 3 82.50 150 210 300 570 1,620 1,980 2,370 3,090 4,350 5,250 5,850 7,780 10,110 17,060 32,190 48,440 -.- -.- -.- -.-
1823 Ugly 3 1823 Ugly 3 82.50 100 175 275 425 975 2,250 -.- 5,000 5,500 6,000 -.- 6,500 14,000 20,000 35,250 -.- -.- -.- -.- -.-
1824 1824 55 72.45 82.80 110.40 150 192 390 450 570 960 1,260 1,410 1,840 2,610 4,030 11,560 21,250 48,750 -.- -.- -.-
1824/1 1824/1 82.50 100 150 200 250 425 700 -.- 1,100 2,250 3,000 -.- 5,000 8,000 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1824/2/0 1824/2/0 70 100 125 175 225 550 1,250 -.- 2,000 3,000 3,500 -.- 4,500 8,500 12,500 32,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1824/4 1824/4 65 85 100 150 225 425 850 -.- 1,250 1,750 2,250 -.- 3,500 4,500 5,500 12,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1825 1825 55 71.30 82.80 110.40 162 240 480 600 680 990 1,120 1,380 1,660 2,610 3,690 7,660 17,880 34,440 -.- -.- -.-
1826 1826 55 69 82.80 96.60 132 198 360 510 670 900 1,110 1,320 1,500 1,920 3,160 6,720 15,560 37,190 -.- -.- -.-
1827 Curl Base 2 1827 Curl Base 2 65 85 100 115 190 400 650 -.- 1,000 1,500 2,000 -.- 3,150 4,500 8,000 20,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1827 Square Base 2 1827 Square Base 2 55 69 74.75 101.20 150 210 420 468 582 880 1,200 1,470 1,880 3,030 3,720 10,160 23,860 34,380 -.- -.- -.-
1827/6 1827/6 87.50 78.20 105.80 132.25 210 510 730 820 1,060 1,320 1,620 2,070 2,970 4,660 7,500 12,310 24,190 36,880 -.- -.- -.-
1828 Curl Base Knob Top 2 1828 Curl Base Knob Top 2 65 85 125 150 200 325 900 -.- 1,250 1,750 2,000 -.- 4,000 4,750 7,500 12,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1828 Curl Base No Knob Top 2 1828 Curl Base No Knob Top 2 55 75 85 100 125 235 400 -.- 700 1,100 1,400 -.- 2,250 2,500 4,500 10,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1828 Large 8s, Square Base 2 1828 Large 8s, Square Base 2 55 75 85 105 175 350 450 -.- 975 1,150 1,250 -.- 1,750 2,500 4,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1828 Small 8s, Large Letters 1828 Small 8s, Large Letters 55 75 85 100 150 250 400 -.- 800 900 1,250 -.- 1,650 2,500 3,000 6,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1828 Small 8s, Small Letters 1828 Small 8s, Small Letters 110 150 180 215 325 450 900 -.- 1,450 2,000 2,500 -.- 5,750 7,500 12,000 30,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1829 1829 55 73.60 85.10 94.30 110.40 204 360 420 570 780 1,110 1,200 1,410 2,090 3,340 6,530 17,880 -.- -.- -.- -.-
1829 Large Letters 1829 Large Letters 60 85 100 125 150 300 525 -.- 650 1,200 1,500 -.- 1,850 3,250 4,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1829/7 1829/7 65 78.20 92 156 240 450 700 810 960 1,230 1,590 1,770 3,030 3,780 5,940 17,440 27,950 -.- -.- -.- -.-
1830 Large 0 1830 Large 0 55 75 85 100 125 215 425 -.- 550 850 1,250 -.- 1,350 2,250 3,750 6,250 -.- -.- -.- -.- -.-
1830 Large Letters 1830 Large Letters 1,250 2,000 2,750 3,000 4,000 7,500 -.- -.- 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1830 Small 0 1830 Small 0 55 66.70 82.80 101.20 120 180 360 420 510 900 1,020 1,180 1,410 2,100 3,220 6,970 22,950 40,940 -.- -.- -.-
1831 1831 60 66.70 74.75 86.25 115.20 198 360 420 510 680 990 1,110 1,380 1,920 3,190 5,840 15,440 34,380 -.- -.- -.-
1832 1832 55 66.70 74.75 88.55 120 186 330 390 540 840 1,050 1,200 1,440 1,940 3,220 6,660 19,180 37,810 -.- -.- -.-
1832 Large Letters 1832 Large Letters 55 75 85 100 125 250 425 -.- 550 1,000 1,250 -.- 3,000 3,500 5,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1833 1833 60 66.70 74.75 86.25 110.40 198 330 390 480 780 960 1,140 1,350 1,920 3,160 6,780 16,320 40,940 -.- -.- -.-
1834 Large Date, Large Letters 1834 Large Date, Large Letters 55 75 90 100 115 200 400 -.- 550 750 1,200 -.- 1,500 2,000 3,250 6,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1834 Large Date, Small Letters 1834 Large Date, Small Letters 55 75 90 100 115 225 400 -.- 525 750 1,200 -.- 1,500 2,200 3,250 7,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1834 Small Date, Letters and Stars 1834 Small Date, Letters and Stars 55 75 90 100 115 200 400 -.- 525 750 1,000 -.- 1,400 2,000 3,000 7,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1835 1835 55 66.70 74.75 86.25 115.20 180 330 390 450 840 1,020 1,140 1,410 2,040 3,060 8,470 17,190 36,880 -.- -.- -.-
1836 1836 55 66.70 74.75 89.70 115.20 192 330 390 570 840 1,110 1,230 1,320 1,780 3,470 8,130 19,380 -.- -.- -.- -.-
1836 50/00 1836 50/00 110 74.75 92 132 270 540 810 1,140 1,590 1,770 1,980 2,370 3,870 5,160 7,060 19,380 -.- -.- -.- -.- -.-
1836 Beaded Reverse Border 1836 Beaded Reverse Border 65 85 95 125 160 300 850 -.- 1,000 1,250 1,500 -.- 3,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1836/1336 1836/1336 80 100 140 215 325 450 850 -.- 1,250 1,500 1,750 -.- 3,000 4,000 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1807 50C -- Obverse Damage -- NGC Details. VG. NGC Census: (15/290). PCGS 1807 50C -- Obverse Damage -- NGC Details. VG. NGC Census: (15/290). PCGS VG-8 126.90 Heritage Auctions 21487 NGC Details
1807 50C Capped Bust, Large Stars AU50 NGC. 1807 50C Capped Bust, Large Stars AU50 NGC. AU-50 2,585.00 Heritage Auctions 3473 NGC
1808 50C -- Cleaned -- ANACS. 1808 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 1,050.00 Heritage Auctions 7287 ANACS
1808 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1808 50C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 204.00 Heritage Auctions 21432 Details NGC
1809 50C -- Bent -- PCGS Genuine. 1809 50C -- Bent -- PCGS Genuine. F-12 135.60 Heritage Auctions 25264 Genuine PCGS
1809 50C -- Cleaned -- Details NGC. 1809 50C -- Cleaned -- Details NGC. VF-20 168.00 Heritage Auctions 27303 Details NGC
1810 50C -- Cleaned -- ANACS. 1810 50C -- Cleaned -- ANACS. EF-40 246.00 Heritage Auctions 25344 ANACS
1810 50C -- Cleaned -- ANACS. Fine 12 Details. O-102A. NGC Census: (15/626). PCGS 1810 50C -- Cleaned -- ANACS. Fine 12 Details. O-102A. NGC Census: (15/626). PCGS F-12 68.00 Heritage Auctions 20141 ANACS
1811 50C Large 8 -- Cleaned -- ANACS. 1811 50C Large 8 -- Cleaned -- ANACS. EF-40 180.00 Heritage Auctions 7498 ANACS
1811 50C Large 8 -- Cleaned -- NGC Details. 1811 50C Large 8 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 288.00 Heritage Auctions 27437 Details NGC
1812 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. O-108. NGC Census: (49/635). PCGS 1812 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. O-108. NGC Census: (49/635). PCGS EF-40 176.25 Heritage Auctions 25795 ANACS
1812 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (51/636). PCGS 1812 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (51/636). PCGS EF-40 246.75 Heritage Auctions 26744 PCGS Genuine
1813 50C -- Cleaned -- ANACS. 1813 50C -- Cleaned -- ANACS. F-12 65.00 Heritage Auctions 23408 ANACS
1813 50C -- Cleaned -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (16/510). PCGS 1813 50C -- Cleaned -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (16/510). PCGS VF-20 115.15 Heritage Auctions 26161 ANACS
1814 50C -- Altered Surfaces -- ANACS. 1814 50C -- Altered Surfaces -- ANACS. AU-58 720.00 Heritage Auctions 27149 ANACS
1814 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (20/269). PCGS 1814 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (20/269). PCGS EF-40 246.75 Heritage Auctions 21152 ANACS
1815/2 50C -- Damage or Tooling -- PCGS Genuine. 1815/2 50C -- Damage or Tooling -- PCGS Genuine. VF-20 1,410.00 Heritage Auctions 10343 PCGS Genuine
