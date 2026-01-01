|2018-D Copper-Nickel Clad
|2018-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|15
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P Copper-Nickel Clad
|2018-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|1.56
|1.87
|2.81
|5
|8.75
|16.25
|26.25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Clad Copper-Nickel Clad
|2018-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|5
|7
|8
|9
|12
|11
|12
|12
|12
|15
|20
|-.-
|50
|2018-S Reverse Proof Silver Silver Proof
|2018-S Reverse Proof Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|25
|25
|27
|28
|28
|33
|34
|35
|38
|38
|40
|42
|50
|-.-
|-.-
|2018-S Silver Silver Proof
|2018-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|75