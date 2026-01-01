|1807 50C -- Obverse Damage -- NGC Details. VG. NGC Census: (15/290). PCGS
|1807 50C -- Obverse Damage -- NGC Details. VG. NGC Census: (15/290). PCGS
|VG-8
|126.90
|
|Heritage Auctions
|21487
|NGC Details
|1807 50C Capped Bust, Large Stars AU50 NGC.
|1807 50C Capped Bust, Large Stars AU50 NGC.
|AU-50
|2,585.00
|
|Heritage Auctions
|3473
|NGC
|1808 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1808 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|1,050.00
|
|Heritage Auctions
|7287
|ANACS
|1808 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1808 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21432
|Details NGC
|1809 50C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1809 50C -- Bent -- PCGS Genuine.
|F-12
|135.60
|
|Heritage Auctions
|25264
|Genuine PCGS
|1809 50C -- Cleaned -- Details NGC.
|1809 50C -- Cleaned -- Details NGC.
|VF-20
|168.00
|
|Heritage Auctions
|27303
|Details NGC
|1810 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1810 50C -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|246.00
|
|Heritage Auctions
|25344
|ANACS
|1810 50C -- Cleaned -- ANACS. Fine 12 Details. O-102A. NGC Census: (15/626). PCGS
|1810 50C -- Cleaned -- ANACS. Fine 12 Details. O-102A. NGC Census: (15/626). PCGS
|F-12
|68.00
|
|Heritage Auctions
|20141
|ANACS
|1811 50C Large 8 -- Cleaned -- ANACS.
|1811 50C Large 8 -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|180.00
|
|Heritage Auctions
|7498
|ANACS
|1811 50C Large 8 -- Cleaned -- NGC Details.
|1811 50C Large 8 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|288.00
|
|Heritage Auctions
|27437
|Details NGC
|1812 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. O-108. NGC Census: (49/635). PCGS
|1812 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. O-108. NGC Census: (49/635). PCGS
|EF-40
|176.25
|
|Heritage Auctions
|25795
|ANACS
|1812 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (51/636). PCGS
|1812 50C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (51/636). PCGS
|EF-40
|246.75
|
|Heritage Auctions
|26744
|PCGS Genuine
|1813 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1813 50C -- Cleaned -- ANACS.
|F-12
|65.00
|
|Heritage Auctions
|23408
|ANACS
|1813 50C -- Cleaned -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (16/510). PCGS
|1813 50C -- Cleaned -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (16/510). PCGS
|VF-20
|115.15
|
|Heritage Auctions
|26161
|ANACS
|1814 50C -- Altered Surfaces -- ANACS.
|1814 50C -- Altered Surfaces -- ANACS.
|AU-58
|720.00
|
|Heritage Auctions
|27149
|ANACS
|1814 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (20/269). PCGS
|1814 50C -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (20/269). PCGS
|EF-40
|246.75
|
|Heritage Auctions
|21152
|ANACS
|1815/2 50C -- Damage or Tooling -- PCGS Genuine.
|1815/2 50C -- Damage or Tooling -- PCGS Genuine.
|VF-20
|1,410.00
|
|Heritage Auctions
|10343
|PCGS Genuine
|1815/2 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1815/2 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|5,287.50
|
|Heritage Auctions
|4343
|NGC Details
|1817 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1817 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|F-12
|84.00
|
|Heritage Auctions
|27661
|Genuine PCGS
|1817 50C -- C.
|1817 50C -- C.
|G-4
|74.00
|
|Heritage Auctions
|24206
|NGC
|1818 50C -- Surfaces Smoothed-- PCGS Genuine.
|1818 50C -- Surfaces Smoothed-- PCGS Genuine.
|AU-50
|456.00
|
|Heritage Auctions
|25261
|Genuine PCGS
|1818 50C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1818 50C -- Bent -- PCGS Genuine.
|EF-40
|164.50
|
|Heritage Auctions
|23572
|
|1819 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1819 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|276.00
|
|Heritage Auctions
|46441
|Details NGC
|1819 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1819 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|210.00
|
|Heritage Auctions
|23174
|Details NGC
|1820 50C -- Improperly Cleaned -- Small Date NGC Details. XF. O-105. NGC Census: (25/1626). PCGS
|1820 50C -- Improperly Cleaned -- Small Date NGC Details. XF. O-105. NGC Census: (25/1626). PCGS
|EF-40
|258.50
|
|Heritage Auctions
|26560
|NGC Details
|1820 50C -- Improperly Cleaned -- Curl Base 2, Small Date NGC Details. XF. O-103. NGC Census: (25/1626). PCGS
|1820 50C -- Improperly Cleaned -- Curl Base 2, Small Date NGC Details. XF. O-103. NGC Census: (25/1626). PCGS
|EF-40
|270.25
|
|Heritage Auctions
|26123
|NGC Details
|1821 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1821 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|199.75
|
|Heritage Auctions
|25412
|ANACS
|1821 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1821 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|264.00
|
|Heritage Auctions
|21348
|Details NGC
|1822 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1822 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|305.50
|
|Heritage Auctions
|25411
|Genuine PCGS
|1822 50C -- Artificially Toned, Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (36/381). PCGS
|1822 50C -- Artificially Toned, Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (36/381). PCGS
|EF-40
|129.25
|
|Heritage Auctions
|25373
|ANACS
|1823 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (30/383). PCGS
|1823 50C -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (30/383). PCGS
|AU-50
|164.50
|
|Heritage Auctions
|23320
|NGC Details
|1823 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (31/387). PCGS
|1823 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (31/387). PCGS
|AU-50
|211.50
|
|Heritage Auctions
|21747
|ANACS
|1824 50C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (8/962). PCGS
|1824 50C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (8/962). PCGS
|VG-8
|42.00
|
|Heritage Auctions
|24325
|ANACS
|1824 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1824 50C -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|144.00
|
|Heritage Auctions
|27162
|ANACS
|1825 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine Secure.