1815/2 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1815/2 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. EF-40 5,287.50 Heritage Auctions 4343 NGC Details
1817 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1817 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. F-12 84.00 Heritage Auctions 27661 Genuine PCGS
1817 50C -- C. 1817 50C -- C. G-4 74.00 Heritage Auctions 24206 NGC
1818 50C -- Surfaces Smoothed-- PCGS Genuine. 1818 50C -- Surfaces Smoothed-- PCGS Genuine. AU-50 456.00 Heritage Auctions 25261 Genuine PCGS
1818 50C -- Bent -- PCGS Genuine. 1818 50C -- Bent -- PCGS Genuine. EF-40 164.50 Heritage Auctions 23572
1819 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1819 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 276.00 Heritage Auctions 46441 Details NGC
1819 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1819 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 210.00 Heritage Auctions 23174 Details NGC
1820 50C -- Improperly Cleaned -- Small Date NGC Details. XF. O-105. NGC Census: (25/1626). PCGS 1820 50C -- Improperly Cleaned -- Small Date NGC Details. XF. O-105. NGC Census: (25/1626). PCGS EF-40 258.50 Heritage Auctions 26560 NGC Details
1820 50C -- Improperly Cleaned -- Curl Base 2, Small Date NGC Details. XF. O-103. NGC Census: (25/1626). PCGS 1820 50C -- Improperly Cleaned -- Curl Base 2, Small Date NGC Details. XF. O-103. NGC Census: (25/1626). PCGS EF-40 270.25 Heritage Auctions 26123 NGC Details
1821 50C -- Cleaned -- ANACS. 1821 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 199.75 Heritage Auctions 25412 ANACS
1821 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1821 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 264.00 Heritage Auctions 21348 Details NGC
1822 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1822 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 305.50 Heritage Auctions 25411 Genuine PCGS
1822 50C -- Artificially Toned, Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (36/381). PCGS 1822 50C -- Artificially Toned, Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (36/381). PCGS EF-40 129.25 Heritage Auctions 25373 ANACS
1823 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (30/383). PCGS 1823 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (30/383). PCGS AU-50 164.50 Heritage Auctions 23320 NGC Details
1823 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (31/387). PCGS 1823 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (31/387). PCGS AU-50 211.50 Heritage Auctions 21747 ANACS
1824 50C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (8/962). PCGS 1824 50C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (8/962). PCGS VG-8 42.00 Heritage Auctions 24325 ANACS
1824 50C -- Cleaned -- ANACS. 1824 50C -- Cleaned -- ANACS. EF-40 144.00 Heritage Auctions 27162 ANACS
1825 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine Secure. 1825 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine Secure. MS-60 480.00 Heritage Auctions 23540 Genuine PCGS
1825 50C -- Artificial Toning -- Details NGC. 1825 50C -- Artificial Toning -- Details NGC. AU-50 282.00 Heritage Auctions 25111 Details NGC
(2) 1826 50C XF40 PCGS. (2) 1826 50C XF40 PCGS. EF-40 276.00 Heritage Auctions 24049 PCGS
1826 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1826 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. EF-40 89.00 Heritage Auctions 23535 Details NGC
1827 50C AU58 NGC. NGC Census: (255/366). PCGS 1827 50C AU58 NGC. NGC Census: (255/366). PCGS AU-58 540.50 Heritage Auctions 7406 NGC
1827 50C Curl Base 2 -- Cleaned -- NGC Details. 1827 50C Curl Base 2 -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 480.00 Heritage Auctions 23340 Details NGC
1828 50C Square Base 2, Large 8 AU55 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS 1828 50C Square Base 2, Large 8 AU55 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS AU-55 352.50 Heritage Auctions 8143 NGC
1828 50C Square Base 2, Large 8 MS63 NGC. 1828 50C Square Base 2, Large 8 MS63 NGC. MS-63 1,880.00 Heritage Auctions 2155 NGC
1829 50C -- Cleaned -- ANACS. 1829 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 228.00 Heritage Auctions 27243 ANACS
1829 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (53/601). PCGS 1829 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (53/601). PCGS AU-50 164.50 Heritage Auctions 23811 ANACS
1812 50C -- Corrosion Removed -- PCGS Genuine. 1812 50C -- Corrosion Removed -- PCGS Genuine. EF-40 264.00 Heritage Auctions 25291 Genuine PCGS
1830 50C -- Graffiti, Corroded -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (28/1775). PCGS 1830 50C -- Graffiti, Corroded -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (28/1775). PCGS VF-20 31.00 Heritage Auctions 22117 ANACS
1831 50C -- , Damaged -- NGC Details. AU. O-109. NGC Census: (87/1120). PCGS 1831 50C -- , Damaged -- NGC Details. AU. O-109. NGC Census: (87/1120). PCGS AU-50 205.63 Heritage Auctions 20228 NGC Details
1831 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. 1831 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. AU-50 300.00 Heritage Auctions 27422 Genuine PCGS
1832 50C -- Improperly Cleaned -- Small Letters NGC Details. AU. NGC Census: (143/1390). PCGS 1832 50C -- Improperly Cleaned -- Small Letters NGC Details. AU. NGC Census: (143/1390). PCGS AU-50 182.13 Heritage Auctions 24593 NGC Details
1832 50C AU55 NGC. NGC Census: (211/736). PCGS 1832 50C AU55 NGC. NGC Census: (211/736). PCGS AU-55 352.50 Heritage Auctions 23188 NGC
1833 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1833 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 264.00 Heritage Auctions 27374 Genuine PCGS
1833 50C -- Cleaned -- ANACS. 1833 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 192.00 Heritage Auctions 27321 ANACS
1835 50C -- Cleaned -- ANACS. 1835 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 132.00 Heritage Auctions 27324 ANACS
1835 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1835 50C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 144.00 Heritage Auctions 25283 Details NGC
1836 50C 50 Over 00 AU55 NGC. O-116. NGC Census: (5/18). PCGS 1836 50C 50 Over 00 AU55 NGC. O-116. NGC Census: (5/18). PCGS AU-55 1,292.50 Heritage Auctions 8998 NGC
1836 50C 50 Over 00, O-116 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/28). PCGS 1836 50C 50 Over 00, O-116 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/28). PCGS AU-50 411.25 Heritage Auctions 8184 NGC Details
1837 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1837 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 750.00 Heritage Auctions 23399 Genuine PCGS
1837 50C -- Cleaned -- ANACS. 1837 50C -- Cleaned -- ANACS. AU-50 216.00 Heritage Auctions 23297 ANACS
1838 50C -- Altered Surfaces, Damaged -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (59/867). PCGS 1838 50C -- Altered Surfaces, Damaged -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (59/867). PCGS EF-40 86.00 Heritage Auctions 22863 ANACS
1838 50C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1838 50C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 468.00 Heritage Auctions 29264 Details NGC
1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 1,140.00 Heritage Auctions 7506 Details NGC
1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details. 1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details. F-12 630.00 Heritage Auctions 23385 Details NGC