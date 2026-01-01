|2023-D Copper-Nickel Clad
|2023-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P Copper-Nickel Clad
|2023-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Silver Silver Proof
|2023-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|20
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-