|1825 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|480.00
|
|Heritage Auctions
|23540
|Genuine PCGS
|1825 50C -- Artificial Toning -- Details NGC.
|1825 50C -- Artificial Toning -- Details NGC.
|AU-50
|282.00
|
|Heritage Auctions
|25111
|Details NGC
|(2) 1826 50C XF40 PCGS.
|(2) 1826 50C XF40 PCGS.
|EF-40
|276.00
|
|Heritage Auctions
|24049
|PCGS
|1826 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1826 50C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|89.00
|
|Heritage Auctions
|23535
|Details NGC
|1827 50C AU58 NGC. NGC Census: (255/366). PCGS
|1827 50C AU58 NGC. NGC Census: (255/366). PCGS
|AU-58
|540.50
|
|Heritage Auctions
|7406
|NGC
|1827 50C Curl Base 2 -- Cleaned -- NGC Details.
|1827 50C Curl Base 2 -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|480.00
|
|Heritage Auctions
|23340
|Details NGC
|1828 50C Square Base 2, Large 8 AU55 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS
|1828 50C Square Base 2, Large 8 AU55 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS
|AU-55
|352.50
|
|Heritage Auctions
|8143
|NGC
|1828 50C Square Base 2, Large 8 MS63 NGC.
|1828 50C Square Base 2, Large 8 MS63 NGC.
|MS-63
|1,880.00
|
|Heritage Auctions
|2155
|NGC
|1829 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1829 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|228.00
|
|Heritage Auctions
|27243
|ANACS
|1829 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (53/601). PCGS
|1829 50C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (53/601). PCGS
|AU-50
|164.50
|
|Heritage Auctions
|23811
|ANACS
|1812 50C -- Corrosion Removed -- PCGS Genuine.
|1812 50C -- Corrosion Removed -- PCGS Genuine.
|EF-40
|264.00
|
|Heritage Auctions
|25291
|Genuine PCGS
|1830 50C -- Graffiti, Corroded -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (28/1775). PCGS
|1830 50C -- Graffiti, Corroded -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (28/1775). PCGS
|VF-20
|31.00
|
|Heritage Auctions
|22117
|ANACS
|1831 50C -- , Damaged -- NGC Details. AU. O-109. NGC Census: (87/1120). PCGS
|1831 50C -- , Damaged -- NGC Details. AU. O-109. NGC Census: (87/1120). PCGS
|AU-50
|205.63
|
|Heritage Auctions
|20228
|NGC Details
|1831 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|1831 50C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|AU-50
|300.00
|
|Heritage Auctions
|27422
|Genuine PCGS
|1832 50C -- Improperly Cleaned -- Small Letters NGC Details. AU. NGC Census: (143/1390). PCGS
|1832 50C -- Improperly Cleaned -- Small Letters NGC Details. AU. NGC Census: (143/1390). PCGS
|AU-50
|182.13
|
|Heritage Auctions
|24593
|NGC Details
|1832 50C AU55 NGC. NGC Census: (211/736). PCGS
|1832 50C AU55 NGC. NGC Census: (211/736). PCGS
|AU-55
|352.50
|
|Heritage Auctions
|23188
|NGC
|1833 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1833 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|264.00
|
|Heritage Auctions
|27374
|Genuine PCGS
|1833 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1833 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|192.00
|
|Heritage Auctions
|27321
|ANACS
|1835 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1835 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|132.00
|
|Heritage Auctions
|27324
|ANACS
|1835 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1835 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|25283
|Details NGC
|1836 50C 50 Over 00 AU55 NGC. O-116. NGC Census: (5/18). PCGS
|1836 50C 50 Over 00 AU55 NGC. O-116. NGC Census: (5/18). PCGS
|AU-55
|1,292.50
|
|Heritage Auctions
|8998
|NGC
|1836 50C 50 Over 00, O-116 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/28). PCGS
|1836 50C 50 Over 00, O-116 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/28). PCGS
|AU-50
|411.25
|
|Heritage Auctions
|8184
|NGC Details
|1837 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1837 50C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|750.00
|
|Heritage Auctions
|23399
|Genuine PCGS
|1837 50C -- Cleaned -- ANACS.
|1837 50C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|216.00
|
|Heritage Auctions
|23297
|ANACS
|1838 50C -- Altered Surfaces, Damaged -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (59/867). PCGS
|1838 50C -- Altered Surfaces, Damaged -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (59/867). PCGS
|EF-40
|86.00
|
|Heritage Auctions
|22863
|ANACS
|1838 50C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1838 50C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|468.00
|
|Heritage Auctions
|29264
|Details NGC
|1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|1,140.00
|
|Heritage Auctions
|7506
|Details NGC
|1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|1839-O 50C -- Cleaned -- NGC Details.
|F-12
|630.00
|
|Heritage Auctions
|23385
|Details NGC