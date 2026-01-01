|2016-D Copper-Nickel Clad
|2016-D Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|3
|4
|5
|10
|30
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P Copper-Nickel Clad
|2016-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.38
|2.40
|4.20
|9.60
|43.20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S Clad Copper-Nickel Clad
|2016-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|12
|12
|12
|15
|25
|-.-
|50
|2016-S Silver Silver Proof
|2016-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|-.-
|25
|-.-
|70