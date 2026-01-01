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Kennedy Half Dollar

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Kennedy Half Dollar

Kennedy half instantly popular with collectors

The shot heard around the world in 1963, a bullet from an assassin's weapon that ended the life of U.S. President John F. Kennedy, is still remembered on the annually produced...READ MORE

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Kennedy Half Dollar
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Kennedy Half Dollar
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Coin values search results

Kennedy Half Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 C PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 PF-69 C PF-69 DC PF-70 PF-70 DC
2014-D Copper-Nickel Clad2014-D Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 5 8 25 100 375 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P Copper-Nickel Clad2014-P Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- 0.50 0.50 0.50 -.- -.- 1 2 -.- -.- 3 4 6 12 40 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Clad Copper-Nickel Clad2014-S Clad Copper-Nickel Clad -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 4 5 6 7 8 9 8 12 12 9 12 20 -.- 80
2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 -.- -.- 25 25 25 25 35 45 75 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,750
2014-S Silver Silver Proof2014-S Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 16 17 18 18 18 19 -.- 20 22 -.- -.- 25 -.- 70
2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 25 25 25 35 45 45 45 45 45 45 -.- -.- 55 -.- 75
2014-P Clad Silver Proof2014-P Clad Silver Proof -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 5 -.- -.- 5 6 7 35 50 150 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P Proof Silver Silver Proof2014-P Proof Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 25 25 25 35 45 50 55 60 65 70 -.- -.- 75 -.- 150
2014-D Clad Silver Proof2014-D Clad Silver Proof -.- -.- -.- 5 5 5 -.- -.- 5 5 -.- -.- 5 6 7 35 50 150 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D Uncirculated Silver Silver Proof2014-D Uncirculated Silver Silver Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25 -.- -.- 25 25 25 25 30 40 50 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold Gold Proof2014-W Proof Gold Gold Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,350 -.- -.- 1,450 -.- 1,750
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified