|2014-D Copper-Nickel Clad
|2014-D Copper-Nickel Clad
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|0.50
|0.50
|0.50
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|1
|2
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|3
|4
|5
|8
|25
|100
|375
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|2014-P Copper-Nickel Clad
|2014-P Copper-Nickel Clad
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|0.50
|0.50
|0.50
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|1
|2
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|3
|4
|6
|12
|40
|500
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|2014-S Clad Copper-Nickel Clad
|2014-S Clad Copper-Nickel Clad
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|2
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|5
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|8
|9
|8
|12
|12
|9
|12
|20
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|80
|2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof
|2014-S Enhanced Uncirculated Silver Silver Proof
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|25
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|25
|25
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|1,750
|2014-S Silver Silver Proof
|2014-S Silver Silver Proof
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|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
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|20
|22
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|25
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|70
|2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof
|2014-W Reverse Proof Silver Silver Proof
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|25
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|35
|45
|45
|45
|45
|45
|45
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|55
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|75
|2014-P Clad Silver Proof
|2014-P Clad Silver Proof
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|5
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|5
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|5
|5
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|5
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|150
|350
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|2014-P Proof Silver Silver Proof
|2014-P Proof Silver Silver Proof
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|25
|25
|25
|25
|35
|45
|50
|55
|60
|65
|70
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|75
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|150
|2014-D Clad Silver Proof
|2014-D Clad Silver Proof
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|5
|5
|5
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|5
|5
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|5
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|35
|50
|150
|350
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|2014-D Uncirculated Silver Silver Proof
|2014-D Uncirculated Silver Silver Proof
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|25
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|25
|25
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|2014-W Proof Gold Gold Proof
|2014-W Proof Gold Gold Proof
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|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,250
|1,350
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|1,450
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|1,750