|2019-D Copper-Nickel Clad
|2019-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|30
|200
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P Copper-Nickel Clad
|2019-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|6
|12
|35
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Clad Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|40
|2019-S Clad Enhanced Reverse Proof Copper-Nickel Clad
|2019-S Clad Enhanced Reverse Proof Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|55
|65
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|85
|95
|-.-
|125
|2019-S Silver Silver Proof
|2019-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16.25
|17.50
|18.75
|36.25
|36.56
|36.87
|37.50
|38.75
|40
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|26
|-.-
|70