|2022-D Copper-Nickel Clad
|2022-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P Copper-Nickel Clad
|2022-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|12
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Clad Copper-Nickel Clad
|2022-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2022-S Silver Silver Proof
|2022-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|60