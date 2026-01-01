Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Kennedy Half Dollar

Enlarge
Enlarge
Kennedy Half Dollar

Kennedy half instantly popular with collectors

The shot heard around the world in 1963, a bullet from an assassin's weapon that ended the life of U.S. President John F. Kennedy, is still remembered on the annually produced...READ MORE

- Buy & Sell -
Kennedy Half Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Kennedy Half Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Kennedy Half Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 C PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 C PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2017-D Copper-Nickel Clad2017-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 10 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P Copper-Nickel Clad2017-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 1.37 1.62 1.87 2.81 5 8.75 16.25 45 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Clad Copper-Nickel Clad2017-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 5 7 8 9 12 11 12 12 12 15 20 -.- 50
2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8 -.- -.- 9 15 20 25 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Silver Silver Proof2017-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 50
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified