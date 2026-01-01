|2020-D Copper-Nickel Clad
|2020-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|1.56
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|16.25
|26.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P Copper-Nickel Clad
|2020-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|1.56
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|15
|26.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Clad Copper-Nickel Clad
|2020-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2020-S Silver Silver Proof
|2020-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|36.25
|40
|41.25
|46.25
|48.75
|55
|57.50
|60
|61.25
|65
|112.50
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|60